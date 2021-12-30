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Ёлки ГУМа

Традиционно перед Новым годом заглянем в ГУМ на ёлки. Просто посмотрим что в этом году предложили!

Ёлки ГУМа

Как я поняла этот год посвящен Щелкунчику. Посудите сами, везде на него натыкаешься в оформлении пространства.Ёлки ГУМаЭто сразу у входа. Как Вы помните там три линии.Ёлки ГУМаЗашли с улицы Ильинка и пошли, по пути фотографируя ёлки.Ёлки ГУМаКаждую ёлку представлял либо бутик торгового центра, либо какая-нибудь компания.Ёлки ГУМаВстречались и странноватые украшения.Ёлки ГУМаСогнулась под тяжестью (ну задумано так)Ёлки ГУМаИз-за мигания огоньков резкость поплыла.Ёлки ГУМаЁлка РИА НовостиЁлки ГУМаЁлки ГУМаА тут интересная задумка. Пластиковые шары закутали в капрон разного цвета. Получилось весьма оригинально.Ёлки ГУМаЁлка составленная из южных растений.Ёлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаДинамо? Синяя ёлкаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаМы как всегда пошли рано. Были в ГУМЕ где-то к 10. Поэтому пока народу не так много.Ёлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаА вот эта мне понравилась своей оригинальностью.Ёлки ГУМаЁлки ГУМаВ каждом окошке свой предметЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаА вот и главная елка ГУМа. В этот раз она белая.Ёлки ГУМаВот я и говорю, что тематика - Щелкунчик.Ёлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаОтлично, Какие художники - такое и искусство!Ёлки ГУМаБусы повесили, встали в хоровод... а бусы-то стеклянные.Ёлки ГУМаДетством пахнуло.Ёлки ГУМаЁлки ГУМаИмператорский фарфоровый завод ПетербургаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаАга, елочные игрушки с таблетками, сама елка не получилась, слишком размазан кадр. Никак Бигфарма подсуетилась))))Ёлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаН-дааа...Ёлки ГУМаЁлки ГУМаКоммерсант издевается.Ёлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаО! Театр куколЁлки ГУМаЁлки ГУМаИ тут впихнули штрихкод!Ёлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаБуратино и МальвинаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаВот и опять Щелкунчик. Нет, не ноги, а выше))))Ёлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаНу хорошо, что хоть белье не повесили, а то с них стало бы!Ёлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаНда, одна вода (или дождик) и никакой тематики.Ёлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаМиленько. Кружева повесили и считается нарялили.Ёлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаАга... все кремлевские звезды.Ёлки ГУМаПодушечная ёлкаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаи Хрюши, ни Степаши... и даже Валуева нет)))Ёлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЕлка Гарри ПотераЁлки ГУМаНа 2 этажеЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаВ этот раз бедновато устроены витрины 2 этажа. Тут каждый год были интересные куомпозицииЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаЁлки ГУМаВот еще стоят разрисованные скамейки.Ёлки ГУМаЁлки ГУМаА в тех местах, где раньще несколько лет были предметы 40-50 годов открыли зал для вакцинации...Ёлки ГУМаВ этот раз мне мало понравились елки. В прошлые разы были повеселее и с выдумкой побольше! Может мне кажется?

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