16 марта 2014 года - референдум о присоединении Крыма

Как отделялся Крым

Сегодня, когда празднуется седьмая годовщина крымского референдума, нелишне вспомнить о его правовом статусе. То есть, о нормах международного права, в нарушении которых Запад и нынешние киевские власти постоянно упрекают Россию.

Что же нам вменяется в вину? Прежде всего, говорят о том, что Россия ввела свои войска на полуостров, а само голосование проходило под дулами автоматов.



Есть и третий аргумент: референдум не признало международное сообщество. Его, как правило, выдвигают последним, когда проигрывают спор по двум первым. А проигрывают всегда.



Разумеется, никаких войск Россия не вводила. Кадры летящих вертолетов и едущей бронетехники, так напугавшие хунту, захватившую власть в Киеве, свидетельствуют лишь о том, что наши военнослужащие летели и ехали к местам дислокации. Общий кадровый состав предусмотренный соглашением о разделе Черноморского флота (приложение №2), не должен превышать 25 тысяч военнослужащих. Он и не был превышен, об этом говорилось много раз.



Сам плебисцит проходил свободно. Мы приглашали международных наблюдателей, чтобы они сами в этом убедились, однако все международные организации приглашение проигнорировали. Тем не менее, 16 марта 2014 года наблюдатели все же были — они приехали добровольно. Никаких нарушений зафиксировано не было.



Об этом, кстати, свидетельствуют не только отчеты, но и многочисленные видеоролики, снятые любителями на избирательных участках и выложенные ими в интернет.



Разумеется, самые упрямые будут настаивать на «референдуме под дулами автоматов», но мы ведь пытаемся рассуждать объективно, верно же?



Именно поэтому они взорвали ЛЭП и перекрыли Северо-Крымский канал. Так поступают с врагами, а не с бывшими согражданами, ждущими освобождения.



Ссылки на международное право вообще не состоятельны. Никого в мире не смутило, что шотландский референдум проходил только в Шотландии, а не по всей Великобритании. Эритрея тоже отделилась без всеэфиопского референдума. Не было всесуданского референдума и при отделении Южного Судана.



Можно было бы сослаться на Косово, но там вообще не было референдума — часть территории Югославии была просто грубо отторгнута. Да еще и после бомбардировок суверенного государства без санкции ООН.



Более того, в Декларации ООН о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, принятой в 1970 году, сказано недвусмысленно:



В силу принципа равноправия и самоопределения народов, закрепленного в Уставе Организации Объединенных Наций, все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава.



Как мы все знаем, никакого вмешательства «вежливых людей» в дела РК не было. Они лишь защитили крымчан от нациков, которые пытались организовать на полуострове Майдан, а потом создали условия для свободного волеизъявления местных жителей. Никто никого голосовать не принуждал.



О США в Декларации тоже сказано.



Применительно к антироссийским санкциям:



Ни одно государство не может ни применять, ни поощрять применение экономических, политических мер или мер любого иного характера с целью добиться подчинения себе другого государства в осуществлении им своих суверенных прав и получения от этого каких бы то ни было преимуществ.



Применительно к участию Соединенных Штатов в Майдане:



Ни одно государство не должно также организовывать, разжигать, финансировать, подстрекать или допускать подрывную, террористическую или вооруженную деятельность, направленную на насильственное свержение строя другого государства, равно как и способствовать ей, а также вмешиваться во внутреннюю борьбу в другом государстве.



Многочисленные фотографии, обнародованная прослушка, а также признание Виктории Нуланд о пяти миллиардах, вложенных в «установление на Украине демократии», — это все свидетельства беспардонного вмешательства США в дела «другого государства», о запрете которого прямо сказано в Декларации.



Остается третий вариант — признание международного сообщества. И он, пожалуй, самый интересный.



Дело в том, что правила, которым это самое международное сообщество обязано подчиняться, изложено в документах ООН — Уставе, Декларациях и резолюциях Совета Безопасности. Однако с момента окончания холодной войны американцы пытаются эти правила изменить, установить новый миропорядок.



Описать его вроде бы просто: гегемония Соединенных Штатов, подчинение мира их диктату. Но вместе с тем сложно, ибо новый миропорядок трудно изложить на бумаге и заставить подписать его все государства, как это происходило с Уставом ООН. Новый миропорядок подразумевается, но указать, какую его статью нарушила Россия, невозможно, поскольку этих статей не существует в природе.



Несколько десятков стран, прежде всего европейских, добровольно признали своим сюзереном США, а себя — вассалами. Только что называют такие отношения благозвучно — «цивилизованный мир», «западная демократия», «трансатлантическая солидарность» и т.п. Именно эти отношения они и называют новым миропорядком.



Однако он не имеет никакого отношения к международному праву, признанному всеми государствами и изложенному в многочисленных документах Организации Объединенных Наций. Это не право, а правила узкого круга, которые не распространяются за его пределы.



Именно поэтому узкий круг сателлитов США вслед за гегемоном дружно приветствует госпереворот в Венесуэле, а раньше подвергало остракизму легитимного сирийского президента и наше «вмешательство» в сирийскую войну по приглашению законного правительства. Россия действует не по их неписанным правилам, а потому осуждается.



С 2014 года Украина тоже пытается стать американским вассалом, войти в этот узкий круг. Ей даже иногда кажется, что у нее получается. Но в отличие от остальных вассалов ей достались только обязанности, каких бы то ни было прав она лишена. Для нее даже закрыт богатый западный рынок. Нэнька для «цивилизованного мира» навсегда останется чужой.



Я, собственно, к тому, что когда Украина или Запад ссылаются на некое международное право, которое якобы было нарушено Россией при присоединении Крыма, знайте: это подмена. Или, проще говоря, вранье.



Мы действительно нарушили правила, действующие в современном западном мире. Их смысл сводится к незамысловатому тезису: все, что говорит Вашингтон, — истина в последней инстанции, а потому должно быть поддержано. И неважно, что нет никакой общепризнанной юридической базы, на которую США могли бы опираться.



Но к международному праву эти внутренние правила не имеют никакого отношения.

Всех нормальных людей поздравляю с воссоединение Крыма с Россией. Абсолютно законным.

https://pavel-shipilin.livejournal.com/966205.html

Московский музей хранит подробности «Крымской весны»

В музее современной истории России представлена экспозиция, посвящённая возвращению Крыма в состав РФ



В числе экспонатов ручка, которой подписали договор о присоединении Крыма в состав РФ, форма народного ополчения, флаг республики Крым, документы, посвящённые тем событиям.



Отдельный стенд посвящён документам, которые сыграли роль в возвращении полуострова в состав России. В музее представлен образец информационных материалов Верховного совета Крыма, где перечислены 10 гарантий для полуострова в случае его возвращения в состав России и 10 причин вступить в состав РФ. Есть здесь и протокол Севастопольской городской комиссии по проведению референдума, из которого можно узнать о производстве бюллетеней в рамках подготовки к голосованию по вопросу будущей территориальной принадлежности полуострова.





Гости музея также могут увидеть именные приглашения на референдум, которые рассылали местным жителям, удостоверение наблюдателя, следившего за тем, чтобы голосование и подсчёты прошли без нарушений. Также в экспозиции представлена «агитка» народного ополчения, в которой жителей призывают оказывать помощь в виде благотворительных пожертвований в виде батареек, фонариков, продуктов долгого хранения, воды, медикаментов и предметов жизнеобеспечения в полевых условиях.



По соседству с документами находится головной убор и куртка от военной формы заместителя командира полка по воспитательной работе Народного ополчения Крыма В.С. Магуйло. Один из самых узнаваемых предметов коллекции — сувенирный шеврон бойцов Народного ополчения полуострова «Вежливые люди». На этом компоненте военного обмундирования изображен мужчина в бронежилете, с автоматом в руках, а внизу, чуть поодаль от него, сидит кот. Среди экспонатов присутствует футболка, посвящённая воссоединению Крыма и России. На предмете одежды изображен военнослужащий в полном защитном комплекте и надпись: «Вежливость города берёт. 2014 — Год культуры в России».

Почётное место в экспозиции занимает ручка, которой 5 лет назад, 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии полуострова в состав РФ.

Ещё один памятный экземпляр — флаг ополчения Крыма, на котором написано «Для истории. От водителя легендарного автобуса народного ополчения Крыма». В этом автобусе ополченцы жили два дня и, по все видимости, водитель, понимая, что происходят исторические события, сделал такую надпись.

Присутствуют в коллекции музея и награды за возвращение Крыма в состав России. Так, среди экспонатов представлены памятная медаль «За освобождение Крыма и Севастополя. 18 марта 2014 года», медаль «За заслуги в воссоединении Крыма с Россией» и юбилейная медаль Евразийского народного фронта «В ознаменование возвращения Крыма».

https://regnum.ru/news/cultura/2593292.html

