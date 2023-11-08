С днём рождения, дорогая Александра Николаевна Пахмутова!

"Пусто на Земле одной без тебя": жизнь и любовь Александры Пахмутовой

Поэт Николай Добронравов и композитор Александра Пахмутова. Фото: © Global Look Press/Anatoly Lomokhov

Поклонники переживают за состояние 93-летней композитора Александры Пахмутовой, которая 16 сентября потеряла мужа – поэта Николая Добронравова, не дожившего два месяца до своего 95-летия. В творческом и семейном союзе они были почти 70 лет. После потери мужа легендарная пианистка, как пишут СМИ, постоянно плачет.

В материале РЕН ТВ рассказываем, что известно о состоянии Александры Николаевны, как сложилась ее жизнь и какой была их удивительная история любви с Николаем Николаевичем.

Первую пьесу для фортепиано написала в 5 лет.

Детство и юность

Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне Волгоград).

В три с половиной года она начала играть на фортепиано и сочинять музыку. Это вполне закономерно, ведь у нее был очень творческий отец: Николай Андрианович работал на электростанции, но в свободное время играл на фортепиано в кинотеатрах во время демонстрации немых фильмов. Также он писал картины, играл на балалайке, скрипке и арфе.

Уже в пятилетнем возрасте Александра Николаевна написала первую полноценную пьесу для фортепиано под названием "Петухи поют". Через два года она стала учиться в Сталинградской музыкальной школе, но начавшаяся в июне 1941 года Великая Отечественная война прервала ее занятия.

"Я жила в пятиэтажном доме на Сталгрэсе, а школа была через дорогу. Она была каменная, такого розового цвета, кажется трехэтажная. Там я закончила 4 класса, осенью 1941 года начался 5 класс. Мы занимались до поздней осени, а потом уже занимались у кого-нибудь дома. Школа была занята. Не знаю только точно, был ли там госпиталь или что-то другое. Хорошо помню выпускной вечер в 20-х числах июня 1941 года. Я там, конечно, не была, но моя мама была в родительском комитете. Помню, они хлопотали с угощением. Всю ночь в школе играл духовой оркестр. Нам через дорогу было очень хорошо слышно. Было очень весело и торжественно. А через несколько дней началась война", – вспоминала будущая композитор.

Фото: © РИА Новости

Семья маленькой Пахмутовой год находилась в эвакуации в Казахстане, и девочка продолжала заниматься музыкой в Караганде.

Несмотря на все трудности, в 14-летнем возрасте в 1943 году она приехала в Москву и была принята в легендарную Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории (тогда она называлась Школа одаренных детей), в которой обучались многие выдающиеся мастера музыкального искусства. В одном классе с ней учились будущие всемирно известные пианист Е.В. Малинин, скрипач Э.Д. Грач и многие другие.

После музыкальной школы в 1948 году поступила в Московскую государственную консерваторию (класс В.Я. Шебалина).В 1953 году окончила консерваторию, а в 1956 году – аспирантуру. Александра Николаевна защитила диссертацию на тему "Партитура оперы М.И. Глинки "Руслан и Людмила". Однокурсники отмечали ее настойчивый и твердый характер.

"Бесспорно, без мелодического таланта композитору в песне делать нечего; это жестокий закон, но – закон, но талант еще не гарант. Как будет воплощен замысел песни, как будет развиваться ее тематическое зерно, как будет сделана партитура, как будет осуществлена запись в студии – все это не последние вопросы и из всего этого тоже складывается образ", – говорила Александра Николаевна.

Фото: © РИА Новости

"Как молоды мы были". Музыка легендарной Пахмутовой

Особенно известна композитор как автор музыки к песням, особенно в творческом дуэте с мужем – поэтом Николаем Добронравовым. В общей сложности на ее счету примерно 400 песен, среди которых:

"Песня о тревожной молодости" (1958);

"Геологи" (1959);

"Старый клен" (1961);

"Орлята учатся летать" (1965);

"Нежность" (1966);

"Трус не играет в хоккей" (1968);

"Мелодия" (1973);

"Надежда" (1974);

"Беловежская Пуща" (1975);

"Как молоды мы были" (1976);

"Команда молодости нашей" (1979);

"До свиданья, Москва" (1980).

Вот что Николай Добронравов рассказывал о песне "Мелодия":

"Часто она (Александра Пахмутова. – Прим. ред.) пишет сперва мелодию, а уже потом я сочиняю к ней текст… Расскажу на примере "Мелодии". Мы жили тогда в Рузе, и однажды вечером Аля говорит: "Коля, послушай одну новую мелодию, я сама еще не могу понять, интересна она или нет. Послушай, стоит из нее что-то делать?" Сыграла. Я говорю: "Аля, не знаю, но мне кажется, это потрясающе". Я не очень чисто пою, но плохую музыку от хорошей всегда отличу. Ну, в общем, взялся я за эту Алину тему".

Песни Пахмутовой исполняли и исполняют такие певцы, как Анна Герман, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова и другие.

Одаренная композитор писала в том числе произведения для симфонического оркестра ("Русская сюита", концерт для трубы с оркестром, увертюра "Юность", концерт для оркестра, "Ода на зажжение огня", музыка для ансамбля колоколов), и сочинения кантатно-ораториального жанра ("Василий Теркин", "Прекрасная, как молодость, страна", кантаты для детского хора и симфонического оркестра "Красные следопыты", "Отрядные песни").

На музыку Пахмутовой в Государственном академическом Большом театре и в Одесском Государственном театре оперы и балета был поставлен балет "Озаренность". Песни Пахмутовой звучали в исполнении Ансамбля Александрова, Хора имени Пятницкого, ансамблей "Песняры", "Самоцветы", "Надежда", "Верасы", "Сябры" и других. Фото: © ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Кроме того, она писала мелодии для кинофильмов. Нам всем знакомы композиции, которые звучат в фильмах "Девчата", "Три тополя на Плющихе", "Битва за Москву" и многих других. В 1980 году специально для Олимпиады Международного олимпийского комитета (МОК) Пахмутова сочинила музыку к фильму "О спорт, ты – мир!" по заказу. Поучаствовала Пахмутова и в создании спортивных гимнов "Команда молодости нашей" и "Трус не играет в хоккей".

"Сейчас, когда шоу-бизнес и власть денег заставляют добиваться успеха любой ценой, очень многое из того, что считалось ценным, считается старомодным. Это очень выгодно и удобно для разрушения моральных ценностей: мол, нельзя быть старомодным, это старики выходили на сцену в смокингах, а мы сейчас выйдем в грязных майках!.. Хотя, замечу, на том же Западе, которому поклоняются многие наши молодые исполнители, никто уже в грязных майках не выходит. Все зависит от культуры человека и от его положения", – размышляла композитор.

За свою творчество Александра Николаевна была награждена множеством наград и призов, среди которых Государственные премии СССР, ордена "За заслуги перед Отечеством" I, II и III степени, два ордена Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, орден Дружбы Народов, орден Франциска Скорины, орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени.

"Ты моя мелодия". Любовь с Николаем Добронравовым

Трогательная история союза в творчестве и в браке

Николай Добронравов и Александра Пахмутова познакомились в молодости, в 1956 году. Тогда поэт работал на Всесоюзном радио – читал стихи в детской программе "Пионерская зорька". А Александру Николаевну пригласили написать музыку для этих стихотворений, чтобы получились детские песни. Первое их совместное произведение называлась "Лодочка моторная".

Композитор и поэт влюбились друг в друга с первого взгляда. Хотя поэт сначала смутился: миниатюрная Пахмутова ниже его на две головы – всего 149 см. Они подолгу гуляли по Москве, дарили друг другу подарки. Уже через три месяца они поженились. Фото: © ТАСС/Анатолий Морковкин

"Я помню, что самое первое впечатление это было, ну просто я влюбился с первого взгляда. Все случилось как-то очень быстро, решили расписаться и расписались", – делился Николай Николаевич.

Александра Николаевна не стала надевать на свадьбу традиционное белое платье – она появилась на бракосочетании в элегантном розовом костюме. На медовый месяц молодожены поехали к родственникам в Абхазию, а после возвращения домой в Москву стали работать в творческом союзе.

Детей у пары за 67 лет брака не появилось. Но зато они "подарили жизнь" множеству трогательных и добрых песен, ставших частью нашей культуры. Их дуэт создал огромное количество молодежных и детских хитов, так что некоторые называют их детьми всю страну. Помимо этого, творческая пара внимательно следила за молодыми талантами и опекала их, так что многие музыканты и певцы называли Александру Николаевну и Николая Николаевича вторыми родителями.

Семейная пара жила в Москве, загородный дом у них находился в Переделкино. Об их любви и жизни известно множество фактов. К примеру, Александра Николаевна при своем миниатюрном росте была серьезно увлечена футболом. Вместе с мужем они поддерживали сборную России, а сама Пахмутова также болеет за команду "Ротор" из ее родного Волгограда.

"Брак держится на взаимопонимании и уважении. И, само собой, на огромной любви. Нужно уметь прощать друг друга – абсолютно за все и лучше сразу. И уметь терпеть друг друга. Удивлять и удивляться." -Николай Добронравов

В конце 2020 года Пахмутова и Добронравов были госпитализированы с коронавирусом. Им удалось преодолеть инфекцию, после болезни они соблюдали самоизоляцию. Фото: © ТАСС/Михаил Фомичев

Уход Николая Николаевича

16 сентября 2023 года стало известно, что Николай Николаевич ушел из жизни, не дожив до 95-летия всего два месяца. Причиной смерти, по сообщениям СМИ, стала остановка сердца после продолжительной болезни. По данным ряда изданий, в последние месяцы своей жизни Добронравов провел в санатории (по некоторым данным, вместе с женой), где в основном лежал, так как не мог ходить. Знакомые рассказали, что состояние здоровья поэта ухудшилось после перенесенного несколько лет назад коронавируса.

Александра Николаевна надеялась, что супруг справится и сможет побороть болезнь. Но, к сожалению, этого не произошло.

По данным из СМИ, жена получила известие о смерти любимого мужа только спустя 12 часов. К дому специально вызвали скорую, так как опасались за самочувствие Александры Николаевны.

Некоторые издание передают, что Александра Николаевна изначально приняла новость стойко, но теперь она постоянно плачет после своей потери. Поклонники пишут для нее в Сети слова поддержки и пожелания доброго здоровья:

"Дорогая, любимая Александра Николаевна! Примите мои искренние соболезнования. Уход Николая Николаевича – невосполнимая утрата для всех нас. Держитесь".

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Интересные факты об Александре Пахмутовой

Именем Александры Пахмутовой назван открытый в 1968 году астероид Pakhmutova.

В 1976 году ее именем также была названа и официально зарегистрирована в Планетном центре в городе Цинциннати (США) малая планета № 1889 между Марсом и Юпитером, открытая крымскими астрономами.

В течение многих лет Александра Николаевна была председателем Всесоюзной комиссии массовых музыкальных жанров. Более 20 лет, начиная с 1968 года, возглавляла жюри Международного конкурса песни "Красная гвоздика".

В 2011 году в Магнитогорске в качестве гимна города была утверждена песня "Магнитка" Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.

Песни Пахмутовой пели не только советские, но и западные артисты. Например, экс-вокалист группы Modern Talking Томас Андерс, британская группа Living Sound и восточногерманский коллектив Kreis.

В родном городе Пахмутовой поклонники подарили ей неизвестные ранее фото ее родителей, чему она была приятно удивлена.

Говорят, что песня "Мелодия" была написана Добронравовым под вдохновением от чувств к любимой жене. Но эта композиция также ассоциируется у россиян с еще одной трогательной историей любви – певца Муслима Магомаева и его супруги Тамары Синявской.

По слухам, Пахмутова долго не соглашалась писать песню для фильма "Три тополя на Плющихе". А согласилась "только из-за крупного плана Олега Ефремова".

В 1972 году на мюнхенской Олимпиаде Пахмутова, Добронравов и Рождественский чудом избежали встречи с террористами.

В 2000 году поэт и композитор попадали в ДТП.

Песня "Русский вальс" была включена в 15-минутный концерт, который состоялся в 1994 году в присутствии английской королевы Елизаветы II.

https://ren.tv/longread/1143885-aleksandra-pakhmutova

Сайт Александры Николаевны, там можно послушать так полюбившиеся всем нам её произведения:

Александра Николаевна Пахмутова в Интернете

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