Мы из Советского Союза

13 538 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Митленко
    А минус ставить теме за что? За то, что не нравится? А ничего, что так оценили труд человека, который тратил время, ...Смотреть невозмож...
  • Nana Абраменко
    твари , животныеСмотреть невозмож...
  • Олег Татьянин
    "коля-с-уренгоя" это видел?Смотреть невозмож...

Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Смотреть невозможно! Но это надо помнить!МедсестраСмотреть невозможно! Но это надо помнить!Минск, подпольщикиСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Смотреть невозможно! Но это надо помнить!
Орловская

Смотреть невозможно! Но это надо помнить!Казненная Зоя. Минск

Смотреть невозможно! Но это надо помнить!
Минск

Смотреть невозможно! Но это надо помнить!Учительница в Воронеже

Смотреть невозможно! Но это надо помнить!Веселье

Продолжение "веселухи"Смотреть невозможно! Но это надо помнить!Смотреть невозможно! Но это надо помнить!Волоколамск, митингСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

ПрибалтикаСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Мать с сыномСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Смотреть невозможно! Но это надо помнить!Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Оригинальничают гансы.Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Опять женщиныСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Работнички ножа и веревкиСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

СумскСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Зоя КосмодемьянскаяСмотреть невозможно! Но это надо помнить!Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Фото на памятьСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Любили себя и свое геройство запечетлевать.Смотреть невозможно! Но это надо помнить!Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Фотомонтаж с медсестройСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

МедсестраСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

НаказаниеСмотреть невозможно! Но это надо помнить!
Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Смотреть невозможно! Но это надо помнить!Смотреть невозможно! Но это надо помнить!Минск. Столько лбов на одну женщинуСмотреть невозможно! Но это надо помнить!
ЯлтаСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Смотреть невозможно! Но это надо помнить!
ВоеннопленныеСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Украли каску с могилыСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

1942 годСмотреть невозможно! Но это надо помнить!1943 годСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Смотреть невозможно! Но это надо помнить!
Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Надпись: "Я есть партизан"Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Август-сентябрь 1941Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Изнасиловали и повесилиСмотреть невозможно! Но это надо помнить!Смотреть невозможно! Но это надо помнить!Казнь подпольщиковСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Заодно и повеселились.
Смотреть невозможно! Но это надо помнить!
Военнопленных расстрелялиСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Объявление для военнопленных, которых не кормили из принципа.Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Японское фото на память. В леопардовых сапогах за храбрость.Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Мурманск после бобежкиСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Гебельсовскре враньеСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Деревню спалилиСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Растрелянные мирные жители. Много детей.Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Весельчак скотину гонитСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Добили раненыхСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Лагерь советских военнопленныхСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Добивают раненого пулеметчикаСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Расстрел пленных, ХарьковСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Арийцы.Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

В кадр с ополченцами не попали сидящие по кустам заградотряды - по 2 на каждого ополченца. (если что - то это ирония.)Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Изнасилованная немцамиСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Перед расстрелом.Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Перед экзекуциейСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

ВиселицаСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Расстрелянные летчиками беженцы и военнослужащиеСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Расстрелянные пленныеСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Концлагерь.

.. недожглиСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

 

Доставка боеприпасовСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Охотничий трофей. Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Перспективы для насСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Расстрелянные мирные жителиСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Маманьку убилиСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

После уходаСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Выжженая земля.Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

УходятСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Последний бастионСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Фольксштурм.Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

ПришлиСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Моряки-военнопленные БерлинСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Железные крестыСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

Смотреть невозможно! Но это надо помнить!Война кончилась. Совсем.

Смотреть невозможно! Но это надо помнить!

Наши кормят немцевСмотреть невозможно! Но это надо помнить!А это "ужасы" советских лагерейСмотреть невозможно! Но это надо помнить!

 http://samlib.ru/img/n/nikolaj_b_d/galgen/index.shtml

 http://samlib.ru/img/n/nikolaj_b_d/krieg/index.shtml

Светлана МитленкоВеликая Отечественная войнадорога в никудафотоностальгия
31
Обсудить

Картина дня

наверх