Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Мы из Советского Союза

Медсестра Минск, подпольщики



Орловская

Казненная Зоя. Минск



Минск

Учительница в Воронеже

Веселье

Продолжение "веселухи" Волоколамск, митинг

Прибалтика

Мать с сыном

Оригинальничают гансы.

Опять женщины

Работнички ножа и веревки

Сумск

Зоя Космодемьянская

Фото на память

Любили себя и свое геройство запечетлевать.

Фотомонтаж с медсестрой

Медсестра

Наказание





Минск. Столько лбов на одну женщину

Ялта



Военнопленные

Украли каску с могилы

1942 год 1943 год







Надпись: "Я есть партизан"



Август-сентябрь 1941











Изнасиловали и повесили Казнь подпольщиков

Заодно и повеселились.



Военнопленных расстреляли



Объявление для военнопленных, которых не кормили из принципа.

Японское фото на память. В леопардовых сапогах за храбрость.

Мурманск после бобежки

Гебельсовскре вранье

Деревню спалили

Растрелянные мирные жители. Много детей.

Весельчак скотину гонит

Добили раненых

Лагерь советских военнопленных

Добивают раненого пулеметчика

Расстрел пленных, Харьков

Арийцы.

В кадр с ополченцами не попали сидящие по кустам заградотряды - по 2 на каждого ополченца. (если что - то это ирония.)

Изнасилованная немцами

Перед расстрелом.

Перед экзекуцией

Виселица

Расстрелянные летчиками беженцы и военнослужащие

Расстрелянные пленные

Концлагерь.

.. недожгли

Доставка боеприпасов

Охотничий трофей.

Перспективы для нас

Расстрелянные мирные жители

Маманьку убили

После ухода

Выжженая земля.

Уходят

Последний бастион

Фольксштурм.

Пришли

Моряки-военнопленные Берлин

Железные кресты

Война кончилась. Совсем.

Наши кормят немцев А это "ужасы" советских лагерей

http://samlib.ru/img/n/nikolaj_b_d/galgen/index.shtml

http://samlib.ru/img/n/nikolaj_b_d/krieg/index.shtml