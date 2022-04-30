Территория Героев...(11)

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Наборы оригинальных обоев Зов

Выпуск 9 Наборы оригинальных обоев 2

Выпуск 10

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/14711 https://t.me/boris_rozhin/44925 https://t.me/mod_russia/14737 https://t.me/mod_russia/14743 https://t.me/mod_russia/14749 Под Донецком тяжелое ранение получил и.о. командира Корпуса НМ ДНР Эдуард Пелишенко с позывным «Крым».

По одной из версий, в КШМ командира прилетел барражирующий боеприпас. Легендарный командир, которого уже несколько раз хоронили укронацисты, остался жив! В первый раз его «убили» ВСУ в апреле 2015 года.

«Крым» ранен, тяжелые ранения, прооперирован, находится в сознании и восстанавливается, чтобы снова встать в строй!

Поправляйся, командир! «Моя Родина возвращается!» (с). https://t.me/boris_rozhin/44994 https://t.me/mod_russia/14758

Мария Мирошниченко скриншоты «...Ну какой я герой, это обыденность, любой на моем месте поступил бы точно так же...» Лейтенант медицинской службы ВС РФ Мария Мирошниченко https://t.me/mod_russia/14723

Екатерина Иванова – выпускница медицинского колледжа Белгородского государственного университета.

В 2013 году защитила диплом, заключила контракт на военную службу и уехала в Нарофоминск (Московская область). Немало лет прошло, но преподаватели сразу узнали свою ученицу в новостных выпусках.

Скриншоты https://t.me/mod_russia/14744

Лейтенант-ординатор хирургического отделения 4-й гвардейской танковой дивизии Вооружённых сил России 28-летняя Мария Мирошниченко вспоминает произошедшее под населённым пунктом Чуповка:

Колонну нашего медотряда расстреляли из миномётов. На машинах были красные кресты, нацисты били прицельно по ним. От санитарного автомобиля осталась одна стенка.

В машине были военнослужащие с ранениями разной степени тяжести. Их забрали с передовой и везли в госпиталь.

В такие моменты должен сработать инстинкт самосохранения – юркнуть куда-нибудь в овраг, затаиться, переждать, вжавшись в мёрзлый грунт. Но у русских не такое мышление!

Екатерина и Мария бросились выносить раненых из автомобиля. Тут ухнуло совсем рядом, прапорщик Иванова накрыла собой тяжелораненого воина. Часть разлетающихся осколков фельдшер Катя приняла на себя. И тем спасла жизнь солдату, хотя сама получила серьёзное ранение.

В палате госпиталя Екатерину навестил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. С удивлением он узнал, что прапорщик Иванова – марафронец, до ранения каждый день пробегала по 10 км. Губернатор предложил Екатерине после выздоровления пробежать с ним привычную дистанцию вместе. https://tsargrad.tv/ourheroes

Адам Делимханов за Мариуполь получил звание Героя России.

МО РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих: Штурмовая группа сержанта Велимира Тригуба обнаружила опорный пункт националистов и вступила в бой. Более 20 боевиков были уничтожены, семь сдались, а более 70 отступили. Тригуб с пятью военнослужащими оказался отрезан от наших основных сил и до прихода подкрепления три часа удерживал позицию. https://t.me/izvestia/87116

Подполковник Андрей Найданов руководил колонной инженерных подразделений в составе 40 машин и более 100 человек. Во время стоянки обнаружилась работа вражеского БПЛА. Найданов отвёл колонну, а через семь минут ВСУ ударили по тому месту артиллерией. https://t.me/izvestia/87116

Батальонно-тактическая группа матроса Сергея Вошкова столкнулась с эшелонированной обороной противника. Сергея ранило в руку, но он, оказав себе медпомощь, продолжил вести бой. Когда загорелся наш автомобиль с боеприпасами, Вошков запрыгнул в горящую машину и отвёз её на безопасное расстояние. Награждён медалью «За отвагу». https://t.me/izvestia/87116

В Минобороны РФ рассказали о героизме российских военных, участвующих в спецоперации

— Старший лейтенант Джавад Мамутов, действуя в составе батальонно-тактической группы ракетной бригады, в ходе спецоперации нанес поражение 7 штабам оперативно-тактических группировок боевиков, военному аэродрому, подконтрольному националистам, и 3 системам ПВО противника.

— Российские военные столкнулись с обороной, организованной украинскими националистами. В ходе наступления командир танка сержант Артем Салынов уничтожил находящиеся на блокпосте «кочующий миномет» противника с экипажем и боеприпасами, а также танк, БМП и более 10 радикалов. Затем сержант огнем из танкового пулемета вызвал цепную детонацию мин на дороге — тем самым создав коридор для российских военных.

— Украинские националисты открыли минометный и авиационный обстрел по колонне российского мотострелкового подразделения. Уводя колонну из-под огня, заместитель командира батальона майор Сергей Дремлюга обнаружил 2 группы вооруженных противников. Атаковав националистов, подразделение под управлением Сергея уничтожило до 15 радикалов, остальные — отступили. (https://i.ibb.co/hZf4W7w/IMG-20220427-092449-892.jpg) https://t.me/workBrothers/1715

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь. Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

РУСЛАН АИТОВ сержант

"Через год уйду", – обещал Руслан Аитов своей невесте Елизавете. Военная служба была его призванием, но 22-летний Руслан хотел начать тихую семейную жизнь – всерьёз говорил о свадьбе. Но вместо марша Мендельсона родственники собрались, чтобы попрощаться с Русланом под марш похоронный. В конце марта его привезли в родной Берёзовский, что в Свердловской области. Убитым горем родителям вручили орден Мужества, которым Владимир Путин наградил их сына посмертно. Историю подвига его родные собирали по крупицам. https://tsargrad.tv/ourheroes

Не прятался за спины товарищей.

Псковское областное отделение КПРФ глубоко скорбит о молодом коммунисте Даниле Вершине, погибшем при исполнении воинского долга на Украине.

В мартовский день 2019 года в Великолукский горком КПРФ скромно зашёл молодой парень и обратился к первому секретарю Н.А. Чувайлову: (https://t.me/pravdaphotoandvideo/204)

— Хочу вступить в Коммунистическую партию Российской Федерации. Сейчас оканчиваю Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта. Зовут меня Данила Сергеевич Вершина, родом из соседней Тверской области. Среднюю школу окончил с отличием.

— Вы хорошо продумали свой шаг? Ведь стать коммунистом в настоящее время — это взять на себя огромные обязательства и поступиться очень многим, — пытался призвать к глубокому осознанию предстоящего поступка Чувайлов. — Давайте-ка отложим наш разговор и встретимся попозже.

— Хорошо. До встречи! — и светлая улыбка озарила открытое лицо.

Через две недели он вновь стоял перед Чувайловым с заполненными партийными документами. А 22 апреля, в день рождения В.И. Ленина, у памятника вождю пролетарской революции студенту Даниле Вершине торжественно вручили партийный билет. Вся натура Данилы была наполнена протестом к существующему строю и одновременно огромной любовью к родной Отчизне. Он изучал работы К. Маркса, В.И. Ленина, историю Великой Октябрьской социалистической революции и Великой Отечественной войны, стремился внести свой вклад в развитие родной страны, руководствуясь идеями В.И. Ленина. — Молодой парень отличался трудолюбием и целеустремлённостью, постоянно участвовал в партийных мероприятиях, субботниках, митингах. Общение с ним всегда оставляло светлые чувства, — рассказывала член Псковского горкома КПРФ Е.Р. Саидова. — После окончания вуза Данила связал свою жизнь с военным делом и пошёл служить по контракту в спецназ Воздушно-десантных войск. Он выбрал благороднейший путь жизни — служение родной стране и достойно прошёл его до конца, исполнив долг защитника Отечества в борьбе с украинским нацизмом. Данила не прятался за спины товарищей, стал настоящим героем и вписал своё имя в историю Родины, оставив короткий, но яркий след в наших сердцах. 7 июня ему исполнилось бы 24 года.

Олег ДЕМЕНТЬЕВ, корр. «Правды». город воинской славы Великие Луки, Псковская область.

https://gazeta-pravda.ru/issue/43-31246-2225-aprelya-2022-goda/ne-pryatalsya-za-spiny-tovarishchey/

ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА: ЕФРЕЙТОР ПАВЛОВ ПОДСТАВИЛ ОСКОЛКАМ СПИНУ, СПАСАЯ ТОВАРИЩЕЙ

Алексей Павлов родом из небольшого города Шадринска Курганской области. Он был знаком, наверное, каждому, потому что всем всегда помогал. Как-то зимой на улице увидел старичка в развалившейся обуви. Спросил у него: "Вы какой размер носите?" Побежал в магазин и купил ему тёплые ботинки. У него деньги были, он на кроссовки копил, но вот не смог мимо бедного пройти,

– рассказал друг Алексея Илья Николаев.

Кстати, тот дедушка в ответ пригласил Лёшу на чай и вручил ему настоящие солдатские берцы, которые бережно хранил для себя. Подарок был очень кстати, ведь о карьере военного Алексей мечтал с начальной школы, с тех пор, когда их классу устроили экскурсию на стрельбище.

После восьмого класса перед армией решил получить медицинское образование и поступил в медколледж. В 2018 году был призван на срочную службу, служил в Ленинградской области. И остался там по контракту.

24 февраля часть, в которой разведчиком служил ефрейтор Павлов, перебросили на Украину.

О подвиге ефрейтора нам рассказали его друзья:

Во время марш-броска их колонну внезапно стали обстреливать. Несколько человек упали ранеными. И Леша стал их вытаскивать с дороги. Неважно, что кругом снаряды рвутся. В этом весь Лёшка: не мог он бросить товарищей.

Ефрейтор Павлов несколько раз возвращался на открытую горящую дорогу, по которой прицельно била артиллерия. Он тащил ребят в укрытие, подставляя осколкам спину. Один осколок попал ему в голову…

Скончался Алексей в московском военном госпитале имени Бурденко. Похоронили его в родном Шадринске 11 апреля. На прощание с героем пришёл весь город.

За героизм и мужество, проявленные в ходе спецоперации, Алексей Сергеевич Павлов указом президента России награждён орденом Мужества посмертно. https://tsargrad.tv/ourheroes

КОМАНДИР ИСКАЛИЕВ ВЫНОСИЛ ТОВАРИЩЕЙ ИЗ ГОРЯЩИХ ТАНКОВ

В конце прошлого года 23-летний старлей Жантуар Искалиев был назначен ротным командиром танковой дивизии в Чебаркуле. В начале марта его рота колонной зашла в Киевскую область. Возле села Мокрец танкистов накрыл артиллерийский огонь. Атака началась неожиданно. Вражеский

беспилотник сумел передать данные о ходе нашей колонны. Противник занял выгодную для стрельбы позицию.

Танк, в котором находился Жантуар, подбили первым из ручного гранатомёта. Командира контузило: гул в ушах стоит, сердце сначала замерло, а потом начало биться часто-часто, в висках застучала кровь.

По соседним танкам летели мины и гранаты, оставляя после себя вмятины и клубы серого непроницаемого дыма.

Контуженный, он открыл люк и, не обращая внимания на взрывы, помог покинуть дымящийся танк товарищам. И сразу побежал спасать остальные девять экипажей…

Второй уровень засады нацистов работал точечно: прицельно добивал раненых и тех, кто выскакивал из танков.

Жантуар увидел неподалёку здание, приказал всем бежать туда. Сам вынес с поля боя пятерых раненых товарищей.

Оказавшись в здании, Жантуар стал осматривать, откуда враг ведёт стрельбу и отдавать приказы бойцам.

Сослуживец Курбан помнит те минуты:

Прогремел взрыв. Видимо, прилетел снаряд. Жантуар опёрся на стену и стал сползать вниз. Подбежал к нему, он уже не дышит. Осколок от снаряда вошёл в шею.

Смерть командира подняла наших танкистов. До прибытия наших вертолётов они не давали врагу сделать и шагу в свою сторону.

Националисты не могли отпустить героя просто так – колонну, в которой везли тело Искалиева к вертушке, вновь накрыли артиллерийским огнём…

В том бою погибли ещё трое танкистов.

Закончил новосибирское высшее военно-командное училище.

Лишь только получив диплом, женился. Родилась дочка, в которой он души не чаял.

На военную спецоперацию поехал, не раздумывая, хотя сослуживцы отговаривали: "У тебя жена, дочь маленькая, сиди в штабе". Мать и жена тоже просили остаться в части. Но спорить с ним было бесполезно...

Хоронили Жантуара в закрытом гробу. Попрощаться пришла половина Орска. Плакали даже молодые солдатики, находившиеся в почётном карауле. https://tsargrad.tv/ourheroes

Владимир Путин лично подписал указ о вручении Жантуару Искалиеву ордена Мужества.

ОЛЕЧКА КЛИМОВА: ПОСЛЕДНИЙ БОЙ РУССКОГО АНГЕЛА Оля погибла под Кировском 3 марта под обстрелом на поле боя, спасая раненых бойцов.

"Казалось, что всё ей в мирной жизни давалось легко, а она предпочла для себя ещё более сложную судьбу. Она ради них и ради всех луганских детей ушла на фронт. А ещё она любила Родину. Стахановская она", – так поясняли выбор Ольги её друзья, понимая под этим высшую концентрацию стойкости, преданности долгу и стремление оказывать поддержку тем, кто нуждается.

Свой последний бой Ольга приняла под Кировском. С 2014 года город находился под контролем ЛНР. Он расположен на реке Лугань. Совсем близко проходит линия разграничения сил в Донбассе. С 22 февраля эти места постоянно обстреливали ВСУ.

С конца февраля каждую ночь эти люди просыпались от грохота снарядов. По мирным домам нацисты палили из танков и БТР. В начале марта войска ЛНР перешли в наступление.

Солдаты выплёскивали всю злобу, накопившуюся за эти годы. Они шли в бой в полный рост по плотному коридору пуль, пугая подлого врага своей отвагой.

Раненых поднимали и относили в блиндаж, где их перебинтовывала Ольга.

Осколки танковых орудий долетали до окопов. Взрывной волной с Ольги сбило каску ещё в начале боя, но надевать её было некогда, надо было спасать бойцов. Об этом думала медсестра сейчас...

Оля была тяжело ранена осколками вражеского снаряда. Её доставили в госпиталь вместе с однополчанами.

Она ушла из жизни через 15 минут на операционном столе, не приходя в сознание. Ей было всего 34 года…

Мы столько раз говорили ей: "Оля, ну зачем ты идешь в самый ад, оставайся в госпитале, у тебя двое детей, ты нужна им живой". Но она и слышать не хотела. Она не могла оставаться в безопасности, зная, что в паре километрах от нас истекают кровью её земляки. Чувство долга было в ней выше чувства самосохранения,

– рассказали врачи медцентра, которые вместе с медсестрой Климовой лечили раненых.

Старшую дочь теперь воспитывает тёща Ольги, а младшую её мать. https://tsargrad.tv/ourheroes

РУССКИЙ ОФИЦЕР ДАНИИЛ МЕНЬШИКОВ из Вологодской области. Пал смертью храбрых при исполнение служебного долга. Отдал жизнь за право Русских на Свободную жизнь на Своей земле. Представлен к Ордену Мужества. Помни их, Россия!https://t.me/rustroyka1945/1693

В Улан-Удэ повесили баннер в честь погибшего на Украине военнослужащего из Бурятии Максима Концова. https://t.me/Crimeanprachka/5409

Светлая память погибшим...