Архитектурные памятники Подмосковья. Фотографии 1970‑х годов

В Подмосковье сохранились более 120 дворянских усадеб. Когда-то эти поместья принадлежали знаменитым людям, вдохновляли писателей и художников, сейчас имения превратились в музеи, санатории, лицеи. Некоторые памятники архитектуры не изменились за несколько веков, другие заброшены или находятся на реконструкции. Многие усадьбы, например Братцево, Нескучное, Останкино и Кусково, стали частями Москвы.

В 1979 году издательство «Аврора» выпустило комплект открыток «Архитектурные памятники Подмосковья». Автор снимков — Ирина Стин, мастер цветной фотографии, член Союза журналистов СССР. VATNIKSTAN публикует фотоподборку архитектурных достопримечательностей Подмосковья, на кадрах — дворянские усадьбы, залы дворцов и культурно-исторические парки конца XVIII — начала XIX веков. Архангельское. Стена нижней террасы. 1780–1810‑е годы. Архитектор Джакомо Тромбаро Архангельское. Террасы и партер парка. 1780–1790‑е годы. Архитектор Джакомо Тромбаро Архангельское. Дворец. Античный зал. 1780–1810‑е годы. Архитектор Шарль де Герн Архангельское. Дворец. Овальный зал. 1780–1810‑е годы. Архитектор Шарль де Герн Братцево. Главный дом. Начало XIX века. Архитектор Андрей Воронихин (предположительно) Валуево. Главный дом. 1810–1811 годы. В 1950–1960‑х годах здесь снимались кинофильмы «На подмостках сцены», «Гусарская баллада» и «Война и мир», в 1970‑х — «Мой ласковый и нежный зверь». С 2017 года здесь находится санаторий Нескучное. Александрийский дворец. 1830‑е годы. Архитектор Евграф Тюрин Кусково. Дворец. Главный фасад. 1769–1775 годы. Архитектор Карл Бланк Кусково. Грот. 1756–1762 годы. Архитектор Фёдор Аргунов Кусково. Голландский домик. 1749 год. Архитектор Фёдор Аргунов Кусково. Дворец. Вестибюль и анфилада залов. 1769–1775 годы. Архитектор Карл Бланк Останкино. Дворец. 1792–1798 годы. Архитекторы Франческо Кампорези, Павел Аргунов, Алексей Миронов, Григорий Дикушин. Единственное сохранившееся в России театральное здание конца XVIII века со сценой, зрительным залом и гримировальными комнатами Останкино. Дворец. Итальянский павильон. 1792–1798 годы. Архитекторы Франческо Каморещи, Павел Аргунов, Алексей Миронов, Григорий Дикушин Останкино. Дворец. Зрительный зал театра Суханово. Главный дом. Конец XVIII века. Неоднократно реконструировался, восстановлен в 1945–1946 годах. Сегодня на территории усадьбы работает лицей, проводятся свадьбы Абрамцево. Главный дом. Конец XVIII — начало XIX веков. Здесь Сергей Аксаков написал сказку «Аленький цветочек» Абрамцево. Главный дом. Гостиная Аксаковых. Конец XVIII — начало XIX веков Горки Ленинские. Главный дом. Конец XVIII века. Перестроен архитектором Фёдором Шехтелем в 1910 году

Давид Домкратов

https://vatnikstan.ru/archive/images/podmoskovye-1970-e/

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