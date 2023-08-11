День ВВС России

День Военно-воздушных сил в нашей стране появился совсем недавно - указ о его установлении был подписан в 2006 году. Несмотря на то, что День ВВС имеет раз и навсегда установленную и неизменную дату, основные празднования, которые посвящены этому празднику, проходят немного в другой день. Разбираемся подробнее с тем, какого числа в России отмечается День ВВС в 2023 году, какого числа состоятся основные торжества. Какого числа отмечают свой праздник военные лётчики России в 2023 году?

Полное название Дня ВВС в России в последнее время звучит как День Воздушно-космических сил Российской Федерации. Так этот памятный день стал называться совсем недавно, с 2015 года, когда ВВС вошли в состав только что созданных одноименных сил.

День ВВС в 2023 году, как и всегда, отмечается 12 августа. В этот день по новому стилю 108 лет назад, в 1912 году, по указу императора Николая II (как принято полагать) в России была создана первая авиационная часть при Главном управлении Генштаба. Авиация вообще, а военная в частности, только-только появилась и искала своё место и своё применение.

Историки, кстати, отмечают, что никакого указа царя Николая в архивах нет. А вот приказ военного министра Сухомлинова за ту же дату имеется. Этим приказом министр передавал Генштабу вообще все вопросы, которые касаются авиации в Империи.

Как бы то ни было, но 12 августа можно уверенно считать днём основания российского военно-воздушного флота, поэтому справедливо, что в новое время, когда вспоминать события царской эпохи перестало быть зазорным, об этом важном событии вспомнили и привязали праздник именно к нему.

Российским лётчикам, меж тем, пришлось довольно скоро узнать, каково это - принимать участие в войне за штурвалом самолёта. В 1914 году началась Первая Мировая Война. И хотя её воздушным боям далеко до тех, что разворачивались в небе во время Второй Мировой, всё же авиация стала серьёзной военной новинкой.

Известно, что многим лётчикам было морально тяжело сражаться друг против друга во время Первой Мировой Войны.

Пилотов во всём мире было так мало, что они фактически почти все были знакомы друг с другом, поскольку учились друг у друга в одних и тех же лётных школах Европы. Когда возникла нужда убивать друг друга в воздухе, принять это было невыносимо.

Вернёмся к празднику Дня ВВС. Невзирая на то, что этот памятный день отмечается 12 числа ежегодно, по соседству с этим праздником несколько дольше существует другой праздничный день - День Воздушного Флота России. Как понятно из названия, этот праздник посвящён российской авиации в принципе, и у этого дня имеется своя интересная история возникновения и празднования. Какого числа отмечается в 2023 году День Воздушного Флота России?

Хотя День Воздушного Флота и празднуется в августе, его дата празднования не имеет никакого отношения к событиям царского времени. Хотя бы потому, что появился он при большевиках, в 1933 году.

Изначально праздник, который назывался тогда Всесоюзным днём авиации, отмечался 18 августа. В 1980 году случилась реформа советских праздников, и Дню авиации назначили новое место в календаре, привязав его к третьему воскресенью августа. Так праздновать этот день гораздо удобнее, он стабильно приходится на выходной.

Менялись времена, изменилась даже страна, в которой мы живём, но День авиации, или, по-новому, День Воздушного Флота в России продолжает праздноваться в третье воскресенье августа. В 2023 году это - 20 августа.

Какое отношение эта история имеет к Дню ВВС? Всё просто - когда появился этот праздничный день, хотя его и прикрепили к 12 августа в память о событиях вековой давности, в законе было прямо предписано основные торжества в честь Дня ВВС проводить в День Воздушного Флота. Так что фактически День ВВС имеет в 2023 году две даты празднования: 12 и 20 числа августа.

Сами же причастные этот Праздник продолжают отмечать 18 августа!

https://dzen.ru/a/YvDkXrvlDE0PxBUW День ВВС в 2023 году

Военная авиация в Советском Союзе, а затем в России всегда считалась элитным родом Вооруженных сил с богатой и славной историей, которая насчитывает более века. Ей уделялось и уделяется особое внимание. Как и в прежние годы, в 2023 году праздновать День ВВС будут масштабно и с размахом. 12 августа – дата, определенная указом президента. В этот раз она выпала на выходной день, субботу. Личный состав Военно-космических сил, созданных на базе ВВС и Войск воздушно-космической обороны в 2015 году, поздравит командование и официальные лица, отличившимся вручат грамоты, подарки и правительственные награды. Некоторые части примут посетителей, там пройдут показательные выступления, встречи и концерты. Гости и участники праздничных мероприятий отдадут дань памяти всем погибшим военным летчикам и гражданским специалистам.

День Военно-воздушных сил – праздник военных летчиков. Но далеко не их одних. Памятную дату в этот день отмечают все, причастные к военной авиации. А это огромный штат бывших и действующих специалистов, которые проектируют и строят самолеты, обеспечивают безопасность полетов с земли, следят за техническим состоянием судов. Это многие тысячи конструкторов, инженеров, диспетчеров, техников и механиков. Все они с нетерпением каждый год ждут наступления профессиональной даты и праздничных мероприятий.

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/vvs-1744660958.html Военно-Воздушным силам России, посвящается...

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