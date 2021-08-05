Азбука Шервинского - Конашевича

"Азбука в картинах" Александра Бенуа

Азбука Елизаветы Бём

«Веселая азбука» Добужинского

Сегодня «Азбука красноармейца» Д. Моора.

Дмитрий Стахиевич Орлов (1883-1946), известный как Д. Моор, — видный русский художник-график, иллюстратор, педагог, автор агитационных плакатов, карикатур и сатирических рисунков. Он родился в Новочеркасске, столице Области Войска Донского, позже переехал в Москву. Окончил математическое отделение Московского университета. Систематического художественного образования не получил, в 1910 году посещал школу-студию П. И. Келина. С 1907 года публиковал острые политические карикатуры в различных журналах. В период работы в московском журнале «Будильник» Дмитрий Орлов принял псевдоним Моор (в память главного героя шиллеровских «Разбойников» Карла Моора). До революции и в самом начале 1920-х годов Моора очень сильно привлекало кино как максимально доходчивый для народа вид искусства. Он исполнил плакаты к немым кинофильмам «Вор», «Никогда», «Тихо», «Убийца». Но главное — Дмитрий Моор стал одним из основоположников советского политического плаката, можно сказать, стоял у истоков этого жанра. В годы Гражданской войны он создал всемирно известные, полные экспрессии агитационные плакаты: «Торжественное обещание», «Петрограда не отдадим», «Кто против Советов», «Ты записался добровольцем?

», «Врангель еще жив, добей его без пощады!», «Слава победителю красноармейцу!», «Накануне всемирной революции!» и др. Моор сотрудничал в знаменитых «Окнах РОСТА» с Вл. Маяковским, М. Черемных, И. Малютиным. Он трудился и над росписями агитпоездов, отправлявшихся на фронт. Моор — автор иллюстраций к «Библии для верующих и неверующих» Ем. Ярославского, поэме «Хорошо» Вл. Маяковского (издание 1940 г.), к рассказам Марка Твена и т. д. В годы Великой Отечественной войны Моор рисовал плакаты, обличавшие варварство и жестокость нацистских оккупантов, показывавшие в неприглядном виде верхушку Третьего рейха: «Ты чем помог фронту?», «Зверь ранен. Добьем фашистского зверя!», «Все на «Г»», «Он этого не любит», «Школа Геббельса», «Людоед Гитлер». Но в произведениях последних лет, проникнутых патриотической романтикой, преобладали уже мажорные, радостные настроения. Здесь особо стоит отметить циклы иллюстраций к «Слову о полку Игореве» (1944) и поэме «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина (1944–1945). С 1922 по 1932 год Моор преподавал во Вхутемасе на кафедре литографии, позже — в Полиграфическом институте на кафедре плаката. Среди его учеников были, например, великие Кукрыниксы.

А теперь посмотрим на «Азбуку красноармейца»; Моор не только нарисовал ее, но и сделал стихотворные подписи. Выпущена она в 1921 году ГИЗом (Государственным издательством) и отделом военной литературы при Реввоенсовете Республики. Тираж — 5000 экз., 28 страниц. Отпечатана в Первой образцовой типолитографии (Москва, Пятницкая, 71). Дополнительные пояснения — в конце поста.

Антанта, недавний союзник по Первой мировой, теперь рассматривалась как злейший враг Советской России, похуже "германца". И неудивительно: с Веймарской республикой уже складывались новые отношения, а до признания со стороны остальных стран Запада было еще далеко. Напомню, что к моменту издания азбуки Гражданская война на территории Европейской России в основном закончилась (ноябрь 1920 г. - эвакуация частей Врангеля из Крыма), но еще продолжалась на Дальнем Востоке, долгое время имелись очаги антисоветского сопротивления в Средней Азии. Антанта, недавний союзник по Первой мировой, теперь рассматривалась как злейший враг Советской России, похуже "германца". И неудивительно: с Веймарской республикой уже складывались новые отношения, а до признания со стороны остальных стран Запада было еще далеко. Напомню, что к моменту издания азбуки Гражданская война на территории Европейской России в основном закончилась (ноябрь 1920 г. - эвакуация частей Врангеля из Крыма), но еще продолжалась на Дальнем Востоке, долгое время имелись очаги антисоветского сопротивления в Средней Азии.

Буржуй непременно жирный и в черном! Буржуй непременно жирный и в черном!

Антикулацкая агитация началась, как видим, задолго до коллективизации. Антикулацкая агитация началась, как видим, задолго до коллективизации.

Опять кулаки. Спасают свои мешки с керенками. А где царские монеты? Опять кулаки. Спасают свои мешки с керенками. А где царские монеты?

Змей - это всемирный империализм, коллективное зло. Змей - это всемирный империализм, коллективное зло.

Ну что там со сволочью долго разговаривать! Ну что там со сволочью долго разговаривать!

Грезы о мировой революции. На первом плане - итальянец, француз, китаец (по правую руку от русского рабочего и солдата!), сзади - японец, испанец, кто-то еще. Грезы о мировой революции. На первом плане - итальянец, француз, китаец (по правую руку от русского рабочего и солдата!), сзади - японец, испанец, кто-то еще.

Отцы, сражающиеся за своих детей: рабочий и крестьянин плечом к плечу. Отцы, сражающиеся за своих детей: рабочий и крестьянин плечом к плечу.

Советская власть рассматривала кампанию по "организованному вскрытию, инспекции и конфискации святых мощей" как продолжение того дела, что было начато Декретом об отделении церкви от государства и школы от церкви. С мощами всенародно признанных святых масштаба Сергия Радонежского или Александра Невского всё обстояло нормально. А вот в провинции, в отдаленных местах, порядка никакого не было, что с огорчением признавало и руководство РПЦ. «По вскрытии сундука обнаружено: обыкновенный уголь, перегорелые гвозди и мелкий кирпич. Признаков костей нет» (протокол вскрытия мощей Артемия Веркольского в Архангельской губ.). Увы, такие примеры хорошо работали на антирелигиозную пропаганду. Советская власть рассматривала кампанию по "организованному вскрытию, инспекции и конфискации святых мощей" как продолжение того дела, что было начато Декретом об отделении церкви от государства и школы от церкви. С мощами всенародно признанных святых масштаба Сергия Радонежского или Александра Невского всё обстояло нормально. А вот в провинции, в отдаленных местах, порядка никакого не было, что с огорчением признавало и руководство РПЦ. «По вскрытии сундука обнаружено: обыкновенный уголь, перегорелые гвозди и мелкий кирпич. Признаков костей нет» (протокол вскрытия мощей Артемия Веркольского в Архангельской губ.). Увы, такие примеры хорошо работали на антирелигиозную пропаганду.

Использован библейский образ золотого тельца. Использован библейский образ золотого тельца.

На короне у монстра написаны имена генералов Колчака, Деникина и Юденича - вождей Белого движения. На короне у монстра написаны имена генералов Колчака, Деникина и Юденича - вождей Белого движения.

Священникам в плакатах Моора всегда доставалось по полной программе. Вот и в азбуке тоже... Священникам в плакатах Моора всегда доставалось по полной программе. Вот и в азбуке тоже...

"Смычка города и деревни", как это назвали чуть позже. "Смычка города и деревни", как это назвали чуть позже.

Карикатура на Верховного правителя России адмирала Колчака. Расстрелян в Иркутске в феврале 1920 г. Если бы не Гражданская война, он оставил бы по себе исключительно хорошую память как флотоводец, океанограф, полярник. А так ожесточенные дискуссии по поводу его личности и деяний продолжаются уже ровно сто лет! Карикатура на Верховного правителя России адмирала Колчака. Расстрелян в Иркутске в феврале 1920 г. Если бы не Гражданская война, он оставил бы по себе исключительно хорошую память как флотоводец, океанограф, полярник. А так ожесточенные дискуссии по поводу его личности и деяний продолжаются уже ровно сто лет!

Российская, Германская, Австро-Венгерская и Турецкая (Османская) империи сошли с исторической сцены, это верно. Непонятно, что в данной печальной компании делает итальянский король Виктор Эммануил III, продолжавший сидеть на троне аж до 1946 г. Правда, с 1922 г. полномочия монарха стали чисто декоративными, на Апеннинском полуострове рулили дуче Бенито Муссолини и его чернорубашечники. Российская, Германская, Австро-Венгерская и Турецкая (Османская) империи сошли с исторической сцены, это верно. Непонятно, что в данной печальной компании делает итальянский король Виктор Эммануил III, продолжавший сидеть на троне аж до 1946 г. Правда, с 1922 г. полномочия монарха стали чисто декоративными, на Апеннинском полуострове рулили дуче Бенито Муссолини и его чернорубашечники.

Как известно, среди красноармейцев, да и вообще среди взрослого населения России, особенно сельского, в ту пору еще было огромное количество людей неграмотных и малограмотных. Учебные пособия для бойцов Красной Армии издавались регулярно. Можно вспомнить «Военный букварь» (1919), составленный из расхожих политических лозунгов и наиболее ходовых в солдатской среде понятий. Скажем, букву «К» авторы букваря предлагали изучать при помощи слов «каша», «карта», «комар», «конница», «конституция», «коммунизм»... Однако «Азбука красноармейца» явно выделяется по своему уровню из общего ряда подобных учебно-пропагандистских изданий. В ней проявились все черты послеоктябрьского «фирменного стиля» Моора: кричащая злободневность сюжетов, тщательная проработка рисунка, использование сатирических традиций народного лубка, хлесткость стихотворных подписей. Порой употребляется лексика, неожиданная для выпускника Московского университета.

Конечно, по прошествии столетия можно достаточно критически относиться к творениям Моора, особенно упирая на то, что любая гражданская война — это братоубийственная бойня. Однако Дмитрий Моор верил в то дело, которому служил. Ему принадлежат, например, такие слова: «Требования, которые вправе предъявить наша страна художнику, — необычайно велики. Он должен быть не только профессионалом, мастером своего дела, но и гражданином своей страны, и средствами своего художественного мастерства служить великому делу борьбы за социализм, за построение бесклассового общества». И еще: «Злободневность — одна из сильных, решающих сторон карикатуры. Каждую минуту она знает своего прямого врага — то явление, лицо, событие, которое она хочет осмеять, разоблачить, уничтожить». И как бы там ни было, уж мастером-то своего дела Дмитрий Стахиевич был серьезным, значительным; его произведения находятся не только в государственных музеях и картинных галереях (что неудивительно), но и в частных коллекциях России, Великобритании, Германии, Испании, Португалии, США, Франции.

https://pelerin-rus.livejournal.com/11282.html