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Сегодня «Азбука красноармейца» Д. Моора.
Дмитрий Стахиевич Орлов (1883-1946), известный как Д. Моор, — видный русский художник-график, иллюстратор, педагог, автор агитационных плакатов, карикатур и сатирических рисунков. Он родился в Новочеркасске, столице Области Войска Донского, позже переехал в Москву. Окончил математическое отделение Московского университета. Систематического художественного образования не получил, в 1910 году посещал школу-студию П. И. Келина. С 1907 года публиковал острые политические карикатуры в различных журналах. В период работы в московском журнале «Будильник» Дмитрий Орлов принял псевдоним Моор (в память главного героя шиллеровских «Разбойников» Карла Моора). До революции и в самом начале 1920-х годов Моора очень сильно привлекало кино как максимально доходчивый для народа вид искусства. Он исполнил плакаты к немым кинофильмам «Вор», «Никогда», «Тихо», «Убийца». Но главное — Дмитрий Моор стал одним из основоположников советского политического плаката, можно сказать, стоял у истоков этого жанра. В годы Гражданской войны он создал всемирно известные, полные экспрессии агитационные плакаты: «Торжественное обещание», «Петрограда не отдадим», «Кто против Советов», «Ты записался добровольцем?», «Врангель еще жив, добей его без пощады!», «Слава победителю красноармейцу!», «Накануне всемирной революции!» и др. Моор сотрудничал в знаменитых «Окнах РОСТА» с Вл. Маяковским, М. Черемных, И. Малютиным. Он трудился и над росписями агитпоездов, отправлявшихся на фронт. Моор — автор иллюстраций к «Библии для верующих и неверующих» Ем. Ярославского, поэме «Хорошо» Вл. Маяковского (издание 1940 г.), к рассказам Марка Твена и т. д. В годы Великой Отечественной войны Моор рисовал плакаты, обличавшие варварство и жестокость нацистских оккупантов, показывавшие в неприглядном виде верхушку Третьего рейха: «Ты чем помог фронту?», «Зверь ранен. Добьем фашистского зверя!», «Все на «Г»», «Он этого не любит», «Школа Геббельса», «Людоед Гитлер». Но в произведениях последних лет, проникнутых патриотической романтикой, преобладали уже мажорные, радостные настроения. Здесь особо стоит отметить циклы иллюстраций к «Слову о полку Игореве» (1944) и поэме «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина (1944–1945). С 1922 по 1932 год Моор преподавал во Вхутемасе на кафедре литографии, позже — в Полиграфическом институте на кафедре плаката. Среди его учеников были, например, великие Кукрыниксы.
А теперь посмотрим на «Азбуку красноармейца»; Моор не только нарисовал ее, но и сделал стихотворные подписи. Выпущена она в 1921 году ГИЗом (Государственным издательством) и отделом военной литературы при Реввоенсовете Республики. Тираж — 5000 экз., 28 страниц. Отпечатана в Первой образцовой типолитографии (Москва, Пятницкая, 71). Дополнительные пояснения — в конце поста.
Как известно, среди красноармейцев, да и вообще среди взрослого населения России, особенно сельского, в ту пору еще было огромное количество людей неграмотных и малограмотных. Учебные пособия для бойцов Красной Армии издавались регулярно. Можно вспомнить «Военный букварь» (1919), составленный из расхожих политических лозунгов и наиболее ходовых в солдатской среде понятий. Скажем, букву «К» авторы букваря предлагали изучать при помощи слов «каша», «карта», «комар», «конница», «конституция», «коммунизм»... Однако «Азбука красноармейца» явно выделяется по своему уровню из общего ряда подобных учебно-пропагандистских изданий. В ней проявились все черты послеоктябрьского «фирменного стиля» Моора: кричащая злободневность сюжетов, тщательная проработка рисунка, использование сатирических традиций народного лубка, хлесткость стихотворных подписей. Порой употребляется лексика, неожиданная для выпускника Московского университета.
Конечно, по прошествии столетия можно достаточно критически относиться к творениям Моора, особенно упирая на то, что любая гражданская война — это братоубийственная бойня. Однако Дмитрий Моор верил в то дело, которому служил. Ему принадлежат, например, такие слова: «Требования, которые вправе предъявить наша страна художнику, — необычайно велики. Он должен быть не только профессионалом, мастером своего дела, но и гражданином своей страны, и средствами своего художественного мастерства служить великому делу борьбы за социализм, за построение бесклассового общества». И еще: «Злободневность — одна из сильных, решающих сторон карикатуры. Каждую минуту она знает своего прямого врага — то явление, лицо, событие, которое она хочет осмеять, разоблачить, уничтожить». И как бы там ни было, уж мастером-то своего дела Дмитрий Стахиевич был серьезным, значительным; его произведения находятся не только в государственных музеях и картинных галереях (что неудивительно), но и в частных коллекциях России, Великобритании, Германии, Испании, Португалии, США, Франции.
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