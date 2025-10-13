Стихи о войне, ч.2

Ты слёзы не прячь под покровом ресниц,

Ведь сердце солдата - не камень.

Твой друг не вернулся, и падая ниц,

Вселенную обнял руками.

А ты уцелел, ты вернулся домой,

И другу спасибо за это.

Не сбросит из памяти время тот бой,

Как чёрную ленту портрета.

Граненый стакан, ломоть хлеба лежит,

Как будто от сердца отрезан.

А перед глазами братишка во ржиИ пуля в груди с "Винтореза"*,

И черного танка сгоревший остов,

И степь без конца и без края...

Ершится погост от солдатских крестов

И небо собой подпирает.

Качнулась земля, из-под ног уплыла,

Упали цветы на могилу.

Скупая слезинка щеку обожгла

И раной на сердце застыла.

➖➖➖➖➖

Юлий Дымов, 20.08.25.

"Винторез"* - бесшумная снайперская винтовка калибра 7,62

Времена закрытых лиц, крови, пота и бойниц,

Осыпа́лась от разрывов позолота заграниц.

В рост валюту не давали, не носили пиджаки,

В мягком флисе жёсткий путь свой проходили мужики.

Шквал ударов, градус ада, испытанье на разрыв -

В чёрной гари стали сталью лучшей марки пацаны.

Пол страны пока на чи́ле, ждут "как раньше чтоб опять",

Продолжали там с Россией слово Сила рифмовать.

Свою мать ругать негоже, хоть слепа и шаток шаг,

Русь не зря ведь уцелела в сотнях яростных атак.

Пел солдат с небритой рожей про далёкий майский вальс,

Скрип стоял...

Но ехал всё же,

с рамой по́гнутой КамАЗ.

➖➖➖➖➖

Автор Алексей Ерлыков

ЗЯТЮ И ЕГО ПАВШИМ ТОВАРИЩАМ

Иногда я подумаю: жутко,

что так коротко выпало жить.

Как обидно, что ты не Жуков,

иль не Конев, а мог бы быть!

Ты был смел и в боях отличился.

Жил бы - маршалом мог бы стать.Ты немного поторопилсяза Отчизну погибнуть, зять!

Неспроста иногда, чего ж там

счас скрывать, ты судьбу прозревал -

и себя сгоряча, наотмашь,

неудачником обзывал!

Но завет дал Господь Распятый,

что из самых для нас дорогих:

"Нету большей любви, ребята,

чем отдать свою жизнь за других!"

Это значит: твоим итогом

получилось - не просто прощен,

это значит, ты рядом с Богом.

Так чего же желать еще?!

Как бы длинно не жить и тихонько,

все равно жизнь растает, как дым.

Ты бы мог стать, как Жуков, иль Конев.

Но погиб ты - и стал святым.

➖➖➖➖➖

© Александр Жарков

Выгорают порой волонтёры

И админы каналов горят,

Потому что на сердце тревога

И молитва за наших ребят

Потому что не могут оставить

Своё дело они в пол пути,

Ведь своих бросить- это предать их,

Их оставить в объятьях войны

Сборы падают, груз тяжелеет,

Что хранится на сердце у них

А война без разбора всех косит

Добрых, злых, с сединой... молодых

И пытаются люди из тыла

Из последних сил помогать

Каждый день понемногу сгорая,

Лишь бы наших мужчин не предать

Тяжело волонтёрам России

Каждый день людям в души стучать,

Объясняя, что нужно для фронта

И как важно сейчас помогать

И под вечер на кухоньке тихой,

Где лампадка тоскливая светит

Просим помощи с неба чуть слышно,

Ведь за наших мы тоже в ответе

Выгорают порой волонтёры

И админы каналов горят,

Ведь себя отдают они фронту,

Ради наших отважных ребят...

➖➖➖➖➖

Автора не знаю

Так смотрят только русские солдаты:

Улыбка на устах, печаль - в глазах...

Подобный взгляд мне встретился , когда-то -

В церквушке, у святых - на образах...

В том взгляде - ни обиды, ни упрёка,

За горький опыт , пережитых мук...

Хоть жизнь и коротка, и одинока,

И встреч гораздо меньше, чем разлук...

Уверенность, что всё идёт, как надо,

Что завтра будет лучше, чем вчера...

Привычны и стрельба, и канонада,

Случайный кров и ужин, у костра...

Как «Отче наш», пожертвовать собою :

Не струсить, не сбежать, не изменить...

И друга, молча , вынести из боя,

Иль, не дай Бог, его - похоронить...

В окопах - безгранична власть Господня...

Здесь атеистов - нет ни одного...

На шее образ – Николай Угодник...

А как ещё, на фронте, без него?

Так смотрят - только русские солдаты ...

Чтоб , в сердце, луч надежды - не угас…

Вершите дело правое, ребята!

А Николай помолится - за вас...

➖➖➖➖➖

Автора не знаю

К СВЕТУ

Слышишь: твердят:

– Ты пропал! Покорись! –

Зла устрашающий вой….

Но Богом хранима небесная высь

Над непокорной страной.



Сколько вас было таких – и не счесть

Сколько стегало кнутов.

И осквернялась державная честь

В шутках поганых шутов.



Как норовили Тебя продавать -

Корень иудин таков -

СЛОВО коверкая, беспречь лгать

За одобренье врагов.



Всё пересилим, любую беду,

Или не Русские мы?

С Богом! Вперёд! – С Ним легко на ходу

К Свету из липнущей тьмы.

➖➖➖➖➖

© Павел Рыков, поэт и прозаик, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза писателей России, член Союза журналистов России

ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ!



Гордимся мы нашей великой страною

И Русского мира столицей столиц,

Но тёмные силы грозят нам войною,

И вновь неспокойно у наших границ.



Познали Берлин, и Париж, и Варшава,

Что русский солдат справедлив и силён.

Но если война, – мы вернёмся за славой –

В сиянье российских победных знамён.



Сильны наши воины духом народным,

Никто никогда не сломил наш народ!

И будет врагам наказаньем Господним

Всегда – Авиация, Армия, Флот.



С надеждой глядит Русский мир на Россию.

И знает и враг, и спасённый собрат,

Что огненной мощью и вежливой силой

Победу одержит российский солдат!

➖➖➖➖➖

© Игорь Витюк, секретарь Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран боевых действий, полковник запаса

Фронтовики молчали о войне

И на расспросы скупо отвечали.

Они-то знали, дело не в цене,

А в океане горя и печали.

Фронтовики всегда держали строй,

Я помню их, - не ордена, а планки,

Они простили Сталину и танки

И самолеты фрицев над Москвой.

Фронтовики держались чуть в тени,

Девятого встречались у Большого,

И вспоминали тех, с кем шли они

К Варшаве, Вене, Праге, Кишиневу.

СССР в руинах. А звезда

Кремлевская блестит как в карнавале.

И мы не удержали города,

Которые они отвоевали.

Когда из ста всего один живой,

Снега забвенья падают в долину,

Они теперь ведут небесный бой,

Равнение держа на середину.

Пускай Россию не понять уму,

И триколор на кладбищах трепещет.

Теперь я понимаю, почему

Я вижу сон, что называют вещим,

И в этом сне идет один солдат,

И девушкам подмигивает местным.

Но путь его ведет не на парад,

В могилу, где проснется неизвестным.

➖➖➖➖➖

© Максим Замшев, председатель правления Московской городской организации Союза писателей России, главный редактор "Литературной газеты"

Мы опять летим.

Летим.

И войны под нами дым.

Солнце кружится над ним.

Мы стихами говорим.

Мы смеëмся и молчим.

Мир становится другим.

Это по плечу другим,

Как идти за третий Рим.

Мы умеем.

Мы простим

Словом добрым, а не злым.

И горит, сияет нимб –

Мы о правде говорим.

➖➖➖➖➖

© Ян Березкин, член Союза писателей России, Заслуженный работник культуры Республики Южная Осетия

ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ!

Господи, помилуй

В битвах убиенных,

Сгинувших в могилу

Раненых и пленных.

Павших за Отчизну –

Всех, кого не стало.

Вырвавших фашизму

Огненное жало.

В битве с «волчьей стаей»

Канувших бесследно.

Не пришедших в мае

В орденах победно.

Кто свой путь окончил

В подвиге совместном.

Помяни их, Отче,

В Царствии Небесном.

➖➖➖➖➖

© Сергей Манжелеев, подполковник запаса, член Союза писателей России

СЫН

Год назад мой мир

Перевернулся,

Нынче встал на место

Невзначай.

Радость у меня -

Мой сын вернулся,

Мы на кухне пьём

Горячий чай.

Я слезу смахну с лица

Украдкой -

Как он изменился,

Возмужал,

И на лбу залёг

Глубокой складкой

Хрупкий мир, что он

В руках держал.

Он мне про невзгоды

Не расскажет,

О друзьях погибших

Умолчит,

Лишь на время взгляд

Затянет влажность,

Да быстрее сердце застучит.

Он, как раньше,

Скажет нежно - "мама",

Но обнимет крепко,

По-мужски!...

А в глазах бои,

Обстрелы, раны

И лавина ржавая тоски.

Я его укрою,одеялом,

Поцелую, словно малыша...

Ох, как трудно

Быть солдатской мамой!

Как же разрывается душа!

➖➖➖➖➖

© Евгения Сергеева

"Береги себя, Сын!"

Береги себя, Сын, в этом жерле войны,

Береги себя, вечно мой Маленький Мальчик.

Хоть медали блестят у тебя на груди,

Но я помню, Родной, как играли мы в мячик.

Как рыбачили в лодке с тобой на "Оке",

Солнца рябь на воде и в глазах отражалась.

А зимой первый шаг на коньках на катке

И как мама Победам твоим улыбалась.

Как мы строили дачу, ты помнишь, Сынок,

Как в костре запекали с тобою картошку?!...

Будто жизнь пронеслась, как цветной мотылёк,

На секунду одну мне присев на ладошку...

Я стою у крыльца. Догорает закат...

Вроде бросил давно, а дымлю сигаретой.

Пусть "Железный отец" все вокруг говорят,

Если б знали они, что в душе под одеждой!.....

Если б знали они, как Отцам тяжело -

Настоящим и искренне любящим Сына.

Обожгли бы им пламенем - слёзы - лицо,

Ну и что, что сейчас перед вами Мужчина...

Береги себя, Сын, в этом жерле войны,

Возвращайся домой, непременно с Победой.

Мы гордимся тобой, наш Защитник страны,

Ты ведь Правнук Героя - Отважного Деда!

➖➖➖➖➖

©Юлия Некрасова, 2025.

Только мать

Только мать понимает мать,

Если грохот звучит ночной

И не хочется умирать,

Прикрывая детей собой.

Только мать из последних сил

Улыбнется и даст понять:

Это "наш" беспилотник был.

Понимаете, только мать!

А сама, про себя, считает

Жизни данный под грохот срок.

Чей он? Женщина вряд ли знает

Просто рядом стоит сынок.

Значит свой! И на этом точка.

Просто надо поверить в это.

Рядом к стенке прижалась дочка.

И раскаты разрывов где-то.

Сердце бешено, не унять,

Бьется, словно в последний раз

Только мать сможет мать понять

В беспокойный и сложный час.

И нельзя у нее отнять

Это смелости, силы, воли..

Только мать сможет мать понять.

В тяжкий миг материнской боли.

➖➖➖➖➖

Елена Шеховцова 18.04.2025г

Художник ZаПобеду

МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ

Я верю в то, что ты живой!

Надеюсь искренне на чудо!

Тебя я чувствую душой

И о тебе молиться буду!

"Пропавший без вести", - как гром

Звучат слова, пронзая душу,

Но не сдаюсь, хоть в горле ком.

Дай Бог тебя я обнаружу!

Тебя ищу, зову: "Найдись!

Но если путь пока завьюжен,

Где бы ты ни был - отзовись!

Держись, борись! Семье ты нужен!".

Отец и муж, сынок и брат -

Тебе военный путь достался.

Отныне младший ты сержант.

Прошу тебя, живым останься!

➖➖➖➖➖

© Юлия, жена героя 24.04.2025

Сажу сменило солнце,

В море донецком — штиль.

На берегу смеётся

Старый комбат Камиль.

Есть у комбата банда

И погоняло "Стерх".

Завтра придёт команда:

"Стерхов свистать наверх!"

Пекари и медбраты,

"Шах" и Санёк "Варяг" —

Горловские пираты

Встанут за русский флаг.

Встанут, упрутся хмуро,

Выцедят: "Йо-хо-хо.

Даром, что пуля — дура,

Если в поход — в поход."

Сверху вздохнут: "Идите,

Коль вы народ чудной.

Главное, не зовите

Ваши дела войной."

Слава не лучше горя,

Если всё напоказ.

Костью кровавой в горле

Встрянет у всех Донбасс.

Месяц спустя всего-то

Юнги с большой земли

Станут опорой флота —

"Спарты" и "Сомали".

С ними Весёлый Роджер,

Высший пиратский свет.

— Батя, а с вами можно?

— Да. Через восемь лет.

➖➖➖➖➖

© Александр Антипов, поэт и артист Московского театра поэтов

А достаточно ль, Братцы, мы сделали?

Чтоб от бед защитить родной дом, -

Приграничье опять под обстрелами,

Землю рвёт миномётным огнём.

ДРГ прорвалось в Белгородчину.

И на Брянщине та же беда.

Мы ж за "лентой" храним нашу вотчину,

Хоть бросай всё и мухой туда.

Или вдоволь ещё не расстреляна

Вражьей ратью Родная земля?

Сколько ж раз быть ещё незасеянным

В приграничных районах полям?

Я ж и сам ведь из Курского края,

Что обстрелян, но Богом храним.

Душу день изо дня разрывает,

Как родные просторы от мин.

Мужики! Время наше очнуться, -

Враг ни где-то, он здесь! У ворот!

Или можем мы только качнуться

В кресле с пивом, растя свой живот?

Нас треть века они развращали,

Прививая свой западный мир.

А мы хавали, но ведь в нас с вами,

Память тех, кто их гнал до могил.

Братцы! Будем достойны же пращуров,

Англосакский трещит уже трон.

Вместе сможем погнать этих ящеров,

До Берлина, а там в Вашингтон.

➖➖➖➖➖

©Виктор Замполит, участник СВО

Художник – Машины рисовашки

ДУША

Прилётов осколки и зёрна шрапнели,

обломки чугунной земли…

Над нами кружатся стальные метели,

чтоб выжить мы здесь не могли.

И души контужено в грохоте воют,

пытаясь сорваться с петель.

Мозоли, на нервах набитые, ноют,

а смерть расстилает постель.

Но мы не сдаёмся, Бог даст – увернёмся,

и петли покрепче прибьём.

Сквозь стены огня и железа прорвёмся…

вновь песню Победы споём.

Как дрались, как выжили, что испытали

сокроет висков седина.

От шрамов рубцы и на горке* медали

на память оставит война.

Вернёмся домой, но продолжит томиться,

продолжит бродить по фронтам,

стальною метелью побитая птица

–Душа, оглушённая там…

➖➖➖➖➖

© Вит Дорофеев, член Союза писателей России, участник СВО

Художник – Машины рисовашки

Посвящается Сергею Ефремову (позывной - «Кубинец»), Герою Российской Федерации, десантнику, командиру добровольческого отряда «Тигр», сформированному в Приморском крае на базе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, погибшему 2 февраля 2025 г. в Курской области

Была мечта о голубом берете,

Прошли в Рязани юности года.

Десантники всегда за всё в ответе,

С морской пехотой породнился навсегда!

И в час, когда пришла беда в Россию,

Сергей Ефремов не остался в стороне.

Собрал отряд, чтоб победить стихию

Фашистской нечисти на мировой войне.

Отряд с Приморья лучших добровольцев

Берёг он каждого как «батя», как отец.

И в бой благословлял, как миротворцев,

Чтоб каждого услышать стук сердец!

Его слова: «Смотрите, держим небо!»

Звучат как оберег - «Ребята, будем жить!»

А кто со смертью на дуэли не был?

Врагу-фашисту мы за «батю» будем мстить!

"Держите строй» в тылу все жители Приморья,

А ТИГРы сдержат строй, громя нацистов рать!"

Махнув рукой комбат нам с Курского предгорья,

Шагнул в бессмертие, чтоб "Небо там держать!"

➖➖➖➖➖

©Наталия Семьянская

Считайте это полной ерундой,

Не стоящей ни прозы, ни стихов,

С баклажками я вышла за водой,

Забыв про макияж и шлейф духов.

У маленького водного ларька

Уже толклись такие же, как я,

Чья участь в этот день была горька –

Искать любую жидкость для питья.

Была б в Донецке лютая зима,

Когда лежит повсюду белый снег,

Его б тащили вёдрами в дома,

И там топили сутками для всех.

Считайте это полной ерундой,

Не стоящей стихов и к ним наград.

С баклажками я вышла за водой

И вспомнила блокадный Ленинград.

➖➖➖➖➖

Стихи Инны Кучеровой

Художник: Я вижу

Покуда тебя не коснулась война,

Ты будешь сидеть и молчать…

Как будто душа за страну не больна,

Как будто тебе наплевать…

Ты будешь ходить, улыбаться друзьям

И хлеб покупать за углом,

Пока там бомбят детский садик и Храм,

И чей-то родительский дом…

Покуда тебя не коснулась война,

Ты веришь пустым новостям,

Где соткана ложью невинным вина,

И оды поются властям…

Но это пока на соседний подъезд

Не сбросил снаряд штурмовик…

И страх жутким змеем под кожу не влез,

Услышав ребёночка крик…

Покуда тебя не коснулась война,

Минуты не ценишь… пока…

Не знаешь, какая у жизни цена,

Ведь бьётся твой пульс у виска…

А там засмотрелся на небо солдат

И имя жены произнёс…

Его убивал друг, товарищ и брат,

Что смерть в его город принёс…

Покуда тебя не коснулась война,

Знакомым своим передай,

У каждого жизней не семь, а одна…

Места не бронируют в рай…

Держал на прицеле солдат земляка

И братская рвалась струна…

Но этого не осознаешь, пока

Тебя не коснулась война….

➖➖➖➖➖

ZаПобеду

Косу заточила, пролезла в блиндаж.

В углу притаилась, зараза!

Солдатик заметил, по телу мандраж,

Её он не видел ни разу.

"Так вот ты какая, старуха с косой?!

Припёрлась зачем и откуда?" -

Настрой, как всегда, у него боевой!

Но понял, что дело-то худо...

Особенно тихо сегодня вокруг.

Уставшие дрыхнут братишки.

Небось, показалось, обычный испуг.

Шалят, очевидно, нервишки...

Зажмурился сильно, а после опять

В тот угол смотрел, не моргая.

Но как поступить-то? Стрелять? Убегать?

Такая вот сцена немая ...

Старуха вступать не спешит в разговор.

Лицо только щурит в оскале.

Солдатик рукою нащупал затвор,

Но это поможет едва ли...

Она завывает протяжную песнь.

Глаза затянуло туманом.

И сон его клонит, совсем не болезнь.

Сморило, как будто дурманом.

Он слышит вдали нарастающий гул.

Кричит что есть силы: "Тревога!"

"На выход! Быстрей!" - он засоню толкнул,

Который застыл у порога.

И в ту же секунду случился прилёт!

Блиндаж разнесло на кусочки!

Подкрался в ночи орудийный расчёт.

Ответку шарахнут по точке!

Но где же старуха? Взлетела иль нет?

Он даже не понял сначала.

Мелькнул в лесополке её силуэт.

Она что-то злобно ворчала.

"Давай! Убирайся! Проваливай вон!

Сегодня уйдешь восвояси!

Нам рано в небесный еще эшелон!

И зря ты скривилась в гримасе!"

Смерть видел в лицо, но пока повезло!

Случайность всё это? Удача?

Домой возвратиться всем бедам назло -

Его основная задача!

➖➖➖➖➖

Автор: Татьяна Сырцова

«О сколько вас…»

О, сколько вас, детей России,

Что впредь остались без отцов...

И льются слёзы с глаз Мессии

На землю снова тьма венцов.

О, сколько вас, сынов России,

Что в землю, словно семена...

В саду вы райском — у Мессии,

Он знает ваши имена.

О, сколько вас, семей России,

Осиротевших в один миг...

Но все живые — у Мессии,

А нам — лишь подвиги из книг…

О, сколько лиц теперь в граните..

По датам — все почти юнцы...

Отдавши жизнь, навечно спите,

России верные бойцы…

О, сколько горя и страданий...

России очень тяжек крест…

И душу после истязаний

Лечить зовёт в храм благовест…

➖➖➖➖➖

Георгий 14.08.2025 https://t.me/Georgiypoems/6422

Картина «Дети войны» юной художницы из Санкт-Петербурга Алины Ясько

ЖАЖДА

Жара не ведает пощады,

она сжигает всю округу.

Надежду, труп истлевший рядом,

что был живым недавно другом.

Средь этой вони и исчадья

твой перегретый разум сдвинут,

но ты не молишь о пощаде,

уж зомби ты наполовину

и превращаешься в скотину.

Не воскрешают карусели:

Стамбул, Аляска, телеведы...

Дороже здесь пол-литра "Леля"

всех пустолеев за победу.

Горчит во рту от балаболов -

песок речей про Украину,

век интернета... Лесополок,

сухих колодцев недомолвок,

и жажда так невыносима.

Уже не жажда жить и выжить,

но перед смертью насладиться -

из жижи лжи прощальный выжав

один глоток живой водицы,

Чтоб, распрощавшись с этим веком,

уйти не зверем - Человеком.

➖➖➖➖➖

© Игорь Ефремов (позывной Кобзарь), участник СВО

Алексею ПОЛУБОТЕ,

Всем поэтам-фронтовикам СВО



Ни вдохновенье, ни гульба,

Ни волшебства источник –

Поэта делает судьба,

И он – судьбы подстрочник.



Приходит шумная весна,

Но не её заслуга –

Поэта делает война,

Войны шальная вьюга,

Когда повсюду смерть и ад,

Пропитан кровью воздух,

Когда вперёд или назад –

Мгновение и… поздно.

Когда всё то, что было там,

Где дни всего лишь числа,

Война под верные «сто грамм»

Иным наполнит смыслом.

И как бы ни были тихи,

В минуты передышки

В нём пробиваются стихи,

как огненные вспышки –

В них боль и быль, и даль ясна,

Хоть слов чертовски мало.

Поэта делает страна,

Что Родиной назвал он.



И пролетит за годом год,

За новой стаей – стая.

Поэта делает народ,

Его стихи читая.

➖➖➖➖➖

© Игорь Гуревич, член Союза писателей России

Не умел я раньше петь тихо.

Да и громко не умел тоже.

На гитаре струны рвал лихо.

И басовые! Прости, Боже!

Издавая громким ртом звуки,

называя этот крик песней,

в батарею вызывал стуки,

отечал им: "Головой тресни!"

Нервы так же рвал, как рвал струны.

Радикален был и свеж рожей.

Далеки в веках от нас гунны,

но и с ними нрав мой был схожий.

Поседел и поредел волос.

Дети выросли, растут внуки.

Мне не надо повышать голос,

чтобы внятно извлекать звуки.

В блиндаже нет смысла петь громко.

Очень сложно здесь купить струны.

И затишье на войне ломко.

Неизвестно, как легли руны.

Я теперь стараюсь петь тише,

но не нужно напрягать уши.

Тише тоже хорошо слышно,

если словом зацепить души.

➖➖➖➖➖

© Дмитрий Матюшкин, участник СВО

Письмо с небес

Мама, здравствуй... Пишу с небосвода,

Где теперь я за жизнью слежу.

Знаю, плачешь уже ты два года

И покой я себе не найду.

Твои слёзы мне видеть так больно,

Ощущать эту горечь в груди.

Перестань, умоляю, довольно,

Прошу дай мне покой обрести.

Я невидимо рядышком буду,

Хоть меня не коснуться рукой.

Я тебя ни когда не забуду,

Но не мучайся, мама, тоской.

Ты прости, что стал горю причиной,

За бессонницу, слезы в глазах,

Что седою покрыл паутиной

Твои пряди, за сны при свечах.

Если б мог, я тебя бы укутал

В свои крепкие руки, любя.

Но мой путь навсегда перепутан,

И лишь шёпотом грею тебя.

Пусть же сердце отыщет надежду,

Снова радостью день озарит.

Я люблю тебя, мама, как прежде...

Пусть душа твоя меньше болит.

➖➖➖➖➖

©Юлдошева Лейсан.

В детстве было всё совсем иначе -

Радость в жвачках, горе в дневниках.

А теперь - мы, выполнив задачу,

Прячемся от «птички в облаках».

Говорят, что мальчики не плачут,

А тем паче, мальчик с бородой.

Мальчик верил в Бога и в удачу,

После штурма каску снял… седой.

Вот и слёзы, а куда ж без грусти:

В телефоне голоса родных.

Письма с тыла. Детские рисунки.

Плач по тем, кого уж нет в живых.

Ночью вдруг приснится, что когда-то

Он домой вернётся невредим.

Плачет спящий мальчик бородатый,

На войне доживший до седин.

➖➖➖➖➖

Автора не знаю

Скажите, горе - командиры !

Вам парни наши ночью снятся?

Забили Вы на честь мундира,

Решив на смерти наживаться?

Нигде? Ничто? Совсем не колет?

Святого капелька осталась?

Доколе будет так? Доколе?

Вы наглость поумерьте малость!

Отдали самое родное,

Доверились, как старшим братьям!

Что же творите тут такое,

За что парням так умирать? А?

Свои амбиции попрячьте -

Не важно, кто там будет первым!

Бойца Мамуля горько плачет,

Комком железным ее нервы!

Наш Тёма, Шиша не вернутся,

На смерть их верную послали!

Родные ревом захлебнутся,

Топя тоску в вина бокале!

А Вас премируют конечно,

Ведь по другому быть не может!

Задача выполнена спешно,

Ничто! Нигде! Совсем не гложет!

Но знайте, суд последний будет

И каждому на нем воздастся!

Тем, кто ссуч’ился как Иуда,

В котлах, в Аду всю смерть купаться!

А черти ждут там с нетерпением,

До грешных Душ у них охота!

Зажарят с диким наслаждением -

Такая у чертей работа!

Так что пока еще есть шансы,

И не горят костры под Вами!

Людьми, прошу Вас, не бросайтесь -

Сынков поберегите Мамам!

➖➖➖➖➖

© Николай Янин /НЕПОЭТ/ 14.08.2025 [Челябинск]

Земля дрожит. В ушах звенит набат.

Контузило. И ноги не идут.

Лежит в пыли израненный солдат,

И губы еле слышно шепчут тут:

«Живой я, мама, слышишь, я живой...

Ты не волнуйся, милая моя.

Пусть нету связи речевой, прямой,

Но знаю — чувствуешь на расстоянии меня.

Я верю, что меня не бросят здесь,

Мои за мной придут, не пропаду.

Солдатский долг и воинская честь —

Не оставлять своих нигде, в аду.

Я подлечусь и снова ринусь в бой,

Чтоб защитить твой мирный, тихий дом.

Живой я, мама, потому что ты со мной,

Меня хранишь молитвенным щитом»

➖➖➖➖➖

Латун Любовь

Из каких же тросОв жилы сотканы,

Что не рвутся под перегрузками.

Парни держатся… держатся в Тёткино

Чудом, дерзостью - просто мы русские.

Дроны плотно и бьёт артиллерия,

Мы в ответ на маргеловской стойкости,

Хотя кто бы сказал, не поверил бы,

Что дешевле жизнь может быть подлости.

Откровение это не новое,

Но по-новому смысл откроем мы…

Парни бьются… герои суровые…

Поневоле тут стали героями.

Мы не шлём никому обвинения,

Ошибаться не стыдно им, вроде бы…

Просто в Тёткино насмерть сражение

Нашей роты десантной за Родину.

Мы сегодня все стали здесь курскими

И гордимся заслуженно званием,

Встали насмерть десантники русские

Несгибаемо, зло и отчаянно.

Мы останемся письмами, фотками,

Статистическими отчётами,

Но мы бились за курское Тёткино

Против полчищ всего двумя ротами.

Если будет минутка свободная,

Напиши пару строк на бумаге,

Напиши, чтобы память народная

Сохранила нас, верных Присяге.

➖➖➖➖➖

©️ Сергей Ефимов

РОССИЯ

Мы знали: не всем улыбнётся Победа,

Не каждый могилу свою обретёт,

Но большей любви, чем к России, не ведав,

Мы без колебаний шагали вперёд.

Мы побатальонно, поротно, повзводно

Собой удобряли гектары земли.

И мы убивали. Бывало – охотно,

Но мы по-другому, увы, не могли.

Мы в лужи впивались иссохшими ртами,

Мечтали о бане, курили бурьян.

Мы юность свою отдирали с бинтами,

Прилипшими к мясу сочившихся ран.

Мы видели бога: обычного роста,

На шее АКа, под бронёю – Псалтырь,

С потёртым листом, где псалом девяносто.

…Тем богом был храбрый отец-командир.

Нас фосфором жгли, нас шрапнелью косили,

Но мы не страшились неравных боёв.

Великое счастье – родиться в России!

Особая честь – умереть за неё.

➖➖➖➖➖

© Сергей Лобанов, член Союза писателей России, участник СВО

