Послевоенная Москва перед юбилеем

В 1947 году Москва праздновала своё 800-летие. Спустя всего два года после Победы советская столица встретила свой юбилей в симпатичном парадном виде, и, безусловно, масштабный праздник должен был подчеркнуть, что тяжёлые годы войны остались позади. К этому событию издательство Туристско-экскурсионного управления ВЦСПС выпустило специальный набор открыток «Фото-серия 1947». VATNIKSTAN представляет читателям фотографии с этого издания.

Футляр набора

Виктор Кириллов

https://vatnikstan.ru/archive/moscow_before_1947/