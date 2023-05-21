Реализм в геополитике. Неделание иногда страшнее делания

Вот за что я люблю «Европу Универсалис» (при всех её недостатках) – она даёт прекрасное понимание геополитических процессов и геополитической логики.

Например, что иногда нужно не ломиться сломя голову к достижению своих целей, а подождать более подходящих раскладов. Пока ты накопишь деньги и войска. Пока ты не завершишь перевооружение армии на более высоком технологическом уровне. Пока альянсы противника не перессорятся между собой или не отвлекутся на какие-то другие конфликты. И так далее.

А ещё геополитические расклады всегда включают в себя готовность действовать тех или иных акторов. Или (ради этой фразы и начинала писаться данная статья) готовность НЕДЕЙСТВОВАТЬ.

У кого-то есть сомнения, что если бы в девяностые Россия была сильна и готова действовать, то на карте до сих пор существовала бы страна Югославия (а всяких «Косовых», «Босний» с «Хорватиями» и «Албаниями» не было бы)? Там одного рывка на Приштину хватило, чтобы половина НАТО обгадилась в короткие штанишки…

Так вот, само существование целого ряда стран обусловлено тем, что Россия позволяет им существовать.

Не надо биться в истериках и визжать «явамнэвирю». Просто примите это как неприятный (для самолюбия некоторых), но непреложный и неоспроримый ФАКТ.

В некоторых случаях, Россия гарантирует их существование. В других именно, что позволяет.

Сербия, Болгария, Греция, Армения, Белоруссия (и ряд других стран) – существуют только потому, что над ними есть зонтик России. Невидимый для идиотов, но вполне зримый для тех, кто хочет и готов эти страны поглотить.

Сербы это понимают и благодарны. Болгары и греки это тоже понимают (поэтому и проводят многотысячные митинги в поддержку России), но их руководство дебилы. Что ещё может вылиться в неприятные последствия для них (но об этом ниже).

Армяне забыли – и мгновенно остались без Карабаха. Кто виноват в том, что это произошло? Персонально Пашинян, конечно. Но и все те, кто выходил на митинги «Россия, уходи!». Ну, на минуту сделала вид, что ушла, дальше что? Алиев очень доволен. Хотите, чтобы совсем ушла? Серьёзно?

Если бы армяне были поумнее (я вот серьёзно до последних событий думал, что они очень ушлый народ, но некоторые старательно доказывают, что это не так), то избавились бы от всех участников антироссийских митингов (принудительная эмиграция во Францию и США, как вариант), а заодно и от Пашиняна. Уверяю, это пошло бы только на пользу и стране, и народу – средний IQ среди оставшихся существенно бы вырос.

А могли бы и дальше контролировать Карабах, нужно было просто не майданить и не допускать соросят до власти…

Как писал Пушкин «Его пример – другим наука». Но дурака от умного отличает то, что умный учится на чужих ошибках, а дурак не учится даже на своих.

Вот Лукашенко, например, долго не понимал. И всячески выделывался, играясь в «бахатовектарнасть». А потом каааак понял – и больше не играется.

Сейчас вот в Греции Мицотакис, чья семья тесно связана с США, тоже думает, что самый умный – и заявил о том, что готов передать имеющиеся у них в наличии комплексы С-300 украинскому режиму. Решение безумное со всех сторон.

Во-первых, потому что взамен ему пообещали американские «пэтриоты», неэффективность которых доказана всеми конфликтами, в которых они применялись (начиная с Ирака, где они не могли перехватывать даже старенькие «Скады», и заканчивая горящими саудовскими НПЗ, которые «пэтриоты» не смогли защитить от хуситских дронов).

Дорого и глупо - это не только про "пэтриоты", это про большинство американских систем вооружения.

Во-вторых, потому что Россия уже предупредила Афины о недопустимости подобного поведения. У Греции, если кто забыл, тоже есть свой Карабах – Кипр. На который Эрдоган, как и турки в целом, просто не могут смотреть спокойно, так он у них чешется…

А ведь пятая статья устава НАТО не распространяется на конфликты между странами-участниками. Достаточно Путину просто закрыть глаза – и никакие США не помогут (ну не будут они в текущих раскладах, когда они и так конфликтуют на нескольких фронтах – с Россией, с Китаем, с Ираном, с Сирией, с Венесуэлой и так далее – вступать ещё и в масштабное противостояние с Турцией. А если и будут, то тем хуже для США (и лучше для России).

Учите русский язык. В нём есть такое прекрасное слово, как «попущение».

Зло в мире существует с попущения Господня. Украина существовала с попущения России (с условием, что она будет дружественной или, как минимум, нейтральной). Даже ангельскому терпению иногда наступает конец, и украина главное условие своего существования нарушила. И прекратит быть.

Не надо истерить и визжать «цэ нэсправэдлыво». Мир так устроен: есть «великие державы» (great powers, они же «исторические народы») и есть статисты. От чьих-то визгов мир не изменится. Это нужно просто принять и понять.

И хуторам-статистам типа прибалтийских карликов или украины лучше не отсвечивать и не влезать разборки старших. А то пришибут и не заметят (или «отканселят», как Китай литву). В крупных замесах всегда сначала выносят самых слабых, чтобы не путались под ногами.

Я понятно объясняю?

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1627714.html



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