Некоторые музеи Москвы, ч.10

Уникальный выставочный проект «Три века русской парфюмерии» посвящен истории возникновения русского парфюмерного искусства в царской России, его становления и развития в СССР. Организаторы – музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» и Русский Музей Парфюмерии. Экспозиция включает в себя редчайшие и бесценные экспонаты из частных коллекций, многие из которых ранее никогда не выставлялись для широкого обозрения: великолепные флаконы духов, уникальные парфюмерные и косметические наборы, рекламные буклеты дореволюционной и советской эпох, уникальные предметы косметики, чудом сохранившиеся в коллекционном состоянии, предметы гигиены (мыло, мыльные палочки, зубные порошки) и много другое.

Некоторые из этих редчайших предметов сохранились в единственном экземпляре.

Центром выставки являются шедевры русского парфюмерного искусства дореволюционного периода, такие как: знаменитый парфюмерный набор товарищества Брокар и Ко, вызвавший фурор при его продаже на открытии магазина на Ильинке; флакон из-под духов «Шапка Мономаха», выпущенных в честь 300-летия Дома Романовых (Т-во Брокар и Ко); знаменитый флакон в память 300-летия Дома Романовых из-под Одеколона Инокини Марфы (Т-во А. Сиу и Ко); изделия, посвященные гениям русской литературы (Л.Н. Толстому, А.П. Чехову и др.) и другие.

Исторический туалет в ГУМе Это, наверное, самый необычный «музей» в Москве!

Это вам не просто туалет, а настоящий музей, где за 200 рублей можно полюбоваться роскошными интерьерами, ведь изначально он был открыт ещё при царе Александре III. Кроме того, там можно побриться, почистить зубы и даже принять душ за доплату в 1000 рублей!

Музей В.А. Тропинина Владельцами здания являлась семья Петуховых. В 1965 году они передали особняк во владение коллекционеру Феликсу Вишневскому для организации в нём постоянной экспозиции. Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени занимает старинный московский особняк, построенный в 19 веке. Само здание является частью истории столицы. К сожалению, особняк частично сгорел в 1812 году, но подвергся реставрации. В самом здании сохранилась отлитая из чугуна лестница, созданная московскими мастерами в XIX веке.

Музей был основан в 1969 году, когда Вишневский завещал право на владение особняком и более чем двумястами полотнами государству. Открытие учреждения состоялось в 1971 году. В коллекцию музея входят работы Василия Тропинина, Ивана Вишнякова, Алексея Антропова, Ивана Аргунова, Дмитрия Левицкого, Сильвестра Щедрина, Сергея Щукина, Ивана Айвазовского, Александра Бенуа, Виктора Васнецова, Исаака Левитана, Константина Коровина, Василия Поленова и других. Музей продолжает увеличивать свою коллекцию уже сорок лет. Размер его экспозиции со дня основания увеличился в десять раз.

Щетининский пер., 10, стр. 1, вход от 150р

Российский национальный музей музыки, музей-квартира Н. С. Голованова Музей был основан в 1969 году, а уже спустя 5 лет, 21 января, в день рождения выдающегося музыканта, открыл свои двери для посетителей. В квартире № 10 на 6-м этаже Николай Голованов прожил почти 20 лет, с 1935-го по 1953 год. Именно здесь протекал наиболее плодотворный период многогранной творческой и музыкально-общественной деятельности великого дирижёра. Сегодня экспозиция музея включает в себя 4 зала: кабинет, гостиную, столовую и бывшую спальню дирижёра — пространство, где проводятся выставки.

Брюсов переулок, дом 7 с мемориальными досками. Билет от 150р

Дом-музей А.П. Чехова Дом-музей А.П.Чехова (арх.: В.Афанасьев, 1874г.). Неприметный, но выделяющийся своими гордыми скромными габаритами аккуратный дом-комод из облика старой Москвы. Классик проживал здесь со своей семьей с 1886 по 1890г. Писал и вел медицинскую практику. После революции в доме разместили коммунальные квартиры. В 2021-2023гг. провели реставрацию здания, в т.ч. были восстановлены обои по рисункам писателя и приведена в порядок белокаменная лестница. Сегодня дом входит в состав Государственного литературного музея им. В.И. Даля. На 1-м этаже здания возобновил работу музей, а на втором -оборудована камерная сцена.

Садовая-Кудринская ул., 6, Москва. Вход от 100р

Музей хоккейной славы Первый в России Музей хоккея создан в рамках спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд». Церемония открытия Музея состоялась в первый день Чемпионата мира по хоккею – 6 мая 2016 года. Музей расположен в здании памятника архитектуры начала ХХ века по проекту архитектора Константина Мельникова. Оформление выполнено преимущественно в стиле сталинского ампира – одного из лидирующих направлений в архитектуре, монументальном и декоративном искусстве СССР с середины 1940-х до середины 1950-х годов. Именно в это время хоккей зародился в стране. Важными задачами музея являются сохранение хоккейного культурно-исторического наследия СССР и Российской Федерации, воспитание чувства патриотизма на примере спортивных достижений соотечественников и вовлечение в спорт молодого поколения. Автозаводская ул., 23, корп. 3, Москва. Вход от 100р

Академия Теслы Академия Теслы — такое название носит единственный в российской столице музей электрического тока. Учреждение также известно как Музей Эйнштейна. Основано в 2015 году под эгидой Союза специалистов по интеллектуальному развитию. Помещения академии скорее напоминают не традиционные выставочные залы, а стилизованный лабораторный проект с большим количеством приборов и возможностью проводить эксперименты. Новотушинский пр., 5, стр. 3, Москва. Вход от 300р

Музей ЗИЛ В экспозиции представлено немало интересных экспонатов, многие из которых уникальны. Посетители смогут увидеть, в каких автомобилях ездили Сталин, Хрущев и другие руководители СССР и Коммунистической Партии Советского Союза, а также узнать историю создания всех правительственных автомобилей, выпущенных на предприятии. Помимо осмотра самих автомобилей гости музея могут окунуться в атмосферу сборочного цеха, а также посмотреть документальные фильмы об истории завода и каждой модели в уютном кинотеатре. ул. Сокольнический Вал, 1А, Москва. Вход свободный

Музей археологии Москвы Музей археологии Москвы – филиал одного из старейших музеев столицы, Музея Москвы. Он появился осенью 1997 года после завершения масштабных археологических раскопок на Манежной площади, связанных с её реконструкцией. В результате совместных усилий археологов, архитекторов, реставраторов, строителей, музейных сотрудников, при поддержке Правительства Москвы, был создан подземный музей археологии, открывший свои двери в дни празднования 850-летнего юбилея столицы в сентябре 1997 года. Любопытно, что изначально музей не имел наземных сооружений и вход начинался с лестницы, ведущей на глубину 7 метров от современной поверхности Манежной площади. Позже здесь был сооружен наземный павильон. Общая площадь подземного музея составляет 1300 квадратных метров. Манежная площадь, 1А, Москва. Вход 300р

Музей-квартира А.М. Васнецова Дом построен в начале ХХ века. С 1903 по 1933 годы в нем жил, работал и умер большой русский художник, историк Москвы А. М. Васнецов, внесший в историю города и в русское искусство значительный вклад. Формирование музея и его коллекции происходило в течение многих лет: с момента возникновения идеи об организации музея в 1956 году до полной ее реализации в 1997 году. В настоящее время коллекция музея насчитывает около 8,5 тысяч единиц хранения. В 2003 году была открыта новая экспозиция музея, которая знакомит посетителей с домашней мастерской, мемориальной обстановкой конца ХIХ – начала ХХ века, а также с многогранным художественным творчеством Аполлинария Васнецова. Фурманный пер., 6, Москва. Вход 300р

Дом-музей Ф.И. Шаляпина Дом на Новинском бульваре связан с жизнью и творчеством выдающегося русского певца, знаменитого баса Фёдора Ивановича Шаляпина. Это первый собственный московский дом Шаляпина, он наполнен особой «домашней» шаляпинской атмосферой. В настоящее время Мемориальная усадьба открыта для посетителей. Их ждут выставки, тематические и обзорные экскурсии, концерты известных и молодых исполнителей, встречи абонементных циклов, детские праздники. Новинский бул., 25-27к3с5, Москва. Вход от 150р

Музей-мастерская А.С. Голубкиной Небольшой дом с фасадами в стиле эклектики, постройки второй четверти XIX века, много раз перестраивался, и практически полностью потерял свой первоначальный ампирный декор. Особняк перестраивался по инициативе купцов Сабашниковых, живших в соседнем несохранившемся доме № 6, под художественные мастерские. С 1910 по 1927 годы здесь находилась мастерская скульптора Анны Семеновны Голубкиной. С 1932 по 1952 годы в мастерской был устроен музей скульптора Анны Голубкиной. Заново музей открылся уже в 1976 году. Он работает до сих пор, являясь одним из отделов Государственной Третьяковской галереи. Временно не работает

Большой Лёвшинский пер., 12, стр. 1, Москва

Дом-музей М.С. Щепкина Дом-музей М. С. Щепкина располагается в старинном доме, построенном в конце XVIII века, и является уникальным памятником истории и архитектуры. Это здание одно из немногих дошедших до нашего времени, уцелевшее во время пожара Москвы 1812 года. Здесь последние четыре года своей жизни прожил великий русский актер Михаил Семёнович Щепкин. В музее посетители смогут увидеть подлинные предметы: книги, живописные полотна, мебель, чашку, из которой пил хозяин дома. Здесь можно окунуться в атмосферу тепла и уюта, а главное – всепоглощающей любви к искусству театра, царившей в этом доме. В музее содержится уникальная экспозиция, воссоздающая нелегкий творческий путь крепостного мальчика, ставшего благодаря своему выдающему таланту, уму и трудолюбию крупнейшим актером-реформатором, определившим пути развития театра в XIX–XX веках. Вход от 300р

ул. Щепкина, 47, стр. 2, Москва

Ну и последний на сегодня музей - Центр искусств «Центр Искусств. Москва» – это территория искусства в самом центре города.

внутреннюю экспохицию не показываю, поскольку она постоянно меняется. Но чем хороши экспозиции, так это тем, что представлены шедевры живописи из частных собраний, которые никогда прежде не демонстрировались широкой аудитории.

Экспозиция Центра постоянно меняется: одни полотна возвращаются в частные собрания, их место занимают другие. Раз в несколько месяцев открывается новая выставка шедевров.

Вход 650р

ул. Волхонка, 15, Москва