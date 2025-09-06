Стихи о войне

Ты знаешь, мама, мне уже не страшно

Устал бояться - годы на войне,

Остался в прошлом где-то день вчерашний,

Закат вечерний, домик на Десне,

Я слышал, мам, Наташка вышла замуж,

Ты это зря скрывала от меня,

Зла не держу - к чему ей эта драма:

Жить одиноко, верность мне храня!

Пусть будет счастлива, не ведает печали,

Не знает в жизни тяжких перемен,

Я в курсе, мам, друзья мне написали,

Муж у неё - успешный бизнесмен,

Ещё сказали - очень он - ревнивый

Наташку держит в "клетке золотой"

Она стройна, конечно, и красива,

Но я ей верил, как никто другой!

..

Три года, мама, это очень много

И не понятно - сколько впереди!

Пусть будет светлой у неё дорога,

А ты меня, родная - подожди!

© Олег Прусаков, позывной "ДЫРОКОЛ", отряд "Штурмовой", действующий участник СВО, Ветеран боевых действий, член Союза писателей России

Бородинский хлеб над стаканами,

Водка, будто слеза, без осадка.

Мы становимся ветеранами

В наступающем третьем десятке.

Лунным светом виски омытые

Мигом старят вчерашних мальчишек.

Мы, вернувшиеся неубитыми,

Неудобными стали слишком,

Потому что Присяге верные,

Не прощая врагов, цвет сменивших,

Служим честными офицерами.

Среди нас не бывает бывших.

Мы, на смерть пережив покаяние,

За Добро свои головы сложим.

Предвкушающим наше отчаянье

Прыть умерим, ремнями стреножим.

И не чокаясь будем непьяными,

Отрезвляет нас горечь лихо.

Бородинский хлеб над стаканами,

За столами нашими тихо.

© Сергей Ефимов, полковник полиции в отставке, ветеран специального отряда быстрого реагирования «РЫСЬ» МВД России, член Союза писателей России

В России-то – полно народу.

Но хочется подуть на воду,

И обожжёнными губами

Спросить:

- Ты с нами?

Ты – не с нами?



Так ждать предательства, ребята?

Делить ли правых-виноватых,

Опять лепить к стене горбатых,

Перед солдатом…



И смотрят павшие с портретов:

- Держитесь, братцы…

Нас уж нету…

© Татьяна Шипошина, член Союза писателей России

МАРИУПОЛЬ...

Павшим героям 810 ГвОБрМП посвящается.

..

Кто угодно – только не мы

Брали город-завод Мариуполь,

Кто угодно – только не мы,

Погибали от пули "колючей"...

Зачищали жилые дома,

Пробиваясь квартал за кварталом,

Кто угодно – только не мы,

Доставали детей под завалом...

Брали штурмом завод Ильича,

Окружали цеха Азовстали –

Кто угодно - только не мы –

Ордена за разгром получали...

За разгром одичалых врагов,

Обезумевших от вкуса крови.

Поклялись бить не щадно Азов,

Посягнувших на русское поле...

И не мы дали слово тогда,

Что в живых никого не оставим,

Но политиков чья-то рука,

Приказала в подвале оставить...

Кто угодно – только не мы,

Мариуполь спасли от нацистов.

Совершая рывок за рывком,

И теряя рябят очень близких...

Память вечная павшим в веках,

Никогда про вас не забудем,

Кто на самом деле в боях –

Взял прославленный Мариуполь!

© Константин Горбунов, участник СВО

13 июня 2024 г. в Севастополе проводили в последний путь гвардии сержанта, командира отделения морской пехоты 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты — Константина Владимировича Горбунова.

Константин Владимирович Горбунов геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении.

Быть воином — жить вечно!

Последняя встреча.

Здравствуй мама: "Погода сегодня сухая,

дождей уже не было месяц.

Ты как там моя дорогая?

Кудесница ты из кудесниц."

Я запах твоих пирогов,

Что утром стелясь по квартире,

запомню на сотни веков

Вкуснее ни ел, ни чего в этом мире.

Я помню твой смех, беззаботным ребёнком.

Как злилась без злобы, принёс в дом котёнка.

Потом твои вздохи, когда я упал.

Ты всё говорила, как лёг, так и встал.

А помнишь ремень, что свистел надо мной.

За джинсы, за шорты, что пачкал травой.

И криком кричал: "Что в футбол, я играл".

Сквозь слёзы смеясь от тебя убегал.

Так детство моё безвозвратно ушло .

Закончил я школу на все [хорошо].

Призвали на срочку, чтоб быть как отец.

Он в первой чеченской погиб, как боец.

И в памяти вертится всё по чуть-чуть.

То мамкины слёзы, то папкина грусть .

Лежит сын в окопе, тихонечко шепчет.

Всё маму зовёт, и в глазах уж темнеет.

Звезда засияла на небе ночном,

Потом вдруг погасла и парень ушёл.

А мать простояла в молитве весь день.

И ночью ей снится, что сын словно тень.

Лежит он в окопе, и шепчет устало.

Она понимает, что времени мало.

Его обняла и прижала к груди,

А он говорит про её пироги.

Потом вспомнил детство, ремень и зелёнку.

Как дали приют дворовому котёнку.

Смеялся и плакал он мать вспоминая.

Она всё сильнее его прижимала.

И сын еле слышно шепнул: " Мам ты здесь?"

И с болью в глазах попытался присесть.

А мать вся в слезах и орёт, и кричит!

И парень серьёзно. Он так говорит.

"Ты знаешь мамуль мне уже не помочь,

Спина вся в осколках, от ноги только клочь .

Прими всё как есть , заживёт в сердце рана.

Ты знай я с тобой, моя милая МАМА...."

Проснулась, лицо всё горит и в слезах.

Звезда загорелась в ночных небесах.

Потом вдруг погасла, и стало темно.

И Мать окрестила её сквозь окно

Мой мальчик лети, прямо к ГОСПОДУ в рай.

Молиться за душу твою буду, знай.

Я так благодарна Богам и судьбе

В последних мгновеньях прижаться к тебе.

Дмитрий Пономарев. Май 2025.

ЛИТИЯ

Седой священник в старом облаченьи

творит молитву, а на сердце боль...

Земля, приняв кровавое крещенье,

хранит в зрачках застывшую любовь.

Ветра кадят, как дьяконы во храме,

и лития на кладбище слышна...

Россия освятится сыновьями

и в Боге оживут их имена.

© Антон Хрулёв, участник СВО

СО ХРИСТОМ

СОЛДАТСКАЯ ГОЛГОФА

Я не знаю, как время течёт там, где рай.

Золотое, наверное, и в серебре?

А у нас на Земле столько скорби и зла -

Здесь три года Россия в кровавом венце.

Третий год на Голгофе родные бойцы,

Но принять Дух молитвы за Русь им дано.

На Голгофе, спросите, возможно ли жить?

Там с Христом им Россию спасти суждено.

Там осколки - как плети у римских солдат,

А молитвы в бою - как у сына к Отцу,

Только каждый - не Бог, знает, что виноват,

И что вместе с Христом пригвождён ко Кресту.

Вереницы окопов - терновый венец,

И шипы - взрывы страшные с БПЛА,

Здесь в любое мгновенье наступит конец,

Но солдаты спасают планету от зла.

Это было не раз на Великой Руси -

Воскресения ждёт мой измученный край.

Мой отважный солдат, ты у Бога проси,

Чтобы ввёл Русь в Священный

Божественный Рай.

© Владимир Баранов, отец Русского солдата

ГОЛОС СВЫШЕ



Нужна ли на войне молитва,

Когда в полку есть замполит?

Вот выстрел грянул, кровь пролита,

И друг упал. И он убит.



По-русски, или по-татарски

Ты просишь Господа: - Прими

Товарища в селеньях райских.

Его блуждания пойми.



Он в атеисты был повёрстан.

Когда науки постигал.

Насмешками друзей нахлёстан.

И грешным он, порой, бывал.



Но выпала такая доля –

Как прадеду, идти на рать.

И он пошел по доброй воле

С родной земли нацистов гнать



И как-то, под Саур-Могилой

Он прикорнул накоротке

И снится Голос: - Здравствуй, милый

Внук, я здесь погиб на передке.



Тут сила вражая давила,

И «Юнкерс» бесперечь бомбил.

Упала бомба и убила.

Я на куски разорван был.



И даже не был похоронен,

Поскольку тела не сыскать…

Ты довоюй с фашистом, воин,

Что я не смог довоевать.



Друг голос прадеда не слышал,

Ведь прадед без вести пропал.

Но он узнал его. Коль, свыше

Во сне тот голос прозвучал.



Одолевая в нас сомненья,

И полузнанья злую тьму,

Дарует Некто откровенья

Сверхчувственные. Почему



Мы часто им не доверяем.

Душа, как палец, не болит…

Зато, всё-всё разобъясняет,

Не сомневаясь, замполит.



Но он и сам, когда приходит

Тот Час. И смерть не отвели

Он просит: в райские угодья.

Чтобы быстрей его несли.



Мой друг убит… Жена и дети

На ждите от него вестей.

Уж, нет его на этом свете.

Он умер на своём Кресте.



За Родину он принял муку

Идя в атаку, смерть познал.

И сам Христос герою руку

При входе в Рай свою подал.

© Павел Рыков, поэт и прозаик, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза писателей России, член Союза журналистов России

Я против войн и крови,

Я против слёз и боли.

Сурово сдвинув брови

стою на бранном поле.

Не золотоискатель

и не бессмертный "Горец"...

Я - воин-созидатель.

Я - воин-миротворец.

Я создан из породы

в сто раз алмаза твёрже.

Я строю мир на годы.

Уверен, что на дольше.

Мне лишнего не надо.

До Бога не дотащим.

"Тот Свет" - не "Эльдорадо",

и сахар там не слаще.

Мне слаще вкус Победы

Добра над злом смердящим.

Вкусили в прошлом деды.

Вкушу и в настоящем!

© Дмитрий Матюшкин, участник СВО ЛЕСНАЯ ФЕЯ

Повстречал "лесную фею"

Я под 'Крынками" в лесу

И сказал ей не робея:

-Дай рюкзак-то донесу!

Странно это - поле боя

И с красоткой рандеву!

Вот привидится такое - Вижу "нимфу" на яву!

Вся, как куст, в костюме "Леший" -

Маскировка высший класс! А глазищи, чую, грешен,

И "пропал" на этот раз!

Я спросил, с надеждой зыбкой:

Ухажёров, верно, - вал?

А она в ответ с улыбкой - Кто успел, тот убежал!

Тут увидел у плутовки,

Так, что сразу оробел, Сверху снайперской винтовки

"Навороченый" прицел...

© Олег Прусаков, позывной "ДЫРОКОЛ", отряд "Штурмовой", действующий участник СВО, Ветеран боевых действий, член Союза писателей России.

Не жалея ни силы, ни жизни,

В годы страшной, кровавой войны,

По истерзанным землям Отчизны,

Пробивались с боями они:

Искандер, и Петро, и Василий,

Магомед, Улугбек и Ашот -

Сыновья той Великой России,

Что нас снова на помощь зовëт.

И теперь вновь звучат позывными

Многоликой страны имена.

И становяться братья родными.

Ведь Отчизна у всех нас одна.

Пусть и с той стороны раздаëтся

Разнобокая брань языков,

Но лишь в нас тот огонь остаётся,

Через время прошедших веков,

От любви в наших душах горящих,

Что до смерти несëм мы в себе,

Не придуманной - нет! Настоящей!

Обращëнной, Россия, к тебе!

© Станислав Ведринцев, участник СВО, член Союза писателей России

Если я не вернусь, обещай сохранить это утро,

Этот солнечный луч, этот трепетный запах весны,

Этот поздний апрельский снежок, что ложится как пудра

И приносит с собою такие прохладные сны.

Если я не вернусь, обещай что проплачешь недолго,

Ведь в конечном итоге мы все улетаем за край.

Обещай, что увидишь как плещется русская Волга,

Как алеет закат над водой - обещай, обещай!

Я останусь в траве, в этом ветре и запахе сосен,

В этих строчках, в которых срастаются боль и покой,

В этой нежности мира... Мы Бога об этом попросим!

Я останусь, мой ангел, навеки останусь с тобой!

© Дмитрий Филиппов, член Союза писателей России, участник СВО

«Больничное окно»

Сжался весь мир до больничной палаты,

В небо глядит небольшое окно.

А через стенки мне братья — солдаты,

Все мы лежим вместе здесь за одно.

Пахнет бинтами, лекарствами, кровью,

Словно стрижи суетятся врачи.

Нас медсестрички мотают с любовью,

Завтра в честь Пасхи — яйцо, куличи.

А за окном песни птиц непрестанно,

Ждут не дождутся, когда уже май.

Наши ребята с врагами гуманно,

С нами враги — сходу сам угадай.

Сжался весь мир до больничной палаты,

В небо глядит небольшое окно.

Вскоре домой всё мечтают солдаты,

Коль здесь лежим — значит, так суждено.

(Георгий 19.04.2025) https://t.me/Georgiypoems/5583

ДОЧЬ СОЛДАТА

Солдату дочь - неугасимый свет

В душе, войной и смертью обожжённой.

Она его и год, и десять лет

Молитвой укрывает потаённой,

И свято верит, что отец в бою

Уже идёт к уверенной Победе.

И тихое дочернее "Люблю"

По небу утром растечётся медью.

...

Солдату дочь - касанье облаков

И сердцу нескончаемая мука.

Быть далеко,

Так страшно далеко,

Хранить в груди привычную разлуку,

Не выдавать в мгновенья редких встреч

Тоску, в душе мятущуюся слепо.

И от врага беречь, беречь, беречь

В её глаза пролившееся небо.

...

Солдату дочь - воззвание к Христу:

"Ты помоги дожить нам хоть до лета".

Так ангел набирает высоту —

Чтоб во весь голос праздновать Победу.

И громкий колокольный перезвон

По небу расплескается, ликуя.

...А поутру солдат войдёт в свой дом

И выросшую дочку поцелует.

© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

РАЗГОВОР С БРАТОМ

Как вкусно пахнет этот день:

Нева, шампанское, сирень.

Я жду, пока обнимет тень

Проспекты Ленинграда.

Мой отпуск улетает вспять,

И дней примерно через пять

Мне отправляться воевать.

Так надо, брат, так надо.

И я живой, навеселе,

А ты уже лежишь в земле.

В сырой земле, в кромешной мгле,

Где нет вина и хлеба.

Но смерть, конечно, не причём:

Ты станешь солнечным лучом,

Прозрачным ледяным ключом,

Бескрайним русским небом.

От Питера до Кременной

Весь этот мир по праву твой.

Ты назови свой позывной –

В раю тебя узнают.

И если в жизни ты грешил,

То Бог тебя давно простил.

И в рай разведку (я спросил)

Бесплатно пропускают.

Ты рос упрямым пацаном

(Спасибо матери с отцом),

И там, за Северским Донцом

Не вздрогнул, не заплакал.

Лежал спокойный, как вода.

И задрожали города.

И дочь приёмная тогда

Тебе сказала: «Папа…».

Пять дней летят, как пять минут,

А возвращаться – тяжкий труд.

Там пот и кровь, там люди мрут,

Там жизнь – дурная повесть.

Но, обернувшись вдруг назад,

Я вижу твой усталый взгляд.

Ты пригляди за мною, брат.

Бывай. Пошёл на поезд.

© Дмитрий Филиппов, участник СВО, член Союза писателей России

Мы никого не будем сюда звать,

Ведь в этом смысл имеется едва ли,

Не распыляться, не увещевать,

А чистку продолжать огнём от швали!



И никому не будем говорить,

Что думают бойцы, когда устали.

Да, также как и вам, охота жить

В комфорте, чистоте и не в подвале.

Но больше нам охота победить,

И в этом разница, которую познали,

Сломить фашистов, додавить, разбить,

За это жизни свои многие отдали.

А чем ещё здесь расплатиться кроме них?

На всю зарплату снаряженье закупали.

Душа на небо — вздох —солдат затих,

Дай бог, чтоб вы такого не видали.

Ещё вы часто пишете: Как ты?

Как будто больше слов не подобрали...

Нормально всё: тепло, весна, цветы,

Вы в телевизоре об этом не слыхали?

И шлете Чебурашек и носки —

Всё, что смогли, мол, наскрести, собрали.

Напутствия движением руки,

Но этим всем пока здесь дроны не сбивали.

И вот опять вопрос стоит ребром,

Опять мы что-то вам не так сказали?

Даст бог, поймёте всё потом,

То, как порой, через себя переступали.

И что бывает через не могу,

Как задыхались, но вперёд бежали,

И эти фразы типа: чем смогу...

Тут не поймут и никогда не понимали.

Пример другой, всплывающий в мозгу,

Как в 41-ом люди фронту отдавали

Всё для Победы! Всё во вред врагу!

Последнее от сердца отрывали.

Всё делали, чтоб Вместе победить!

Одна на всех и за ценою не стояли!

Ура! Победа! Братцы! Будем жить!

Мы Русские, мы это доказали!

Виктор Н.

Художник Виталий Щербак, г. Ростов-на-Дону

Мальчишки спят, а мне не спится.

Нельзя нам спать одновреме‌нно.

И связь работает отменно,

и под прикрытием граница.

Юны‌ бойцы мои, но всё же...

Какой я им, прожжённым, "папа"?

Трясёт блиндаж от силы храпа.

Не рык медвежий, но похоже.

Храпят, на шконку скинув зброю.

Бронежилет надеть недолго.

От отдохнувших больше толка,

когда взревёт радейка: "К бою!"

Нет расписания на фронте.

Нам ЗОЖ давно уже неведом.

Пусть жёны спят под тёплым пледом.

У нас — враги на горизонте.

Наш враг не спит, он нас боится.

И страхи эти нам понятны,

На лбах солдат Аида пятна.

И перекошенные лица

А с нами Правда и Победа!

И с Богом связи неплохие.

Пускай мои бойцы лихие

поспят хотя бы до обеда.

Ни ночью отдыха, ни утром.

Была работа поважнее.

Стояли там, где мы нужнее.

Шрапнель блестела перламутром.

Сейчас затишье. Мне не спится.

Дадут и мне на отдых время.

Люблю младое наше племя.

Им тоже свет Победы снится.

© Дмитрий Матюшкин, участник СВО

«Что ж с тобою, Родина моя?..»

Натянулись нервы до предела,

И звенят погромче, чем струна.

Не видал такого беспредела.

Что ж, с тобою, Родина моя?..

Ветер по складам частей гуляет,

В магазине ценник в десять раз.

Мать сыночка к бою собирает,

Кровь рекою, цвета как лампас.

И летят на верх докладом сказки,

До зубов одеты все с иглы.

Что на всех броня и с формой каски,

Сюр какой-то, словно из игры.

Как же они нервы накаляют..

Но систему нам не победить.

И в расход ребят вновь отправляют,

Где по глупой будут их ложить.

Господи, где сил-то взять, не знаю..

Не осталось крепости у жил.

И с цветами вновь в слезах шагаю

Среди с сослуживцами могил.

(Георгий 01.07.2025) https://t.me/Georgiypoems/6110

Была весёлой и прилежной.

Теперь лежит под простынёй.

И бант воздушный, белоснежный

Испачкан кровью и землёй.

А солнце в небе так же светит,

Румянит сочные плоды...

Кто виноват, что наши дети

Вновь беззащитны в час беды?

Кто виноват за век их краткий

Среди подвальной темноты,

За выстрел в хрупкие лопатки,

За осквернённые мечты,

За ненадетые панамы,

За пульс, ослабший на виске,

За то, что мелом слово "мама"

Не написать им на доске?

Мы знаем гневные ответы.

Но вновь и вновь звучит вопрос:

Когда ж насытится планета

Кровавой солью детских слёз?

© Анна Токарева, член Союза писателей России

Вот тебе автомат.

Вот тебе позывной.

И не ври, что ты рад.

Не скули и не ной.

Если можешь – молись.

Но давай без соплей.

Будет страшно – ложись.

Взял на мушку – убей.



Смерть на ветке висит,

здесь её до хрена.

Рядом мина-магнит.

Рядом сука-война.

Хороводит-поёт,

пляшет наша страна.

А у нас тут – прилёт.

А у нас тут – война.



В лесополке дружок

смотрит сладкие сны.

Он надолго прилёг –

до весны, до весны.

Будет крепко его

злая птица стеречь.

И вокруг никого,

кто б хотел рядом лечь.



Наши все – позади,

видно, дело к концу.

Только, зёма, не бзди,

дрожь бойцу не к лицу.

Всё тут спалим дотла.

Пару «эфок» припас.

Эта вот – для хохла.

А вторая – для нас.



Реки выплачет мать.

Отгорюет жена.

И живых обнимать

будет наша страна.

Отпылают костры.

И придёт тишина

в наши вечные сны,

где давно – не война.

© Сергей Комлев

Пограничники Курска



Будет помнить вся держава

Пограничников своих.

Это их погранзастава

В Курской области стоит.

До последнего сражались

Против тысячи бойцов,

Без орудия остались

С горсткой срочников юнцов.



Пограничники Курска

Те, кто первыми приняли бой!

Вы Герои России!

Вы страну заслонили собой!

Будем помнить героев,

Уходящих в рассветной дали,

Завещавших потомкам,

Чтобы землю свою берегли.



До последнего патрона

Бились парни как могли,

Встали Родины заслоном

Чтоб не сдать родной земли!

И попали в окруженье:

Танки нечем отбивать.

Стали для врага мишенью,

А подмоги негде ждать.



Вы огонь с погранзаставы

Вызывали на себя.

Чтоб арта преградой стала,

Уничтожила врага!

Но в ответ одно молчанье:

Не ударила арта,

Как юнцов в живых оставить?

Только думали тогда.



Не дождавшись подкрепленья,

Без патронов и гранат,

Не оставили в мученьях

Срочников - юных солдат.

Вы за молодых в ответе,

Их нельзя здесь положить.

И пошли на смерть за ленту,

Приказав мальчишкам жить!



Стихи Надежды Сотниковой

МАЛОМУ

Привет, Антон. Я, в общем-то, живой.

У нас опять июнь в огне пожарищ.

Погибли Заяц, Тоха, Золотой.

Вернулся Лев домой с одной ногой...

Ты Льва не знал. Достойный был товарищ.

Мы взяли этот проклятый Авдос,

И двигаемся прямиком на запад.

А город роз?.. Ну, что же, город роз.

Он не заметил, как в него ты врос,

И здесь искать не стоит виноватых.

Не знаю, что ещё тебе сказать.

У пацанов давно свистит "кукуха",

Все также неохота умирать...

Тебя в Ростове опознала мать

И привезла домой на силе духа.

Ты в Колпино лежишь. Там есть овраг.

Мы с Инженером были на могиле.

С тобою рядом Ниндзя и Колпак.

Над вами реет наш российский флаг.

К Алине не зашли. Ну, не смогли мы...

И будет ветер нам хлестать в лицо,

Всем тем, кто доберётся до Победы.

Антоха, смерти нет, в конце концов!

И всё сказать мне не хватает слов -

Ведь ложка, говорят, нужна к обеду,

А я пишу стихи из темноты...

Но у тебя ребёнок подрастает.

И в этом столько веры, красоты,

Небесной невозможной правоты,

Что это - жизнь. Другой и не бывает.

© Дмитрий Филиппов, член Союза писателей России, участник СВО

МИНОМЕТ СОРОК ПЕРВОГО ГОДА!

Моментально сбежался народ

Потому что был шок у народа,

В батарею пришел миномёт

Выпуск был - сорок первого года!..

Минометчик один, "Абакан",

Со слезами застыл на глазах

-Что с тобой? Ты в порядке, братан?

Отчего ты с собой не в ладах?

-Просто дед минометчиком был,

На войну их призвал комсомол,

Он фашистскую гадину бил

И до Вены с боями дошел!

Просто, вдруг, я представил на миг,

Что-то сердце колотит и жмёт,

И внезапно вдруг образ возник

Что вот этот - его миномёт!..

К миномету прижался щекой

Он погладил рукой нежно ствол,

Прошептал - Здравствуй дед, дорогой!

Я - твой внук и тебя не подвел!

Мы - России великой сыны

И теперь мы с тобою вдвоем

Мир спасаем опять от "чумы',

Вновь фашистскую гадину бьем!..

История основана на подлинных событиях...

© Олег Прусаков, позывной "ДЫРОКОЛ", отряд "Штурмовой", действующий участник СВО, Ветеран боевых действий, член Союза писателей России.

ОФФЛАЙН

Запиши на мой счёт: я уйду в предрассветные сны

По разбитым дорогам, уставшим от крови и грязи

К тем, кто ждëт меня там, далеко от проклятой войны,

Чтобы быть на протянутой Господом сотовой связи.

Мной оплачен тариф, - безлимитна для веры душа,

И на небе нигде не найти запрещëнных каналов.

Между капель дождя и осколков пройду неспеша,

На могилы друзей и врагов наступая устало...

А у дочки красивые сны: карусели, сирень.

И куда я, в своëм перепачканном кровью жилете?

Не хочу быть грозой, испоганившей солнечный день

В том далëком, пока ещё - мирном, бушующем лете.

Улыбнëтся жена, обнимая ромашек букет,

И сынишка потопает к бате босыми ногами...

И свидание с близкими снова разрушит рассвет, -

Тот, с которым мы раньше дружили, но стали врагами.

Разлетится на тысячи воронов маленький Рай,

Застилая кровавое небо густой пеленою...

Я однажды вернусь из страны под названьем Оффлайн,

Чтобы быть с вами рядом - сиренью, рассветом, грозою...

© Антон Смёрдов

«Ни шагу назад!»

Застряли комом в горле стоны,

Слезами залило глаза.

В рожке кончаются патроны

И шагу нам назад нельзя.

Похоже, ноги перебило,

Никак подняться не могу.

И стало на душе уныло

Враг гнуть пытается в дугу.

Покис чуть-чуть — и всё, довольно!

За нами Родина и дом.

Дай Бог стерпеть, до крика больно

В кулак всю волю, и встаём.

Гремит, дрожит, снаряды рвутся,

Как будто двери ад открыл.

Мальчишки наши с врагом бьются,

И Ангел нас не раз прикрыл.

Застряли комом в горле стоны,

Слезами залило глаза.

В рожке закончились патроны

Но шага нам назад нельзя!

(Георгий 14.05.2025) https://t.me/Georgiypoems/5762

"Будешь дальше так жить - попадешь прямо в ад!

Убивать - это грех!" Что ж, понятно вполне...

Я сидел и курил. Отвечал невпопад.

Наливал до краев. Вспоминал о войне.

И о том, что давно не ходил в Божий храм.

Завтра свечи куплю. Помолюсь за бойцов.

Слишком многих уж нет. Как я выжил-то сам?

Ну не могут же в ад забирать храбрецов?

Там, где жизнь не в цене. Там, где смерть правит бал.

Там, где трупы вокруг. Там, где стонет земля.

Как сказать, что в аду я уже побывал?

Не найду я слова. Всё окажется зря.

Тот, кто страх не познал, не ломал сам себя,

И на штурм не ходил, ни черта не поймёт.

Весь в поту и в грязи, всё на свете кляня,

Не бежал под огнём, и не нёс пулемёт.

Кто не падал в окоп к неприятелю вдруг,

И парней не тащил на себе много раз.

Кто не знал, что война - это замкнутый круг.

Кто не видел мольбу затухающих глаз.

Не поймут ничего про бои и про боль.

Про последний рывок. И про то, что теперь,

Жизнь свою мы легко умножаем на ноль.

Может быть, в Небесах нам откроется дверь?

Раз в аду уже был, может, примут и в рай?

Наливаю и пью. Закурю и молчу.

Да, молчи и кури... И слова выбирай...

И с утра, протрезвев, в храме ставишь свечу...

© Станислав Толчаницын, участник СВО

По дорогам фронтовым, мимо лесополок,

Шла она всегда к своим, к тем, кто был ей дорог.

Шла по выжженной земле, истоптав все берцы,

И сжималось всё сильней любящее сердце.

Шла туда, где ни один не был штурмовик.

Из последних своих сил шла на детский крик.

По ночам считала звёзды, вглядываясь в небо.

По щекам катились слёзы будущей Победы.

По дорогам фронтовым, мимо колоколен,

По весне ушла к своим в ангельской колонне.

Но в сердцах простых людей стих её не стих -

Положила жизнь свою за друзей своих.

В уголке горит лампадка и стоит иконка.

Кротко молятся солдаты за свою сестрёнку.

По дорогам фронтовым, по степным дорогам,

Шла сестрёнка их к своим, улыбаясь Богу.

© Анатолий Сорокин

«Стоял солдат с протянутой рукой»

Стоит солдат с протянутой рукой,

А рядом с ним стоят и волонтёры.

О помощи взывают всей гурьбой,

Но только надоели людям сборы.

Но где же всё солдату то достать?

На складе части по докладу пусто.

И отдала последнее всё мать,

И на душе с картины этой грустно.

Иди, солдат, в атаку — защищай,

А мы от твоей просьбы отвернёмся.

В бою на нас ты сильно не серчай,

Ну где ж на вас всего мы напасёмся?

И тише с каждым днём солдатский крик,

В бою ложатся замертво ребята.

Без каски вновь погиб там штурмовик,

Прошли мы мимо помощи солдата.

Хотя бы сил найдите на репост,

Вдруг добрые его заметят люди.

Там парни не хватают с неба звёзд,

Не преподносят помощь им на блюде.

Стоял солдат с протянутой рукой,

А рядом с ним стояли волонтёры.

О помощи взывали всей гурьбой,

Но люди мимо шли, увидев сборы…

(Георгий 06.06.2025) https://t.me/Georgiypoems/5924

«Московское время»

Генерал сверкнул СВОИ часы,

И на них сияют бриллианты.

На бойцах от Родины трусы,

Со складов торгуют коммерсанты.

Не забудь, сынок, себе купить:

Каску, броник, форму и ботинки.

И вперёд стране СВОей служить.

Вот такие нынче, жаль, картинки.

Собираем всем селом на дрон,

Лёшку б не убило тракториста.

Не один с лампасами барон

Прикупил котлы себе за триста.

И плевать солдаты, что в трусах,

Кто-то соберёт и всё закупит.

Вся верхушка где-то в небесах,

Не по их сыночкам там вражина лупит.

Генерал сверкнул СВОИ часы,

Стоят чуть дороже, чем куранты.

На бойцах, увы, одни трусы,

Всё ушло в часы, на бриллианты.

(Георгий 29.06.2025) https://t.me/Georgiypoems/6093

ДЕТИ РАБОЧИХ ОКРАИН

Каждый третий уже был ранен,

Каждый первый терял друзей.

Это дети рабочих окраин,

Соль усталой земли моей.

В шалом взгляде - упрямство волка,

Обманувшего цвет флажков.

Вновь уходят на штурм посёлка

Дети серых и злых дворов.

Доставая из-под подушки

Письма с ворохом теплых слов, -

Улыбаются добродушно,

Не стесняясь беззубых ртов.

Не садились за руль Бугатти,

Не сидели в кафешках Ницц,

Только знаете... Не испугать их

Ни свинцом, ни жужжаньем "птиц".

Не из стали, не из титана

Появлялись они на свет.

Если рана, то значит рана.

Если смерть... Ну, так значит смерть.

Надевая броню на плечи

Перед выходом к огневой,

Вспоминают любимых женщин,

Самых верных на свете женщин,

Что живыми их ждут домой.

Каждый третий давно контужен,

Каждый первый войною бит.

Но пока эти парни служат,

Мир шатается, но стоит.

© Дмитрий Филиппов, участник СВО, член Союза писателей России

НЕПРАВДА, ВОЕВАТЬ ОНИ УМЕЮТ!



Неправда, воевать они умеют –

Четвёртый год дерутся до конца!

Но мы их бьём – сильнее и сильнее,

Наотмашь, утирая кровь с лица.



Под Кременной, под Харьковом и Курском –

Глаза в глаза, с гранатою в руке...

Все перед смертью говорят на русском

И молятся на общем языке.



Сожгли, растёрли, предали, разбили,

А нас "руснёй" и "орками" зовут...

Они же – наши! Просто позабыли,

Откуда корни общие растут.



Неправда, воевать они умеют

И в плен, как объявляют, не спешат!

У них, как бы отречься не хотели,

Такая же славянская душа.



Ну что судачить: кабы, кабы, кабы...

Остыньте – не получится скорей!

Увы, родства не помнящие гады

Всё больше превращаются в зверей.



Никто не остановит, не рассудит,

Не заглушит отчаянье и боль;

Нет точки роста, и её не будет,

Покуда почва впитывает кровь.



Дорога к алтарю не будет лёгкой,

Поскольку неуступчив визави...

Они же – это мы! Но с оговоркой:

Без памяти, без веры, без любви.

© Олег Постников, член Союза писателей России