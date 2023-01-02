Информационные атаки

Как специалист по информационным войнам, я прекрасно вижу атаки. Заказные атаки на конкретных людей (это легче всего), на события и явления, на историю, на ценности, на идеи.

Вот сейчас, например, на украине атакуют Рождество. Подавляющее большинство населения (согласно проводимым соцопросам), 77% жителей данной территории, празднует Рождество 7 января. Но киевский режим навязчиво продвигает праздник 25 декабря, по католическому образцу. По всему фронту – начиная с законодательных инициатив и заканчивая вещанием подконтрольных режиму СМИ (а других попросту нет).

Вплоть до того, что официальный аккаунт войск ПВО украины делает посты о том, что «Мы на радарах видели пролёт саней Санта Клауса».

Вплоть до того, что в Киеве, сидевшем последние дни в темноте, на время дали электричество, чтобы создать эту самую атмосферу праздника.

Если вы думаете, что всё это «просто так», то вы не думаете.

Атакуется вся система наших ценностей, «корневые смыслы». Как сделать из русского нерусского? Отобрать у него всё, что он любит, ценит, верит – и подсунуть своё, суррогат.

Причём всё это даже не в европейской традиции, а в современной извращённой интерпретации – с Сантой-педофилом (посиди у него на коленках, малыш), гномиками-гомиками и оленями 58 разных гендеров.

Я когда несколько лет назад смотрел сериал «Хэппи», то думал, что это такой постмодернистский трэш. Ан нет, у них это уже полным ходом продвигается, как норма. Причём мейнстримная норма, отрицание которой карается, вплоть до «отмены» и уголовного преследования.

В основе воспитания и воспроизводства традиции (самоидентичности) – подражание. Если в качестве примеров для подражания Илья Муромец, Александр Невский или Александр Васильевич Суворов – послушного раба и/или универсального потребителя не вырастить. Поэтому нужно их всех испохабить, облить грязью, уничтожить.

Попробуйте найти в христианском каноне что-то про носки для подарков возле камина. Просто хороший повод для продажи всякого. И вообще, красный, лазит в дымоход – это «импостор» из «Амонг Ас»! Шутка.

Если кто не в курсе, то создание песенки «Лучшие друзья девушек – это бриллианты» и её последующее исполнение Мерилин Монро оплачивала корпорация «Де Бирс». Которая эти бриллианты и продаёт.

Под католическое Рождество хорошо заходит «чёрная пятница», когда можно втюхать лохам много ненужного «на распродаже». Под православное не втюхаешь, нарратив не подходящий!

Поэтому русский дед Мороз – это «кровавый ГУЛАГ», запомните! И вообще, он несколько столетий мешает западным сверхчеловекам отобрать наши ресурсы принести нам свет истинной веры (устарело), цивилизации (устарело), демократии (устарело), гендерного разнообразия или ещё какой-нибудь неведомой куйни.

Впрочем, зачем мелочиться? Я вам весь список «преступников», подвергающихся атаке (кроме деда Мороза), выдам:

1. Александр Невский. Набил морду цивилизаторам, дважды. Поэтому нас сейчас тщательно пытаются уверить, что «это были незначительные стычки» и вообще, «не очень-то и больно было».

2. Иван Грозный. Удвоил территорию России, не дал русским вымереть от чумы – в общем кровавый тиран, да!

3. Пётр Первый (Великий). Уничтожил миф о непобедимости шведской армии и шведские имперские амбиции заодно. Развивал флот, как военный, так и торговый, нарушая монополию на торговлю людей с правильными лицами. Однозначно подлец!

4. Александр Суворов. Просто лучший полководец в истории человечества, непобедимый и чудотворный. Святой (я так считаю). Кроме всего прочего, его походы фактически прекратили работорговлю русскими людьми, продолжавшуюся до этого несколько столетий. Лютая ненависть.

5. Екатерина Вторая (Великая). «Это государство враждебно России, поэтому его быть не должно». Дрючила всякую русофобскую шушару, основывала города, развивала науки. Проститутка!

6. Владимир Ленин. Переиграл и сверг либералов, не дал им развалить Россию (за полгода Керенский и Ко развалили армию и удвоили госдолг страны), совершил модернизационный рывок. Сносить все памятники ему, везде, где могут дотянуться!

7. Иосиф Сталин. Довёл до самоубийства художника-вегетарианца, любимца Европы и её главную надежду. Ужасный кровавый тиран, никаких сомнений!

8. Владимир Путин. Возродил Россию, когда уже всем на Западе казалось, что они победили навсегда (некоторые дурачки даже книжки выпускали про «конец истории», потом его же и отсосали). Тоже доведёт до самоубийства перспективного комика-наркомана (а может и не только его).

Оболгать, опошлить, очернить Помните, как у Зиновьева? "Целились в коммунизм, а попали в Россию". Только и целились в Россию.

Независимо от вашего личного отношения к перечисленным персонажам (а кого оно, собственно, волнует?), все они являются важной частью российской истории. Жили в сложное время (а бывает простое?) и были вынуждены принимать сложные решения. Которые позволили сохранить Россию и сделать её сильнее.

Общий принцип понятен?

А кто любимые правители России с точки зрения Запада? Николай Второй, Горбачёв и Ельцин. Потому что СЛАБЫЕ.

Я понятно объясняю?

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1627518.html