Откуда исходит угроза миру. 1987 год (2)

Начало ЗДЕСЬКак уже отмечалось, с приходом к власти администрации Р. Рейгана резко активизировались усилия США по наращиванию стратегических вооружений. В 1981 году была принята «всеобъемлющая стратегическая программа», рассчитанная до 1990 года, которая не только сохранила все ранее утвержденные программы развития стратегических сил, но и дополнила их новыми.
Форсированно идут работы по созданию новых межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования. Завершена разработка и ведется серийное производство, а с июня 1986 года развертывание МБР МХ. Эта МБР оснащена 10 боеголовками мощностью 600 кт каждая и по своей боевой эффективности в несколько раз превосходит МБР «Минитмен-3». Всего в соответствии с планом Пентагона намечено развернуть 100 таких МБР, в том числе часть из них - в мобильном варианте.
Одновременно осуществляется программа создания новой высокоточной мобильной МБР «Миджитмен». Разработка этой ракетной системы активно ведется с 1983 года. Текущими планами Пентагона намечается начиная с 1992 года развернуть 500 -1000 МБР «Миджитмен». Объявлено также решение создавать параллельно с этой МБР еще одну мобильную ракетную систему.
С середины 1984 года в США ведется серийное производство новых стратегических бомбардировщиков В-1В. В настоящее время эти самолеты поступают на вооружение в части стратегического авиационного командования ВВС США. Всего до 1989 года в дополнение к бомбардировщикам В-52 Пентагон планирует закупить 100 таких самолетов, каждый из которых сможет нести до 30 крылатых ракет большой дальности. Одновременно с этим будет продолжено перевооружение бомбардировщиков В-52 на крылатые ракеты большой дальности. С 1987 года будут выпускаться крылатые ракеты воздушного базирования второго поколения АСМ с увеличенной дальностью стрельбы и с использованием технологии «Стелт». Всего планируется выпустить до 1500 таких ракет. Помимо этого, Пентагон разработал планы создания и закупок для стратегических бомбардировщиков 1600 сверхзвуковых ударных ракет AASM.
Расширяются масштабы разработки принципиально нового стратегического бомбардировщика АТВ с использованием технологии «Стелт» - самолета, который, по расчетам Пентагона, не смогут обнаружить современные средства ПВО, вследствие чего он может быть использован для нанесения внезапного удара. В 1987 году США приступят к строительству первого такого самолета, а в середине 90-х годов намечается иметь в частях САК 132 бомбардировщика АТВ в дополнение к самолетам В-1В и В-52.В результате выполнения программы развертывания МБР МХ, БРПЛ «Трай-дент-2», крылатых ракет воздушного базирования, новых стратегических бомбардировщиков Пентагон намерен только в текущем десятилетии не менее чем в 1,5 раза увеличить возможности своих стратегических наступательных сил по доставке ядерных боеприпасов в одном пуске/вылете. Кроме того, к середине 90-х годов в ВМС США намечается поставить около 4000 крылатых ракет морского базирования «Томахок», в том числе свыше 750 - в ядерном снаряжении, и развернуть их на 150 атомных подводных лодках и надводных кораблях. Эти ракеты будут способны с высокой точностью поражать объекты на всю глубину территории Советского Союза и других стран социалистического содружества.Оружие для космоса, создание широкомасштабной противоракетной обороны
Наряду с программами наращивания стратегических ядерных вооружений США ведут дело к созданию и размещению оружия в космическом пространстве.
Еще в начале 60-х годов были проведены крупные исследования по созданию спутников-перехватчиков (проекты «Бэмби» и «Сейнт»), осуществлено развертывание противоспутниковых ракетных комплексов на островах Кваджалейн и Джонстон (Тихий океан), а также на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния), произведены многочисленные пуски ракет для перехвата спутников-мишеней. Параллельно велись работы по созданию средств поражения объектов из космоса в атмосфере и на Земле. В частности, была начата разработка ракетоплана - орбитального самолета (проект «Дайна-Сор»), предназначавшегося для нанесения ударов по наземным целям. В своей деятельности по отношению к космосу Пентагон в то время руководствовался указанием президента Л. Джонсона о том, что та нация, которая будет господствовать в космосе, будет господствовать и на Земле.В 70-е годы Пентагон продолжал интенсивные исследования в области космических систем вооруженной борьбы, разрабатывал новые средства перехвата искусственных спутников Земли (ИСЗ), изучал возможности использования в этих целях противоракет «Спартан», баллистических ракет «Трайдент», «Минитмен». Не прекращались работы в области новых средств противоракетной обороны. Это подтверждает верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал Б. Роджерс. В интервью французскому журналу «Сьянс э ви» (октябрь 1985 г.) он заявил: «Когда я был начальником штаба армии, я курировал все исследования в области ПРО… Нам были даны указания: а) ускоренно вести научно- исследовательские работы, чтобы не дать русским перевеса; б) создать прототип и проводить его испытания. США полным ходом вели исследования еще в 1972 году».
Советский Союз все эти годы настойчиво убеждал США в опасности военного посягательства на космос (меморандумы СССР от 18 марта и 30 апреля 1957 года и от 15 марта 1958 года). Он предлагал заключить договоры о запрещении размещения в космическом пространстве оружия любого рода и о запрещении применения силы в космическом пространстве и из космоса в отношении Земли. Но логика здравомыслия не могла пробить завесу милитаризма. Работы по использованию космоса в военных целях в США наращивались.
Особенно крутой поворот в сторону милитаризации космоса Вашингтон сделал с приходом к власти администрации Р. Рейгана. Начиная с 1981 года по личному указанию американского президента форсированно проводятся работы по выбору наиболее перспективных путей создания эффективных средств уничтожения объектов в космосе и из космоса - в атмосфере и на Земле. Была издана специальная президентская директива по национальной космической политике Соединенных Штатов, изобилующая имперскими притязаниями на господство США в космосе. Военно-политическое руководство США выдвинуло в качестве одной из важнейших задач «достижение научно-технического превосходства в использовании космоса в военных целях». При этом ставка делается на создание принципиально новых видов космического оружия. Увеличились расходы на военно-космические программы. Ассигнования на них в 1983, 1984, 1985 и 1986 годах достигли соответственно 8,5; 9,3; 12,9 и 15,8 млрд. долларов. Намечено дальнейшее реальное увеличение военно-космического бюджета, который в 1988 году может возрасти до 20 млрд. долларов.
Форсируя гонку новейших космических вооружений, США одновременно интенсивно разрабатывают на базе существующей технологии противоспутниковые средства, которые могли бы поступить на вооружение уже в конце текущего десятилетия.Осуществляется разработка противоспутникового комплекса АСАТ на базе самолета F-15 с ракетами СРЭМ-«Алтаир». Этот комплекс предназначается для уничтожения целей на высотах до 1000 км с помощью самонаводящихся неядерных боеголовок. Его испытания планируется продолжить в 1987 году. Предполагается в составе двух авиационных эскадрилий на Западном и Восточном побережьях США иметь до 40 таких комплексов, а при необходимости размещать их и на территории других государств-союзников или на авианосцах, курсирующих в различных районах Мирового океана. Делается это, естественно, не для обороны. Речь идет о наступательном оружии, о подготовке к агрессии. «Для Соединенных Штатов создание противоспутниковых сил не имело бы смысла, если бы не планировалось осуществить первый удар, начать ядерную войну», заявил на этот счет автор многочисленных исследований в области военно-космических программ США Т. Кэрас.Откровенно военную направленность приобретает использование многоразовых пилотируемых космических кораблей типа «Шаттл», для оснащения которых создаются различные средства разведки и поражения космических целей. Эти космические корабли планируется использовать также для разработки и испытаний принципиально новых видов оружия. На основе опыта создания кораблей «Шаттл» по заказам Пентагона разрабатываются проекты пилотируемых и беспилотных космических самолетов, которые могли бы стартовать как с Земли, так и с космических платформ или крупных транспортных самолетов.
При разработке космических систем оружия министерство обороны США тесно сотрудничает с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Регулярно до 25% бюджета этого управления расходуется фактически на программы, связанные с военным использованием космического пространства. Специальным меморандумом от 27 марта 1980 года определено взаимодействие НАСА и министерства обороны по вопросам эксплуатации космических кораблей типа «Шаттл». Продолжается реализация программы НАСА стоимостью более 12 млрд. долларов, предусматривающей создание в начале следующего десятилетия долговременной орбитальной станции, имеющей военное назначение. На таких станциях в космосе могут быть развернуты средства глобального наблюдения и оперативного управления вооруженными силами США.
Для управления и обеспечения активных космических операций на континентальной части США развертываются крупные наземные объекты. В районе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) министерством обороны сооружается объединенный центр управления космическими системами военного назначения, в горе Шайен (штат Колорадо) оперативный центр управления перехватом космических объектов, на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) стартово-посадочный комплекс министерства обороны для кораблей типа «Шаттл». Ввод этих объектов в строй, запланированный до 1990 года, должен обеспечить контроль за обстановкой в космосе, выбор и осуществление мер по защите собственных ИСЗ, наведение авиационно-ракетных комплексов перехвата спутников, а также запуск на полярные и околополярные орбиты космических кораблей «Шаттл» по программам министерства обороны.
О проводимых в США работах по созданию космических вооружений наглядно говорит и организационная структура органов, призванных непосредственно заниматься подготовкой войны в космосе. Эта структура непрерывно совершенствуется. Во всех видах американских вооруженных сил образованы космические командования: в 1982 году - СПЕЙСКОМ (ВВС), в 1983 году - НАВСПЕЙСКОМ (ВМС), в 1986 году принято решение о создании космического командования стратегической обороны сухопутных войск. А для обеспечения централизованного управления подготовкой войны в космосе в масштабе вооруженных сил США в 1985 году создано объединенное космическое командование, подчиненное непосредственно комитету начальников штабов.
Усилия Пентагона по превращению космоса в арену военных действий осуществляются под прикрытием пропагандистских разглагольствований Вашингтона о надуманном «военном превосходстве СССР в космосе», откровенной дезинформации о том, что будто бы США «вынуждены» разрабатывать космическое оружие только потому, что аналогичные проекты уже «запущены» в СССР. Все это преднамеренная ложь. В действительности США стремятся распространить гонку вооружений еще на одну сферу - в космос и оттуда угрожать Советскому Союзу и другим странам.
В марте 1983 года США выступили с чрезвычайно опасной для всего человечества программой «звездных войн», официально названной «стратегической оборонной инициативой» (СОИ). Сейчас эта программа форсированно реализуется. Только на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области СОИ намечено израсходовать в ближайшее десятилетие около 70 млрд. долларов.
Вашингтон пытается подавать СОИ как некий безобидный «инструмент изучения технологий ПРО», якобы необходимый для принятия в начале 90-х годов решения о целесообразности развертывания обороны территории США от баллистических ракет. Однако на самом деле СОИ - это обширная военная программа разработки и развертывания в космосе ударного оружия, попытка превратить космическое пространство в потенциальный театр войны, приобрести через космос военное превосходство. Мечты о мировой гегемонии гипнотизируют правящие круги США, и программа СОИ стала главной идеей президентства Р. Рейгана. На работы в области СОИ уже израсходовано 7,5 млрд. долларов, начаты более 50 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 400 фирм и научных организаций США получили 1200 контрактов. На правительственном уровне к участию в СОИ уже привлечены Англия, ФРГ, Италия, Израиль. Готовится подписать соответствующее соглашение и Япония.Что замышляют в Вашингтоне? Первое: создать широкомасштабную систему ПРО территории США с элементами космического базирования, которая гарантировала бы уничтожение ракет противника. Основу такой системы должны составить различные виды оружия: высокоэнергетические лазеры, пучковое оружие, противоракеты (включая многозарядные) с обычными или ядерными боеголовками, электромагнитные пушки. В последнее время все больший акцент делается на создание пучкового оружия, а также рентгеновских лазеров, инициируемых ядерным взрывом. микроволнового и кинетического оружия. Второе: одновременно добиться значительного наращивания стратегических наступательных вооружений с вполне определенной целью приобрести потенциал первого «обезоруживающего» ядерного удара.
Иными словами, стратеги Вашингтона ведут дело к тому, чтобы, с одной стороны, развернуть новые ударные стратегические силы космического базирования, которые в сочетании с наступательными стратегическими средствами давали бы США возможность безнаказанно нанести первый ядерный удар по Советскому Союзу, а с другой прикрыть территорию США многоярусной противоракетной обороной и тем самым лишить СССР способности нанести ответный удар. Игнорируя исторический опыт и реальное соотношение сил, они вынашивают опасные планы: с помощью космического оружия попытаться найти способ гарантированного уничтожения Советского Союза и других социалистических стран и вместе с тем сделать Соединенные Штаты «неуязвимыми» в ядерном конфликте. Словом, спастись от ужасов ядерной войны, ввергнув в нее других. Иллюзорные надежды на победу в ядерной войне, на установление мирового господства - такова «философия» вашингтонских стратегов. И в этом кроется реальная угроза американской программы «звездных войн» для всего человечества.
Создаваемые по программе СОИ космические средства по своим характеристикам являются наступательным оружием. Оно может применяться для внезапного уничтожения важнейших космических аппаратов другой стороны, в частности спутников предупреждения о ракетно-ядерном ударе, с целью «ослепить», захватить ее врасплох, лишить возможности к ответным действиям на ядерное нападение.
Космические вооружения, имея большую дальность действия (до 4000-5000 км), могут поражать объекты не только в космосе, но и из космоса на земле, в атмосфере и на море. Как утверждают ученые, в результате такого удара из космоса промышленно развитая страна может быть за несколько десятков минут отброшена в средневековье.Ударные космические средства, предусмотренные программой СОИ, фактически являются глобальным оружием. Размещенное на орбитах и оснащенное системой маневрирования, это оружие может в короткие сроки появляться над территорией любого государства и угрожать его безопасности. Обладая высокой степенью готовности к применению и почти мгновенным действием, оно не оставляло бы времени для принятия защитных мер.
Американская программа «звездных войн» представляет серьезную опасность не только в военном, но и в политическом плане. Она ставит под угрозу всю международно-правовую систему в области ограничения и сокращения вооружений, укрепления безопасности. В случае ее реализации может быть навсегда перечеркнуто то, что создавалось десятилетиями. Белый дом уже начал разрушать договорную систему, отказавшись от Временного соглашения 1972 года и Договора ОСВ-2 1979 года. На очереди - Договор по ПРО 1972 года. Программа СОИ в корне противоречит этому договору. Согласно статье I Договора по ПРО стороны обязуются «не развертывать системы ПРО территории своей страны и не создавать основу для такой обороны», а согласно статье V они обязуются «не создавать, не испытывать и не развертывать системы или компоненты ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования». Деятельность США, направленная на вывод компонентов ПРО в космос, прямо нацелена против этих основных положений Договора по ПРО.
В Вашингтоне иногда ссылаются на согласованное заявление «D» к Договору по ПРО. Однако все положения этого договора составляют единое целое и ориентированы на обеспечение выполнения главного обязательства по статье I. Согласованное заявление «D» является неотъемлемой частью Договора по ПРО и не может противопоставляться другим положениям договора, в частности его статье V, запрещающей создавать, испытывать и развертывать системы или компоненты ПРО космического базирования. Заявлением «D» допускается возможность создания и испытания средств ПРО, основанных на иных физических принципах, чем те, которые существовали на момент подписания Договора по ПРО, однако применительно только к разрешенному для каждой стороны статьей III договора ограниченному району ПРО (радиусом 150 км) и лишь к размещению там стационарных наземных систем. Таким образом, никаких юридических оснований для осуществления программы СОИ у США нет.
Американская администрация предлагает СССР отказаться от Договора по ПРО и тем самым расчистить путь для реализации американских планов в отношении широкомасштабных систем ПРО с элементами космического базирования. Должно быть ясно, однако, что СССР никогда не согласится на то, чтобы своими руками взорвать Договор по ПРО.
Программа СОИ подрывает этот договор, лишает его смысла и тем самым разрушает механизм сдерживания процесса гонки ядерных вооружений. Она прямо нацелена на размещение оружия в космосе и, таким образом, неизбежно станет мощным катализатором гонки вооружений по всем направлениям, резко ослабляя безопасность СССР и США, как и всеобщую безопасность. Эта программа - главное препятствие на пути к безьядерному миру.
В подходе США к Договору по ПРО имеется фундаментальное противоречие: на словах говорится, что США за его соблюдение, а на деле они ведут линию на его подрыв и в конечном итоге на ликвидацию этого важнейшего документа. И не случайно поэтому в США начались маневры вокруг Договора по ПРО: появились разного рода «интерпретации», а затем и вовсе предложение о замене его каким-то новым договором, в рамки которого «втискивалась» бы программа СОИ и который предусматривал бы развертывание ПРО космического базирования. Спрашивается, если СОИ, по мнению Вашингтона, не противоречит Договору по ПРО, то зачем же в Рейкъявике президент США предлагал одновременно с сокращением стратегических наступательных вооружений подписать новый договор, который заменял бы существующий бессрочный Договор по ПРО?
СССР - за укрепление режима Договора по ПРО, за то, чтобы стороны не пользовались правом выхода из него в течение как можно более длительного времени, не предпринимали ничего такого, что могло бы нарушить предусмотренные договором ограничения. США - если и согласны не выходить из Договора по ПРО в течение определенного количества лет, то все эти годы хотели бы вести работы в рамках СОИ так, чтобы можно было проводить испытания систем или компонентов ПРО космического базирования в космосе, а по истечении срока невыхода из договора сразу же приступить к развертыванию новых ударных космических вооружений. США только на словах выражают свою «озабоченность» судьбой этого документа, на деле же ведут линию на его размывание и подрыв как по частям, так и в целом. Американская сторона сознательно игнорирует ключевую посылку Договора по ПРО, заключающуюся в том, что только отказ от развертывания территориальной системы ПРО создает условия для ограничения и сокращения стратегических наступательных вооружений; сознательно пытается исказить содержание договора, придать его положениям желательную для нее в настоящее время произвольную трактовку. Ведь признать эту ключевую посылку Договора по ПРО означало бы признать обоснованность советской позиции и необходимость встать на путь совместных поисков договоренностей о недопущении вывода оружия в космос, отказаться от иллюзий обретения военного превосходства над СССР через космос.
Работы по СОИ, которые связаны с созданием оружия, инициируемого ядерным взрывом, ставят под удар и многие другие международные соглашения, например, такие, как Договор 1963 года о запрещении ядерных испытаний в трех средах, включая космос, и многосторонний Договор 1967 года о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, запрещающий выведение в космос оружия массового поражения, а также Конвенцию 1977 года о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду. Под всеми этими документами стоит подпись официальных представителей США.
Таким образом, ключевым вопросом сегодня остается предотвращение гонки вооружений в космосе, сохранение Договора по ПРО. Оружие «звездных войн» если оно выйдет из стен лабораторий в космос и, следовательно, взорвет Договор по ПРО - приблизит нас к такому рубежу, за которым начнутся непредсказуемые процессы. «Всякая попытка укрепить потенциал сдерживания, - отмечал бывший министр обороны США Р. Макнамара в октябре 1986 года, - добавляя стратегическую оборону к стратегическим наступательным силам, приведет к резкой эскалации гонки вооружений. Каждая сторона создавала бы не только ракеты и противоракеты, но и противо-противоракеты, противо-противо-противоракеты и т. д. Отбрось мы бесполезные милитаристские концепции, то увидели бб что многое из того, что мы имеем или активно приобретаем, либо лишнее, либо опасно для нас самих».
Развитие сил общего назначения
Большое внимание США уделяют повышению боевых возможностей и боевой готовности сил общего назначения, их заблаговременной подготовке к ведению длительных боевых действий в удаленных от США районах. С этой целью они постоянно оснащаются современным оружием и военной техникой, совершенствуется организационно-штатная структураорганов управления, соединений и частей, улучшается система материально-технического обеспечения, повышается стратегическая и тактическая мобильность. Объединения и соединения сил общего назначения готовятся решать разнообразные задачи в войнах различных масштабов и продолжительности как с применением, так и без применения ядерного оружия.
Ядерные средства театра войны. В строительстве сил общего назначения американское командование важную роль отводит наращиванию ядерных сил театра войны (или нестратегических ядерных сил), особенно в Европе, хотя, по признанию Пентагона, «нестратегические ядерные силы США готовы к применению в любом месте земного шара». Средства доставки и сами ядерные боеприпасы американских вооруженных сил, развернутые на территории Европы, в результате неоднократной модернизации претерпели существенные качественные изменения: повысилась дальность их действия, точность и эффективность поражения. Сняты с вооружения и заменены новыми, более точными и дальнобойными оперативно-тактические и тактические ракеты. На территории ФРГ вместо 108 оперативно-тактических ракет «Першинг-1А» с дальностью 740 км развернуто такое же количество американских ядерных ракет средней дальности «Першинг-2» с дальностью 2500 км. В Великобритании, Италии, ФРГ и Бельгии к настоящему времени развернуто свыше 250 из 464 запланированных ядерных крылатых ракет ГЛСМ, дальность которых составляет 2600 км. Эти ракетно-ядерные средства являются оружием первого удара и предназначены для внезапного поражения наиболее важных объектов в европейской части территории СССР и в других странах Варшавского Договора.Модернизирована атомная артиллерия американских войск в Европе. В настоящее время все орудия калибра 155- и 203,2-мм способны применять ядерные снаряды. Их дальность стрельбы возросла с 15 до 30 км.
Продолжается массовое производство нейтронного оружия. Одним из приоритетных направлений НИОКР в этой области является разработка 155-мм нейтронного артиллерийского снаряда, который должен поступить на вооружение в конце 80-х годов. Новый снаряд явится третьим типом американских нейтронных боеприпасов (первые два типа головная часть оперативно-тактической ракеты «Ланс» и 203,2-мм артиллерийский снаряд были приняты на вооружение в начале 80-х годов). Нейтронное оружие предназначено для массового уничтожения живой силы и позволяет проводить наступательные операции практически сразу же вслед за его применением.
Наращивается ядерный потенциал ВМС. На 14 надводных кораблях и 25 подводных лодках уже имеется 300 пусковых установок крылатых ракет «Томахок». Всего этими ракетами будут вооружены 200 таких кораблей, причем количество ракет в ядерном снаряжении составит к 1995 году около 800 единиц. Ведется разработка четырех новых типов ядерного оружия: противолодочных управляемых ракет «Си Ланс» и «Асрок-2», предназначенных соответственно для вооружения подводных лодок и надводных кораблей; корабельной зенитной управляемой ракеты «Стандарт-2»; новой глубинной авиабомбы. Строительство сухопутных войск осуществляется по широкомасштабной программе «Армия-90», которая предусматривает их массовое переоснащение на более разрушительные системы оружия, повышение их стратегической мобильности, увеличение возможностей по ведению длительных военных действий на заморских территориях. Целью проводимых мероприятий является подготовка сухопутных войск к наступательным операциям любого масштаба в любых вооруженных конфликтах вне пределов Соединенных Штатов от военных действий «низкой интенсивности» по поддержке реакционных режимов и подавлению национально-освободительных движений до войн с применением ядерного и химического оружия.Основным направлением строительства сухопутных войск является наращивание их ударной и огневой мощи, повышение маневренности на поле боя и боевых возможностей в целом. Постоянно обновляется их танковый парк. В 60-х и первой половине 70-х годов в сухопутные войска поступило несколько модификаций новых по тому времени танков M48 и М60. В конце 70-х годов они начали заменяться более мощными боевыми танками М60А3. В 1980 году развернуто серийное производство и осуществляются поставки в войска качественно новой бронетанковой техники - современных танков М-1 «Абрамс» (уже поставлено более 4700, в том числе в Европу около 1800 машин с учетом складских запасов), боевых машин пехоты М-2 «Бредли» и боевых разведывательных машин М-3 «Бредли» (уже поступило около 3500 таких машин). Всего в сухопутные войска планируется поставить около 7500 танков «Абрамс» и до 7000 боевых машин «Бредли», в результате чего их танковый парк возрастет более чем на 40%, повысятся ударная, огневая мощь и маневренность войск.
Наращивание огневой мощи сухопутных войск осуществляется по линии создания качественно новых систем оружия, увеличения количества и совершенствования качества имеющихся орудий полевой артиллерии и боеприпасов, разработки во взаимодействии с военно-воздушными силами высокоэффективного разведывательно-ударного комплекса типа «Ассолт Брейкер», предназначенного для нанесения глубоких огневых ударов. С 1983 года в войска поступают в большом количестве реактивные системы залпового огня MLRS. Залп одной такой пусковой установки с 12 направляющими по разрушительной силе равен залпу трех артиллерийских дивизионов 203,2-мм гаубиц. В настоящее время развернуто более 20 батарей реактивных систем залпового огня по 9 пусковых установок в каждой. Ведутся исследования по разработке кассетной боевой части к неуправляемому снаряду реактивной системы залпового огня с шестью самонаводящимися боевыми элементами. Дальность стрельбы такими снарядами составит 40-45 км.За период с 1960 по 1986 год количество орудий атомной артиллерии в сухопутных войсках увеличилось с 280 до более чем 4000 единиц. В результате увеличения числа артиллерийских орудий калибра 155- и 203,2-мм в дивизиях сухопутных войск парк атомной артиллерии США в Европе к 1990 году возрастет на 25%.
Сухопутные войска переоснащаются противотанковыми средствами, в том числе установленными на вертолетах. Устаревшие противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) 60-х годов заменены более совершенными (ТОУ и «Дракон»). Завершено создание и начались поставки третьего поколения этого вида оружия - ПТУР «Хеллфайер» (Пентагоном уже закуплено свыше 15000 ракет; всего планируется закупить около 50 000 единиц). Ведутся работы по модернизации состоящих на вооружении противотанковых управляемых ракет. Наряду с качественным совершенствованием увеличивается и их количество. В сухопутных войсках насчитывается свыше 2100 ПТУР «Усовершенствованный ТОУ». C 1983 года продолжаются поставки, в том числе и в Европу, более мощной ПТУР ТОУ-2. Всего предусматривается поставить 141 000 таких ракет. Поступает на вооружение противотанковый артиллерийский снаряд «Копперхед» с полуактивным наведением по лучу лазера (дальность стрельбы 16 км). Войска уже получили свыше 10 000 таких снарядов. Начались поставки современных вертолетов огневой поддержки АН-64А «Апач», оснащенных 16 ПТУР «Хеллфайер». Первый батальон таких вертолетов развернут в 1986 году. Всего к концу 80-х годов количество противотанковых средств в сухопутных войсках планируется увеличить почти вдвое.Совершенствуется организационная структура соединений и частей. В частности, вводится новая организационно-штатная структура так называемой «Дивизии-86». По расчетам американского командования, дивизии этой структуры должны обладать высокой наступательной ударной силой и огневой мощью, повышенной мобильностью, эффективными средствами борьбы с танками и воздушными целями, способностью ведения эффективных боевых действий в условиях применения оружия массового поражения и средств радиоэлектронной борьбы. В состав сухопутных войск уже введены два новых типа дивизий (моторизованная и легкая пехотная), специально предназначенных для быстрой переброски в любой район мира и ведения боевых действий на «слабооборудованных» ТВД, например на Ближнем и Среднем Востоке, в Центральной Америке.
Коренной реорганизации подвергаются формирования сил специальных операций, предназначенные для проведения разведывательных, диверсионно-подрывных и других подобных действий в мирное и военное время в различных регионах мира. Качественно обновляются состоящие на их вооружении специальные системы оружия, увеличивается их численный и боевой состав.
В мае 1987 года предполагается завершить создание объединенного командования специальных операций, в которое войдут все силы и средства специальных операций видов вооруженных сил, дислоцирующиеся на континентальной части США. В Пентагоне даже введена должность помощника министра обороны по силам специальных операций и конфликтам «низкой интенсивности».
B строительстве тактической авиации большое внимание уделяется дальнейшему наращиванию ее ударной мощи, повышению боеготовности и способности к ведению длительных боевых действий. Начиная с 1976 года осуществлена поставка в ВВС всех 727 запланированных к производству штурмовиков непосредственной авиационной поддержки А-10 «Тандерболт». Поступили в авиационные части 116 специализированных самолетов F-4C «Уайлд уизл», предназначенный для поиска и немедленного уничтожения управляемыми ракетами и обычными бомбами наземных средств ПВО. Полностью развернута система дальнего радиолокационного обнаружения и управления АВАКС, в состав которой введены 34 самолета Е-3А. Завершена программа поставок в ВВС 42 самолетов радиоэлектронной борьбы EF-111. Продолжается закупка и поставка ежегодно до 270 всепогодных истребителей F-15 и истребителей-бомбардировщиков F-16, общая программа производства которых достигает 4000 единиц.Новые самолеты поступают прежде всего в передовые авиационные группировки, и в первую очередь в европейскую зону, где за последние годы численность истребителей-бомбардировщиков возросла более чем на 20% и доведена до 650 самолетов. Свыше 80% из них предназначены для решения наступательных задач. Две трети самолетного парка составляют носители ядерного оружия. Американское командование принимает меры к тому, чтобы обеспечить возможность для увеличения в 3 раза в течение 10 дней группировки (более 2000 самолетов) тактической авиации США в Европе.
В настоящее время США полным ходом ведут подготовительные мероприятия по развертыванию в Западной Европе принципиально новой системы оружия - разведывательно-ударного комплекса ПЛСС (по огневой мощи на порядок выше существующих ныне систем), предназначенного для подавления систем ПВО и обеспечения наступательных действий тактической авиации и других средств на большую глубину.
Наращиваются возможности военно-морских сил, которым Вашингтон отводит особую роль в проведении глобальной агрессивной политики, рассматривая их как важный инструмент демонстрации военной мощи и прямого военного вмешательства. Полным ходом осуществляется объявленная администрацией США программа увеличения в 80-х годах общего числа кораблей в регулярных ВМС до 600 единиц. По заявлению руководителей Пентагона, реализация этой программы «призвана обеспечить превосходство США и их союзников в ключевых районах Мирового океана». В боевой состав ВМС США уже введено 175 новых кораблей, в том числе пять ракетных крейсеров нового типа «Тикондерога», 36 ударных атомных подводных лодок типа «Лос-Анджелес». Расконсервированы, прошли модернизацию (в том числе оснащены пусковыми установками крылатых ракет «Томахок» и противокорабельных ракет «Гарпун») и введены в состав регулярного флота три из четырех линейных кораблей типа «Айова». Завершилось строительство пятого атомного авианосца «Теодор Рузвельт», выделены средства на постройку еще двух атомных авианосцев.Идет оснащение надводных кораблей и атомных подводных лодок крылатыми ракетами большой дальности «Томахок» в обычном и ядерном снаряжении. Это значительно расширяет традиционные функции американского флота: теперь уже не только авианосцы, но и корабли охранения могут наносить удары по удаленным наземным и береговым объектам. Возможность нанесения ударов крылатыми ракетами всех модификаций из торпедных аппаратов подводных лодок и пусковых установок надводных кораблей позволяет командованию ВМС США выбирать разнообразные варианты вооружения носителей. Это приводит к тому, что любая подводная лодка или крупный надводный корабль, действующие в прибрежной полосе любой страны, могут быть носителями высокоточных крылатых ракет «Томахок» в ядерном снаряжении (дальность стрельбы 2600 км).Качественно обновляется самолетный парк авиации ВМС за счет принятия на вооружение новых боевых самолетов F/A-18 «Хорнет» и AV-8B «Харриер», которые являются носителями ядерного оружия. В области тактического авиационного вооружения НИОКР ориентированы на совершенствование оружия классов «воздух-земля» и «воздух-воздух», что предусматривает как модернизацию существующих образцов, так и создание новых.Возрастает огневая мощь морской пехоты - одного из главных орудий агрессии и военного вмешательства США в дела суверенных государств. Находящиеся на ее вооружении танки М60 в конце 80-х годов будут заменены танками М-1 «Абрамс». Количество орудий полевой артиллерии увеличилось, при этом 105-мм орудия заменяются на новые 155-мм гаубицы. В результате практически вся артиллерия морской пехоты стала атомной.
В авиацию морской пехоты на вооружение поступает новый тяжелый транспортно-десантный вертолет СН-53Е «Супер Стэльон», способный перевозить свыше 90% видов штатной боевой техники экспедиционной бригады морской пехоты, используемой в составе сил быстрого развертывания. Для повышения эффективности действий морской пехоты по высадке десантов на побережье противника совершенствуются десантно-высадочные средства ВМС, строятся новые десантные корабли и десантные катера на воздушной подушке, с тем чтобы обеспечить развертывание американских вооруженных сил в любом районе мира.
В интересах повышения мобильности морской пехоты в составе сил быстрого развертывания построено 13 судов-складов, на которых размещено тяжелое вооружение и запасы материально-технических средств для ведения боевых действий трех экспедиционных бригад морской пехоты. Первая и вторая группы этих судов-складов развернуты в Восточной Атлантике и Индийском океане, третья группа - в западной части Тихого океана. В этих же целях ведется строительство специальных судов, способных обеспечивать выгрузку боевой техники и различных грузов на необорудованное побережье. Кроме того, предусматривается включить в состав ВМС восемь быстроходных судов-контейнеровозов, шесть из которых переоборудованы для перевозки механизированной дивизии сухопутных войск. Суда планируется держать в пятисуточной готовности к погрузке.
В интересах всех видов вооруженных сил выполняются обширные НИОКР в области военной радиоэлектроники. Основное внимание уделяется повышению живучести и долговечности стратегических центров управления и связи, развитию наземных, морских, воздушных и космических средств разведки и предупреждения о нападении, систем спутниковой связи и навигации.
В военной технике управления, использовавшей до последних лет главным образом общепромышленные достижения в области микроэлектроники и вычислительной техники, планируется осуществить научно-технический прорыв путем реализации так называемой «стратегической компьютерной программы». Ставится, в частности, цель, затратив миллиард долларов в течение 10 лет начиная с 1984 года, повысить быстродействие ЭВМ в сотни и тысячи раз без увеличения веса и габаритов аппаратуры. Это позволит поднять военную технику на качественно новый уровень.
Ведутся исследования, связанные с созданием мощных «интеллектуальных» вычислительных комплексов для систем управления войсками и оружием, которые должны будут быстро оценивать поступающие от многочисленных датчиков сведения и принимать решение на применение оружия. Однако внедрение таких комплексов чревато серьезными последствиями, поскольку в сложных электронных устройствах значительно возрастает возможность появления сбоев, что может привести к выдаче сигналов, как это уже многократно имело место в прошлом в более простых системах, о якобы начавшемся ракетном нападении на США. По данным американского бюллетеня «Дифенс монитор», система раннего предупреждения США только с 1977 по 1984 год выдавала 20 784 таких ложных сигнала.
Подготовка к химической войне
Вооруженные силы США приобрели большой практический опыт применения химических веществ во время войны в Индокитае, где они широко использовали дефолианты. В результате было поражено более 2 млн. вьетнамцев, свыше 60 тыс. американских солдат, несколько тысяч австралийцев, канадцев, новозеландцев, уничтожено 150 тыс. гектаров тропических лесов, 44% угодий, 70% кокосовых рощ, 10% посевных площадей Вьетнама. Нанесен непоправимый ущерб не только наземным, но и водным экосистемам. По заключению специалистов, на восстановление уничтоженных мангровых лесов потребуется более 100 лет. Еще опаснее генетические последствия воздействия примененных веществ на людей. Одним из таких последствий, регистрируемых в настоящее время, является увеличение процента детей, которые рождаются с различными степенями уродства.
C учетом опыта войны во Вьетнаме США в настоящее время ведут подготовку к химической войне. Они накопили и содержат в готовности к использованию огромное количество химического оружия. Его запасы только по высокотоксичным отравляющим веществам (ОВ), бо́льшая часть которых приходится на смертельные ОВ нервно-паралитического, кожно-нарывного и общеядовитого действия, составляют около 55 тыс. тонн. На военных складах в снаряженном состоянии хранится более 3 млн. артиллерийских снарядов, сотни тысяч мин и фугасов, десятки тысяч авиационных бомб и других средств применения химического оружия. В континентальной части США, в зоне Тихого океана и в Западной Европе Пентагон разместил 10 крупных складов, на которых хранятся как химические боеприпасы, так и запасы ОВ смертельного действия в емкостях. Общий объем ОВ в готовых к применению химических боеприпасах, хранящихся только на территории одной ФРГ, составляет более 4 млн. литров. По оценкам специалистов, накопленных Соединенными Штатами запасов отравляющих веществ достаточно для многократного уничтожения населения земного шара.
Несмотря на это, американское руководство намерено форсировать гонку химических вооружений, увеличить и качественно обновить арсеналы химического оружия.В последние годы США создали и подготовили к производству новое поколение химического оружия бинарные химические боеприпасы. На выполнение программы по созданию запасов таких боеприпасов для всех видов вооруженных сил планируется израсходовать, по американским оценкам, от 10 до 20 млрд. долларов. В результате реализации такой программы количество снаряженных химических боеприпасов намечается довести до 5 млн. единиц. В городе Пайн-Блафф (штат Арканзас) построен завод и подготовлены к пуску линии сборки бинарных артиллерийских снарядов с производственной мощностью 700 тыс. артиллерийских снарядов и авиабомб в год. Обновляются и наращиваются мощности по выпуску военно-химической продукции на других заводах. Ведутся работы по увеличению количества и расширению емкости складов и хранилищ для содержания химического оружия, в том числе в Западной Европе. Имеются планы размещения бинарных химических боеприпасов в европейских странах НАТО, и прежде всего в Великобритании, ФРГ, Италии.
Соединенные Штаты не только сами расширяют базу фундаментальных исследований по разработке новейших видов смертельных отравляющих веществ, но и активно используют научно-технические достижения и возможности своих союзников. Великобритания, ФРГ и Израиль совместно с США участвуют в разработке химических боеприпасов. По заказам Пентагона большое число научных учреждений, частных фирм и транснациональных корпораций ведут исследования с целью разработки таких ОВ, от которых не могут защитить существующие средства индивидуальной и коллективной защиты. Поиск смертоносных веществ при этом ведется также и среди токсинов животного и растительного происхождения.
В вооруженных силах США в широких масштабах организуется подготовка личного состава к действиям с применением химического оружия, увеличивается количество специалистов военно-химической службы в войсках, проводятся организационные мероприятия по созданию крупных подразделений химических войск бригадного состава. Существенно расширена программа подготовки войск к ведению боевых действий в условиях химической войны. Американские военные уставы требуют, чтобы химическое оружие применялось на самой ранней стадии конфликта. Об этом, например, говорится в американском полевом уставе FM 100-5, который предусматривает нанесение ударов на всю глубину обороны противника «всем комплексом ядерных, химических и обычных средств».
В форте Мак-Клеллан (штат Алабама) действует военно-химическая школа по подготовке специалистов химической службы. Во всех видах вооруженных сил и резервных формирований значительно расширен курс химической подготовки, резко возросла интенсивность тренировок личного состава по ведению боевых действий с применением химического оружия. Войска оснащаются индивидуальными и коллективными средствамзащиты от отравляющих веществ. Задачи ведения химической войны как на суше, так и на море вооруженные силы США постоянно отрабатывают в ходе оперативной и боевой подготовки. Этот вопрос в последние годы занимает одно из центральных мест при проведении крупнейших ежегодных учений американских войск в Европе «Рефорджер» и совместных американо-южнокорейских учений «Тим спирит».
Разработка и накопление новых средств массового поражения людей и живой природы
Наряду с широким оснащением своих вооруженных сил ядерным и химическим оружием руководство США уделяет значительное внимание разработке новых средств массового поражения людей и живой природы.
Как уже отмечалось, в 1981 году американская администрация приняла решение о полномасштабном производстве и накоплении нейтронного оружия, которое представители Пентагона всячески пытаются изобразить как «гуманное». Ведь оно, мол, будет поражать нейтронным излучением только экипажи советских танков, вызывая при этом якобы очень незначительные разрушения жилых зданий и сооружений. Поэтому, дескать, мирному населению нечего бояться нейтронного оружия. Цинизм такого рода заявлений очевиден. Более того, они в корне лживы. Нейтронный боеприпас в своем составе имеет заряд из делящихся материалов, мощность которого соизмерима с мощностью ядерных боеприпасов оперативно-тактического назначения. Это означает, что при взрыве нейтронного боеприпаса будет образовываться зона разрушений и пожаров, как и при ядерном взрыве.
Особую опасность для людей представляет образующийся в ходе взрыва нейтронного боеприпаса мощный поток нейтронов, способный распространяться на большие расстояния, эффективно проникать через защитные сооружения и наносить человеческому организму гораздо более тяжелое радиационное поражение, чем нейтроны меньших энергий, испускаемые при взрыве ядерного боеприпаса. Если человек, попавший под действие такого излучения, и не погибнет сразу, то он будет обречен на длительные мучительные страдания. Проповедники нейтронного оружия тщательно скрывают его наиболее зловещую особенность, а именно влияние высокоэнергетического нейтронного излучения на будущие поколения людей. Ученые-генетики считают, что даже незначительные дозы, полученные человеком при воздействии на него такого излучения, приведут к биологическим нарушениям в его организме, которые будут сказываться на многих поколениях. Таким образом, рассуждения о значительном снижении «побочного» ущерба населению при использовании нейтронного оружия являются вымыслом, предназначенным лишь для отвлечения внимания широких кругов общественности от истинной угрозы, которую таит в себе это оружие.
Несмотря на официально объявленное американским президентом в 1969 году решение о прекращении разработки биологического оружия и ратифицированную США в 1975 году Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, министерство обороны США продолжает выполнение обширной биологической программы. В микробиологических центрах Пентагона, кроме совершенствования имеющихся видов биологического оружия, ведутся работы по созданию новых микробов возбудителей заболеваний человека, животных и растений. Для получения видоизмененных микроорганизмов, обладающих неизвестными ранее поражающими свойствами, широко используются новейшие методы генной инженерии. Начиная с 1980 года министерство обороны США проводит генетические исследования военной направленности более чем по 60 проектам. Ежегодно на выполнение НИОКР в области биологического оружия выделяются сотни миллионов долларов.
Для проведения работ с возбудителями особо опасных заболеваний человека и животных в последние годы в США развернуты десятки лабораторий с наивысшей степенью противоэпидемической защиты, расширяются и модернизируются микробиологические центры министерства обороны.
Военно-экономическая база американского империализма
Финансирование милитаризма
С приходом к власти администрации Р. Рейгана военные ассигнования США растут небывало высокими темпами. Сумма средств, ежегодно выделяемых Пентагону только в рамках официального военного бюджета, увеличилась в 2 раза: со 140,7 млрд. долларов в 1980 финансовом году до 284,9 млрд. долларов в 1987 финансовом году. За 1988-1992 финансовые годы сумма военных ассигнований составит около 1800 млрд. долларов.
Увеличение военного бюджета осуществляется прежде всего за счет сокращения гражданских программ. Это привело к значительному повышению доли ассигнований на военные цели в статьях расходов государственного бюджета США - с 22,7% в 1980 финансовом году до 29,0% в 1987 финансовом году. Дальнейшее перераспределение средств налогоплательщиков в пользу военного бизнеса намечено на предстоящее пятилетие: в 1992 финансовом году на эти цели планируется выделить уже 31,5% всех сумм расходов государственного бюджета.
Военно-политическое руководство США стремится достичь военного превосходства над СССР и странами Варшавского Договора в первую очередь за счет оснащения вооруженных сил новейшими системами оружия. Это обусловило существенные изменения в структуре военных ассигнований. Все большая доля средств выделяется на разработку и производство вооружения и военной техники.
Ассигнования министерству обороны на НИОКР возросли по сравнению с 1980 финансовым годом в 2,7 раза, достигнув в 1987 финансовом году почти 37,6 млрд. долларов. Ежегодные ассигнования на закупки оружия и военной техники за период 1980-1987 финансовых годов увеличились с 35 млрд. долларов до 85,8 млрд. долларов, или почти в 2,5 раза. Удельный вес этой категории ассигнований в бюджете министерства обороны повысился с 25,1% до 30,1%.
Таким образом, в 1987 финансовом году Пентагон получит на техническое переоснащение вооруженных сил свыше 120 млрд. долларов. При этом приоритет отдается наступательным системам оружия ВВС и ВМС, являющимся основным инструментом проведения политики неоглобализма.
В целом за 1988-1992 финансовые годы министерству обороны США на техническое оснащение ббудет ассигновано свыше 740 млрд. долларов. В тот же период около 45 млрд. долларов планируется выделить на военные ядерные программы по линии министерства энергетики. Еще большую сумму (53 млрд. долларов) получит НАСА, деятельность которого с принятием программы СОИ приобретает ярко выраженную военную направленность.Промышленная база американского милитаризма
Курс Вашингтона на наращивание военной мощи и достижение военного превосходства над СССР приводит к тесному переплетению интересов военно-промышленных монополий, военного и государственного аппарата, к небывалому расширению производства вооружений. Военные монополии в соединении с военно-госу- дарственным механизмом образовали могущественный военно-промышленный комплекс, который приобрел такую силу в стране, что его всерьез называют «государством в государстве».
Соединенные Штаты располагают мощной военной промышленностью - крупнейшей в мире как по объему производства, так и по числу предприятий. Заказы Пентагона выполняют 30 тыс. основных подрядчиков и более 50 тыс. субподрядчиков.
В 1984 финансовом году Пентагон разместил контракты на поставку вооружения, военной техники и другого военного имущества на сумму около 150 млрд. долларов. Почти половину этой суммы получили 25 наиболее крупных поставщиков оружия и военной техники. Четыре корпорации получили контракты на сумму более 5 млрд. долларов каждая. Это «Макдоннел-Дуглас», «Рокуэл интернэшнл», «Локхид» и «Дженерал дайнэмикс», специализирующиеся на производстве прежде всего наступательных систем- ракетно- ядерного и авиационного вооружения, атомных кораблей.
Предприятия, выполняющие заказы Пентагона, размещены по всей территории США. Однако с приходом к власти президента Р. Рейгана более ощутимым стало лидерство штата Калифорния, в котором министерство обороны размещает около 25% всех своих контрактов.
В последнее время администрация США приняла и осуществляет ряд мер, направленных на дальнейшее расширение производственной базы и повышение мобилизационной готовности военной промышленности. Первостепенное внимание уделяется при этом отраслям, специализирующимся на выпуске наступательных систем оружия, в том числе основанных на новых физических принципах, приближающихся по своим боевым характеристикам к средствам массового поражения.
Ядерный промышленный комплекс США обеспечивает потребности всех видов вооруженных сил в массовом оснащении и переоснащении их ядерными боеприпасами различных типов и предназначения от ядерных артиллерийских снарядов килотонного класса до стратегических ядерных боеприпасов мощностью 10 Мт. В их производстве участвуют семь заводов.
Ускоренными темпами проводятся модернизация и расширение ядерного промышленного комплекса. Завершено строительство и в 1985 году введены в строй новые производственные мощности на заводе «Пэнтекс» вблизи г. Амарилло (штат Техас). В результате возможности по выпуску ядерных зарядов, в том числе нейтронных боеприпасов, значительно возросли. Одновременно с этим расширена промышленная база по производству делящихся материалов для ядерного оружия. В 1984 году в дополнение к четырем действующим производственным ядерным реакторам запущен находившийся в резерве пятый. Запланировано строительство еще одного производственного реактора. Все эти мероприятия направлены на обеспечение уже реализуемой долгосрочной программы изготовления и поставки вооруженным силам США до 30 тыс. новых ядерных боеприпасов.
Развернута мощная промышленная база для серийного выпуска МБР МХ, около 70 американских компаний привлечены для производства только основных компонентов ракеты. Ускоренными темпами ведется подготовка к началу производства МБР «Миджитмен» и БРПЛ «Трайдент-2».
Создана производственная база для серийного выпуска стратегических крылатых ракет различных видов базирования. Построено четыре мощных предприятия, оснащенных современным технологическим оборудованием. В их числе новый завод фирмы «Боинг» в г.Кент (штат Вашингтон), выпускающий крылатые ракеты воздушного базирования АЛСМ; реконструированный завод фирмы «Дженерал дайнэмикс» в г.Сан-Диего (штат Калифорния); новый завод фирмы «Макдоннел- Дуглас» в г. Тайтусвилл (штат Флорида) для выпуска крылатых ракет «Томахок» и ГЛСМ; завод фирмы «Дженерал дайнэмикс» в г. Сан-Диего, на котором ведутся работы по подготовке производственной базы для выпуска крылатых ракет нового поколения АСМ.
Производственная база кораблестроения США является крупнейшей среди стран капиталистического мира. Она включает 25 крупных и около 80 средних специализированных верфей, позволяющих строить корабли с современными системами оружия, с ядерными и обычными энергетическими установками. Например. судоверфь в г. Гротон (штат Коннектикут) специализируется на строительстве атомных ракетных подводных лодок типа «Огайо», судоверфь в г. Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) на строительстве атомных многоцелевых авианосцев типа «Нимиц». Обе судоверфи строят также атомные подводные лодки типа «Лос-Анджелес».Одновременно со строительством новых кораблей на верфях США в последние годы увеличился объем работ по расконсервации и вводу в боевой состав линейных кораблей типа «Айова», вооруженных крылатыми ракетами морского базирования «Томахок», по модернизации авианосцев и других боевых кораблей с целью продления срока их службы.
Одной из наиболее развитых отраслей является военная авиационная промышленность. Ее производственная база постоянно совершенствуется, внедряются робототехнические комплексы и гибкие технологические системы. Для выполнения растущих заказов Пентагона на новейшие образцы авиационной техники американские авиационные фирмы создают дополнительные производственные мощности.
В 1986 году завершилось строительство нового сборочного завода в г. Палмдейл (штат Калифорния) по выпуску перспективного стратегического бомбардировщика АТВ («Стелт»). На недавно модернизированном заводе в г. Пико-Ривера (штат Калифорния) продолжаются работы по созданию его опытного образца. Наращивается серийный выпуск авиационной техники на построенных в последнее время сборочных заводах: в г. Меса (штат Аризона) - вертолетов огневой поддержки АН-64А «Апач», в г.Палмдейл (штат Калифорния) - стратегических бомбардировщиков В-1В. Для обеспечения выпуска этих и других образцов подключены новые крупные заводы: в г. Колумбус (штат Джорджия), г. Грир (штат Южная Каролина), г. Уилмингтон (штат Северная Каролина).
Среди более чем 40 заводов, занятых производством бронетанковой техники, ведущее положение занимают: танковые заводы в г. Детройте (штат Мичиган) и в г. Лайма (штат Огайо); завод по производству самоходных артиллерийских установок и бронированных ремонтно-эвакуационных машин в г. Бэр (штат Пенсильвания).Продолжается крупномасштабная (общей стоимостью 10 млрд. долларов) программа модернизации промышленности по производству боеприпасов, в соответствии с которой обновляется технологическое оборудование на ряде предприятий: в районе г. Пикеюн (штат Миссисипи) построен новый крупный завод мощностью 1,5 млн. 155-мм кассетных боеприпасов в год.
Предпринятое администрацией США резкое наращивание военных расходов обернулось подлинным «золотым дождем» для заправил военно-промышленного комплекса. Темпы роста продажи военной продукции крупнейшими военно-промышленными корпорациями измерялись в начале 80-х годов двузначными цифрами. Несмотря на колоссальный портфель военных заказов (146 млрд, долларов в 1985 финансовом году), обеспечивающий гарантированные прибыли в течение нескольких лет, уже сейчас основные подрядчики Пентагона принимают меры к тому, чтобы быть готовыми к будущим заказам на сверхсложные системы оружия. Например, фирма «Локхид» - четвертая по объему контрактов в 1984 финансовом году - приняла долгосрочную программу инвестиций, предусматривающую расходование ежегодно 900 млн. долларов на НИОКР и модернизацию производственной базы.
По оценке ведущих фирм, наибольшие доходы для военной промышленности в 90-е годы принесут ракеты, космические системы и электроника.
В настоящее время радиоэлектронной аппаратурой все больше и больше насыщаются все системы оружия. Так, стоимость радиоэлектроники составляет в среднем 33% стоимости авиационной, примерно 45% ракетной, 66% космической техники и до 88% стоимости систем управления и контроля. В 1987 финансовом году из всех средств, выделяемых на НИОКР и закупки, на радиоэлектронную аппаратуру военного назначения приходится примерно третья часть - 42,1 млрд. долларов. В эту сумму не вошла стоимость секретных программ министерства обороны, также в значительной мере связанных с радиоэлектроникой.
Большие надежды военно-промышленные фирмы связывают с программой «звездных войн», ассигнования на которую в ближайшие пять лет планируется удвоить. По оценке американских специалистов, только на стадии НИОКР в рамках СОИ военно- промышленные корпорации за ближайшие 10 лет получат заказов почти на 70 млрд. долларов. Не случайно директор агентства по контролю над вооружениями и разоружению США К.Эделман заявил, что отказ от СОИ был бы равносилен «убийству той гусыни, которая несет золотые яйца».
США - крупнейший поставщик оружия и военной техники
Согласно специальной директиве президента Р. Рейгана от 8 июля 1981 года, торговля оружием рассматривается как «весьма важное средство» укрепления военной мощи Соединенных Штатов в глобальном масштабе и неотъемлемый компонент их военной политики. В одном из ранее опубликованных докладов президента США конгрессу подчеркивалось, что целесообразность продажи оружия Соединенными Штатами диктуется следующими целями: оказывать влияние на политическую ориентацию стран, располагающих стратегическими ресурсами; усиливать влияние на правительства и военное руководство стран, политическая ориентация которых имеет для США важное значение с точки зрения глобальных и региональных проблем; обеспечивать воздействие на отдельные правительства по вопросам, входящим в сферу американских интересов.
Кроме того, экспорт оружия превратился в мощный фактор экономического и финансового закабаления других стран, втягивания их в разорительную гонку вооружений.США поставляют оружие и военную технику более чем 150 странам мира. За истекшее десятилетие (1976-1985 финансовые годы) объем военного экспорта составил гигантскую сумму - 157,8 млрд. долларов. Главными рынками сбыта американского оружия продолжают оставаться страны Ближнего и Среднего Востока, доля которых в военном экспорте США составила около 50%, а также государства Западной Европы (более 24%).
Как и прежде, основными импортерами американского вооружения в последнее десятилетие были: Саудовская Аравия, закупившая оружия на общую сумму 43 млрд. долларов, в том числе более 70 истребителей F-5 и F-15, пять самолетов E-3A (АВАКС), 250 танков М60, более полутора тысяч бронированных машин, десятки тысяч ракет различных классов; Израиль - 11 млрд. долларов, в том числе более 200 истребителей F-15 и F-16, более 300 танков М60, более 1700 бронированных машин, около 11,5 тыс. ракет различных классов; Великобритания - 10 млрд. долларов, в том числе 111 стратегических ракет «Поларис» и «Трайдент» и более 9000 ракет других классов.
Как стало известно, США тайно поставляли свое оружие Ирану для дальнейшего расширения войны с Ираком. Часть оружия предназначалась также для передачи бандам душманов в Афганистане. Кроме 30 того, деньги, вырученные от торговли оружием, направлялись сомосовским «контрас» для ведения необъявленной войны против Никарагуа.
Все более расширяются масштабы американской военной помощи реакционным и диктаторским режимам. Например, Сальвадору и Гондурасу в 1981-1984 годах была предоставлена военная помощь на сумму около 550 млн. долларов. За последние годы значительно возросли ассигнования США на поддержку различных антиправительственных и контрреволюционных группировок в Азии, Африке и Латинской Америке. Так, только афганским контрреволюционерам в 1980-1985 годах выделено более 950 млн. долларов, в том числе в 1985 году - свыше 480 млн. долларов. В целом же на необъявленную войну против Афганистана США израсходовали в 1980-1985 годах по различным каналам свыше 1,9 млрд. долларов. Причем в номенклатуру поставляемого контрреволюционным группировкам оружия входят и такие его современные образцы, как зенитные ракеты «Стингер». На 1987 финансовый год конгресс США одобрил выделение 100 млн. долларов никарагуанским «контрас» в дополнение к 111 млн. долларов, выделенным в 1982-1986 финансовых годах.
Соединенные Штаты экспортируют практически все современные виды оружия и военной техники, включая некоторые средства доставки ядерного оружия (самолеты F-16, F-111, ракеты «Поларис», «Трайдент», «Ланс»). На конец 1984 года министерство обороны США имело экспортные заказы на сумму свыше 65 млрд. долларов, предусматривающие поставку более 1000 самолетов и вертолетов, около боевых кораблей и катеров, 1200 бронетранспортеров, около 700 танков, 350 орудий полевой артиллерии, 43 000 ракет различных классов.
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Мы прочитали половину замечательной книги, правдоподобность которой сегодня воспринимается совсем не так, как в далёком 1987 году, когда она была выпущена.
Содержание её выглядит так:Разделы III, IV и Заключение можно прочитать, скачав книгу по ссылке: https://litmir.club/bd/?b=616486А мы теперь посмотрим диаграмму за 2019 год и подумаем, изменилось ли хоть что-то в международной политике в этом вопросе, который задан в заголовке самой книги: откуда исходит угроза миру?
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