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Прогулка по дворам и закоулкам Питера 90-ых

Давайте совершим фотопрогулку по дворам и закоулкам Санкт-Петербурга. Где-то романтичные и светлые, где-то страшноватые и серые - эти места настолько близки каждому питерцу и не только.

1996 год. "Запорожец" во дворе между 4 и 5 Красноармейской улицами

Душевная фотография, будто из брежневской эпохи, но это середина 90-ых.
Душевная фотография, будто из брежневской эпохи, но это середина 90-ых.

1994 год. Улица Блохина, дом 15

Четыре года назад трагически погиб Виктор Цой. А на фотографии двор той самой кочегарки "Комчатка".
Четыре года назад трагически погиб Виктор Цой. А на фотографии двор той самой кочегарки "Комчатка".

1998 год. Митавский переулок

Грязные дома в одном неприметном переулке. Так же грязно было на душе у людей после экономического кризиса 98 года.
Грязные дома в одном неприметном переулке. Так же грязно было на душе у людей после экономического кризиса 98 года.

1992 год. Улица Боровая

Меланхонхоличное фото, как-будто прямиком из Диккенсовой Англии.
Меланхонхоличное фото, как-будто прямиком из Диккенсовой Англии.

1997 год. 2-3 линии Васильевского Острова во время ремонта

Нет, это не фотография из блокадного Ленинграда. Просто начался ремонт дороги.
Нет, это не фотография из блокадного Ленинграда. Просто начался ремонт дороги.

1995 год. 10-11 линии Васильевского Острова

Бывшая церковь Захария и Елисаветы при Патриотическом институте.
Бывшая церковь Захария и Елисаветы при Патриотическом институте.

1990 год. 7 линия Васильевского Острова. Очередь за сигаретами по талонам

Самая грустная фотография из сегодняшней фотопрогулки.
Самая грустная фотография из сегодняшней фотопрогулки.

1998 год. Во дворе, на Курляндской улице

Классический дворик той эпохи.
Классический дворик той эпохи.

1999 год. Вид на Воронежскую ул, д.110

Фотография от которой веет теплотой.
Фотография от которой веет теплотой.

1996 год. Улица Александра Невского

Романтика на углу дома.

1994 год. Волынский переулок

Весенний дождик в переулке
Весенний дождик в переулке

Заканчиваем фотопрогулку на этой позитивной фотографии 1994 года.

Влюбленные
Влюбленные
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