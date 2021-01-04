Уфа. Было — стало - 3

Первая часть Вторая часть

Продолжаем путешествие...

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Мы снова на Верхне-Торговой площади у здания бывшего Уфимскаго общества взаимнаго кредита. Была в старой Россiи такая форма поддержки бизнеса. Пайщики общества могли получать выгодные займы на оперативное ведение бизнеса. По сути это был городской банк, до 1917 года на фасаде висела вывеска БАНКЪ.

В первые годы советской власти общество было национализировано, а потом преобразовано в другой банк — уже советский — с названием Покобанк, а затем Всекобанк (Всероссийский кооперативный банк). На старой фотографии под шатром как раз видна вывеска ВСЕКОБАНК.

Из других, ныне исчезнувших артефактов старого города можно отметить опору проводной связи. На верхнем снимке виден небольшой павильон, где когда-то был киоск, торговавший пивом и фруктовыми водами. На этом месте теперь какой-то стритфуд.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 100 лет.

Аксаковский народный дом на углу Центральной (сейчас Ленина) и Пушкинской (сейчас Пушкина) — пример, как в старой Россiи строили важные социальные объекты.

В 1909-м губернские власти решили строить народный дом, посвященный знаменитому писателю Аксакову (в тот год исполнилось 50 лет со дня смерти Сергея Тимофеевича).

Народными домами или аудиториями тогда назывались общедоступные культурные центры.

Затем губернатор Александр Степанович Ключарев объявил подписку (сбор денег) и собрал с уфимских богатеев нужную сумму.

Далее был объявлен конкурс, выиграл проект Павла Павловича Рудавского. Строительство вел архитектор Уфы Константин Александрович Гуськов. Строительство затянулось из-за Великой войны, потом из-за революции. Театр достроили лишь в 1920 году, но доделывали и переделывали вплоть до 1930-х.

Кто здесь только ни находился за последние 100 лет: драмтеатр и ТЮЗ (в подвале), госпиталь, оперный театр, Дворец труда, Башнефть, совет профсоюзов БАССР.

Сейчас здесь театр оперы и балета.

Никольская церковь у железнодорожного вокзала — ровесница прошлого века. Ее заложили на месте старой деревянной церкви в 1899 году, а освятили в 1901-м. В ту пору через Уфу проходила Самаро-Златоустовская железная дорога, и церковь строили на деньги ее служащих. Это была фактически вокзальная церковь для пассажиров и железнодорожников. Действовала она очень недолго — в 1924 году церковь прикрыли одной из первых в Уфе, но не разрушили полностью. Снесли колокольню и шатровые главки. Сначала здесь учредили клуб железнодорожников, а потом Уфимский железнодорожный техникум Наркомата путей сообщения. Чуть позже бывшую церковь надстроили, перестроили, и она совсем растворилась в этих напластованиях. В 2005 году, спустя 104 года после постройки, церковь открылась второй раз. Сделать фотографию с прежней точки уже нельзя — склон над Вокзальной улицей за 100 лет зарос. Современный снимок сделан чуть ниже, чем старинная фотография. В сентябре 1936 года в Уфе вовсю шли работы по строительству первой трамвайной линии. Она шла по Зенцова (так ранее называлась улица Ленина) и начиналась от перекрестка с Коммунистической до Пермской и от почтамта с поворотом на Революционную в депо. Месяцем ранее — в августе 1936-го — на Усть-Катавском вагоностроительном были закуплены 10 новых вагонов — пять моторных серии X (Харьков) и пять прицепных серии М (Москва). Серии носили имена городов, для которых они впервые были выпущены. Вагоны служили уфимцам 40 лет. Например, тот, что вы видите на верхнем фото, серии X, был списан в 1973 году. После войны Москва передала в регионы свои старые трамваи еще царских времен. В Уфе какое-то время курсировали вагоны серии Ф, выпущенные при императоре Николае II. В этом смысле в жизни страны ничего не меняется. Младшие города донашивают за старшими их бывший транспорт. Недавно Москва отдала в регионы весь троллейбусный парк. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 70 лет. Показываем фото с разных точек. Это необходимо, чтобы объяснить историю Третьей соборной мечети. На днях исполнилось 232 года, как императрица Екатерина ll учредила в Уфе духовное магометанское собрание. Спустя 112 лет мусульмане начали строить в Уфе третью каменную мечеть в Нижегородской слободе. Ее открыли в 1903 году. Одновременно рядом было возведено медресе «Хасания». Оно хорошо видно в центре нижнего снимка — краснокирпичное здание. Медресе было закрыто в 1920-е годы. Мечеть закрыли позже — в 1940 году. Разрушили минарет, а затем до неузнаваемости перестроили. То, что осталось, тоже видно на нижнем снимке слева — желтоватая уродливая постройка. Иногда ошибочно путают здание медресе с мечетью. Трудно в это поверить, но медресе и мечеть планировали снести под строительство очередного ЖК. Лишь в 2018 году они получили статус памятников. Теперь желательно вернуть мечети исторический облик. Салават Юлаев. Думаем, что у большинства при упоминании имени Салавата всплывает прекрасный образ, созданный Сосланбеком Дафаевичем Тавасиевым, — конная фигура на высоком берегу. Статую установили 17 ноября 1967 года, до этого год она стояла в фойе театра оперы и балета, а отливали ее из бронзированного чугуна на ленинградском заводе «Монументскульптура». Тавасиев ваял фигуру Салавата из гипса в заброшенном старинном храме Ахтырской Божией Матери в подмосковном селе Ахтырка. Храм он переоборудовал под мастерскую и тем самым спас его от разрушения. Так что национальный башкирский герой Салават Юлаев и маленькое русское село Ахтырка в Подмосковье связаны навсегда общей историей. На фото гипсовая модель будущего памятника перед отправкой в Уфу. 1966 год. Мы на перекрестке Александровской и Большой Успенской улиц (переименованных в Карла Маркса и Коммунистическую) у доходного дома Густава Карловича Нагеля. На первом этаже дома работала С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОЛБАСНАЯ Г.К. НАГЕЛЬ. Рассмотрим черно-белую фотографию Большой Успенской улицы. Если присмотритесь, то увидите вывеску «Музыкальный магазинъ „Лира“» — самый крутой в Уфе больше 100 лет назад. Чем там только ни торговали: от роялей и гитар до граммофонов и пластинок. Осенью 1917 года магазин «Лира» был разграблен, из него вытащили все, кроме тяжеленных роялей. Соседям досталось тоже. Теперь на месте «Лиры» магазин «Золото, бриллианты, серебро». Улица Успенская сейчас называется Коммунистической. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Три этапа жизни Уфимской губернской земской управы на Телеграфной (с 1928 года улица носит имя коммуниста Цюрупы). Верхнее фото сделано в 1890-е, среднее — спустя 110 лет, в 2002-м, нижняя карточка — этим летом. Возведенная в начале 1880-х годов управа часто менялась — сильнее всего при советской власти, когда в 1970-е была надстроена на один этаж. Это был орган местного самоуправления, где решали множество хозяйственных вопросов — от организации местных школ, больниц и почты до строительства дорог и страхования. Первая управа в Уфе избрана земским собранием в 1875 году. При советской власти земства разогнали. С 1919 года и до начала войны в здании размещался Наркомат земледелия Башкирской республики. С началом войны в Уфу были эвакуированы несколько предприятий, на основе которых появился завод «Уфимкабель». С тех пор здание постоянно пристраивали, надстраивали, а потом разрушали. С 2018 года управу пытаются реставрировать. Как изменилась Уфа за последние 100 лет. Обе карточки сняты с одного места (разница плюс-минус несколько шагов). Ориентир — Ильинская церковь на дальнем плане верхнего снимка. Ее взорвали в 1930-е, но сохранилось место, на нем теперь стоит жилой дом. Сейчас улица носит имя Октябрьской Революции, чуть больше 100 лет назад здесь была Троицкая площадь. Овраги, которыми Уфа испещрена, чуть сгладились, но не исчезли и не исчезнут. Например, сохранился уклон дороги — на нижнем снимке он хорошо виден. К сожалению, исчезли старинные уфимские улицы. На верхней фотографии отчетливо видна широкая, спускающаяся вниз улица — это Фроловская. Часть ее вошла в нынешнюю улицу Тукаева, остальное растворилось во времени. В этом году исполнилось 120 лет, как в Уфе стараниями Уфимскаго отдѣленія Попечительства Императрицы Маріи θедоровны о слѣпыхъ появилась глазная лечебница. В 1925 году лечебница переехала на улицу Пушкина, заняла бывшую усадьбу дворян Оренбургской губернии Базилевских, занимавшихся золотодобычей, и до сегодняшнего дня работает по этому адресу. В 1926 году лечебница превратилась в Башкирский научно-исследовательский трахоматозный институт. На фото только часть одного из двух институтских зданий. В реестре памятников Уфы оно значится как гостиница Полетаева. Из-за чего может возникнуть путаница. Базилевские со временем переехали из Уфы в Петербург. Свои дома они продали. Новые хозяева их использовали по-новому. Полетаев, например, открыл здесь номера. Разница между фотографиями около полувека. Когда-то улица Мустая Карима называлась Бекетовской. Если бы вы гуляли по ней 100 лет назад, то вышли бы к старинному кладбищу. Все захоронения в старой России располагались за чертой города, поэтому, когда Уфа выросла, кладбище закрыли. Чтобы не осквернять старые могилы, на этом месте в 1840-е построили необычную Иоанно-Предтеченскую церковь в виде усеченной пирамиды, очень похожую на храм памяти павших при штурме Казанского ханства. Это была солдатская церковь. Частично об этом напоминает название Солдатского пруда неподалеку. Храм закрыли в 1930-е, потом разобрали. На месте церкви и кладбища в 1950-е выстроили типовой Дворец пионеров (сейчас Дворец детского творчества). Часть кладбища попала под детскую железную дорогу. Церковь стояла ориентировочно там, где сейчас правое крыло дворца. Мы на углу Губернаторской и Воскресенской улиц (ныне Советская и Тукаева), у Дома губернатора. В любом краеведческом издании вам расскажут, что дом построен для губернатора Уфы в 1830-е годы, а его архитектором был некий А.Д. Пахаров. Но это не так. Во-первых, в 1830-х никакого губернатора Уфы не было. Уфимская губерния была образована указом императора Александра II в 1865 году. Во-вторых, архитектор дома Андрей Андреевич Гопиус и проектировал он по образцам великого петербургского зодчего Адриана Захаровича Захарова, а не Пахарова. На самом деле дом возведен в 1850-е для губернатора Оренбурга, который в то время управлял Уфой. В старой Россiи улицы чаще всего получали названия от заметных построек. Губернаторская улица получила свое имя от дома губернатора. После революции в нем работал Уфимский совет рабочих и крестьянских депутатов, и дом стали называть Советским, а улицу переименовали в Советскую. Обе фотографии сделаны с одной точки. Собор Христова Воскресения, что стоял вдоль Большой Ильинской (ныне З. Валиди) и Воскресенской (ныне Тукаева) был уничтожен в начале 1930-х годов. Кирпичи потом пошли на стройку Дома специалистов на улице Ленина, 2. Много лет спустя на месте собора построили Башкирский театр драмы. Храм стоял в центре Ушаковского парка, названного в честь уфимского губернатора Сергея Петровича Ушакова. От него осталась только часть — ныне это парк имени Матросова. Другая часть Ушаковского парка была отдана под строительство стадиона «Динамо». Удивительно, что вокруг театра до сих пор встречаются старые березы. Они когда-то окружали Воскресенский собор — это хорошо видно на старинном снимке. Обе фотографии сделаны с одной точки (плюс-минус несколько метров) с разницей 100 лет. Ленинские монументы в Уфе — это дань памяти одному из основателей Башкирской республики. Самый первый в стране монумент Ленину появился в Уфе к 7 ноября 1924 года — через 10 месяцев после ленинской кончины. Стела с земным шаром на вершине — символ мировой революции (архитектор Дмитрий Владимирович Ларионов) и статуя Владимира Ильича с заложенной в карман брюк рукой. Это первая типовая статуя Ленина работы Исаака Абрамовича Менделевича. В 1939 году изветшавшую гипсовую работу Менделевича заменили на бетонную ленинскую фигуру скульптора Сергея Дмитриевича Меркурова. Она простояла до конца 1980-х и символично разрушилась вместе с СССР. В третий раз Ленина установили уже в 2011 году — это была копия прежней фигуры работы Халита Галимуллина. На фото относительно недавний памятник Ленину на площади его же имени — скульптора Михаила Федоровича Бабурина. Скульптура установлена взамен другой ленинской фигуры, ибо казалась массивной и соответствующей статусу вождя. Угол Бекетовской и Большой Успенской улиц (ныне Карима и Коммунистическая). Доходный дом Веры Трифоновны Поповой: на втором этаже жилье внаем — «Оренбургскiе номера», на первом магазины — готового платья «Берлин» (там сейчас KFC) и часовой «Уральский магазин». Особенно выделяется еще один часовой магазин Максима Коца. Коц был иудеем. В те времена на Бекетовской, Успенской, Каретной (и не только на них) жили много евреев. Среди них немало беженцев из западных губерний Империи — они спасались от Великой войны. Коц, впрочем, беженцем не был. Он приехал в Уфу уже состоявшимся часовым мастером. В сети до сих пор можно найти фото старинных карманных часов, которые Коц заказывал у швейцарской фабрики V. Henri-Leuba и продавал под своим лейблом. После 1919 года он бежал с семьей в Харбин, где оседали многие бежавшие от революции. Один из его сыновей служил медиком в армии Колчака. В Харбине Коц открыл часовой магазин «Женева». Обе фотографии сделаны с одной точки. Снова хотим привлечь внимание к дому дворян Бухартовских на углу Аксаковской и Успенской (сейчас улица Коммунистическая). Он давно стал символом борьбы за погибающее архитектурное и историческое наследие России. Дом едва не погиб в пожаре 13 марта, а что удалось спасти от огня, сегодня разрушается. Когда смотришь на старые фотографии кинотеатра «Победа» в Черниковке, то удивляет — такое большое здание стоит буквально в чистом поле. Но так оно и было. В победном мае 1945 года, когда закладывали первый камень кинотеатра, улицы Первомайской фактически не было. Кинотеатр строили на вырост. Это типовой проект архитектора Михаила Яншина. Такой же кинотеатр с названием «Металлург» до сих пор стоит в Белорецке. Закончили стройку в 1948 году, первый сеанс прошел 2 октября. «Победу» очень символично строили пленные солдаты вермахта. Здание богато украсили скульптуры перед входом (к сожалению, они не сохранились). Фигуры на фронтоне пришлось воссоздавать уже в наше время. Кинотеатр оказался настолько удачным, что в 1970-х его внесли в реестр памятников архитектуры. В 2017 году он был закрыт. Говорят, что скоро там откроется детская школа искусств. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Улица Большая Успенская за последние сто лет успела несколько раз поменять название. В 1918 году она была улицей Сазонова, убившего министра внутренних дел Империи Вячеслава Константиновича Плеве. В 1930-е ее переименовали в улицу Сталина. С 1961 года и по сей день — Коммунистическая. Если смотреть старинные карты Уфы, видно, что вся левая сторона улицы со стороны Гостиного двора была застроена каменными лавками и магазинами. Все это богатство давно снесли — теперь на освободившейся площади огромная стоянка. Справа на втором плане виден уже знакомый нам дом Веры Трифоновны Поповой (там теперь KFC). Вообще в этом квартале много домов принадлежало купеческой семье Поповых. За домом Веры Трифоновны — доходный дом Сергея Львовича Сахарова. Обе фотографии сделаны с одного места с разницей 120 лет. Незаживающая рана Уфы и позор ее властей — снос Полежаевского пансиона на Александровской улице (сейчас Карла Маркса). Пансион назван в честь незаслуженно забытого, но великого русского писателя Петра Васильевича Полежаева. Его самый известный роман — «Царевич Алексей Петрович». Петр Васильевич жил в Уфе и долгие годы был активным участником Уфимскаго попечительнаго о бѣдныхъ комитета. Именно этот комитет позаботился об открытии в 1870-х годах пансиона для бесплатного проживания бедных гимназистов. Деньги на пансион выделил Полежаев. Приют разместился в двухэтажном доме 1830-х годов постройки — одно из первых каменных зданий Уфы, сохранившихся до нашего времени. Почти двухсотлетняя историческая жемчужина была снесена в прошлом году, потому что Верховному суду РБ нужно строить подъезд для своего корпуса. Дом лишили статуса памятника и уничтожили. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 20 лет. Мы на Успенской (названной в 1961 году улицей Коммунистической). Старинные торговые корпусах за Гостиным двором справа на старинной фотографии. Еще можно прочитать вывески магазина Михаила Ивановича Грибушина, магазина мужского и женского готового платья Гительман и магазина братьев Пискуновых. Слева дом купца 1-й гильдии и бывшего городского главы Сергея Львовича Сахарова. На втором этаже видна вывеска: Номера «Россiя». В советские времена коммунисты переименовали «Россiю» в гостиницу горхоза. Последним перед революцией хозяином дома стал купец 1-й гильдии Садретдин Мифтахутдинович Назиров. В 1919 году дом муниципализировали и превратили в жилое. Правда, на первом этаже долгое время размещались магазины. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. В этом году — 190 лет Первой соборной мечети Уфы, или, как ее зовут в народе, Тукаевской. Ее начали строить в 1829 году и закончили через год. В то время каменных домов в городе было как пальцев на одной руке. Деньги на строительство дал царевококшайский княжеского роду 2-й гильдии купец Мукмин Хужясаетов (или Мукмин Тагирович Хозясеитов, как его называли русские). Мечеть числилась при Оренбургском магометанском духовном собрании. Когда муфтий Габдессалям Габдрахимов задумал стройку, он обратился в два города, где жили самые богатые мусульмане, — Казань и Касимов. Откликнулся Хужясаетов. Как пишет казанский историк Радик Салихов, в 1829-м и в начале 1830-х он потратил свыше 80 тысяч рублей на строительство каменных мечетей в разных городах России — невероятные по тем временам деньги. Она была главной мечетью мусульман России первые 100 лет и в каком-то смысле остается ею по сей день. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Как сильно выросли деревья почти за 70 лет на бывшем проспекте Сталина в бывшем городе Черниковске. Это архитектурный заповедник того, что сейчас называют сталинским ампиром или сталинским неоклассицизмом — такой же интересный, как исторический центр Уфы. Проспект Сталина давно переименован в улицу Первомайскую. За разросшейся аллеей Победы не видно великолепный ДК машиностроителей имени Орджоникидзе. Он был построен архитектором Николаем Павловичем Шабаровым за год до того, как Черниковск окончательно стал частью Уфы. Справа на двух фотографиях крыло жилого дома, возведенного в 1956 году. Главную улицу Черниковки распланировали и начали застраивать сразу после войны. Главархом города тогда была Маргарита Николаевна Куприянова. Именно она спланировала этот музей под открытым небом. Обе фотографии сделаны с одного места. Александровская улица. Слева на двух снимках видна часть нынешнего ЦУМа. На старинной фотографии отчетливо читаются вывески: под самой крышей «Рижская резиновая мануфактура И.В. Мюндель» (торговали калошами); на втором этаже «Бр. Каримовы». Известная татарская семья из Казани — купцы и просветители. Они были совладельцами этого здания. Следующий за ЦУМом — доходный дом Сергея Петровича Зайкова, уфимского городского головы и купеческого старосты. Его построил известный уфимский архитектор Константин Александрович Гуськов в 1910 году. Зайков устроил здесь то, что сейчас называют апарт-отелем. Его самое первое название — «Русь». В советские годы недолгое время гостиница называлась «Астория», затем «Башкирия», затем — «Уфа». Здание получилось настолько удачным, что здесь долго сидел горком ВКП(б) — тогдашняя партийная власть в Уфе. Очень жаль, что не сохранились шатры. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 100 лет. Минувшим летом он чуть было не сгорел — один из старейших каменных домов Уфы на Гоголевской улице (сейчас Гоголя, 26). Эта часть улицы до революции 1917 года принадлежала семье дворян Рябининых. Самый известный из них — Михаил Васильевич Рябинин, ветеринар. С 1880-х он возглавлял губернский земский ветеринарный отдел. Земства в старой России выполняли роль местного самоуправления. Рябинин с 1900-х был заступающим место городского головы Уфы, то есть был замом мэра по нынешней терминологии. Каменный дом хорошо сохранился. Но требует тщательной реставрации с воссозданием утерянных деталей фасада. В доме на втором плане (Гоголя, 26а) одно время жил великий врач Дмитрий Иванович Татаринов. Он был дружен с Рябининым, и оба работали в земстве. Перед революцией Татаринов был заведующим госпиталем Всероссийского земского союза в Уфе. В советские годы он стал одним из организаторов Башкирского мединститута.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Мы снова на Гоголя. Следующей осенью исполнится 120 лет, как улица носит имя великого русского писателя. Первые годы она называлась Гоголевской. Один из красивейших домов Уфы построил в 1913 году самарский архитектор Александр Александрович Щербачёв. Хозяином дома был купец-старообрядец Михаил Артемьевич Лаптев, крупный уфимский лесопромышленник. Дом строился из кирпичей с завода Клементия Артемьевича Лаптева в Нижегородке. Он был младшим братом нашего героя.

Лаптевы были убежденными монархистами и расстреляны в революцию. С 1920 года в доме художественный музей имени Нестерова.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет.

1930-е годы, по всей стране пик нехватки площадей — жилых, производственных, конторских. Во всех городах Советского Союза проблему решают простым способом: надстраивают старое жильё. Организованы специальные строительные тресты — надстрои: Казнадстрой в Казани, Моснадстрой в Москве и т.д. В Уфе всем заведовал трест «Башгоспроект» (в будущем трест «Башгорпроект») во главе с Николаем Юрьевичем Лермонтовым. В 1930-е здание Башкирского отделения Госбанка СССР на улице Яналиф было надстроено на два этажа. Улица позднее была переименована в Героев Седовцев, а сейчас она носит имя Театральная. Здание Уфимского отдѣленія Государственнаго банка начали, скорее всего, в 1900-е годы. Архитектором его называют Михаила Даниловича Скловского. Но он только курировал строительство в качестве уфимского губернского архитектора. Здание получилось удачным: 120 лет без перерыва его используют как банк. Обе фотографии сделаны с одной точки. Большая Казанская улица (ныне Октябрьской революции). Дом Федора Егоровича Чижова, одного из прославленных уфимских купцов, в 1880 году был отдан им для обустройства землемерного училища. Это было среднее учебное заведение для мальчиков от 15 лет, где из них готовили техников для производства межевых и землемерных работ. Во всех краеведческих работах сообщается, что землемерное училище в Уфе было третьим в России. Это весьма самоуверенное заявление. Дело в том, что положение о землемерных училищах было утверждено в 1874 году. Предполагалось первые три училища открыть в Курске, Пскове и Уфе. Но оренбургский генерал-губернатор Николай Крыжановский сразу открыл училище в Оренбурге, где оно благополучно и сгорело и в 1879 году было возвращено в Уфу. К тому году оно уже было не третьим в России, но входило в первую пятерку. Чижов отдал погорельцам свой дом, и с тех пор подарок служит Уфе. Обе фотографии слеланы с одной точки с разницей около 120 лет. Мы на Успенской улице, посмотрим на контору крупнейших нефтетрейдеров своего времени — товарищества «Братья Нобель». Оно появилось в городе в 1880-х и развернулось после того, как Самара и Уфа были связаны железнодорожным полотном. Нобели в те годы торговали в основном керосином — на Верхне-Торговой площади, потому их контора находилась максимально рядом. Но в 1900-х уже появился спрос на бензин. В 1916 году контора переехала на Центральную улицу (ныне Ленина), а после 1917 года покинула Уфу. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет.

Одно из самых ценных исторических зданий Уфы — бывшее Объединенное коммерческое училище и торговая школа. Пересечение Центральной и Богородской улиц (ныне, естественно, Ленина и Революционной). Проектировал уже знакомый нам Константин Александрович Гуськов — городской архитектор Уфы.

25 августа 1912 года оно было освящено по православному обряду, а также по мусульманскому чину. Через пять лет, в 1917 году его закрыли. Недолго тут размещались казармы, потом клуб работников железнодорожного и водного транспорта имени Ленина, а затем Дом пионеров.

В 1941 году в Уфу эвакуировали исполком Коминтерна, здесь разместились лидеры коммунистов Европы и будущие главы социалистических европейских стран: лидер Болгарии Георгий Димитров; руководитель Германской Демократической Республики Вильгельм Пик; глава красной Венгрии Ракоши; итальянец Тольятти. После здесь открылся авиационный институт.

Как сильно выросли деревья.

Верхняя фотография сделана в 1961 году.

Обе фотографии сопоставлены в разных масштабах, чтобы было видно, как изменилась улица. Это Александровская (она же Карла Маркса). Говорить будем о доме Видинеевых, что виден на старинной фотографии слева; на нижнем снимке скрыт под баннером.

Суд еще летом постановил, что собственник дома Видинеевых должен восстановить его. Прошло полгода — никаких восстановительных работ не заметно.

Он был построен в начале 1900-х, незадолго до смерти заказчика — купца Василия Ильича Видинеева, хозяина винокуренных заводов в губернии. В 1917 году дом был продан татарскому купцу Мухаметназипу Абдуллатифу Хакиму. Но вскоре был национализирован. При советской власти дом Видинеева был надстроен. За последние годы здесь дважды случались крупные пожары — в 2012-м и 2018 годах.

Перед вам перекресток Ленина и Кирова. Точнее, Зенцова и Кирова. Это зима 1940 года. На первом плане легендарная «Эмка» — ГАЗ М-1, легковой автомобиль, запущенный в серию в 1936 году. На авто номера ББ 04-97. ББ — это Башкирская АССР. На втором плане — трамвайный состав из моторного вагона серии X (Харьков) и прицепного вагона серии М (Москва). Серии носили имена городов, для которых они впервые были выпущены. Первая трамвайная линия в Уфе запущена тремя годами ранее и прошла по Зенцова.

На дальнем плане видна строящаяся гостиница «Башкирия». Ее введут в эксплуатацию перед войной, и она почти сразу примет эвакуированных. Красивое здание спроектировали в Башпроекттресте под руководством архитектора Владимира Михайловича Максимова. Здание сохранилось только внешне, кроме балконов, интерьеры давно заменены. Да и золотая надпись на фризе несколько портит фасад.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Семен Иванович Якшин был архитектором знаменитого Гипротеатра (так назывался институт по проектированию театров и зрелищных предприятий при минкульте СССР). В 1946 году, когда огромная страна восстанавливалась после войны, власти Уфы вернулись к своим еще довоенным планам возвести в центре города двухзальный кинотеатр.

Первый кинотеатр по проекту Якшина в Башкирской республике — «Победа» — появился в Черниковске в 1948 году. Тогда же Якшину заказали еще одно здание для Уфы — на участке по улице Ленина. Архитектор переработал свой типовой проект и создал прекрасную «Родину».

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Ну, пока остановимся, продолжение следует...