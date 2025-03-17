18 марта - возвращение Крыма

18 марта 2014 года был подписан Договор между РФ и Республикой Крым о принятии в состав Российской Федерации двух новых субъектов - Крыма и Севастополя. Делимся с вами историческими фотографиями с прекрасными видами Крыма! «Крым. Ялта. Дорога в Массандру». 1925. «Крым. Алупка. Мужской берег». 1915. «Алушта. Новости СМИ2 «Крым. Алупка. Дворец». 1906 «Крым. Севастополь. Графская пристань». 1900-е годы.

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16 марта 2014 года, состоялся общекрымский референдум, результатом которого стало присоединение Крыма к России.

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, в результате которого действующий президент Виктор Янукович бежал, а к власти в стране пришли откровенно русофобские националистические силы. Новые украинские власти стали проводить политику насильственной украинизации и дискриминации русскоязычного населения.

Это вызвало стихийные массовые митинги протеста на юго-востоке страны. Пророссийски настроенные жители Крыма отказались признавать новое руководство страны и требовали провести референдум, где они могли бы выбрать путь дальнейшего развития региона: в действовавшем на тот момент статусе автономной республики в составе Украины, в качестве независимого государства или в составе России.

Большую роль в этих событиях сыграли бойцы крымского спецподразделения «Беркут», которые были фактически брошены украинским руководством на растерзание обезумевшим майдановцам. Впоследствии они были включены в состав МВД России и стали для крымчан примером мужества и стойкости.

1 марта глава правительства Крыма Сергей Аксенов принял решение обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину «с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории автономной республики Крым». В этот же день Владимир Путин внес обращение в Совет Федерации об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, в Автономной республике Крым, для нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. 6 марта парламент Крыма принял решение о вхождении автономии в состав России. Дата референдума несколько раз переносилась. В итоге было принято решение провести его 16 марта.

Большинство голосов крымчане отдали за присоединение Крыма к России. В Республике Крым за это проголосовали 96,77% избирателей, в Севастополе - 95,6%.

18 марта 2014 года в Кремле состоялось подписание межгосударственного Договора о присоединении Крыма к России с образованием двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

За 10 лет жизнь на полуострове изменилась: была налажена энергетика, для удобного сообщения между Крымом и Кубанью был построен Крымский мост, Керчь и Севастополь соединила современная автотрасса «Таврида», увеличено количество детских садов и школ. В медицинской сфере также произошел ряд изменений: был построен многопрофильный республиканский медицинский центр, увеличено количество новых машин скорой помощи. Кроме того, полуостров получил фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Изменения к лучшему коснулись всех сфер социально-экономической жизни полуострова. ▫️Бюллетень для голосования на общекрымском референдуме 16 марта 2014 года на русск., укр. и крымскотатарском языках с отметкой о выборе 1-го варианта голосования - за воссоединение Крыма с Россией.

Крым, г. Симферополь, 2014 г.

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