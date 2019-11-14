Чем занимались советские знаменитости на подмосковных дачах, ч.1

Новости СМИ2 Сегодня дачная жизнь ассоциируется с выращиванием урожая и весёлыми пикниками с шашлыком. А всего несколько десятилетий назад дачная жизнь в некоторых известных подмосковных посёлках складывалась совсем по-другому. Это был своеобразный филиал творческих мастерских, где проводили неповторимые атмосферные концерты и спектакли, где рождались новые идеи и создавались новые произведения.

Переделкино

Корней Чуковский в Переделкино.

Ещё в первой половине 1930-х годов стали получать дачи в Переделкино советские писатели. Легенда гласит, будто бы это Максим Горький, отвечая на вопрос Сталина о жизни писателей за рубежом, рассказывал о домах за городом. Тогда и принял решение руководитель страны о выделении государственных дач литераторам. Одновременно с появлением писательских дач был построен и Дом творчества, в котором имели возможность отдыхать не только писатели, но и другие деятели культуры и искусств. Окуджава, Вознесенский, Рождественский и Евтушенко на даче Е. Евтушенко в Переделкино.

До начала Великой Отечественной войны по измененным немецким проектам в Переделкино построили 50 двухэтажных деревянных дач. В них поселились известные советские писатели, в том числе Исаак Бабель, Илья Эренбург, Борис Пастернак, Константин Федин, Илья Ильф, Евгений Петров, Корней Чуковский. После войны территория поселка выросла, здесь появились дачи Валентина Катаева, Александра Фадеева, Константина Симонова, Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Булата Окуджавы, Беллы Ахмадулиной и многих других. Дачи Бориса Пастернака, Корнея Чуковского и Булата Окуджавы превращены в дома-музеи.



Корней Чуковский любил Переделкино за возможность уединения. Но при этом в минуты отдыха любил принимать гостей, устраивал настоящие литературные вечера. А для детей литераторов в начале и в конце лета писатель, облачённый в костюм индейца, устраивал праздничные костры, плату за вход на которые брал шишками или листьями крапивы.Сегодня это музей. На своей даче Корней Иванович прожил чуть более тридцати лет, четырнадцать из которых весной, в конце мая, и осенью, в начале сентября, устраивал праздники для детей. Один – праздник «Здравствуй, лето!», второй – «Прощай, лето!». Их и сегодня устраивают. И так же разжигают костер. И, конечно, устраивают целый праздник. А рядом проживал Пастернак Борис и Зинаида Пастернак, Наталья Блюменфельд, Милица Нейгауз, Евгений и Лёня Пастернак, Галина Нейгауз в Переделкино. На даче у Бориса Пастернака часто устраивались вечера чтения стихов, где звучали свои и чужие произведения, пародировали знаменитостей, радовались возможности общения. Сейчас этоа дача стала музеем. В Дом творчества писателей многие приезжали на самом деле писать. При этом никто не мешал другим, все активно работали, собираясь вместе только в столовой, да иногда по вечерам, чтобы немного расслабиться и отдохнуть. Булат Окуджава провел в Переделкино последние 10 лет жизни с 1987 - 1997 год. Именно тут, в маленьком дачном домике, он написал один из пяти своих романов семейные хроники "Упраздненный театр", удостоенные Букеровской премии. В начале в 1998 года музей был создан как народный, общественный музей. В 1999 году он приобрел статус государственного. В нем полностью сохранена прижизненная обстановка и уникальная коллекция колокольчиков, собранная Б.Окуджавой.

Николина Гора

С. С. Прокофьев и М. А. Мендельсон-Прокофьева. Николина Гора 1946.

Первые дачи здесь были построены дачно-строительным кооперативом РАНИС для деятелей науки и искусств в 1922 году. Местность здесь замечательная, холм почти со всех сторон ограничен речкой (Москва), ручьем (Масловский, или речка Уборка) и двумя болотами (Масловским с севера, Аксиньинским с запада). Прекрасные пляжи Дипломатический (сюда любили ездить сотрудники посольств) и Коровий придавали прелести этим и без того замечательным местам. Вековой бор (сосновый лес) является главной достопримечательностью этих мест. Выстроенный поселок стал популярным и был известен под названием Николина Гора.

Живописное место очень быстро стало популярным в творческой среде, а в числе самых известных жителей значатся Викентий Вересаев и Сергей Прокофьев, Святослав Рихтер и Сергей Михалков, Михаил Ботвинник и Пётр Капица, Василий Качалов, Алексей Новиков-Прибой и ещё множество выдающихся учёных, музыкантов, писателей. На лето часто арендовали домики Лиля Брик и Леонид Утёсов, жила в сезон Ольга Книппер-Чехова. А. А. и П. Л. Капицы с М. М. и В. Д. Пришвиными. Николина Гора, начало 1950-х гг.

У известного актёра МХАТа Василия Качалова постоянно собирались театральные деятели, которые устраивали шумные творческие вечера, ставили спектакли, проводили капустники. А по соседству могли подолгу сидеть в тишине Викентий Вересаев и Михаил Булгаков, приезжавший на дачу к другу. В 1946 году на Николиной Горе поселился Сергей Прокофьев, который провел тут последние восемь лет своей жизни, создал Седьмую симфонию и обзавёлся собственным курятником, где увлечённо разводил плиц и наблюдал за тем, как зреют в инкубаторе яйца. Дача Капицы на Николиной горе

Славу Николиной горе принесли деятели науки и культуры, которые жили здесь наездами или постоянно, как композитор Сергей Прокофьев. Всей стране были известны фамилии хозяев местных дач: О. Ю. Шмидт и П. Л. Капица, В. И. Качалов и С. В. Михалков, В. В. Вересаев и А. С. Новиков-Прибой, М. М. Ботвинник и А. В. Нежданова. И очень много других великих людей. Нынешних заборов в те времена не было, мировые знаменитости свободно ходили в гости, дружили и общались. В связи с художником Петром Кончаловским Николина Гора – дом, где жили и гостили его одаренные дети, внуки и правнуки – упоминается гораздо чаще, чем в связи с другими деятелями науки и культуры. Большая семья Михалковых и Кончаловских знаменита тем, что каждый ее представитель – человек известный и публичный. Их в шутку называли «птенцы гнезда Петровны», имея в виду Внучку Сурикова, дочь Петра Кончаловского, жену Сергея Михалкова, мать Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова, Екатерины Семеновой (жены Юлиана Семенова) – Наталью Петровну Кончаловскую. Талантливая поэтесса, детский писатель, переводчица, невероятно интересный человек, она была любима всем огромным семейством. Современным людям она знакома как автор перевода песни «Вечная любовь». Удивительные стихи. Николина Гора, как и Переделкино, были в те времена своеобразными культурными центрами, куда стремились попасть очень многие. Семья Михалковых возле старого дома на Николиной Горе. 1990-е гг. Наталья Петровна Кончаловская С сыновьями

КСТАТИ

Именно в районе Николиной Горы режиссер Михаил Калатозов снимал сцены гибели героя, которого играл Алексей Баталов в знаменитом фильме «Летят журавли». А Андрей Тарковский рассыпал яблоки перед лошадьми в картине «Иваново детство». Березовая роща, где снимались эти ленты, еще не застроена коттеджами. В 1934 году на территории Николиной Горы для Совета министров СССР был основан пансионат «Сосны», который сейчас находится в ведомстве Управления делами Президента России.

Сейчас Николина Гора, как и другие населенные пункты подобного рода, становятся, в большинстве своем, барскими поселками.

Несмотря на то, что сейчас поселок — один из самых дорогостоящих в Подмосковье, местным жителям удалось больше, чем где-либо еще, сохранить уютную атмосферу, созданную первыми обитателями в 1930-е годы. Здесь еще остались старые тенистые аллеи, деревянные заборы и дачи, построенные в первой половине прошлого века.

Вход на территорию поселка открыт для всех. В отличие от Переделкино, домов-музеев тут не найти, но если вам очень хочется отдохнуть на Николиной Горе, можно посетить местное кафе. Долгое время названия у него не было вообще — местным жителям оно ни к чему. Раньше именитые дачники устраивали здесь капустники, а теперь выпить кофе может любой желающий.

Малаховка

Летний театр в Малаховке.

История Малаховки берёт своё начало ещё в XIV веке, однако первые дачи стали появляться здесь в середине 1880-х годов. Малаховка очень быстро стала одним из излюбленных мест отдыха выдающихся личностей. В 1915 году в Летнем театре дебютировала Фаина Раневская, которая много позже станет одной из самых известных жительниц этого посёлка, здесь же прикоснулась к искусству и впервые вышла на сцену Мария Владимировна Миронова, мама Андрея Миронова. Этот театр был легендой Малаховки, сюда приезжали москвичи, чтобы увидеть выступления лучших столичных театров. На срубе Летнего театра стоял автограф самого Фёдора Шаляпина, а на его сцене пел Александр Вертинский. К сожалению, в 1999 году театр сгорел. Марк Шагал (снизу справа) в Еврейской детской колонии в Малаховке.

Среди жителей этого дачного посёлка значится множество известных людей, в том числе и Марк Шагал, который преподавал изобразительное искусство в трудовой школе-колонии для беспризорников «III Интернационал». В Малаховку на литературные встречи группы «Среды», организованной Николаем Телешовым, приезжали Максим Горький и Иван Бунин.