Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55

Интересная, поучительная и весьма некрасивая история вышла вот с этим стендом. Решила как-то администрация одного нашего района (называть специально не стану) принять участие в увековечивании памяти героев, сложивших свою голову в боях и разместить на своей территории стенд с портретами. Отличная инициатива. Добавился еще один герой.

Но она так и осталась инициативой. Пока готовился стенд, а как вы понимаете это огромнейшая работа, проделанная художником, причем совершенно без материальных затрат со стороны администрации, погибло еще 2 воина. И администрация выдвинула требование, чтоб "присовокупить" еще 2 портрета. Иначе никак. Мол, других обидим. Получается, что надо весь стенд не просто переделать, а уменьшить на порядок все портреты. Как марки их сделать? Или как?

Вот и лежит стенд только в архивах художника.

Чиновникам позор за такое отношение.

Зато Вадим нарисовал великолепных 6 плакатов нашим Героям.

Большая просьба: не просить делать такие же. Это избранные работы. Вадим посвятил их тем, чьих родных он хорошо знает и практически этих ребят он делал первыми. С них все и началось. Очень плохо видны стихи, поэтому я поставлю фрагменты со стихами Увеличила строки, посвященные Евгению

Выполнены Вадимом еще 2 Парадных Портрета О Михайлове Евгении можно прочесть вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.47 Нестеров Руслан: Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.3. (40)

Еще один портрет Руслана Этот другой портрет Руслана Нестерова из серии Бессмертный Полк.

Продолжу выкладывать другие портреты. Старший лейтенант Никита Аржанов, которого похоронили в Пронском районе, погиб под артиллерийским обстрелом при взятии Артемовска (украинское название — Бахмут).

Некролог опубликовали в группе «Десантный журнал». Там сообщается, что командир разведывательного взвода 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады 26-летний Никита Аржанов героически погиб 14 мая.

«В мае 2023 года гвардии старший лейтенант Аржанов Никита Сергеевич вместе со своим подразделением был переброшен в район Артёмовска. 14 мая 2023 года при выполнении поставленной задачи, попав под артиллерийский обстрел, погиб от полученного ранения», — рассказали в некрологе о последнем задании Аржанова.

Никита Аржанов — выпускник рязанского училища ВДВ. Он участвовал в спецоперации с самого ее начала: брал аэродром «Антонов» в Гостомеле, участвовал в боях под Изюмом, Попасной, Херсоном, а так же на направлении Сватово-Кременной.

«Гвардии старший лейтенант Аржанов Никита Сергеевич был образцом стойкости и мужества. Боевой офицер, который всегда заботился о своих подчиненных и никогда их не подводил. Он был любящим отцом, мужем, сыном и настоящим верным другом» — говорится в некрологе.

Никиту Аржанова посмертно наградили орденом Мужества.

https://www.rzn.info/news/2023/5/25/ryazanec-nikita-arzhanov...

В прессе Ульяновска:

14 мая при выполнении воинского долга в ходе боев за Артёмовск под артиллерийским обстрелом погиб 26-летний гвардии старший лейтенант Аржанов Никита Сергеевич, командир разведывательного взвода 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Аржанов Никита после семилетнего обучения в кадетском корпусе поступил в Рязанское гвардейское воздушно-десантное командное училище им. Генерала армии В.Ф. Маргелова на факультет среднего профессионального образования, но не оставив мечты стать офицером, через год перепоступил на факультет «Применение подразделений специального назначения» высшего образования. После пятилетнего обучения блестяще закончил училище с красным дипломом и был распределён в 31 отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду на должность командира разведывательного взвода. За плечами пройдена контртеррористическая операция в районе Ханкалы.

24 февраля 2022 года участвовал во взятии аэродрома «Антонов» н.п Гостомель, вписав себя на вечно в историю легендарного «Гостомельского десанта». Участвовал в боях под Изюмом, Попасной, Херсоном, а так же на направлении Сватово-Кременной.

В мае 2023 года гвардии старший лейтенант Аржанов Никита Сергеевич вместе со своим подразделением был переброшен в район Артёмовска. 14 мая 2023 года при выполнении поставленной задачи, попав под артиллерийский обстрел, погиб от полученного ранения.

https://ulpressa.ru/2023/05/25/v-boyu-za-artyomovsk-pogib-ko...

Никита Бушуев поступил на контрактную службу чуть больше года назад. В январе Никите исполнился 21 год. Вот что отметил портал "Челябинск онлайн":

В Челябинске в среду, 13 апреля, простятся с 21-летним Никитой Бушуевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Сообщение о панихиде, которая пройдет в 11 часов в Свято-Симеоновском соборе, опубликовала у себя на странице во «ВКонтакте» мама военнослужащего Алена Яковлева. В военном комиссариате Сосновского района, откуда солдат призывался на службу, подтвердили эту информацию 74.RU.

— Он занимался спортом — греко-римской борьбой, не пил, не курил, очень любил свою семью, животных, музыку, рисовал красивые рисунки, мечтал о своей машине, квартире, семье, хороших друзьях. Все, кто его знает, говорят, что он очень светлый, добрый и порядочный человек, — рассказала 74.RU мама Никиты Алена Яковлева.

Никита окончил Челябинский автотранспортный техникум по специальности «механик». По словам мамы, сразу после этого начал готовить документы для службы по двухлетнему контракту и к моменту гибели отслужил год и два месяца. Он окончил автотранспортный техникум, после чего решил пойти на контрактную службу. Фото: предоставлено семьей погибшего.

У военнослужащего остались родители и две младшие сестры, которых, по словам Алены Яковлевой, он очень любил и сидел с ними, пока те были маленькими, а она уходила в магазин или готовила. Перед отбытием на службу Никита купил «Ладу» 14-й модели, правда, прокатился на ней от силы раза четыре-пять. Вообще, по словам мамы, сын увлекался всем, что связано с автомобилями, коллекционировал модельки — некоторые из них Алена Владимировна хочет взять для него на похороны.

— 15 января он еще был дома в Челябинске на выходных, а 25 января у него был день рождения, но он не смог приехать. Ему как раз 21 год только исполнился. Потом, 24 февраля, Никита позвонил и сказал, что они собираются ехать на Украину. После этого на связь вышел только 8 марта, поздравил всех, — говорит Алена Владимировна. — В последний раз мы общались 17 марта, а 22 марта он погиб. Мне сначала позвонили из части, сказали, что сын числится без вести пропавшим, просили приехать, сдать тест ДНК. Я приехала в часть, спросила, для чего это, мне сказали: «На всякий случай». Потом уже приехали из комиссариата и сообщили о его смерти.

Прощание с Никитой Бушуевым пройдет на Кыштымской, 32 (Свято-Симеоновский собор) с 11:00 до 12:00, похоронят его на Преображенском кладбище в 12:40.

https://74.ru/text/incidents/2022/04/12/71248310/

"Сосновская Нива" дополнила:

В Сосновском районе у Никиты остались люди, которые его помнят и любят. Семья Никиты живет в Долгодеревенском. Есть родственники и друзья в Рощино. На службу парень призывался из Советского района города Челябинска, пояснили в военном комиссариате Сосновского района. На контрактную службу поступил чуть более года назад.

«В спецоперации на Украине героически погиб Бушуев Никита Алексеевич. Военнослужащий российской армии служил по контракту в Чебаркуле Челябинской области. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине 22 марта 2022 г. Низкий поклон воину, защитнику, светлая, вечная память! Прощание состоится в Челябинске в среду в белой церкви на Кыштымской, 32, с 11 до 12, похороны на Преображенском кладбище 12:40» – такую информацию разместила на своей странице мама Никиты Алена Яковлева.

Фото из архива семьи

– Никита – один из самых хороших людей, которых я когда-либо встречал. Он ушел так рано, но оставил после себя только приятные воспоминания. Я никогда его не забуду. Он ушел настоящим героем отдав свой воинский долг. Он был таким добрым, внимательным человеком, и все, кто его знал, будут очень скучать по нему. Искренние соболезнования. В наших сердцах, он останется молодым сильным человеком. Мы очень с ним любили разговаривать о хобби. У него любимое увлечение было машинами. Он рассказывал мне самые интересные моменты о машинах, даже о таких, какие я не знал вовсе. Мы склоняем головы перед нашим героем! Вечная слава! – написал корреспонденту «СН» брат Никиты, житель поселка Рощино Михаил Кузьмин.

https://sosnovosti.ru/47319-v-sosnovskom-rajone-u-nikity-bus...

Есть короткая заметка в КП: https://www.chel.kp.ru/online/news/4703765/

и на "Царьграде": https://ural.tsargrad.tv/news/v-cheljabinske-mat-pogibshego-...

В Беляевском районе простились с 19-летним Максимом Добровольским, погибшим в ходе военной спецоперации на Донбассе.

Глава Беляевского района Александр Федотов выразил соболезнования родным и близким в связи с гибелью военнослужащего Максима Добровольского:

“Дорогие земляки! С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что в ходе военной спецоперации, направленной на защиту жителей Донбасса от неонацизма, героически погиб наш земляк Максим Владимирович Добровольский. Он показал настоящий пример мужества, стойкости и до конца остался верен воинской присяге и Отечеству. Максим – уроженец села Старицкое нашего района. В 2020 году его призвали в ряды российской армии. После окончания учебной армейской части, он подписал контракт и был направлен в одну из воинских частей. Максим навсегда останется в наших сердцах и будет служить для подрастающего поколения примером стойкости, мужества и любви к своей Родине. Губернатор и Правительство Оренбургской области, администрация и жители Беляевского района выражают глубочайшие соболезнования родителям, семье, близким и друзьям Максима. Мы скорбим вместе с вами.”

Информация с сайта администрации района. В ближайшее время в школе, где учился Максим установят памятный стенд.

https://vestniktruda.ru/2022/03/21/v-belyaevskom-rajone-prostilis-s-maksimom-dobrovolskim-pogibshim-v-hode-voennoj-spetsoperatsii-na-donbasse/

Памяти Максима Добровольского в селе Старицкое Беляевского района открыли мемориальную доску.

1 июля 2022 года в селе Старицкое Беляевского района открыли мемориальную доску нашему земляку, погибшему в ходе спецоперации в Донбассе. Перед входом в школу, где учился Максим, установили мемориальную доску. На церемонии присутствовали родственники, администрация района, председатель районного Совета ветеранов Г. Токарев, педагогический коллектив, ученики школы, а также односельчане. Участники мероприятия почтили светлую память земляка минутой молчания, и возложили цветы к мемориальной доске.

Добровольский Максим Владимирович мужественно выполнял военный долг. Ему было всего 19 лет.

В декабре 2020 года был призван в ряды Российской Армии, служил в Учебном центре Новосибирского высшего военного командного училища, в подразделении ВДВ, спецназ (разведка).

После Учебного центра продолжал службу в Алтайском крае. Там же заключил контракт на 3 года.

С первых дней принимал участие в спецоперации в Украине.

8 марта, в час тишины, находясь на блок посту, со стороны противника начался обстрел из миномета.

Указом Президента РФ В.В. Путина, Добровольский М.В. награжден Орденом Мужества (посмертно).

https://vestniktruda.ru/2022/07/01/pamyati-maksima-dobrovolskogo-v-sele-staritskoe-belyaevskogo-rajona-otkryli-memorialnuyu-dosku/

Есть короткая заметка об этом в КП: https://www.orenburg.kp.ru/online/news/4814790/ Оренбургские новости рассказали, что в Беляевке установили баннер, на котором запечатлены погибшие в ходе специальной военной операции уроженцев района, соответствующее фото размещено на сайте администрации района. На баннере изображены Максим Добровольский, Алексей Ютуков, Евгений Михайлов, Арман Утешев и Олег Бушаев. Все они участвовали в специальной военной операции и погибли в ходе боевых действий при исполнении воинского долга.

https://orenburg.bezformata.com/listnews/belyaevke-ustanovil...

Об этом герое очень мало что известно. Служба новостей Рязани только отметила:

В Рязани проводили в последний путь героически погибшего в ходе проведения специальной операции сапера инженерно-саперного взвода в/ч 24314 рядового Алексея Жальского. Церемония прощания с бойцом прошла с соблюдением всех воинских почестей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что на траурных мероприятиях присутствовали представители городских и региональных властей, члены рязанской Епархии, общественных организаций, военного гарнизона, а также близкие и родные погибшего бойца. Соболезнования семье военнослужащего принес губернатор Рязанской области Павел Малков.

https://ryazan.bezformata.com/listnews/svo-na-ukraine-alekse...

Остальные - перепечатка с этого сообщения.

"Коненовские новости" сообщают:

Ровно год, как не стало КАЙДА СТАНИСЛАВА ЮРЬЕВИЧА, ефрейтора, участника специальной военной операции. Он погиб 5 марта 2022 года.

Он учился в школе N°20, а потом поступил в Майкопский государственный технологический университет. В 2017 году успешно его окончил. В этом же году был призван в ряды Российской армии на срочную службу. По окончании службы подписал контракт с Министерством обороны. Служить в армии Станислав Юрьевич считал делом чести.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации Кайда Станислав Юрьевич награжден орденом Мужества (посмертно).

https://korvesti.ru/novosti/obshchestvo/14813-korenovtsy-pog...

Больше записей не нашла.

Он был родом из Нижнекамска.

Во время спецоперации погиб военный из Нижнекамска Иван Калашников. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Иван окончил «Профессиональный лицей № 23». В 2014 году начал служить по контракту в городе Тоцкое Оренбургской области. В администрации Нижнекамска Ивана назвали мужественным и сильным человеком, который погиб в бою.

— Выражаем глубокие соболезнования родным и близким настоящего солдата. Это невосполнимая утрата, и мы скорбим вместе с родными погибшего воина, — говорится в официальном сообщении администрации.

https://116.ru/text/incidents/2022/08/24/71596958/



В селе Сухарево последний приют нашёл Иван Калашников. Солдат погиб в ходе спецоперации на Украине. Уроженец села Сухарево родился в 1991 году. После окончания 11 классов местной общеобразовательной школы пошёл учиться на автослесаря в профессиональный лицей № 23 города Нижнекамска.

В армию Иван Калашников отправился в конце 2009 года. С 2014-го проходил военную службу по контракту в посёлке Тоцкое Оренбургской области.

Весть о гибели старшего сержанта контрактной службы Ивана Калашникова в военную часть посёлка Тоцкое пришла днем 15 августа. 23 августа гибель нижнекамца в специальной военной операции подтвердили официально.

Героя с воинскими почестями похоронили на родине в селе Сухарево.

https://ntr-24.ru/98222-prostilis-s-geroem.html

Есть короткая заметка в КП:

https://www.kazan.kp.ru/online/news/4888350/ «У него остались жена и сын. На днях сыну исполнилось шесть месяцев. Иван был очень отзывчивым и справедливым, наверное, поэтому выбрал для себя службу в армии. Относился ко всем уважительно, всем помогал, был трудолюбивым. Настоящий сельский парень!» – рассказал в телефонном разговоре глава Сухаревского сельского поселения Ришат Галимов.Героя с воинскими почестями похоронили на родине в селе Сухарево.Есть короткая заметка в КП: И хороший материал в orenday.ru, но заметка не копируется: https://orenday.ru/news/091222132238 Весть о гибели контрактника Ивана Калашникова в военную часть посёлка Тоцкое пришла днем 15 августа.В селе Сухарево последний приют нашёл Иван Калашников. Солдат погиб в ходе спецоперации на Украине.Уроженец села Сухарево родился в 1991 году. После окончания 11 классов местной общеобразовательной школы пошёл учиться на автослесаря в профессиональный лицей № 23 города Нижнекамска.В армию Иван Калашников отправился в конце 2009 года. С 2014-го проходил военную службу по контракту в посёлке Тоцкое Оренбургской области.Весть о гибели старшего сержанта контрактной службы Ивана Калашникова в военную часть посёлка Тоцкое пришла днем 15 августа. 23 августа гибель нижнекамца в специальной военной операции подтвердили официально.Можно пройти по ссылке и посмотреть не только материал, но и фотографии.

Ну и сегодня хочу поделиться фотографиями, которые мне прислала в чате мам и жен, жена Ильи Ливанова. Помните единственный портрет маленькой девочки, выполненный Вадимом. Вот те фото. Награды Грамоты, еще довоенные А вот с новорожденной дочкой Девочка с папой А глазки-то папины! "Папа, мама и я - вместе дружная семья"

И на этом тему завершаю.

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок