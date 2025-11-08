Поздравляем Александру Пахмутову с днём рождения!

Поздравляем с днём рождения несравненную и всенародно любимую Александру Пахмутову!

В творчестве Александры Николаевны отражается огромная эпоха в истории великой страны. Её песни стали гимном нескольких поколений россиян. Они помогают жить, любить и мечтать, покорять вершины и не пасовать перед трудностями.

Дорогая Александра Николаевна, желаю Вам бодрости духа, сердечного тепла, здоровья и благополучия.

https://t.me/infomoscow24/72233

Маленькая артистка с большим будущим, покорившая мир В 13 лет маленькая хрупкая девочка, которой на вид не дашь больше восьми с огромным аккордеоном ходила в освобождённом Сталинграде по госпиталям и играла любимые песни солдат. Шёл 1943 год, Сталинград только освободили, все госпитали были переполнены ранеными бойцами, которые с нетерпением ждали свою маленькую артистку. Они очень полюбили эти «концерты» и это юное дарование.

И она каждый день шла пешком в очередной госпиталь с тяжеленным аккордеоном, чтобы порадовать своих подопечных. Звали эту девочку Аля Пахмутова. Александра Пахмутова родилась в ноябре 1929 года в поселке Бекетовка, в 18 километрах от Сталинграда и была младшей из четверых детей.

Её мать Мария в первом браке осталась вдовой с двумя детьми, муж пропал без вести на Гражданской войне. 21-летняя вдова не опустила руки, выучилась на парикмахера, и сама воспитывала двоих детей, берясь за любую работу.

В 1935 году она встретила новую любовь – Николая Пахмутова. Его не остановило то обстоятельство, что Мария была старше его на 5 лет и у неё было двое детей.

Они поженились, детей Зою и Мишу Николай усыновил.

Через год в семье родилась дочь Людмила, а в 1929 году – Александра (дома девочку все звали Алей).

Николай Пахмутов был очень разносторонним и одарённым человеком. Не имея музыкального образования, он играл на многих инструментах, даже на арфе. В доме было фортепиано, на котором Николай музицировал для семьи и гостей, а в посёлке руководил оркестром народных инструментов. Аля, как только научилась ходить, добралась до инструмента и больше от него не отходила. Уже в три года она начала подбирать ноты на слух, а в пять лет сочинила первую пьесу про курочек.

Родители решили помочь дочке развивать свой талант и записали её в музыкальный кружок, а когда ей исполнилось 7, стали возить ее в Сталинград, в музыкальную школу.

Её первый концерт состоялся в 1938 году, когда Але было 8 лет. На вечере памяти Ленина они с папой сыграли в четыре руки переложение 40 симфонии Моцарта. В мае 1941 года Александра была зачислена в спецшколу при Ленинградской консерватории. Но война сломала все планы, Але с мамой и сёстрами пришлось уехать в эвакуацию в Казахстан, отец с Михаилом остались работать на СталГРЭС, которая не останавливалась.

В Казахстане Аля освоила игру на аккордеоне и выступала перед раненными в госпиталях. Тем же она занималась, когда семья вернулась в разрушенный Сталинград в мае 1943 года.

Однако, отец понимал, что его талантливой дочери нужно обязательно учиться в Москве. Ему удалось выпросить командировку и в сентябре 1943 года Александра с отцом приехали в столицу.

Там, в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории Александру прослушала целая комиссия, которая постановила, что эту талантливую девочку нужно обязательно принять.

Интерната при школе не было и Александру поселили у друзей семьи, проживавших в столице. А после победы в столицу перебралась уже вся семья Пахмутовых. Осенью 1945 года об учениках этой музыкальной школы был снят документальный фильм, который назывался «Юные музыканты», а вскоре имя Александры стало известно всей огромной стране.

В 2019 году в Волгограде в парке Александры Пахмутовой был открыт памятник маленькой девочке с баяном. https://t.me/skaziistorii/124 ... https://t.me/skaziistorii/128 Встреча А. Н. Пахмутовой со школьниками школы-интерната г. Черкесска (1969 г.)

Мир Александры Пахмутовой. Документальный фильм (2019)