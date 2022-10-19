Хватит бояться репрессий, время пришло. Мигранты уже на фронте убивают русских

ФОТО: MILJAN ZIVKOVIC/SHUTTERSTOCK.COM ФОТО: MILJAN ZIVKOVIC/SHUTTERSTOCK.COM

Расстрел добровольцев на Белгородском полигоне двумя таджиками (не то контрактниками, не то добровольцами) потряс страну. 11 убитых и 15 раненых без всяких боевых действий – зримый показатель того, что война пришла к нам в дом. И что её источником могут стать миллионы мигрантов, включая уже получивших гражданство.

Очевидным диссонансом общественному возмущению прозвучала официальная реакция на событие. Ни в одном выпуске новостей 16 октября о случившемся – ни слова. В интернете убийц до последнего именовали "гражданами одной из стран СНГ". "Одной из"! Так вот, в отличие от политиков и пропагандистов, нам, "Первому русскому", нынче не до реверансов, ибо снова мигранты (ну, или, может, бывшие мигранты) убивают русских, и молчать по этому поводу мы считаем предательством.

А потому требуем от нашего руководства не просто тщательного расследования конкретного теракта, но и решительных действий, чтобы не допустить подобного в будущем. Дело, конечно, не собственно в таджиках, а в мигрантах как таковых и в абсурдной по сути своей миграционной политике России.

Разбираем версии

Помимо изначальной версии о том, что убийцы были идейными ваххабитами, проникшими на полигон специально или завербованными СБУ исполнителями теракта (направленного против мобилизации), есть и другая версия.

Которую сейчас уже начали раскручивать российские либералы и иже с ними. Мол, имел место религиозный конфликт и нетолерантность к исламу военного начальства, вот таджики и "обиделись".

По версии журналистов, побеседовавших с одним из раненых, вроде как всё началось с того, что трое мусульман – азербайджанец, адыгеец и дагестанец – якобы заявили, что воевать не поедут, потому что это "не наша война". На что подполковник ответил им, что это война за Родину, и она – священная. В ответ таджики ему заявили, что "священная война – это только война мусульман с неверными".

Подполковник (как видно, толерантностью не страдавший) на это выдал: "Ваш Аллах, значит, трус, если он не разрешает воевать за ту страну, которой ты дал присягу". Те поняли из сказанного только то, что "оскорбили Аллаха", и через полтора часа (!) на стрельбище открыли огонь по полковнику, а заодно – и по всем своим "неверным" сослуживцам. При этом за несколько минут всем мусульманам сказали отойти в сторону.

Что ж, проанализируем эту вроде как оправдывающую убийц версию. Воин, заявляющий "это не наша война", тем самым заявляет "это – не наша Родина" и, таким образом, является нарушителем присяги, т. е. уголовным преступником и потенциальным предателем. Это относится к тем троим, с которых начался конфликт и которым по всем законам должна светить тюрьма. А затем – лишение гражданства и высылка в ту страну, которая, в отличие от России, им не чужая.

Что же до понимания "священной войны" как "войны с неверными", то пусть-ка поговорят об этом с Рамзаном Кадыровым и его бойцами, а также с другими солдатами – дагестанцами, адыгейцами и азербайджанцами, честно исполняющими свой долг перед Родиной на Украине. Они вразумительно объяснят дуракам, с кем и за что они там воюют.

Теперь о подполковнике, который "не то сказал". А что, собственно, "не то"? Понятно, что оскорблять Аллаха он не собирался, а говорил лишь о том, что это они, предавая свою страну и ссылаясь при этом на Аллаха, выставляют его трусом. Ну да, коряво изложил, ибо не оратор, а солдат. А они, не зная толком русского, неправильно поняли. Может быть. Но даже если так, то это ещё не повод расстреливать сослуживцев – за то, что они "не той веры".

Интересно, стала ли бы наша "толерантная" общественность оправдывать русского солдата, который, услышав от сослуживца-мусульманина нелестное замечание о Православии, перестрелял бы своих сослуживцев-мусульман? Очень в этом сомневаемся, ибо оправдание и "понимание мотивов" у этой публики включается только тогда, когда кто-то убивает русских, а не наоборот.

Что же до причитаний по поводу того, что таджикам не позволяли вовремя (пять раз в день!) совершать намаз, так ведь это армия! Что, если все православные откажутся от службы по вечерам, мотивируя это необходимостью пойти в храм на вечернюю службу или откажутся воевать в пост и по православным праздникам?! Это ж не армия, а балаган получится.

Неверный друг опаснее врага

Вдруг решил проявить "толерантность" известный кремлёвский политолог Сергей Марков, заявивший, что теракт

...видимо, совершён спецслужбами Украины по их обычной схеме. Они берут в заложники кого-то и затем, угрожая убить, заставляют членов семей этих заложников совершать теракты.

Мол, всё дело в СБУ, а сами таджики – невинные жертвы, которых нужно пожалеть.

Очевидно, Сергей Александрович тем самым хотел сделать приятное таджикскому президенту Эмомали Рахмону – тому самому, который только что буквально в глаза нашему президенту Путину произнёс очевидно хамскую речь, в коей предостерёг Россию "не относиться к странам Центральной Азии, как к бывшему СССР" и заявил:

Тогда (при СССР-то!), как и сейчас (?!), не было внимания к малым республикам, к малым народам. Не учитывались традиции, обычаи, не оказывали поддержку развитию (?!)... а мы хотим, чтобы нас уважали.

Что, вообще-то, звучит откровенно по-свински в исполнении лидера страны, которую именно присоединение к России вытащило когда-то из дремучего средневековья, а пребывание в СССР стало первопричиной всех таджикских достижений последнего столетия. Но память у Рахмона, как видно, короткая. Ибо и про погром 1990 года, когда в Душанбе все морги были завалены телами убитых русских, он почему-то не вспомнил.

А у Путина хватило такта не напоминать. Как и про то, что сегодня именно Таджикистан, спекулируя на своём членстве в ОДКБ, стремится втянуть Россию в войну в Афганистане, где Рахмон усиленно помогает проамериканским таджикам из бывшего Северного Альянса воевать с талибами*.

И ладно бы только Таджикистан грешил "многовекторностью" и дремучей неблагодарностью! Остальные среднеазиатские "союзники по ОДКБ" – не лучше. К слову сказать, по законам Таджикистана добровольцы, поехавшие воевать в СВО, считаются наёмниками и получают 12–20 лет тюрьмы. В Узбекистане и Киргизии – до 10 лет. В Казахстане же добровольцы, ранее вернувшиеся из Донбасса, уже сидят по тюрьмам. Согласитесь, показательная картина степени поддержки "странами ОДКБ" спецоперации России на Украине. Добавим сюда общее непризнание ими Крыма и ДНР-ЛНР, повсеместную блокировку в угоду западным "санкционерам" наших карт "Мир", и картина будет полной. Право же, с такими "друзьями" и врагов не надо!

Философ Эрик Хоффер как-то выдал очень здравую мысль:

Человек, кусающий руку, которая его кормит, обычно лижет сапог, который его пинает.

Так, может быть, пришло время кое-кого "пнуть" – не по злобе, а исключительно вразумления ради? И если завтра поутру полтора миллиона окопавшихся в России таджикских гастарбайтеров отправятся домой, сократив тем самым бюджет Таджикистана на 40% и создав там колоссальную проблему с безработицей, то вряд ли г-н Рахмон долго усидит в президентском кресле.

Пришла пора разобраться с каждым из них!

Нужны ли "добровольцы за гражданство" в армии? Если и так, то исключительно в составе моноэтнических небольших (не более роты!) подразделений, со своими офицерами – единоверцами. Желательно – из подразделений Рамзана Ахматовича, которые объяснят самым тупым, как вера может совмещаться с защитой Родины. В Первой мировой, как мы помним, прекрасно показала себя Туземная ("Дикая") дивизия, созданная по такому принципу.

Кроме того, в стране имеются миллионы мигрантов, о которых известно максимум то, чем они занимались в России. К каким группировкам человек примыкал на Родине, что у него в голове, неизвестно, и никто за это не отвечает. Работодателя интересует одно – чтобы работал задёшево и приносил прибыль. А государство? Тут нельзя не вспомнить о таком историческом факте, как среднеазиатское восстание (точнее, гнусный мятеж) в тылу нашей воюющей армии в 1916 году.

Поэтому самое главное – надо в корне менять всю миграционную политику, ставшую первопричиной случившегося. Которая и в мирное время была для страны источником массы угроз – этнокриминала, экстремизма, межнациональных инцидентов, бытовой преступности и т. д. А в военное может породить в нашем тылу такую массовую "Аль-Каиду"**, которая опаснее любого фронта. Тем более что украинская СБУ давно и продуктивно работает с исламистами (в том же Крыму). Так что помешает им через своих "исламских" агентов из низкооплачиваемых (и, мягко говоря, плохо относящихся к нам) мигрантов пачками вербовать исполнителей терактов на территории России? Скажем, мотивируя это "борьбой с гяурами" или "защитой мусульман Крыма".

Кроме того, учитывая восточную ментальность мигрантов, надо срочно вводить "коллективную ответственность". В частности, выслать навечно из России всю родню убийц до седьмого колена и закрыть для неё (живущей по обе стороны границы) въезд навсегда. Жёстко поработать с таджикской диаспорой (а также – со всеми прочими) в России: не будут сдавать своих "паршивых овец" сами – уедут все! Ибо пятой колонны нам здесь и среди своих мерзавцев хватает.

Что с того?

Время для радикального изменения государственного подхода к миграции пришло – особенно теперь, когда у лоббистов "мигрантизации" России – г-на Хуснуллина и его подельников из жиреющих на мигрантском труде строительных компаний и ЖКХ руки фактически в крови русских людей – не хуже, чем у каких-нибудь "азовцев"***. Когда завезённые ими и слегка перенаправленные Равшаны и Джамшуты уже завтра могут стать основой для террористического подполья в России, создание которого не только Украина, но и стоящие за нею страны Запада охотно профинансируют. Если не профинансировали уже.

Как справедливо заметил основатель "Первого русского" Константин Малофеев:

Кровь одиннадцати погибших русских бойцов и ещё полутора десятков раненых – на тех дельцах из высоких кабинетов, которые десятилетиями наживаются на трудовых мигрантах.

Поэтому – хватит миндальничать! Хватит бояться обвинений в "сталинских репрессиях"! Страна воюет, а значит – "на войне как на войне"!

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* Талибы - члены организации "Талибан", которая решением Верховного суда признана террористической организацией и запрещена на территории России

** "Аль-Каида" – экстремистская, террористическая группировка, запрещена в России

*** "Азовцы" – члены украинского нацбата "Азов", запрещённой в России террористической организации

https://tsargrad.tv/articles/hvatit-bojatsja-repressij-vremj...