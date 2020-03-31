Маршал из Одессы. Жизнь Родиона Малиновского

Французский писатель Александр Дюма, изучая архивы, находил в них истории, из которых создавал затем сюжеты своих произведений. Бедный гасконской дворянин д`Артаньян, прошедший через невероятные приключения и перед смертью ставший маршалом Франции, был придуман Дюма, «соткавшим» своего героя из судеб сразу нескольких людей.

Человек, о котором пойдет речь, как д`Артаньян, пережил удивительные приключения и стал маршалом. Вот только в истории Родиона Малиновского нет никаких выдумок: это правда, способная затмить «Графа Монте-Кристо» и «Трех мушкетеров», вместе взятых. Вот только своего Дюма не нашлось…

«Байстрюк»

22 ноября 1898 года в городе Одессе благополучно разрешилась от бремени Варвара Малиновская. Новорожденного мальчика назвали Родионом, и с первых минут его жизни было понятно, что все в его судьбе будет непросто.

Личность отца Малиновского вряд ли когда-либо достоверно будет установлена, сам он при жизни не распространялся на эту тему и напирал на то, что он незаконнорожденный, отца своего не знает и не видел.

Согласно одной версии, его отец землемер Яков (фамилия неизвестна) был убит родным сумасшедшим братом прямо перед рождением ребенка. А родители матери сразу же после этого умерли. Родственников не осталось, спросить не у кого.

«Прошлые выборы кандидатом в Совет Национальностей был рекомендован Малиновский Родион Яковлевич — маршал Сов. Союза. Биографию его я читала много позднее, т. к. нахожусь далеко от него… Биография ориентировала трудящихся неправильно. Видимо, кандидатура Малиновского будет и в эти выборы рекомендована, и мне хочется заранее внести коррективы в биографические данные. С каких пор Малиновский стал батраком? И сыном батрачки? Малиновский Р. Я. родился в г. Одессе. Отец его начальник жандармского управления Одессы латыш Яков Бургонь (за точность фамилии не ручаюсь). Р. Я. носит фамилию деда, который всю жизнь был управляющим графскими имениями на Украине». Здесь Лариса Малиновская немного напутала. Жандарма Якова Бургоня в Одессе никогда не было, был полицмейстер Яков Бунин. Наконец, согласно третьей версии, Малиновский был внебрачным сыном графа Гейдена, в имении которого он рос и воспитывался. На закате жизни Малиновский взялся за написание мемуаров, которые получились достаточно редкими по откровенности для того времени. Обычно деятели, которые не могли похвастаться революционными заслугами до 1917 года, стремились всеми силами проскочить этот невыдающийся для них период. Биографии подобных людей содержат пару абзацев, в лучшем случае пару страниц о детстве и юности. Да и то, даже в этих условиях они выдумывали истории, что помогали кому-нибудь разнести листовки хотя бы раз, чтобы быть хоть каким-то образом причастными к революции. Но в мемуарах Малиновского ничего подобного нет. Он словно бы пытается дать идеологически выверенное объяснение некоторым загадочным моментам своей биографии и заодно всюду оставляет многозначительные намеки. Маршал вывел себя в книге под именем Вани Гринько, но всем остальным сохранил настоящие имена и фамилии. Так вот, детство Малиновский провел в Сутисках, в имении графа Гейдена. Мать Малиновского была вовсе не батрачкой и не кухаркой, как иногда писали (да и сегодня встречаются в биографии маршала на полях инета) в советские времена, а экономкой. Т.е. фактически домоправительницей. Юный Родион получал графское воспитание, он воспитывался наравне с другими «графчуками», как он именует их в книге. Да, дети могли играть вместе, такое не было редкостью. Но с Малиновским занимались те же учителя, что и с графскими детьми. Все они носили одинаковые костюмы, все они питались одинаково, Малиновский учился катанию на лошадях вместе с детьми графа. Скорее всего, именно там он начал учить и французский, который знал в совершенстве. Граф Гейден Петр Александрович Конечно, в мемуарах Малиновский пишет, что начал учить французский самостоятельно, во время работы мальчиком в лавке, но какой подросток будет добровольно в свободное от работы время учить французский с неясной целью? Поверить в это трудно, скорее всего язык он учил у Гейденов. Тем более что маршал сам явно намекнул на это в мемуарах про «Ванюшу»: «Ванюшу словно бы уравняли в правах с графчуками, и он попал под начало Петра Ивановича, который почти все дни проводил с мальчиками. Они обязаны были сами ухаживать за огородиками: полоть, поливать и высаживать растения. В остальное время ребята ходили с учителем по саду, изучали породы деревьев, собирали гусениц…. По понедельникам, средам и пятницам после обеда с мальчиками занимались бонны: немка, француженка и англичанка обучали иностранным языкам. Иногда по утрам приводили лошадей, покрытых плотными оранжевыми потниками, затянутыми крепко троками, и мальчики учились ездить верхом». Известно, что Гейден по какой-то причине уделял особое внимание будущему маршалу. Так, по его просьбе он взялся ходатайствовать о зачислении Малиновского в училище военных фельдшеров на казенный кошт. Однако вмешалась мать Малиновского, которая не хотела, чтобы сын связывал себя с армией (по условиям обучения за государственный счет после выпуска нужно было прослужить несколько лет в армии по специальности). На Варвару положил глаз Сергей Залесный, служивший лакеем. Спустя несколько лет он сделал ей предложение выйти замуж. Вот только потенциальный муж дал понять: чужой ребенок ему не нужен. Варваре очень хотелось замуж, и одиннадцатилетнего Родю отослали к родне. Сначала он жил у тетки Натальи, потом — у тетки Елены, чей муж пристроил паренька работать мальчиком на побегушках у купца-галантерейщика. Это весьма нетипично для тех лет, обычно при вступлении в брак дети всегда усыновлялись, многие женщины прикладывали для этого все усилия, чтобы ребенок не считался незаконнорожденным. Такое было возможно, только если усыновление ребенка явилось бы резким понижением его статуса. И действительно, даже из мемуаров Малиновского очевидно, что все окружение встретило брак экономки с лакеем крайне негативно, поскольку это было воспринято как движение вниз по социальной лестнице. Прямых доказательств родства Малиновского с Гейденом нет, однако даже из его мемуаров видно, что к нему было особое отношение, нетипичное для детей прислуги. Можно предположить, что отец Малиновского был достаточно известным в своих краях человеком, но умер, а Гейден помогал его сыну по старой дружбе или знакомству. Также не исключено, что дед Малиновского действительно был управляющим графских имений (возможно, даже у Гейдена), и поэтому Родион и воспитывался наравне с графскими детьми. Последняя версия наиболее вероятна. Все же будь Малиновский внебрачным сыном Гейдена, он бы наверняка не отпустил его в Одессу и выхлопотал ему что-то большее, чем работу в магазине помощником приказчика. По версии Малиновского, работал он в магазине у родственников, поскольку не ужился с молодым отчимом. В магазине он провел несколько лет, прежде чем началась война. Несчастная Варя бралась за любую работу, чтобы прокормить себя и сына. Из Одессы она перебралась в имение Сутиски, принадлежавшее графу Гейдену, где ей предложили место экономки.Вид сверху на имение, сегодняСогласно другой версии, его отцом был одесский полицмейстер (то есть глава городской полиции) Яков Бунин, умерший в 1902 году. На этой версии настаивала первая супруга маршала Лариса и даже писала про это в ЦИК Верховного совета после ссоры и развода с мужем.

Несовершеннолетний герой

Сказать, что жизнь была не сахар, — не сказать ничего. Все было настолько непросто, что в 1914 году, когда началась Первая мировая война, Родион, которому не было и 16 лет, сбежал на фронт, забравшись в один из военных эшелонов.

Обстоятельства попадания Малиновского в армию известны только с его слов. К началу войны ему было всего 16 лет, и призыву он не подлежал. По его словам, он тайком пробрался в один из эшелонов, идущих на фронт. В то время так делали многие подростки, и обычно это заканчивалось тем, что на первой станции их ссаживали с поезда и отправляли обратно. Но Малиновский все же остался в армии и попал в 256-й Елисаветградский пехотный полк 64-й пехотной дивизии. Смотр командующим армией П. А. Лечицким полков 64-й дивизии, 28 сентября 1916 года,

окрестности Извора. Смотр описан в мемуарах Малиновского

Стоит отметить, что и здесь биография Малиновского нетипична. Он оказался одним из нескольких сотен российских подданных, кто прошел войну от самого начала и до самого конца — до ноября 1918 года.

В июле 1915 года он уже был наводчиком пулемета и за доблесть получил свою первую награду: Георгиевский крест IV степени. В октябре того же года его тяжело ранили под Сморгонью. Родиона отправили в глубокий тыл: сначала в Москву, а потом — в Казань.

После выздоровления молодого героя отправили в запасной полк. В это время российское правительство решило в обмен на оружие и боеприпасы отправить на Западный фронт русских солдат. В списки тех, кому предстояло воевать во Франции, вошел и Родион Малиновский.

Спасибо английскому хирургу

«Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс», — пел в кино д`Артаньян-Боярский. В Шампани, на подступах к Реймсу, держал оборону Русский экспедиционный корпус, в рядах которого воевал Родион Малиновский.

Весной 1917 года началось наступление союзников, известное как «бойня Нивеля». В эту страшную мясорубку, которая обернулась огромными жертвами, попали и русские бойцы. В первый же день наступления у стен форта Бримон Родион получил тяжелое ранение руки.

Когда его привезли в госпиталь, французский врач сказал, что придется ампутировать кисть. Родион умолял доктора не делать этого. Посмотрев в глаза восемнадцатилетнего паренька, медик отдал приказ отвезти раненого русского в госпиталь к англичанам, чьи хирурги отличались исключительным мастерством. Там-то Родиону и спасли руку, которую, правда, пришлось долго лечить.

Французский орден ефрейтора Малиновского

В конце 1917 года французы, напуганные русской революцией, расформировали Русский экспедиционный корпус. «Неблагонадежных» сослали в Алжир, многих отправили работать на французские предприятия и я ранее писала об этом вот тут:https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43877553351/Kak-frantsuzyi-otplatili-russkim-soldatam,-kotoryie-srazhalis-za?utm_referrer=mirtesen.ru.

Разумеется, в мемуарах Малиновский писал, что участвовал в этом восстании и поддерживал ленинскую линию. Но это было необходимым идеологическим отступлением в советские времена. На самом деле в момент восстания Малиновский находился в госпитале, у него открылась рана, полученная весной 1917 года.

После подавления восстания корпус был расформирован, а его участникам было предложено на выбор три варианта: записаться добровольцами в Русский легион чести, записаться на вспомогательные работы для французской армии, либо отправиться на работы в Северную Африку. Подавляющее большинство выбрало два последних варианта. В русский легион записались всего несколько сотен человек. Среди них был и Малиновский. Малиновского зачислили в так называемый «Русский легион чести», который продолжал войну в составе 1-й Марокканской дивизии.Солдаты Русского экспедиционного корпуса на позициях, Франция. В каске – командир аванпоста №2 Родион Малиновский Свое вступление в «контрреволюционный» по советским меркам (власть принадлежала офицерам, все они носили погоны, большевиков в отряде не было) отряд он объяснил в своих мемуарах весьма причудливым образом. Дескать, он боялся, что немцы свергнут советское правительство и поэтому записался в легион, чтобы не позволить немцам этого сделать. Маловероятно, что не имевший никаких нареканий по службе, никак не связанный с большевиками и не участвовавший в восстании Малиновский руководствовался именно этими принципами при вступлении в отряд, который был частью Марокканской дивизии Иностранного легиона. Пулеметная команда 2-го Особого пехотного полка В составе легиона Малиновский прослужил до самого конца войны, причем был награжден в том числе и французскими боевыми наградами. В сентябре 1918 года за доблесть и мужество при прорыве немецкой «линии Гинденбурга» ефрейтор Родион Малиновский был награжден французским Военным крестом.

Белогвардейский генерал Дмитрий Щербачев, представлявшийадмирала Колчака за рубежом, внес его в списки русских солдат, представленных за бои на Западном фронте к награждению Георгиевским крестом III степени.

Без пяти минут шпион

Сам Малиновский об этом представлении так и не узнал. Тот, кого считали солдатом, не подверженным «большевистской пропаганде», мечтал вернуться домой, чтобы присоединиться к Красной армии. Родион помнил свое униженное детство, помнил графского лакея и страстно хотел, чтобы жизнь в России изменилась раз и навсегда. По крайней мере так он описал в своих мемуарах.

Далее начинаются очередные загадки в его истории. Французы перевозили солдат в Новороссийск, к белым. Но для тех, кто затем хотел бежать к красным, особых препятствий не было, кто хотел, у того получалось. К тому же от Новороссийска было рукой подать до родных мест.

Однако Малиновский зачем-то направился максимально неудобным путем, через весь земной шар к Владивостоку. Он завербовался в отряд красного креста и направился на Дальний Восток, чтобы, по его версии, воевать с белыми.

Но это, по меньшей мере, странный выбор. Владивосток на протяжении всей войны контролировался белыми, как и почти вся Сибирь. И направлялся Малиновский почему-то в Омск. Но зачем же ехать через белый Владивосток в белую столицу Сибири Омск, чтобы воевать за Красную армию? В Омск можно было ехать только с одной целью — чтобы попасть к Колчаку.

К тому же поездка по Транссибу для солдата с такими наградами и послужным списком неминуемо должна была завершиться мобилизацией в белую армию. К красным такого человека просто бы не пропустили.

Выбор столь неудобного и протяженного маршрута мог объясняться только двумя причинами. Либо Малиновский намеревался ехать к Колчаку, либо пытался максимально затянуть время в долгой поездке, чтобы избежать участия в гражданской войне. Видимо, в действительности Малиновский не испытывал удовольствия от перспективы воевать по политическим мотивам.

Единственный вариант попасть к красным — это попытаться уйти к партизанам, которые имелись на Дальнем Востоке, однако Малиновский дисциплинированно доехал до Омска. К сожалению, Малиновскому не хватило времени на написание мемуаров, и они заканчиваются на самом интересном месте — прибытии во Владивосток. Маршал Малиновский является единственным советским военачальником, оставившим воспоминания о Первой мировой войне – книгу «Солдаты России». Чтобы обойти прямой запрет на публикацию подобных мемуаров, министр обороны СССР Родион Яковлевич Малиновский изменил в воспоминаниях собственное имя на «Иван Варварович Гринько».

Но если Малиновский действительно намеревался затянуть время, его расчет оказался верен. Его путешествие во Владивосток затянулось надолго, и в Россию он прибыл только осенью 1919 года. Добираться до Омска ему пришлось по загруженному отступавшими чехословаками Транссибу, и к тому моменту, когда он туда добрался, из города проводилась спешная эвакуация. Если Малиновский когда-то и рассчитывал примкнуть к белым, теперь это было уже бессмысленно.

Однако было морское путешествие через полмира с высадкой во Владивостоке. Потом — длинное путешествие через территории, занятые белыми, переход Иртыша по льду и, наконец, встреча с конным разъездом красных. Те обыскали странного путешественника, нашли французские награды и книги и решили: контра, шпион, шлепнуть гада!

Родион уговорил красноармейцев доставить его в штаб. В штабе 27-й стрелковой дивизии его выслушали более внимательно, посмотрели документы, задали несколько вопросов. Уходя на фронт, Малиновский взял с собой открытку с видом на Потемкинскую лестницу и сохранил ее, несмотря на все перипетии войны. Попав в 1919 году в плен к красноармейцам с французским орденом и заполненной по-французски солдатской книжкой, Малиновский избежал расстрела, сумев бегло перечислить здания на открытке и описать их историю. Вид на Потемкинскую лестницу в Одессе. Подобная открытка позволила Малиновскому избежать

расстрела в 1919 году.

Из штаба Малиновский вышел уже бойцом Красной армии. Малиновского зачислили инструктором-пулеметчиком в 27-ю стрелковую дивизию.

Впрочем, особого участия в Гражданской войне он не принимал, войска Колчака уже были разбиты, к тому же вскоре Малиновский подхватил тиф и долго проболел. На фоне других советских военачальников участие Малиновского в Гражданской войне было чисто символическим.

Тайна происхождения маршала и обстоятельства, при которых он очутился в Сибири, вряд ли когда-либо будут раскрыты. Эти тайны загадочный маршал унес с собой. Вместе с новыми товарищами он добивал колчаковцев, потом едва не умер, переболев сыпным тифом. Бывший начальник пулеметной команды В. Я. Наволочный, начальник пулеметной команды № 2/104 Родион Яковлевич Малиновский и командир показной роты 104 Петропавловского стрелкового полка Г. Н. Корчиков (справа налево).

«Колонель Малино»

Когда Гражданская война завершилась, перед Родионом встал вопрос: как жить дальше? Армейская служба стала главным делом в его жизни, и что-либо менять он не захотел. Тем более что начальство считало, что из молодого парня выйдет прекрасный командир. Который к тому же отлично говорит по-французски.

Шли годы, Родион Малиновский менял места службы, учился, снова служил. В 1925 году женился на учительнице французского языка, в 1926 родился первенец, которого назвали Геной. В 1930 году семья пережила трагедию: мальчика убил менингит. Справиться с горем помогло то, что у Малиновских уже рос и второй мальчик, которого назвали Робертом. Он родился в 1929 году, впоследствии доктор технических наук. Вскоре родился еще один сын - Эдуард, который стал после преподавателем музыки.

К 1936 году полковник Малиновский являлся помощником инспектора кавалерии Белорусского военного округа по оперативной части.

Вскоре он рассказал семье: предстоит долгая командировка. Он начал учить еще один язык: испанский. В Испании шла гражданская война, и «колонель Малино» планировал операции республиканской армии против мятежников генерала Франко. А по ту сторону фронта были и русские, бывшие товарищи по «Легиону чести», для которых бои в Испании были продолжением Гражданской войны в России.

За командировку в Испанию он получил два ордена, а по возвращении Малиновскому было присвоено звание комбрига.

Поражение

В Первую мировую войну Малиновский был тяжело ранен и лежал в госпитале в Польше. В госпиталь пришла подзаработать цыганка. Будущему маршалу в ту пору было 17. Цыганка гадала всем подряд и, как водится, на хорошие вести из будущего не скупилась. А когда дошла до Малиновского, то сказала: "Будет в твоей судьбе и маршальский жезл, и высший военный пост, но берегись пятницы, этот день для тебя дурной…" "Войска Южного фронта покрыли свои знамена позором"

Все три ранения – в пятницу, последний день жизни – пятница. Спустя 30 лет в пятницу умерла и жена маршала. Даже начало военных операций Родион Яковлевич Малиновский никогда не назначал на пятницу. Конечно, если это зависело от него. Но пятницу из недели не выбросишь. Поэтому все, что должно было недоброго в судьбе маршала в этот день случиться, – случилось.

Полковник Родион Яковлевич Малиновский в 1937-1938 годах находился в Испании в качестве военного советника во время Испанской гражданской войны, где разрабатывал боевые операции против франкистов. 1937 г. Фото: РИА Новости

Великую Отечественную войну он встретил в звании генерал-майора и в должности командира 48-го стрелкового корпуса Одесского военного округа. Советские войска отступали, но корпус Малиновского успешно сдерживал противника.

Его как успешного командира перевели на должность командующего 6-й армией, и его солдаты месяц не давали противнику форсировать Днепр. К концу 1941 года генерал Малиновский был назначен командующим Южным фронтом.

Этот пост мог стать для него роковым. Весной 1942 года советские войска начали масштабное наступление в направлении Харькова, которое закончилось не просто неудачей, а настоящей катастрофой: наши армии безостановочно отступали, неся тяжелейшие потери.

24 июля 42-й. Ростов-на-Дону. Малиновский, тогда командующий Южным фронтом, сдает город немцам без приказа Ставки Верховного Главнокомандования, четко понимая, что его не удержать, а солдат можно положить немало. Через четыре дня после сдачи Ростова выходит знаменитый сталинский приказ № 227 "Ни шагу назад!" "В нем было написано черным по белому, что войска Южного фронта, сдавшие без приказа Ставки Ростов, покрыли свои знамена позором. Я могу себе представить, что чувствовал в те дни папа, когда этот приказ, самый известный за всю Великую Отечественную, касался его настолько лично. Всю жизнь день сдачи Ростова он считал самым тяжелым днем в своей судьбе", - говорит дочь маршала Малиновского Наталья.

Малиновский и сам едва не попал в окружение. Когда удалось вырваться, его вызвали в Москву. Ничего хорошего этот вызов не сулил. Все знали, что за катастрофу июня 1941 года командующего Западным фронтом Дмитрия Павлова расстреляли.

Последний шанс Паулюса «убили» солдаты Малиновского

Но летом 1942 года высшее советское командование несколько поменяло подходы. Малиновского с понижением в должности отправили командовать 66-й армией: ступай, генерал, искупай кровью.

И Малиновский искупил. Малиновский становится командующим 2-й гвардейской армией, о подвигах которой известно благодаря роману Юрия Бондарева "Горячий снег" и одноименному кинофильму.

От успеха или неуспеха этой операции в приволжской степи в декабре 42-го в значительной степени зависел исход битвы за Сталинград.

Надежды фюрера в этом знаковом сражении и свою фамилию генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн - "Человек-камень" - оправдывал как мог. Хладнокровно и методично он прорывался к окруженной 6-й армии генерала Паулюса.

У командующего 2-й гвардейской армией Малиновского было много танков, но в них лишь четверть заправки. Они были немобильны, они могли только выйти на боевую позицию и более ничего.

"И отец приказал всем своим танкам выйти на открытое пространство, занять боевую позицию, - говорит Наталья Малиновская. – Немецкие танки и наши встали друг против друга, и так они стояли сутки. Можете себе представить это напряжение, которое испытывал тогда отец и те, кто находился в этих танках? А если бы немцы решились атаковать?"

Но Манштейн не решился, а послал за подкреплением, он же не знал, что в наших танках нет горючего. Его донесение начиналось словами: "Вся степь усеяна русскими танками, нуждаюсь в большом подкреплении". Однако подкрепление со стороны Красной армии пришло раньше.

В феврале 1943 года Родион Малиновский вновь стал командующим Южным фронтом. Названия фронтов будут меняться, неизменной останется только победная поступь полководца Малиновского. Никита Сергеевич Хрущев (справа), Алексей Илларионович Кириченко (в центре) и Родион Яковлевич Малиновский (слева) обсуждают дальнейшие боевые действия. Капустин Яр, Россия. 1942 г. Фото: РИА Новости/ Георгий Зельма

Всего в жизни маршала Малиновского было четыре войны: Первая мировая, Гражданская, Испанская и Вторая мировая.

Родион Яковлевич, хотя и не собирался быть военным, просто ушел в 16 лет на фронт, чтобы не быть обузой в семье тети. С годами проявился его недюжинный полководческий талант. Он ошеломлял врага нестандартными решениями. Например, при взятии Запорожья в 43-м, не давая немцам прийти в себя, он провел ночной штурм большого города силами фронта. Запорожская операция, как и Ясско-Кишиневская, вошли во все учебники по военному искусству. \

Маршал-победитель

В апреле 1944 года одесский мальчишка Родя Малиновский, байстрюк и нахаленок, войдет в родной город освободителем. А седой дядя Михаил Александрович, тот самый, который когда-то устраивал Родиона на работу к купцу-галантерейщику, со слезами на глазах будет обнимать и благодарить бравого генерала, который принес Одессе свободу от фашистской нечисти.

В сентябре 1944 года Родиону Малиновскому было присвоено звание Маршала Советского Союза. Его войска шли вперед: Молдавия, Венгрия, Австрия. В ходе Венской операции 2-й Украинский фронт Малиновского вместе с 3-м Украинским фронтом Толбухина полностью разбили немцев в Австрии, освободили Вену и соединились с союзниками. За полный разгром войск противника в этой операции Малиновский удостоен высшего советского полководческого ордена «Победа».

Война в Европе закончилась, но Малиновского ждало новое задание. В июле 1945 года он принял командование Забайкальским фронтом. Солдаты Малиновского в ходе войны с Японией преодолели безводные степи, пустыню Гоби и горные хребты Большого Хингана, разгромили калганскую, солуньскую и хайларскую группировки противника, вышли на подступы к важнейшим промышленным и административным центрам Маньчжурии, отрезали Квантунскую армию от японских войск в Северном Китае, предрешив полное поражение японцев.

За эту операцию 8 сентября 1945 года Родиону Малиновскому было присвоено звание Героя Советского Союза.

Две женщины

На Дальнем Востоке он останется более чем на десять лет, занимая пост Главнокомандующего войсками Дальнего Востока. Здесь же произойдут драматические события в его личной жизни.

Жена маршала с сыновьями в 1941 году с трудом смогла покинуть Украину, едва не оказавшись на оккупированной территории. Малиновские жили в Иркутске, откуда их и забрал в 1945 году Родион Яковлевич, следовавший к новому месту службы.

Но счастливого воссоединения семьи не получилось. Четыре года разлуки оказались слишком серьезным испытанием.

В 1943 году Малиновский вручал орден Красной Звезды рядовой Раисе Кучеренко. В самый тяжелый период 1942 года, когда части выходили из окружения, девушка обнаружила немецкие танки, сосчитала их и сообщила ценную информацию в штаб.

22-летняя Раиса запала в душу генералу. Малиновский боролся с чувствами, но они оказались сильнее. В 1944 году, уже став маршалом, Родион Яковлевич перевел близкую себе женщину на должность заведующей столовой Военного совета.

«А у вас что, кроватей здесь нет?»

Когда война закончилась, настало время решать и личные вопросы. Малиновский развелся с первой женой и женился на Раисе.

7 ноября 1946 года у маршала Малиновского родилась дочь, которую назвалиНатальей. Приехать в госпиталь, где рожала жена, он сразу не смог: принимал парад по случаю дня Великой Октябрьской социалистической революции.

Когда же Малиновский приехал, случился настоящий анекдот. Дежурный врач доложил: «Товарищ маршал, все в порядке, ваша жена на столе».

«А у вас что, кроватей здесь нет?» — возмутился маршал. Медику пришлось посвятить Малиновского в нюансы акушерства.

Малиновский и Жуков

В 1956 году маршала Малиновского перевели в Москву, назначив его заместителем министра обороны СССР — главнокомандующим Сухопутными войсками СССР. Министром был Георгий Жуков. Отношения между двумя военачальниками были, мягко говоря, сложными. По какой именно причине, неизвестно, но свидетели утверждают, что Малиновский и Жуков, оба заядлые рыболовы, избегали даже рыбачить вблизи друг от друга.

В 1957 году эту антипатию решил использовать в своих целях Никита Хрущев, задумавший избавиться от Жукова. На Пленуме ЦК министра обороны обвинили в «бонапартизме», и одним из главных обвинителей оказался Родион Малиновский.

Жукова сняли с поста, а его заместитель стал новым министром обороны СССР. И все же не политическая конъюнктура предопределила личную неприязнь двух маршалов. Они были слишком разными. Малиновский окончил военную академию имени Фрунзе, знал три иностранных языка. За плечами Жукова были только кавалерийские курсы, а единственным языком, которым он в совершенстве владел, по словам сослуживцев, был «русский матерный». Разным было отношение двух военачальников к солдатам. Если Жуков не щадил вверенные ему части, зачастую добывая победу «большой кровью», то Малиновский старался беречь бойцов. «За потери строго спрошу. Если есть возможность решить задачу огнём, в атаку бойцов не поднимать», – так, по словам подопечных, говорил Малиновский. По-разному относились полководцы и к трофеям. Жуков не стесняясь вывозил из Германии ценности эшелонами, Малиновский сам ничего не брал и своим подчиненным запрещал. Примирила двух маршалов только смерть Малиновского 31 марта 1967 года. Жуков пережил сослуживца на семь лет.



Последнее испытание

Родион Яковлевич не привык на что-либо жаловаться, но в 1966 году он почувствовал себя настолько неважно, что пришлось обратиться к врачам. Диагноз был страшным: рак поджелудочной железы. Болезнь прогрессировала, и медики мало что могли сделать. Метастазы проникли в кости, боли были очень сильными, но маршал, демонстрируя невероятное мужество, продолжал работать. Лишь организовав праздничный парад 7 ноября 1966 года, он согласился лечь в госпиталь.

Свою дочь Малиновский очень любил фотографировать сам. Фотография наряду с шахматами и рыбалкой была увлечением-страстью.

А еще в доме Малиновских всегда были животные. Кошки сибирские, собаки ушастые. Их всегда баловали. А они отвечали преданностью. В течение 40 дней после смерти Малиновского от тоски умерли все живущие тогда в доме маршала собаки и кошки. "Кровавая свадьба" В 37-м Малиновский привез домой из Испании прижизненное издание пьесы Федерико Гарсии Лорки "Кровавая свадьба", словно предугадывая будущую профессию еще не родившейся дочери. Пройдет 65 лет и Наталья Родионовна переведет эту пьесу на русский. Она испанист, доцент кафедры зарубежной литературы филфака МГУ, один из самых известных переводчиков поэзии Лорки и прозы Дали, лауреат многих литературных премий. Пьеса "Кровавая свадьба" уже 10 лет идет в московском театре "Сопричастность". Народная артистка России Светлана Мизери, исполнительница роли матери в пьесе, считает, что перевод Наталии Малиновской "самый удачный из всех существующих". Командировочный чемоданчик

Дочь маршала Наталья Малиновская хранит у себя дома небольшой кожаный чемоданчик. С ним маршал Малиновский любил ездить в командировки. Сегодня в нем лежат некоторые личные вещи маршала. Вещи, которыми он любил пользоваться, которые ему были дороги. Среди них берет, привезенный с Гражданской войны из Испании. В мирное время Родион Яковлевич ездил в нем на охоту и рыбалку. Здесь же расшитая украинская рубаха. Она напоминала маршалу о юности. И кружка, сделанная на заказ для маршала на заводе по изготовлению эмалированной посуды. Ее подарили Малиновскому жители освобожденной Украины. "Черные сугробы" Малиновский был советским Министром обороны почти 9 лет. Маршал Малиновский умирал от рака – тяжело, со страшными болями – метастазы уже пошли в кости. В госпиталь его увезли... в пятницу. В нем Малиновский и умер 31 марта в 67-м, не дожив до своего 70-летнего юбилея год.

После смерти мужа Раиса Яковлевна, чтобы спастись от отчаяния, впервые в 50 лет взяла в руки кисти и краски. Она рисовала простенькие картины с такими же простенькими сюжетами. Искусствоведы обычно это называют наивной живописью. Первую картину Раиса Яковлевна назвала "Первая годовщина. 31 марта 68 года". Другое название – "Черные сугробы" – дал этой картине однажды пришедший в гости к Малиновским режиссер Андрей Тарковский.

Герой Дюма расстался с жизнью на поле боя. Родиону Яковлевичу Малиновскому была суждена другая судьба: он умер в госпитале 31 марта 1967 года. 3 апреля прах военачальника с почестями был захоронен в некрополе у Кремлевской стены. Похороны министра обороны СССР, Маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского. Краснознаменный зал Центрального дома Советской Армии. 1967 г. Фото: РИА Новости/ Лев Поликашин.

https://aif.ru/society/history/marshal_iz_odessy_zhizn_rodiona_malinovskogo_byla_interesnee_romanov_dyuma

https://russian7.ru/post/zhukov-protiv-malinovskogo-neizvestn/

https://ukraina.ru/history/20190331/1023148833.html

https://ria.ru/20110331/359575711.html

https://kp.ua/life/496466-tainy-rodyona-malynovskoho