Территория Героев...(15)

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Наборы оригинальных обоев

Наборы оригинальных обоев 2

Наборы оригинальных обоев 3

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4

Люди, которым НЕ стыдно и за которых НЕ стыдно, за которых гордо!

Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России

Зов

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



https://t.me/mod_russia/15876

https://t.me/mod_russia/15881



https://t.me/mod_russia/15888



https://t.me/mod_russia/15899



https://t.me/mod_russia/15926



https://t.me/mod_russia/15961



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https://t.me/mod_russia/16003



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https://t.me/mod_russia/16028

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https://t.me/mod_russia/16066

https://t.me/mod_russia/16069



https://t.me/mod_russia/16059

Генерал-майор Абачев Эселдулла Абдулмуминович



Абачев Эседулла Абдулмуминович - генерал-майор, командующий вторым армейским корпусом народной милиции Луганской Народной Республики.

Вклад Эседуллы Абдулмуминовича в дело освобождения Донбасса неоценим. Под его грамотным и беспристрастным командованием бойцы народной милиции ЛНР совместно с чеченскими силовиками существенно отодвинули обширную линию фронта, попутно освободив десятки населённых пунктов и стратегически важных объектов. Превосходный боевой опыт и исключительные стратегические знания позволяют ему решать боевые задачи оперативно и без потерь среди личного состава.

Учитывая заслуги и активное сотрудничество с бойцами чеченских спецподразделений в ходе СВО на Украине награждён высшей государственной наградой Чеченской Республики - ордена Кадырова.

https://t.me/RKadyrov_95/2112

Рядовой Андреев Дмитрий



Батальон рядового Дмитрия Андреева обстреливал вражескую точку, чем вызвал на себя встречный огонь. Снаряд разорвался рядом с Дмитрием. Осколками ему серьезно повредило руку, но первым делом он помог товарищу.

После выздоровления Андреев планирует продолжить службу, чтобы помогать людям, которым приходилось жить в страхе с 2014 года!

https://t.me/workBrothers/2731

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Севастополь простился с героями разведчиками:

Максименко Никита



Островский Дмитрий



Деев Дмитрий

Все трое – разведчики Черноморского флота.

«Сегодня мы простились с тремя нашими ребятами – Никитой Сергеевичем Максименко, Дмитрием Сергеевичем Островским и Дмитрием Юрьевичем Деевым, – написал в своем телеграме губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – Все трое жили в Севастополе».

https://www.politnavigator.net/sevastopol-prostilsya-s-geroyami-razvedchikami.html

Майор Котельников Сергей



В Новосибирске состоялось прощание с майором Сергеем Котельниковым, который погиб в ходе спецоперации на Украине.

Известно, что Сергей Котельников окончил Омский кадетский корпус, а после Новосибирское высшее военное командное училище.

Сергей Котельников погиб 7 мая.

https://news.mail.ru/politics/51307622/?social=vk

Старший лейтенант Шайдуллин Эдуард



В ходе военной спецоперации на Украине погиб старший лейтенант Шайдуллин Эдуард Мансурович.

"Эдуард до последнего оставался верным своему долгу и присяге, отдав свою жизнь за наше мирное небо", - сообщил глава Янаульского района.

У Эдуарда остались супруга Ильмира и шестилетний сын Тимур.

https://t.me/strana_geroev/3446

Лейтенант Суюковский Сергей



В Ростовской области в станице Милютинской простились с бойцом, погибшим во время специальной операции.

Лейтенант Сергей Суюковский погиб при выполнении служебного задания на территории Украины.

Героя похоронили с воинскими почестями.

По словам родственников, до участия в специальной операции Сергей Суюковский проходил службу в Кабардино-Балкарии.

Военный был выпускником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии Маргелова.

https://t.me/strana_geroev/3448

Старшина Туребеков Арслан



В Орске Оренбургской области простились с погибшим во время спецоперации на Украине старшиной Арсланом Туребековым, который погиб 11 мая при выполнении боевой задачи.

Арслан Туребеков с честью исполнил воинский долг, защищая жизни мирных граждан, к сожалению, ценой своей жизни. Такие парни, как он — настоящие герои, истинные патриоты, смелые и отважные, Арслан до конца остался верен воинскому долгу и присяге.

У него остались родители, супруга и двое маленьких детей. Ему было всего 29 лет.

https://t.me/strana_geroev/3463

Гвардии сержант Галатова Валентина



В Мариуполе 14 апреля героически погибла Валентина Галатова, попав под минометный обстрел, при выполнении боевого задания. Похоронена под Воронежем (по месту жительства мамы).

5 мая Вале исполнилось бы двадцать восемь лет. Она – вдова погибшего командира батальона, в социальных сетях она писала, что отомстит за смерть любимого.

Валентина Олеговна родилась в Железногорске Красноярского края. Училась в лицее с 3-го по 8-й класс, затем в школе космонавтики.

Когда семья переехала под Воронеж, Валя с миротворческой миссией сопровождала колонны гуманитарного груза в Донбасс. Затем переехала жить в Донецк, училась на психолога в Донецком университете. Сдала последнюю сессию в январе.

С 24 февраля Валентина участвовала в специальной военной операции. Гвардии сержант, боец медицинского взвода стрелкового батальона ДНР. Вместе с бойцами освобождала населенные пункты Степное, Солнцево, Волноваха, Сладкое, Новомихайловка.

"Она не сделала ни единого выстрела, защищала свою землю. Спасала солдат, бинтуя раны, врачуя словом, утешая, поддерживая. Спасала и утешала тех, кто отчаялся, лишившись конечностей. Искала машину, чтобы вывезти раненого комбата, который лишился ступней. Нашла, вывезла. В Солнцево попали в окружение. Бойцы держали оборону сутки. Валентина 22 часа без перерыва оказывала помощь раненым. Вся ее одежда, включая бронежилет, была пропитана кровью", — рассказали в железногорской газете.

При освобождении Сладкого и Новомихайловки Валя вытаскивала раненных из-под минометного обстрела.

Вечная память, сестренка… И – слава! Она теперь в Бессмертном полку.

https://t.me/specnazAlpha/2771

Лёха



В ходе выполнения боевой задачи погиб хороший человек, разведчик, воин, мужчина. Медик в душе. Лёха. Держался до последнего.

До 2020 года работал пожарным. После чего перешёл в подразделение МО. Был награждён государственными и ведомственными наградами, участник операции в Сирии. У Лехи осталась жена и родители.

https://t.me/ok_spn/19003

Старший лейтенант Арефьев Евгений



Героически погиб 13 апреля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Родился Евгений в селе Кольцово Красноярского края. После окончания 11 класса Степновской школы Женя поступил в Новосибирское Высшее Военное Командное училище на кафедру военной разведки.

В 2019 году после его окончания был направлен в 15 отдельную мотострелковую Александрийскую (миротворческую) бригаду на должность командира взвода.

В марте 2020 года Арефьев был командирован в Сирию на 5 месяцев в составе миротворческой 15 бригады, дважды направлялся в Киргизию, а также в Узбекистан.

Летом 2021 года назначен заместителем командира роты глубинной разведки — инструктор воздушно-десантной подготовки разведывательного батальона.

Евгений проявлял качества настоящего офицера: целеустремлённый, ответственный, порядочный с твёрдой волей и сильным духом. Был заботливым, нежным, любящим мужем и сыном.

В ходе выполнения очередной поставленной задачи группа попала в засаду и Евгений, оставшись один, принял решение подпустить нацистов ближе к себе. Выдернув чеку гранаты, он взорвал нацистов и погиб сам, обеспечив беспрепятственное продвижение колонны.

Евгений Арефьев посмертно награждён Орденом Мужества. Ему было всего 24 года...

https://t.me/specnazAlpha/2722

Старший сержант Магомедов Мурад



Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Семья Магомедовых жила в Успенском районе с начала 90-х годов.Мурад Магомедов и трое его двоюродных братьев выросли в Краснодарском крае и в итоге стали профессиональными военными, подписав контракты и уйдя служить в Вооруженные силы России (двое из них стали пограничниками, еще один — медиком). Сам Мурад Магомедов прослужил по контракту восемь лет.

Он был на передовой с первого дня спецоперации.

Извещение о гибели семья военного получила 7 марта. Об обстоятельствах гибели Мурада Магомедова не сообщается.

У него остались жена и двое сыновей.

https://t.me/specnazAlpha/2751

Прапорщик Саитов Артур



19 мая, в Шаранском районе Республики Башкортастан простились с 25-летним прапорщиком контрактной службы Артуром Саитовым, который погиб во время спецоперации на Украине.

"Артур заслужил признание командиров и однополчан отличной службой, мужеством и силой духа. Он всегда с честью выполнял воинский долг в разных уголках планеты. Служил в том числе в Таджикистане, с марта этого года участвовал в спецоперации по защите Донбасса. Республика гордится такими воинами", - сказал на церемонии прощания вице-спикер Курултая.

https://t.me/strana_geroev/3445

Сержант Лаптев Денис

Денис Лаптев, сержант 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, командир отделения. У бригады богатая история: она была сформирована в августе 1968 года, сейчас дислоцируется в Улан-Удэ. Бригада принимала участие в боях в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии. В 2015 году ей присвоено почётное наименование «гвардейская».

Денис Лаптев с детства мечтал служить в ВДВ и после срочной службы окончил школу милиции, а затем подписал контракт с ВС России. Он прошёл несколько горячих точек, был на Кавказе и в Сирии. Но свой главный подвиг совершил на Украине.

Бригада участвует в спецоперации с 24 февраля. В первые дни при форсировании реки Днепр в районе Каховки бойцы отразили семь атак.

5 апреля десантно-штурмовой бригаде Дениса Лаптева предстояло в ходе разведки боем преодолеть хорошо организованную оборону, проходившую по правому крутому берегу этой реки.

Он прикрыл ребят, весь удар принял на себя, до последнего патрона отстреливался. Если бы не его подвиг, там бы все полегли.

https://maloros.org/articles/26896/

Капитан Конарбаев Аскар



Командир разведывательно-десантной роты разведбата 810-ой отдельной бригады морской пехоты капитан Аскар Конарбаев.

Погиб 15 марта 2022 года во время спецоперации на Украине.

Уроженец села Тупик Ширинского района Республики Хакасии. В 2011 году окончил с отличием Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. С первого курса ежегодно участвовал в параде Победы на Красной площади.

Участник возвращения Крыма в 2014 году, также участвовал в спецоперации в Сирии.

Являлся инструктором горной подготовки, неоднократно участвовал в сборах «Центра горной подготовки и выживания Терскол в Кабардино-Балкарии, имел нагрудный знак «Альпинист России». А в 2021 году он совершил восхождение на Эльбрус, которое посвятил 10-летию окончания военного училища.

За свою карьеру военного награжден медалями «За службу в морской пехоте»; «За возвращение Крыма»; медалью "Участнику военной операции в Сирии" «За отличие в военной службе»; «За участие в военном параде в день Победы»; медалью «Адмирал Горшков»; медалью "200 лет Министерству Обороны"; медалью "За воинскую доблесть"; памятная медалью "80 лет воздушно-десантным войскам". Знак отличия Медаль " Святого Георгия".

Награжден орденом Мужества посмертно.

Похоронен в Рязани на Аллее Славы.

https://t.me/radioARBAT/11501

Рядовой Фоменко Сергей



Фоменко Сергей Игоревич 18.08.1988 - 5.05.2022

Простой рядовой шахтер Донбасса, г. Свердловск. Свою службу на благо Родине начал в 2017 году. Командование высоко ценило качества Сергея и неоднократно предлагало повышение в сержантский состав, но он отказывался не желая работать с бумагами, потому что в "поле" он был полезнее. Сослуживцы характеризуют его исключительно как " ... самый живой, веселый и вечно оптимистичный... ". Постоянный непоседа и активный человек.

24-25 февраля участвовал во взятии и освобождении от укро-фашистов н. п. Счастье (ЛНР)

5 мая сражён в Рубежном пулей снайпера

Похоронен на Аллее Славы в г. Свердловске (ЛНР)

У него остались жена и 11 месячный сын.

https://t.me/separnote/21722

Капитан Хамхоев Адам



Во время исполнения служебного долга погиб командир десантно-штурмовой роты Адам Хамхоев. Парень закончил одно из лучших в России военных учебных заведений - Рязанское высшее командное училище ВДВ. Проходил военную службу в Ульяновске и характеризовался как блестящий офицер и грамотный командир.

Этот мужественный парень отдал свою жизнь за свою Родину, погиб защищая государственную целостность России.

Мы должны гордиться такими соотечественниками.

Искренне соболезную родным и близким Адама Хамхоева.

Выражаю соболезнование заместителю Министра обороны России Юнус-Беку Евкурову по поводу гибели его племянника, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

https://t.me/MAKalimatovvv/254

https://t.me/radioARBAT/11660

Ефрейтор Рашидов Магомед

20 апреля 2022 года в ходе спецоперации на Украине погиб заместитель командира БМД, наводчик-оператор ефрейтор Магомед Рашидов.

В ходе выполнения боевого задания экипаж БМД, в котором находился Магомед, подорвался на мине. Магомед был честным, добрым, героическим, мужественным и открытым человеком.

Магомед служил в 106-ой Гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии. Участник военной операции в Сирии, награжден боевыми медалями, медалью за участие в Параде Победы.

Награждён орденом Жукова и орденом Мужества, но уже посмертно.

Герою было всего двадцать три года...

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154843562347802

Военнослужащий Гаджиев Руслан Магомедович

Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Уроженец города Буйнакск, Республики Дагестан.

Гаджиев Руслан Магомедович родился 11 июля 2000 года. В 2019 гогу закончил Уфимский топливно-энергетический колледж по специальности "Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем".

Он был очень добрым и отзывчивым человеком. Спокойным и дружелюбным по характеру. Был отличным другом, который умел выслушать и помочь в трудную минуту. Он мечтал работать по специальности, но после призыва на военную службу остался служить по контракту.

Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154846080240922

Младший сержант Краснов Константин

Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Краснов Константин проходил срочную службу с 2018 по 2019 год, а в 2020 подписал контракт, который должен был истечь в 2023 году.

Погиб 22 апреля в бою в населённом пункте Рубцы.

Похоронен на Гусинобродском кладбище города Новосибирска.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154847666670874

Военнослужащий Сабынин Александр Сергеевич

Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154849069075738

Гвардии майор Востриков Дмитрий

В жестоком бою под Мариуполем погиб заместитель командира десантно-штурмового батальона (ДШБ) по воздушно-десантной подготовке гвардии майор Дмитрий Востриков.

Погиб геройски. Он возглавил роту, которая в числе первых прорвалась в сильно укрепленный район Мариуполя и под ураганным огнем прорывал оборону противника, выбивал его из хорошо укрепленных районов. Морпехам удалось взять здание администрации, несмотря на шквальный огонь. В том числе снайперов.

Первое ранение Дмитрий Востриков получил в бедро, но из боя не вышел. Вторая снайперская пуля угодила в позвонок. Ранение оказалось несовместимое с жизнью.

Гвардии майор Дмитрий Востриков был смелым, решительным, сумевшем презреть смертельную опасность командиром. Он получил боевую задачу, повел за собой бойцов и до конца выполнил свой воинский долг.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154854493293850

Военнослужащий Жигулев Сергей

Погиб 5 мая 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Уроженец Балахны. Ему было 36 лет.

У Сергея стались жена и двое несовершеннолетних детей.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154858247851290

Военнослужащий Домрачев Алексей

Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Алексей Домрачев 2001 года рождения из города Перми.

Прощание с погибшим состоялось в ДК «Искра».

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154860820532506

Гвардии ефрейтор Яровой Николай

Героически погиб 7 апреля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Родился в Молдавии 9 августа 2000 года. Когда ему было три года семья с Николаем переехала в город Скопин Рязанской области.

Учась в школе, проявлял любознательность и ответственность, а после 7 класса поступил в кадетский корпус Рязани. Тогда уже парень твёрдо понимал: его призвание — защита Родины. Он был очень добрым человеком. Ещё ребёнком Николай выступал в Скопинском театре "Предел". На спектакли с его участием всегда приходило много людей.

Режиссёр театра Владимир Дель вспоминает, как Николай играл принца в "Белоснежке". И там он говорит слова: "Я иду защищать свой народ". Свой народ Николай Яровой защищал не только в спектакле, но и в жизни.

После окончания 1 курса скопинского электротехнического колледжа он перевёлся на заочное отделение и ушёл служить в армию.

После трёх месяцев подготовки в Коврове был направлен в дагестанский город Буйнакск. А уже 29 июля 2021 года, в возрасте 20 лет, получил звание ветерана боевых действий.

С самого начала спецоперации на Украине Николай Яровой был на территории Донецкой Народной Республики.

7 апреля в составе экипажа БМП участвовал в зачистке освобождаемой территории от вражеских ДРГ. При попадании вражеского снаряда в его боевую машину получил смертельное ранение...

На похороны русского Воина собрались сотни людей.

В семье у Николая их было трое детей.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154869383597338

Старший матрос морской пехоты Абдулаев Руслан Ростам-улы

Погиб в Запорожской области в районе Гуляй поле п. Черниговка 6 мая 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Руслан служил в Каспийской флотилии, место дислокации в/ч г.Каспийск Республика Дагестан.

Похоронен в городе Астрахани рядом со своим старшими братом Абдулаевым Равилем Ростам-Улы, погибшим при исполнении воинского долга 6 марта 2000 года в Комсомольском.

6 мая в ходе специальной военной операции, попали в засаду, пришлось обороняться. При отражении противника 28 военнослужащих получили ранения. После Руслан с однополчанами продолжили движение вперёд и по ним начал работать "Град" (по воздуху), ценой своей жизни они закрыли собой раненых и приняли огонь на себя. В этом бою погибло 8 военных (семь астраханцев и один дагестанец).

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154870134443290

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ ! Оставленная русскими солдатами надпись в селе Полуботки Черниговской области

https://t.me/c/1731160137/5466