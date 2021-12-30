Традиционно перед Новым годом заглянем в ГУМ на ёлки. Просто посмотрим что в этом году предложили!

Как я поняла этот год посвящен Щелкунчику. Посудите сами, везде на него натыкаешься в оформлении пространства. Это сразу у входа. Как Вы помните там три линии. Зашли с улицы Ильинка и пошли, по пути фотографируя ёлки. Каждую ёлку представлял либо бутик торгового центра, либо какая-нибудь компания. Встречались и странноватые украшения. Согнулась под тяжестью (ну задумано так) Из-за мигания огоньков резкость поплыла. Ёлка РИА Новости А тут интересная задумка. Пластиковые шары закутали в капрон разного цвета. Получилось весьма оригинально. Ёлка составленная из южных растений. Динамо? Синяя ёлка Мы как всегда пошли рано. Были в ГУМЕ где-то к 10. Поэтому пока народу не так много. А вот эта мне понравилась своей оригинальностью. В каждом окошке свой предмет А вот и главная елка ГУМа. В этот раз она белая. Вот я и говорю, что тематика - Щелкунчик. Отлично, Какие художники - такое и искусство! Бусы повесили, встали в хоровод... а бусы-то стеклянные. Детством пахнуло. Императорский фарфоровый завод Петербурга Ага, елочные игрушки с таблетками, сама елка не получилась, слишком размазан кадр. Никак Бигфарма подсуетилась)))) Н-дааа... Коммерсант издевается. О! Театр кукол И тут впихнули штрихкод! Буратино и Мальвина Вот и опять Щелкунчик. Нет, не ноги, а выше)))) Ну хорошо, что хоть белье не повесили, а то с них стало бы! Нда, одна вода (или дождик) и никакой тематики. Миленько. Кружева повесили и считается нарялили. Ага... все кремлевские звезды. Подушечная ёлка и Хрюши, ни Степаши... и даже Валуева нет))) Елка Гарри Потера На 2 этаже В этот раз бедновато устроены витрины 2 этажа. Тут каждый год были интересные куомпозиции Вот еще стоят разрисованные скамейки. А в тех местах, где раньще несколько лет были предметы 40-50 годов открыли зал для вакцинации... В этот раз мне мало понравились елки. В прошлые разы были повеселее и с выдумкой побольше! Может мне кажется?