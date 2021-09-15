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Послевоенная Москва перед юбилеем

В 1947 году Москва праздновала своё 800-летие. Спустя всего два года после Победы советская столица встретила свой юбилей в симпатичном парадном виде, и, безусловно, масштабный праздник должен был подчеркнуть, что тяжёлые годы войны остались позади. К этому событию издательство Туристско-экскурсионного управления ВЦСПС выпустило специальный набор открыток «Фото-серия 1947». VATNIKSTAN представляет читателям фотографии с этого издания.

Послевоенная Москва перед юбилеемФутляр набора

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Послевоенная Москва перед юбилеем

Виктор Кириллов
https://vatnikstan.ru/archive/moscow_before_1947/

города Советского Союзафотоностальгия
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