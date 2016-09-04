НЕРУСЕМ РУССКОМУ ОПЯТЬ МОДНО БЫТЬ...

ЭТНОГРАФИЯ КАК ПОВОД САМОСТИЙНОСТИ.

ВЕДУЩИЕ К РАСКОЛУ И РЕЗНИ МЕЖДУ НАРОДОМ ЕДИНЫМ.

ИЛИ НЕРУСЕМ РУССКОМУ ОПЯТЬ БЫТЬ МОДНО.

Хорошие фото?

Отличные. Спору нет.

А теперь продолжим событие и начнем его сразу после фотографировании героев, что жили в единой империи.

Случилось так, что некие личности озадачились, а какого роду казаки.

Вроде, и так было понятно, что намешанного в крови было многое, но в массе своей эти люди сильно не озадачивались этими изысками. Они просто служили Отечеству, царю и верные были в вере своей православной.

Но были среди них и около них другого сорта людишки, разделим их на два уровня:

1. Стремящиеся на не изученных темах себе некие блага поиметь, в виде защищенных диссертаций и академических званий. Но если быть откровенным до конца, то в первой категории были и просто местные этнографы, которые собирали некоторые особенности у казаков. Эти интересующиеся люди не догадывались, что их изыски попадут в руки второй категории и на основе интересных фактов и догадок польется кровь массы людей.

2. Региональные и местечковые лидеры, коим славы было маловато, и потребна была некая смута для более высокой карьеры.



В итоге ПЕРВЫЕ изыскатели, в том числе и около научные шулеры, совсем не думая о последствиях своей деятельности как для страны, так и для судеб человеческих, вывели (склеив из различных фактов, домыслов на основе баек и хуторских сказаний) некоторую теорию, что все казаки разных войсковых объединений к славянскому роду, а значит к русскому супер этносу, не имеют никакого отношения.

По их "копанием" казаки, что на Дону, что на Кубани и на Тереке, в Семеречье и Оренбурге, на Урале и на Амуре.. все они - чистокровные неруси.

Что там неруси, они выкопали то, что казаки - потомки скифов, сарматов, половцев и, о нет, ХАЗАР.

Тут мы понимает, что хазары имеются ввиду не иудейские правители в Хазарии, но для уже современного тупья малограмотного, что выросло на энергетиках, покимонах, пепси-коле, гамбургерах и ЕГЭ, эти тонкости ведь неведомы.



Но вернемся к временам фото. Так вот, материал был собран, вышли публикации мелких объемов, а кто-то ухитрился, найдя спонсора из местных дворян, издать книжки со своими домыслами и фантазиями. Ну и все бы было ничего. Кто-то прочитал и посмеялся, кто-то что запомнил и отметил несуразиц массу в выводах и на отдельных фактах, но в итоге все легло на полки под пресс пыли. Но на дворе уже стоял 1917, а там и 1918 год.

Страна вдруг поделилась на многие части. К теме статьи разделю эти части на:

1. Красных, 2. Белых и 3. Национальных.

У всех трех частей не было единства между собой, но все нас не интересуют, нас интересуют казаки как:

1. лидеры и 2. как народ.



Что же произошло в это время с 1917-18 гг.?



К сожалению, все как всегда. Некоторые упоротые на собственном величии решили стать местными владыками. Но как же этого достичь, когда многие бьются за ЕДИНУЮ ДЕРЖАВУ !?

Правильно, все просто. Они достали пыльные этнографические книжки и воспользовались идеями, мыслями и байками об исключительности людей, проживающих на контролируемых ими территориях.

Иными словами, полуграмотным пахарям и воинам, честным и героическим людям стали впаривать идеи об их уникальности, самостийности, а как следствие, необходимости отделения от единой общности и создания нового государства по имени - КАЗАКИЯ.

Вот за такой раскол и смуту им были благодарны большевики, так как вместо единого похода на Москву, белые в своем лагере получили раскол в лице малограмотных, но очень профессиональных воинов и их лидеров, преследующих личный интерес.

Чем все кончилось, мы знаем. Чем кончилось для самостийцев, предавших и царя, и государства, что их выпестовало, мы тоже знаем.

Немного отвлекусь на всеми старательно забываемые детали. Среди красных было много офицеров и казаков, очень много. К примеру, по офицерам цифры называются примерно такие (1919 и далее ): 30% у белых от времен царского штата и до 50% у красных. А еще, что казаки, познав самостийность, и окрыленные вождями в собственной исключительности, а именно, что они неруси, резали этих русских от самой своей православной души. Ну и заодно и грабить не забывали. Потом пришли к ним те, кого они грабили и резали... И понеслось все наоборот.

В гражданскую войну в любом народе и государстве не жди великодушия и милости от тех, кого ты сам презирал...

В северном Казахстане русскоязычные поселенцы еще помнят, как казачки лютовали...

Отсюда мысль простая: Геббельс не у наших ли учился способам стравливания единого народа!? А идеологи пиндосов, насаждая самостийность на Украине, не теми ли методами пользуются!?

Но все прошло и кануло в лето. Да? Вы так думаете? Я тоже так думал, ан нет. События на Украине с шальной самостийностью вам пример.

Кабы Украина одна со своими украми, что капали Черное море. Вот и в Белоруссии самоопределенцы полуграмотные нос вытаскивают, и никто их не с щелкает по носяре. А зачем Батьке их тревожить, ведь так удобно говорить, что Белоруссия как государство, а белорусы как народ были всегда, для власти это то, что надо. Ведь и лысому понятно, что если единые народы опять объединятся, то их роль как "Правящих государей" по уменьшится в разы... Вольность уже не та.



Но и в самой России не так все спокойно оказывается.

Мы все думаем, что прозападные либералы нас пытаются окучить во славу пиндосии и западного мира !?

Вы сильно ошибаетесь и плохо думаете о западных и штатовских политтехнологах.

Скромно перечислю их движухи по растаскиванию единого русского пространства. Мешаю все в кучу, как политические, так и духовные и самостийные течения, что отрабатываются в массах в РФ.

1. Униатство. Сектанизм. Сатанизм, Родноверие, и подобные течения на основе духовного миропонимания. Цель: расколоть или отделить от православия массы людей.

2. Туповатый и сумасшедший Русский национализм. Учредители, руководители и спонсоры движений часто - не русские люди.

3. Новонароды: Сибиряки. Финоугры. Готы. Новопоморы. Тартарийцы. Славянославы. Норманы. Викинги... Мифические объединения на основе переписи население в РФ: Эльфийцы. Драконанарод. Мордорцы. Ну и прочая нечисть из фантазийного мира.

4. Казаки самостийцы, что стремятся создать КАЗАКИЮ !

Ну вот, опять двадцать пять.

Улыбнулись ?

А зря. Давайте посмотрим на разявленную территорию РФ от сельских и хуторских этнографов:

1. Течение реки Дон от Рязани, где жили верховые казаки войска Донского, и до Кубани.

2. Кубань.

3. Терек и земли, отведенные терскому казачеству государями Российскими.

4. Остальные территории, что даны были для охраны и поселений казакам русским. Ой, неруси казацкой.

5. Забыл, еще Белгородская волость, часть Калужской и Тамбовской. Кажется все!?

Вам еще смешно? Тогда поехали дальше. Помните уважаемого мной атамана Казицына? Он уже сам носит и другим вешает по делам и так за "ты меня уважаешь" медаль - герой казацкого народа. По аналогу герой СССР, герой России. Он же, насколько я понимаю, и несет идею создания Казакии. На основе изысков еще тех дореволюционных книжек и дерзаний предавших присягу лидеров времен гражданской войны. Вишь какая нерусь- то получается.

Просто интересно, куда Казицин трофеи из-под Дебальцева увозил? Мы-то его как русского казака и атамана воспринимаем и уважение оказываем, а он, вишь, не то что казацкого славного роду, он НЕРУСЬ. Лупил укров самостийных, а сам ... кто!?

Ну да ладно с этим атаманом, что целый генерал полковник или еще выше, многое стало понятно. Если честно, то я его дюже уважаю, но за дела, за поступки... Но что мутить решил с самостийностью, вот за это и попал в статью.

Но есть ведь еще и ВОЛЬНЫЕ местные краеведы прославляющие КАЗАКИЮ и исключительно нерусское происхождение казаков.

Вы думаете это фигня!? А зря, как выяснилось, их очень-очень много. И сеют они свою смуту по головам младых казачков повсеместно, от хутора до социальных сетей.

Правда, когда нарываются на грамотных, что вопросы задают по сути, по истории, по делу, то сразу скользят в сторону "бана", а вот малообразованным казакам, молодежи несут свой вольный пересказ по полной. Ну, а те слушатели всю эту самостийность кушают и верят: что они исключительные неруси, а москали и кацабы - это лапотники, сермяжники, не достойные их, косопузые, великорусские шовинисты, устроившие им в предках своих резню народа казацкого.

Что-то это мне напоминает!? Ах да, историю Укрии и копания Черного моря.

Откуда у меня такие знания появились?

2 сентября 2016 года прочитал статью про Казакию, насыщенную полным бредом и фантазиями. Стал общаться с автором и выяснил, что он не казак, не русский и, по ходу, совсем живет не в России. Так и не понял, он из США или из Краины. Просто мразь сеет в нашей стране, неприязнь одной группы людей к другой. Делит опять русских на новую категорию нерусей - казаков.

В итоге выдал свой пост с общим смыслом, что тогда казаки стали теми казаками, которыми мы все гордимся, когда стали на службе Российской, а значит русскими казаками.

А самостийцы, мол, пущай знают, что если они и дальше будут народ баламутить, то русские казаки (коли потребуется) и до Парижу вновь дойдут, но без них высекут пусирайтных девок. И слава будет великая, а самостийцы, как Власовцы, будут в Праге сидеть, ожидая своего конца, рассказывая байки про свое самовеличие, уникальность, самостийность и свою "последнею" надежду для русских и казаков.

Бах, налетели вдруг самостийцы, ростовские и волгоградские, кубанские и прочие, и давай к стенке ставить, да рожами пужать. Пришлось тему глубже изучать, так как понял, что отсутствие идеологии в государстве Российском, что в конституции агентами сша вбита, несет страшную беду в нашем мире.

НАС ОПЯТЬ ДЕЛЯТ. Рушат основы основ единства государства. Мало нам укров, что вдруг стали нерусями и даже не славянами, так вот нате вам, КАЗАКИ-ТО – НЕРУСИ с территориальными притязаниями к РОССИИ И РУССКИМ.

Давайте посмотрим, что получается на пиндосовский лад.

Есть бешеная укрия, что имеет в идеологии бешеных свидомитов (которые у власти ныне в куеве) территориальные претензии к России. При этом они же себя причисляют и народу втюхивают, что они укры великие и неруси от степных кровей, а посему и не совсем славяне. Но при этом и русские в России - не русские, а татарвня монглоидно-финоугорского типа.

Есть течения в Белоруссии, там та же основа - неруси и не славяне. Но пока тихо сидят. Батька дал чуть воли, но не более.

А вот Россия, где на огромной территории втихаря проповедуется хуторянам, селянам, недалекой молодежи, что они так же неруси, а заодно и шовинизм, высокомерие и полуправдивую историю на основе этнографии, легенд и баек. Замес совсем крутой на основе гражданской войны получается. Вот молодой казачек туповатой наружности выдал: мы вас, кацабов, возле станицы такой-то, порубали аж 25 000.... Не лезьте к нам.

Для другого идеолога самостийности казачьей гетман Сагайдачный - в общем почти герой. Герой он и для укропитеков, просто аналогию я провел. А между прочим, этот гетман с войском не малым в 1618 году шел под Москву на помощь к своему хозяину, королю польскому Владиславу. И резали казачки НЕрусские от Орла и до Тулы, от Пронска и до Рязани. Грабили и жгли храмы православные, насиловали и в полон гнали людей русских... Торопились Москву пограбить - не случилось. А есть еще и забытая мразь гетман И.Выговский...

Как же так случается, что и для хазарских укров и для неруси казацкой герои общие имеются? Ах да, казаки-то и от ХАЗАР ведут свой корешок... Тогды все понятно. Вон укры уже под Ватикан народ перекрещивают методом УНИИ, а нерусей казаков, что пока за православие (а так ли это, насколько они воцерковленные?) со временем перекрестят на "любо" в хазарскую веру...

Какой дятел скажет, глядя на события на Украине, что так не может случится?



Вот только когда этим новоявленным этнографам задаешь вопросы с толком про тот же реестр, про патриарха Гермогена, далее звучит, что мол сей факт не изучен... Но именно на не изученных фактах они и строят свои версии, выдавая их за исторические факты. Опять как у укров, те же методы, те же способы...



Итак, подведем итог.

1. Казаки всегда «бились» за реестр, а значит за воинскую службу. Казаки стали тогда казаками, когда им Русский царь дал реестр, поручил службу и дал в надел земли, с тех пор и прославлены были русские казаки. Когда сие было преступлено по лживым умыслам рвущихся к власти, то случилась братоубийство великое. Ведь изначально многие казаки подержали Советы.

2. А значит с тех пор - Есть русские казаки и другим не бывать. Все другое есть в итоге смута и братоубийство. Да, есть этнос - казачий на основе суперэтноса великорусского. В том числе и служивые люди, коих казаки во все времена, естественно, при определенных условиях брали в свои ряды. Были такие и французы и турки, поляки, сербы и люди с Кавказа, были и народы (Башкиры, Калмыки)...

3. После падения Советского Союза выяснилось, что много людей, что помнят свой казачий род, но оторванных от ореола компактного проживания совсем не знают ни говор, ни традиции. Мало того, многие не могут привязать себя к войсковым объединениям. Ну нет в Смоленске войска традиционного. А человек и службу знает, да еще и в офицерских чинах. Многие по бывшим Союзным республикам разбросаны, так случилось по той же службе, как военнослужащего, так и по рабочим и семейным обстоятельствам. Есть много и новоявленных казаков из русских и других народов, что по своему образу мысли и поступкам в различных конфликтах стали причислять себя к казакам. Что делать с ними?

Получается, что коли есть неруси казацкие, то противоположность им РУССКИЕ КАЗАКИ тоже уже есть!? А там и посмотрим, чья возьмет опять. Вопрос: А НЕ СОЗДАТЬ ЛИ НАМ «ВОЙСКО РУССКИХ КАЗАКОВ»?) Хотя есть уже такое понятие как ЦКВ (центральное казачье войско).

4. Вопросы к самостийцам, что любят выть о жертвах и рубках в годы гражданской войны. Так сказать за прадедов болеют.

А. А где были ваши ДЕДЫ и бабушки во время Великой Отечественной войны?

Б. А кем были в годы СССР ваши родители, а именно: в пионерах и комсомольцах были, а коммунистами?! А не служили ли вы и они в офицерах в годы СССР !? Вот я лично служил, чем и горжусь.

В. Кем себя видите в Казакии? Бургомистрами или полицаями по отношению к русскоязычным, что будут жить в Казакии, что для казаков хазарских?

Г. Казак - это еще и служба, сие - ФАКТ. Расскажите мне о своей службе, нерусские казаки, а самое главное, КОМУ СЛУЖИТЕ, неруси?

5. Буряты, что прославили себя в бронекопытных наскоках, что случались в Грузии и в «Северном ветре», не отказываясь от своего тейп, именуют себя Русскими и совсем не понимают тех, кто не служит и зовет себя русским! Бурятские - русские - казаки в реестре… Казакам ничто сие не напоминает из прошлой истории войска Донского, Кубанского….???

(Тут хотел выставить видео, но его блокирует ютуб. Постоянно и много лет. Суть такова: идет рубка казаков (белых и красных) и старый казак возопил: Господи, да где тут свои, где чужие!?)

Итак, мое слово такое. Есть русские казаки, и другим не бывать. Другие не русские казаки уже были, во Франции и Польше. Первые провалили эксперимент, вторые грабили Россию. Хазарским казакам есть одна дорога: или в создаваемую Хазарию, ну или в Биробиджан.