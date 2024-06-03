Откуда исходит угроза миру. 1987 год (2)

При разработке космических систем оружия министерство обороны США тесно сотрудничает с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Регулярно до 25% бюджета этого управления расходуется фактически на программы, связанные с военным использованием космического пространства. Специальным меморандумом от 27 марта 1980 года определено взаимодействие НАСА и министерства обороны по вопросам эксплуатации космических кораблей типа «Шаттл». Продолжается реализация программы НАСА стоимостью более 12 млрд. долларов, предусматривающей создание в начале следующего десятилетия долговременной орбитальной станции, имеющей военное назначение. На таких станциях в космосе могут быть развернуты средства глобального наблюдения и оперативного управления вооруженными силами США.

Для управления и обеспечения активных космических операций на континентальной части США развертываются крупные наземные объекты. В районе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) министерством обороны сооружается объединенный центр управления космическими системами военного назначения, в горе Шайен (штат Колорадо) оперативный центр управления перехватом космических объектов, на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) стартово-посадочный комплекс министерства обороны для кораблей типа «Шаттл». Ввод этих объектов в строй, запланированный до 1990 года, должен обеспечить контроль за обстановкой в космосе, выбор и осуществление мер по защите собственных ИСЗ, наведение авиационно-ракетных комплексов перехвата спутников, а также запуск на полярные и околополярные орбиты космических кораблей «Шаттл» по программам министерства обороны.

О проводимых в США работах по созданию космических вооружений наглядно говорит и организационная структура органов, призванных непосредственно заниматься подготовкой войны в космосе. Эта структура непрерывно совершенствуется. Во всех видах американских вооруженных сил образованы космические командования: в 1982 году - СПЕЙСКОМ (ВВС), в 1983 году - НАВСПЕЙСКОМ (ВМС), в 1986 году принято решение о создании космического командования стратегической обороны сухопутных войск. А для обеспечения централизованного управления подготовкой войны в космосе в масштабе вооруженных сил США в 1985 году создано объединенное космическое командование, подчиненное непосредственно комитету начальников штабов.

Усилия Пентагона по превращению космоса в арену военных действий осуществляются под прикрытием пропагандистских разглагольствований Вашингтона о надуманном «военном превосходстве СССР в космосе», откровенной дезинформации о том, что будто бы США «вынуждены» разрабатывать космическое оружие только потому, что аналогичные проекты уже «запущены» в СССР. Все это преднамеренная ложь. В действительности США стремятся распространить гонку вооружений еще на одну сферу - в космос и оттуда угрожать Советскому Союзу и другим странам.

В марте 1983 года США выступили с чрезвычайно опасной для всего человечества программой «звездных войн», официально названной «стратегической оборонной инициативой» (СОИ). Сейчас эта программа форсированно реализуется. Только на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области СОИ намечено израсходовать в ближайшее десятилетие около 70 млрд. долларов.

Вашингтон пытается подавать СОИ как некий безобидный «инструмент изучения технологий ПРО», якобы необходимый для принятия в начале 90-х годов решения о целесообразности развертывания обороны территории США от баллистических ракет. Однако на самом деле СОИ - это обширная военная программа разработки и развертывания в космосе ударного оружия, попытка превратить космическое пространство в потенциальный театр войны, приобрести через космос военное превосходство. Мечты о мировой гегемонии гипнотизируют правящие круги США, и программа СОИ стала главной идеей президентства Р. Рейгана. На работы в области СОИ уже израсходовано 7,5 млрд. долларов, начаты более 50 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 400 фирм и научных организаций США получили 1200 контрактов. На правительственном уровне к участию в СОИ уже привлечены Англия, ФРГ, Италия, Израиль. Готовится подписать соответствующее соглашение и Япония. Что замышляют в Вашингтоне? Первое: создать широкомасштабную систему ПРО территории США с элементами космического базирования, которая гарантировала бы уничтожение ракет противника. Основу такой системы должны составить различные виды оружия: высокоэнергетические лазеры, пучковое оружие, противоракеты (включая многозарядные) с обычными или ядерными боеголовками, электромагнитные пушки. В последнее время все больший акцент делается на создание пучкового оружия, а также рентгеновских лазеров, инициируемых ядерным взрывом. микроволнового и кинетического оружия. Второе: одновременно добиться значительного наращивания стратегических наступательных вооружений с вполне определенной целью приобрести потенциал первого «обезоруживающего» ядерного удара.

Иными словами, стратеги Вашингтона ведут дело к тому, чтобы, с одной стороны, развернуть новые ударные стратегические силы космического базирования, которые в сочетании с наступательными стратегическими средствами давали бы США возможность безнаказанно нанести первый ядерный удар по Советскому Союзу, а с другой прикрыть территорию США многоярусной противоракетной обороной и тем самым лишить СССР способности нанести ответный удар. Игнорируя исторический опыт и реальное соотношение сил, они вынашивают опасные планы: с помощью космического оружия попытаться найти способ гарантированного уничтожения Советского Союза и других социалистических стран и вместе с тем сделать Соединенные Штаты «неуязвимыми» в ядерном конфликте. Словом, спастись от ужасов ядерной войны, ввергнув в нее других. Иллюзорные надежды на победу в ядерной войне, на установление мирового господства - такова «философия» вашингтонских стратегов. И в этом кроется реальная угроза американской программы «звездных войн» для всего человечества.

Создаваемые по программе СОИ космические средства по своим характеристикам являются наступательным оружием. Оно может применяться для внезапного уничтожения важнейших космических аппаратов другой стороны, в частности спутников предупреждения о ракетно-ядерном ударе, с целью «ослепить», захватить ее врасплох, лишить возможности к ответным действиям на ядерное нападение.

Космические вооружения, имея большую дальность действия (до 4000-5000 км), могут поражать объекты не только в космосе, но и из космоса на земле, в атмосфере и на море. Как утверждают ученые, в результате такого удара из космоса промышленно развитая страна может быть за несколько десятков минут отброшена в средневековье. Ударные космические средства, предусмотренные программой СОИ, фактически являются глобальным оружием. Размещенное на орбитах и оснащенное системой маневрирования, это оружие может в короткие сроки появляться над территорией любого государства и угрожать его безопасности. Обладая высокой степенью готовности к применению и почти мгновенным действием, оно не оставляло бы времени для принятия защитных мер.

Американская программа «звездных войн» представляет серьезную опасность не только в военном, но и в политическом плане. Она ставит под угрозу всю международно-правовую систему в области ограничения и сокращения вооружений, укрепления безопасности. В случае ее реализации может быть навсегда перечеркнуто то, что создавалось десятилетиями. Белый дом уже начал разрушать договорную систему, отказавшись от Временного соглашения 1972 года и Договора ОСВ-2 1979 года. На очереди - Договор по ПРО 1972 года. Программа СОИ в корне противоречит этому договору. Согласно статье I Договора по ПРО стороны обязуются «не развертывать системы ПРО территории своей страны и не создавать основу для такой обороны», а согласно статье V они обязуются «не создавать, не испытывать и не развертывать системы или компоненты ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования». Деятельность США, направленная на вывод компонентов ПРО в космос, прямо нацелена против этих основных положений Договора по ПРО.

В Вашингтоне иногда ссылаются на согласованное заявление «D» к Договору по ПРО. Однако все положения этого договора составляют единое целое и ориентированы на обеспечение выполнения главного обязательства по статье I. Согласованное заявление «D» является неотъемлемой частью Договора по ПРО и не может противопоставляться другим положениям договора, в частности его статье V, запрещающей создавать, испытывать и развертывать системы или компоненты ПРО космического базирования. Заявлением «D» допускается возможность создания и испытания средств ПРО, основанных на иных физических принципах, чем те, которые существовали на момент подписания Договора по ПРО, однако применительно только к разрешенному для каждой стороны статьей III договора ограниченному району ПРО (радиусом 150 км) и лишь к размещению там стационарных наземных систем. Таким образом, никаких юридических оснований для осуществления программы СОИ у США нет.

Американская администрация предлагает СССР отказаться от Договора по ПРО и тем самым расчистить путь для реализации американских планов в отношении широкомасштабных систем ПРО с элементами космического базирования. Должно быть ясно, однако, что СССР никогда не согласится на то, чтобы своими руками взорвать Договор по ПРО.

Программа СОИ подрывает этот договор, лишает его смысла и тем самым разрушает механизм сдерживания процесса гонки ядерных вооружений. Она прямо нацелена на размещение оружия в космосе и, таким образом, неизбежно станет мощным катализатором гонки вооружений по всем направлениям, резко ослабляя безопасность СССР и США, как и всеобщую безопасность. Эта программа - главное препятствие на пути к безьядерному миру.

В подходе США к Договору по ПРО имеется фундаментальное противоречие: на словах говорится, что США за его соблюдение, а на деле они ведут линию на его подрыв и в конечном итоге на ликвидацию этого важнейшего документа. И не случайно поэтому в США начались маневры вокруг Договора по ПРО: появились разного рода «интерпретации», а затем и вовсе предложение о замене его каким-то новым договором, в рамки которого «втискивалась» бы программа СОИ и который предусматривал бы развертывание ПРО космического базирования. Спрашивается, если СОИ, по мнению Вашингтона, не противоречит Договору по ПРО, то зачем же в Рейкъявике президент США предлагал одновременно с сокращением стратегических наступательных вооружений подписать новый договор, который заменял бы существующий бессрочный Договор по ПРО?

СССР - за укрепление режима Договора по ПРО, за то, чтобы стороны не пользовались правом выхода из него в течение как можно более длительного времени, не предпринимали ничего такого, что могло бы нарушить предусмотренные договором ограничения. США - если и согласны не выходить из Договора по ПРО в течение определенного количества лет, то все эти годы хотели бы вести работы в рамках СОИ так, чтобы можно было проводить испытания систем или компонентов ПРО космического базирования в космосе, а по истечении срока невыхода из договора сразу же приступить к развертыванию новых ударных космических вооружений. США только на словах выражают свою «озабоченность» судьбой этого документа, на деле же ведут линию на его размывание и подрыв как по частям, так и в целом. Американская сторона сознательно игнорирует ключевую посылку Договора по ПРО, заключающуюся в том, что только отказ от развертывания территориальной системы ПРО создает условия для ограничения и сокращения стратегических наступательных вооружений; сознательно пытается исказить содержание договора, придать его положениям желательную для нее в настоящее время произвольную трактовку. Ведь признать эту ключевую посылку Договора по ПРО означало бы признать обоснованность советской позиции и необходимость встать на путь совместных поисков договоренностей о недопущении вывода оружия в космос, отказаться от иллюзий обретения военного превосходства над СССР через космос.

Работы по СОИ, которые связаны с созданием оружия, инициируемого ядерным взрывом, ставят под удар и многие другие международные соглашения, например, такие, как Договор 1963 года о запрещении ядерных испытаний в трех средах, включая космос, и многосторонний Договор 1967 года о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, запрещающий выведение в космос оружия массового поражения, а также Конвенцию 1977 года о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду. Под всеми этими документами стоит подпись официальных представителей США.

Таким образом, ключевым вопросом сегодня остается предотвращение гонки вооружений в космосе, сохранение Договора по ПРО. Оружие «звездных войн» если оно выйдет из стен лабораторий в космос и, следовательно, взорвет Договор по ПРО - приблизит нас к такому рубежу, за которым начнутся непредсказуемые процессы. «Всякая попытка укрепить потенциал сдерживания, - отмечал бывший министр обороны США Р. Макнамара в октябре 1986 года, - добавляя стратегическую оборону к стратегическим наступательным силам, приведет к резкой эскалации гонки вооружений. Каждая сторона создавала бы не только ракеты и противоракеты, но и противо-противоракеты, противо-противо-противоракеты и т. д. Отбрось мы бесполезные милитаристские концепции, то увидели бб что многое из того, что мы имеем или активно приобретаем, либо лишнее, либо опасно для нас самих».

Развитие сил общего назначения

Большое внимание США уделяют повышению боевых возможностей и боевой готовности сил общего назначения, их заблаговременной подготовке к ведению длительных боевых действий в удаленных от США районах. С этой целью они постоянно оснащаются современным оружием и военной техникой, совершенствуется организационно-штатная структураорганов управления, соединений и частей, улучшается система материально-технического обеспечения, повышается стратегическая и тактическая мобильность. Объединения и соединения сил общего назначения готовятся решать разнообразные задачи в войнах различных масштабов и продолжительности как с применением, так и без применения ядерного оружия.

Ядерные средства театра войны. В строительстве сил общего назначения американское командование важную роль отводит наращиванию ядерных сил театра войны (или нестратегических ядерных сил), особенно в Европе, хотя, по признанию Пентагона, «нестратегические ядерные силы США готовы к применению в любом месте земного шара». Средства доставки и сами ядерные боеприпасы американских вооруженных сил, развернутые на территории Европы, в результате неоднократной модернизации претерпели существенные качественные изменения: повысилась дальность их действия, точность и эффективность поражения. Сняты с вооружения и заменены новыми, более точными и дальнобойными оперативно-тактические и тактические ракеты. На территории ФРГ вместо 108 оперативно-тактических ракет «Першинг-1А» с дальностью 740 км развернуто такое же количество американских ядерных ракет средней дальности «Першинг-2» с дальностью 2500 км. В Великобритании, Италии, ФРГ и Бельгии к настоящему времени развернуто свыше 250 из 464 запланированных ядерных крылатых ракет ГЛСМ, дальность которых составляет 2600 км. Эти ракетно-ядерные средства являются оружием первого удара и предназначены для внезапного поражения наиболее важных объектов в европейской части территории СССР и в других странах Варшавского Договора. Модернизирована атомная артиллерия американских войск в Европе. В настоящее время все орудия калибра 155- и 203,2-мм способны применять ядерные снаряды. Их дальность стрельбы возросла с 15 до 30 км.

Продолжается массовое производство нейтронного оружия. Одним из приоритетных направлений НИОКР в этой области является разработка 155-мм нейтронного артиллерийского снаряда, который должен поступить на вооружение в конце 80-х годов. Новый снаряд явится третьим типом американских нейтронных боеприпасов (первые два типа головная часть оперативно-тактической ракеты «Ланс» и 203,2-мм артиллерийский снаряд были приняты на вооружение в начале 80-х годов). Нейтронное оружие предназначено для массового уничтожения живой силы и позволяет проводить наступательные операции практически сразу же вслед за его применением.

Наращивается ядерный потенциал ВМС. На 14 надводных кораблях и 25 подводных лодках уже имеется 300 пусковых установок крылатых ракет «Томахок». Всего этими ракетами будут вооружены 200 таких кораблей, причем количество ракет в ядерном снаряжении составит к 1995 году около 800 единиц. Ведется разработка четырех новых типов ядерного оружия: противолодочных управляемых ракет «Си Ланс» и «Асрок-2», предназначенных соответственно для вооружения подводных лодок и надводных кораблей; корабельной зенитной управляемой ракеты «Стандарт-2»; новой глубинной авиабомбы. Строительство сухопутных войск осуществляется по широкомасштабной программе «Армия-90», которая предусматривает их массовое переоснащение на более разрушительные системы оружия, повышение их стратегической мобильности, увеличение возможностей по ведению длительных военных действий на заморских территориях. Целью проводимых мероприятий является подготовка сухопутных войск к наступательным операциям любого масштаба в любых вооруженных конфликтах вне пределов Соединенных Штатов от военных действий «низкой интенсивности» по поддержке реакционных режимов и подавлению национально-освободительных движений до войн с применением ядерного и химического оружия. Основным направлением строительства сухопутных войск является наращивание их ударной и огневой мощи, повышение маневренности на поле боя и боевых возможностей в целом. Постоянно обновляется их танковый парк. В 60-х и первой половине 70-х годов в сухопутные войска поступило несколько модификаций новых по тому времени танков M48 и М60. В конце 70-х годов они начали заменяться более мощными боевыми танками М60А3. В 1980 году развернуто серийное производство и осуществляются поставки в войска качественно новой бронетанковой техники - современных танков М-1 «Абрамс» (уже поставлено более 4700, в том числе в Европу около 1800 машин с учетом складских запасов), боевых машин пехоты М-2 «Бредли» и боевых разведывательных машин М-3 «Бредли» (уже поступило около 3500 таких машин). Всего в сухопутные войска планируется поставить около 7500 танков «Абрамс» и до 7000 боевых машин «Бредли», в результате чего их танковый парк возрастет более чем на 40%, повысятся ударная, огневая мощь и маневренность войск.

Наращивание огневой мощи сухопутных войск осуществляется по линии создания качественно новых систем оружия, увеличения количества и совершенствования качества имеющихся орудий полевой артиллерии и боеприпасов, разработки во взаимодействии с военно-воздушными силами высокоэффективного разведывательно-ударного комплекса типа «Ассолт Брейкер», предназначенного для нанесения глубоких огневых ударов. С 1983 года в войска поступают в большом количестве реактивные системы залпового огня MLRS. Залп одной такой пусковой установки с 12 направляющими по разрушительной силе равен залпу трех артиллерийских дивизионов 203,2-мм гаубиц. В настоящее время развернуто более 20 батарей реактивных систем залпового огня по 9 пусковых установок в каждой. Ведутся исследования по разработке кассетной боевой части к неуправляемому снаряду реактивной системы залпового огня с шестью самонаводящимися боевыми элементами. Дальность стрельбы такими снарядами составит 40-45 км. За период с 1960 по 1986 год количество орудий атомной артиллерии в сухопутных войсках увеличилось с 280 до более чем 4000 единиц. В результате увеличения числа артиллерийских орудий калибра 155- и 203,2-мм в дивизиях сухопутных войск парк атомной артиллерии США в Европе к 1990 году возрастет на 25%.

Сухопутные войска переоснащаются противотанковыми средствами, в том числе установленными на вертолетах. Устаревшие противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) 60-х годов заменены более совершенными (ТОУ и «Дракон»). Завершено создание и начались поставки третьего поколения этого вида оружия - ПТУР «Хеллфайер» (Пентагоном уже закуплено свыше 15000 ракет; всего планируется закупить около 50 000 единиц). Ведутся работы по модернизации состоящих на вооружении противотанковых управляемых ракет. Наряду с качественным совершенствованием увеличивается и их количество. В сухопутных войсках насчитывается свыше 2100 ПТУР «Усовершенствованный ТОУ». C 1983 года продолжаются поставки, в том числе и в Европу, более мощной ПТУР ТОУ-2. Всего предусматривается поставить 141 000 таких ракет. Поступает на вооружение противотанковый артиллерийский снаряд «Копперхед» с полуактивным наведением по лучу лазера (дальность стрельбы 16 км). Войска уже получили свыше 10 000 таких снарядов. Начались поставки современных вертолетов огневой поддержки АН-64А «Апач», оснащенных 16 ПТУР «Хеллфайер». Первый батальон таких вертолетов развернут в 1986 году. Всего к концу 80-х годов количество противотанковых средств в сухопутных войсках планируется увеличить почти вдвое. Совершенствуется организационная структура соединений и частей. В частности, вводится новая организационно-штатная структура так называемой «Дивизии-86». По расчетам американского командования, дивизии этой структуры должны обладать высокой наступательной ударной силой и огневой мощью, повышенной мобильностью, эффективными средствами борьбы с танками и воздушными целями, способностью ведения эффективных боевых действий в условиях применения оружия массового поражения и средств радиоэлектронной борьбы. В состав сухопутных войск уже введены два новых типа дивизий (моторизованная и легкая пехотная), специально предназначенных для быстрой переброски в любой район мира и ведения боевых действий на «слабооборудованных» ТВД, например на Ближнем и Среднем Востоке, в Центральной Америке.

Коренной реорганизации подвергаются формирования сил специальных операций, предназначенные для проведения разведывательных, диверсионно-подрывных и других подобных действий в мирное и военное время в различных регионах мира. Качественно обновляются состоящие на их вооружении специальные системы оружия, увеличивается их численный и боевой состав.

В мае 1987 года предполагается завершить создание объединенного командования специальных операций, в которое войдут все силы и средства специальных операций видов вооруженных сил, дислоцирующиеся на континентальной части США. В Пентагоне даже введена должность помощника министра обороны по силам специальных операций и конфликтам «низкой интенсивности».

B строительстве тактической авиации большое внимание уделяется дальнейшему наращиванию ее ударной мощи, повышению боеготовности и способности к ведению длительных боевых действий. Начиная с 1976 года осуществлена поставка в ВВС всех 727 запланированных к производству штурмовиков непосредственной авиационной поддержки А-10 «Тандерболт». Поступили в авиационные части 116 специализированных самолетов F-4C «Уайлд уизл», предназначенный для поиска и немедленного уничтожения управляемыми ракетами и обычными бомбами наземных средств ПВО. Полностью развернута система дальнего радиолокационного обнаружения и управления АВАКС, в состав которой введены 34 самолета Е-3А. Завершена программа поставок в ВВС 42 самолетов радиоэлектронной борьбы EF-111. Продолжается закупка и поставка ежегодно до 270 всепогодных истребителей F-15 и истребителей-бомбардировщиков F-16, общая программа производства которых достигает 4000 единиц. Новые самолеты поступают прежде всего в передовые авиационные группировки, и в первую очередь в европейскую зону, где за последние годы численность истребителей-бомбардировщиков возросла более чем на 20% и доведена до 650 самолетов. Свыше 80% из них предназначены для решения наступательных задач. Две трети самолетного парка составляют носители ядерного оружия. Американское командование принимает меры к тому, чтобы обеспечить возможность для увеличения в 3 раза в течение 10 дней группировки (более 2000 самолетов) тактической авиации США в Европе.

В настоящее время США полным ходом ведут подготовительные мероприятия по развертыванию в Западной Европе принципиально новой системы оружия - разведывательно-ударного комплекса ПЛСС (по огневой мощи на порядок выше существующих ныне систем), предназначенного для подавления систем ПВО и обеспечения наступательных действий тактической авиации и других средств на большую глубину.

Наращиваются возможности военно-морских сил, которым Вашингтон отводит особую роль в проведении глобальной агрессивной политики, рассматривая их как важный инструмент демонстрации военной мощи и прямого военного вмешательства. Полным ходом осуществляется объявленная администрацией США программа увеличения в 80-х годах общего числа кораблей в регулярных ВМС до 600 единиц. По заявлению руководителей Пентагона, реализация этой программы «призвана обеспечить превосходство США и их союзников в ключевых районах Мирового океана». В боевой состав ВМС США уже введено 175 новых кораблей, в том числе пять ракетных крейсеров нового типа «Тикондерога», 36 ударных атомных подводных лодок типа «Лос-Анджелес». Расконсервированы, прошли модернизацию (в том числе оснащены пусковыми установками крылатых ракет «Томахок» и противокорабельных ракет «Гарпун») и введены в состав регулярного флота три из четырех линейных кораблей типа «Айова». Завершилось строительство пятого атомного авианосца «Теодор Рузвельт», выделены средства на постройку еще двух атомных авианосцев. Идет оснащение надводных кораблей и атомных подводных лодок крылатыми ракетами большой дальности «Томахок» в обычном и ядерном снаряжении. Это значительно расширяет традиционные функции американского флота: теперь уже не только авианосцы, но и корабли охранения могут наносить удары по удаленным наземным и береговым объектам. Возможность нанесения ударов крылатыми ракетами всех модификаций из торпедных аппаратов подводных лодок и пусковых установок надводных кораблей позволяет командованию ВМС США выбирать разнообразные варианты вооружения носителей. Это приводит к тому, что любая подводная лодка или крупный надводный корабль, действующие в прибрежной полосе любой страны, могут быть носителями высокоточных крылатых ракет «Томахок» в ядерном снаряжении (дальность стрельбы 2600 км). Качественно обновляется самолетный парк авиации ВМС за счет принятия на вооружение новых боевых самолетов F/A-18 «Хорнет» и AV-8B «Харриер», которые являются носителями ядерного оружия. В области тактического авиационного вооружения НИОКР ориентированы на совершенствование оружия классов «воздух-земля» и «воздух-воздух», что предусматривает как модернизацию существующих образцов, так и создание новых. Возрастает огневая мощь морской пехоты - одного из главных орудий агрессии и военного вмешательства США в дела суверенных государств. Находящиеся на ее вооружении танки М60 в конце 80-х годов будут заменены танками М-1 «Абрамс». Количество орудий полевой артиллерии увеличилось, при этом 105-мм орудия заменяются на новые 155-мм гаубицы. В результате практически вся артиллерия морской пехоты стала атомной.

В авиацию морской пехоты на вооружение поступает новый тяжелый транспортно-десантный вертолет СН-53Е «Супер Стэльон», способный перевозить свыше 90% видов штатной боевой техники экспедиционной бригады морской пехоты, используемой в составе сил быстрого развертывания. Для повышения эффективности действий морской пехоты по высадке десантов на побережье противника совершенствуются десантно-высадочные средства ВМС, строятся новые десантные корабли и десантные катера на воздушной подушке, с тем чтобы обеспечить развертывание американских вооруженных сил в любом районе мира.

В интересах повышения мобильности морской пехоты в составе сил быстрого развертывания построено 13 судов-складов, на которых размещено тяжелое вооружение и запасы материально-технических средств для ведения боевых действий трех экспедиционных бригад морской пехоты. Первая и вторая группы этих судов-складов развернуты в Восточной Атлантике и Индийском океане, третья группа - в западной части Тихого океана. В этих же целях ведется строительство специальных судов, способных обеспечивать выгрузку боевой техники и различных грузов на необорудованное побережье. Кроме того, предусматривается включить в состав ВМС восемь быстроходных судов-контейнеровозов, шесть из которых переоборудованы для перевозки механизированной дивизии сухопутных войск. Суда планируется держать в пятисуточной готовности к погрузке.

В интересах всех видов вооруженных сил выполняются обширные НИОКР в области военной радиоэлектроники. Основное внимание уделяется повышению живучести и долговечности стратегических центров управления и связи, развитию наземных, морских, воздушных и космических средств разведки и предупреждения о нападении, систем спутниковой связи и навигации.

В военной технике управления, использовавшей до последних лет главным образом общепромышленные достижения в области микроэлектроники и вычислительной техники, планируется осуществить научно-технический прорыв путем реализации так называемой «стратегической компьютерной программы». Ставится, в частности, цель, затратив миллиард долларов в течение 10 лет начиная с 1984 года, повысить быстродействие ЭВМ в сотни и тысячи раз без увеличения веса и габаритов аппаратуры. Это позволит поднять военную технику на качественно новый уровень.

Ведутся исследования, связанные с созданием мощных «интеллектуальных» вычислительных комплексов для систем управления войсками и оружием, которые должны будут быстро оценивать поступающие от многочисленных датчиков сведения и принимать решение на применение оружия. Однако внедрение таких комплексов чревато серьезными последствиями, поскольку в сложных электронных устройствах значительно возрастает возможность появления сбоев, что может привести к выдаче сигналов, как это уже многократно имело место в прошлом в более простых системах, о якобы начавшемся ракетном нападении на США. По данным американского бюллетеня «Дифенс монитор», система раннего предупреждения США только с 1977 по 1984 год выдавала 20 784 таких ложных сигнала.

Подготовка к химической войне

Вооруженные силы США приобрели большой практический опыт применения химических веществ во время войны в Индокитае, где они широко использовали дефолианты. В результате было поражено более 2 млн. вьетнамцев, свыше 60 тыс. американских солдат, несколько тысяч австралийцев, канадцев, новозеландцев, уничтожено 150 тыс. гектаров тропических лесов, 44% угодий, 70% кокосовых рощ, 10% посевных площадей Вьетнама. Нанесен непоправимый ущерб не только наземным, но и водным экосистемам. По заключению специалистов, на восстановление уничтоженных мангровых лесов потребуется более 100 лет. Еще опаснее генетические последствия воздействия примененных веществ на людей. Одним из таких последствий, регистрируемых в настоящее время, является увеличение процента детей, которые рождаются с различными степенями уродства.

C учетом опыта войны во Вьетнаме США в настоящее время ведут подготовку к химической войне. Они накопили и содержат в готовности к использованию огромное количество химического оружия. Его запасы только по высокотоксичным отравляющим веществам (ОВ), бо́льшая часть которых приходится на смертельные ОВ нервно-паралитического, кожно-нарывного и общеядовитого действия, составляют около 55 тыс. тонн. На военных складах в снаряженном состоянии хранится более 3 млн. артиллерийских снарядов, сотни тысяч мин и фугасов, десятки тысяч авиационных бомб и других средств применения химического оружия. В континентальной части США, в зоне Тихого океана и в Западной Европе Пентагон разместил 10 крупных складов, на которых хранятся как химические боеприпасы, так и запасы ОВ смертельного действия в емкостях. Общий объем ОВ в готовых к применению химических боеприпасах, хранящихся только на территории одной ФРГ, составляет более 4 млн. литров. По оценкам специалистов, накопленных Соединенными Штатами запасов отравляющих веществ достаточно для многократного уничтожения населения земного шара.

Несмотря на это, американское руководство намерено форсировать гонку химических вооружений, увеличить и качественно обновить арсеналы химического оружия. В последние годы США создали и подготовили к производству новое поколение химического оружия бинарные химические боеприпасы. На выполнение программы по созданию запасов таких боеприпасов для всех видов вооруженных сил планируется израсходовать, по американским оценкам, от 10 до 20 млрд. долларов. В результате реализации такой программы количество снаряженных химических боеприпасов намечается довести до 5 млн. единиц. В городе Пайн-Блафф (штат Арканзас) построен завод и подготовлены к пуску линии сборки бинарных артиллерийских снарядов с производственной мощностью 700 тыс. артиллерийских снарядов и авиабомб в год. Обновляются и наращиваются мощности по выпуску военно-химической продукции на других заводах. Ведутся работы по увеличению количества и расширению емкости складов и хранилищ для содержания химического оружия, в том числе в Западной Европе. Имеются планы размещения бинарных химических боеприпасов в европейских странах НАТО, и прежде всего в Великобритании, ФРГ, Италии.

Соединенные Штаты не только сами расширяют базу фундаментальных исследований по разработке новейших видов смертельных отравляющих веществ, но и активно используют научно-технические достижения и возможности своих союзников. Великобритания, ФРГ и Израиль совместно с США участвуют в разработке химических боеприпасов. По заказам Пентагона большое число научных учреждений, частных фирм и транснациональных корпораций ведут исследования с целью разработки таких ОВ, от которых не могут защитить существующие средства индивидуальной и коллективной защиты. Поиск смертоносных веществ при этом ведется также и среди токсинов животного и растительного происхождения.

В вооруженных силах США в широких масштабах организуется подготовка личного состава к действиям с применением химического оружия, увеличивается количество специалистов военно-химической службы в войсках, проводятся организационные мероприятия по созданию крупных подразделений химических войск бригадного состава. Существенно расширена программа подготовки войск к ведению боевых действий в условиях химической войны. Американские военные уставы требуют, чтобы химическое оружие применялось на самой ранней стадии конфликта. Об этом, например, говорится в американском полевом уставе FM 100-5, который предусматривает нанесение ударов на всю глубину обороны противника «всем комплексом ядерных, химических и обычных средств».

В форте Мак-Клеллан (штат Алабама) действует военно-химическая школа по подготовке специалистов химической службы. Во всех видах вооруженных сил и резервных формирований значительно расширен курс химической подготовки, резко возросла интенсивность тренировок личного состава по ведению боевых действий с применением химического оружия. Войска оснащаются индивидуальными и коллективными средствамзащиты от отравляющих веществ. Задачи ведения химической войны как на суше, так и на море вооруженные силы США постоянно отрабатывают в ходе оперативной и боевой подготовки. Этот вопрос в последние годы занимает одно из центральных мест при проведении крупнейших ежегодных учений американских войск в Европе «Рефорджер» и совместных американо-южнокорейских учений «Тим спирит».

Разработка и накопление новых средств массового поражения людей и живой природы

Наряду с широким оснащением своих вооруженных сил ядерным и химическим оружием руководство США уделяет значительное внимание разработке новых средств массового поражения людей и живой природы.