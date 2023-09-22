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Архитектурные памятники Подмосковья. Фотографии 1970‑х годов

В Подмосковье сохранились более 120 дворянских усадеб. Когда-то эти поместья принадлежали знаменитым людям, вдохновляли писателей и художников, сейчас имения превратились в музеи, санатории, лицеи. Некоторые памятники архитектуры не изменились за несколько веков, другие заброшены или находятся на реконструкции. Многие усадьбы, например Братцево, Нескучное, Останкино и Кусково, стали частями Москвы.

В 1979 году издательство «Аврора» выпустило комплект открыток «Архитектурные памятники Подмосковья». Автор снимков — Ирина Стин, мастер цветной фотографии, член Союза журналистов СССР. VATNIKSTAN публикует фотоподборку архитектурных достопримечательностей Подмосковья, на кадрах — дворянские усадьбы, залы дворцов и культурно-исторические парки конца XVIII — начала XIX веков.Архитектурные памятники Подмосковья. Фотографии 1970‑х годовАрхангельское. Стена нижней террасы. 1780–1810‑е годы. Архитектор Джакомо ТромбароАрхитектурные памятники Подмосковья. Фотографии 1970‑х годовАрхангельское. Террасы и партер парка. 1780–1790‑е годы. Архитектор Джакомо ТромбароАрхитектурные памятники Подмосковья. Фотографии 1970‑х годовАрхангельское. Дворец. Античный зал. 1780–1810‑е годы. Архитектор Шарль де ГернАрхитектурные памятники Подмосковья. Фотографии 1970‑х годовАрхангельское. Дворец. Овальный зал. 1780–1810‑е годы. Архитектор Шарль де ГернАрхитектурные памятники Подмосковья. Фотографии 1970‑х годовБратцево. Главный дом. Начало XIX века. Архитектор Андрей Воронихин (предположительно)Архитектурные памятники Подмосковья. Фотографии 1970‑х годовВалуево. Главный дом. 1810–1811 годы. В 1950–1960‑х годах здесь снимались кинофильмы «На подмостках сцены», «Гусарская баллада» и «Война и мир», в 1970‑х — «Мой ласковый и нежный зверь». С 2017 года здесь находится санаторийАрхитектурные памятники Подмосковья. Фотографии 1970‑х годовНескучное. Александрийский дворец. 1830‑е годы. Архитектор Евграф ТюринАрхитектурные памятники Подмосковья. Фотографии 1970‑х годовКусково. Дворец. Главный фасад. 1769–1775 годы. Архитектор Карл БланкАрхитектурные памятники Подмосковья. Фотографии 1970‑х годовКусково. Грот. 1756–1762 годы. Архитектор Фёдор АргуновАрхитектурные памятники Подмосковья. Фотографии 1970‑х годовКусково. Голландский домик. 1749 год. Архитектор Фёдор АргуновАрхитектурные памятники Подмосковья. Фотографии 1970‑х годовКусково. Дворец. Вестибюль и анфилада залов. 1769–1775 годы. Архитектор Карл БланкАрхитектурные памятники Подмосковья. Фотографии 1970‑х годовОстанкино. Дворец. 1792–1798 годы. Архитекторы Франческо Кампорези, Павел Аргунов, Алексей Миронов, Григорий Дикушин. Единственное сохранившееся в России театральное здание конца XVIII века со сценой, зрительным залом и гримировальными комнатамиАрхитектурные памятники Подмосковья. Фотографии 1970‑х годовОстанкино. Дворец. Итальянский павильон. 1792–1798 годы. Архитекторы Франческо Каморещи, Павел Аргунов, Алексей Миронов, Григорий ДикушинАрхитектурные памятники Подмосковья. Фотографии 1970‑х годовОстанкино. Дворец. Зрительный зал театраАрхитектурные памятники Подмосковья. Фотографии 1970‑х годовСуханово. Главный дом. Конец XVIII века. Неоднократно реконструировался, восстановлен в 1945–1946 годах. Сегодня на территории усадьбы работает лицей, проводятся свадьбыАрхитектурные памятники Подмосковья. Фотографии 1970‑х годовАбрамцево. Главный дом. Конец XVIII — начало XIX веков. Здесь Сергей Аксаков написал сказку «Аленький цветочек»Архитектурные памятники Подмосковья. Фотографии 1970‑х годовАбрамцево. Главный дом. Гостиная Аксаковых. Конец XVIII — начало XIX вековАрхитектурные памятники Подмосковья. Фотографии 1970‑х годовГорки Ленинские. Главный дом. Конец XVIII века. Перестроен архитектором Фёдором Шехтелем в 1910 году

Давид Домкратов
https://vatnikstan.ru/archive/images/podmoskovye-1970-e/

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