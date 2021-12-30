Традиционно перед Новым годом заглянем в ГУМ на ёлки. Просто посмотрим что в этом году предложили!
Как я поняла этот год посвящен Щелкунчику. Посудите сами, везде на него натыкаешься в оформлении пространства.Это сразу у входа. Как Вы помните там три линии.Зашли с улицы Ильинка и пошли, по пути фотографируя ёлки.Каждую ёлку представлял либо бутик торгового центра, либо какая-нибудь компания.Встречались и странноватые украшения.Согнулась под тяжестью (ну задумано так)Из-за мигания огоньков резкость поплыла.Ёлка РИА НовостиА тут интересная задумка. Пластиковые шары закутали в капрон разного цвета. Получилось весьма оригинально.Ёлка составленная из южных растений.Динамо? Синяя ёлкаМы как всегда пошли рано. Были в ГУМЕ где-то к 10. Поэтому пока народу не так много.А вот эта мне понравилась своей оригинальностью.В каждом окошке свой предметА вот и главная елка ГУМа. В этот раз она белая.Вот я и говорю, что тематика - Щелкунчик.Отлично, Какие художники - такое и искусство!Бусы повесили, встали в хоровод... а бусы-то стеклянные.Детством пахнуло.Императорский фарфоровый завод ПетербургаАга, елочные игрушки с таблетками, сама елка не получилась, слишком размазан кадр. Никак Бигфарма подсуетилась))))Н-дааа...Коммерсант издевается.О! Театр куколИ тут впихнули штрихкод!Буратино и МальвинаВот и опять Щелкунчик. Нет, не ноги, а выше))))Ну хорошо, что хоть белье не повесили, а то с них стало бы!Нда, одна вода (или дождик) и никакой тематики.Миленько. Кружева повесили и считается нарялили.Ага... все кремлевские звезды.Подушечная ёлкаи Хрюши, ни Степаши... и даже Валуева нет)))Елка Гарри ПотераНа 2 этажеВ этот раз бедновато устроены витрины 2 этажа. Тут каждый год были интересные куомпозицииВот еще стоят разрисованные скамейки.А в тех местах, где раньще несколько лет были предметы 40-50 годов открыли зал для вакцинации...В этот раз мне мало понравились елки. В прошлые разы были повеселее и с выдумкой побольше! Может мне кажется?
Свежие комментарии