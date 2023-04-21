Ленин всегда живой !

Поручая своё вдохновение

Бумаге и карандашу,

В честь дня рождения Ленина,

Товарищи, я прошу:

Поменьше речей елейных,

Поменьше словесной воды –

Отметим его юбилей мы,

Вникая в его труды!

Чтобы извлечь уроки,

Чтобы туман редел

И прорастали строки

Всходами ленинских дел.

И чтоб новоявленным барам,

Мракобесам и палачам

Являлся ночным кошмаром

Пристальный взгляд Ильича.

Андрей Шигин

https://stihi.ru/2020/04/22/6693

Первый в мире памятник Ленину, установленный в поселке Верхний Фиагдон Алагирского района Северной Осетии - Алании в 1924 г. Памятник Ленину в Александровске-Сахалинском, установлен в 1937 году. Автор - Иван Шадр. В середине 1950-х заменили: Памятник Ленину на острове Шпицберген (Грумант). В минском музее, 1970-е. Бюст В.И. Ленина. Калининградская область, Краснознаменский муниципальный округ, п. Алексеевка, в центре поселка, у дороги Бюст В.И. Ленина. г. Киржач г. Армянск Памятник В.И.Ленину в Кузьминках Киевское метро, станция Театральная Сталинград, 1925 Сталинград, 1925 Монумент на плотине Истаравшанского водохранилища в Таджикистане. Накануне. Художник Юрий Ракша. 1973 год. В. И. Ленин Художник И. В. Космин Скульптура В.И. Ленина на Всесоюзной выставке молодых художников в Москве, 1982 год. Скульптор Пётр Лукич Малков Ленин в общежитии ВХУТЕМАСа 25 февраля 1921 года спорит со студентами о футуризме, Маяковском и будущем искусства. Работа Алексея Сотникова, 1965 Выступление В. И. Ленина на митинге рабочих Путиловского завода в мае 1917 года. Исаак Бродский. 1929 год Мир народам! Художник Анатолий Левитин Ленин в Дрезденской галерее в 1914 году. Дмитрий Налбандян. 1970‑е годы В.И. Ленин у прямого провода. Художник Игорь Грабарь. 1933 год Ефим Рубин "Приезд Ленина в Белоостров", 1949. С делегатами в арабской национальной одежде (художника не нашла - Ж.Ч.) Иллюстрация из книги «Жизнь Ленина». Пётр Староносов. 1934–1936 годы. 1973 год. г. Ленинград. Япония. 1929 год.

А это Украина, Киев: Памятник Ленину в Киеве. 70-е годы. Фото Борис Ушмайкин

А вот монумент в честь Великой Октябрьской социалистической революции в Киеве:

Располагался на площади Октябрьской революции (ныне площадь Независимости) с 1977 по 1991 год.

Сегодня есть повод рассказать об одном из грандиознейших монументов Украины.

Памятник был открыт 22 октября 1977 года в честь 60-летия Октябрьской революции.

Его авторы: скульпторы В.З. Бородай, В.И. Зноба, И.С. Зноба, архитекторы А.И. Малиновский, М.М. Скивицкий.

Перед пилоном находились четыре бронзовые фигуры — рабочего, работницы, солдата и матроса (высота каждой статуи 5,25 м). Их лица напряжены, взгляд сосредоточен, позы выражают уверенность в правоте своего дела. Над ними на фоне пилона в виде развернутого знамени высотой 18,4 м возвышалась фигура Владимира Ленина высотой 8,9 м, выполненная из красного гранита. Вся скульптурная группа была размещена на гранитном стилобате.

Выразительность памятника достигалась контрастным сочетанием лаконичности монументальных форм статуи Ленина с реалистичными, чётко смоделированными изображениями участников революции. Высотный перепад уровней террасы, где размещался монумент, был решён с помощью широких гранитных лестниц и ступенчатой композиции, включающей газоны и каскады водохранилищ. Монумент крупного размера вписывался в градостроительный ансамбль центральной площади Киева благодаря уравновешенной пирамидальной композиции.

Именно возле этого памятника проходили торжественные события, возлагались цветы.

После провозглашения Украиной независимости, площадь была переименована, а 12 сентября 1991 года монумент был демонтирован. В октябре 84 гранитных блока привезли на территорию Музея истории Киева, в 1998 их передали АО “Укрреставрация” как вторсырье...

https://t.me/c/1255997905/15012 Памятник Ленину в Сиэтле (США), снимок 2017 г: Традиционное для 22 апреля

Тот, кто о красном терроре рыдает

И к покаянию русских зовёт —

Грабящим нашу страну помогает,

Воду Чубайсу на мельницу льёт.

Кто круглый год коммунистов ругает,

Славит взахлёб Николашку-царя —

Тот социальный заказ выполняет,

Баксы свои получает не зря!

«Вам бы не слушать тогда, россияне,

Подлых предателей-большевиков —

Стали бы справные все вы крестьяне,

Каждый имел бы троих батраков.

Хлебом Европу своим бы кормили,

В Ниццу бы ездили все отдыхать,

Крест на Софии Святой водрузили,

В космос на козах учились летать...

Власть олигархов сменить не пытайся,

Всё, что украдено ими — не трожь.

Лучше постом и молитвой спасайся —

Этим блаженство в раю обретёшь!

Русский, покайся, стань Божьей овечкой!» —

Замысел этот несложно постичь:

Олухов, в храме стоящих со свечкой,

Легче гораздо и резать, и стричь.

Тот, кто о Ленине чушь сочиняет,

Врёт про «цветущий тринадцатый год» —

Явно синдромом Иуды страдает:

Знает, что предал страну и народ.

Вот и боится в душе, что проснётся,

Встанет Ильич, бородат и суров.

Плохо тогда ренегатам придётся —

Всех расстреляет как бешеных псов.

И.Пыхалов, 2004



https://pyhalov.livejournal.com/729373.html И завершить хочется словами великой песни о Великом и Самом Человечном Человеке!!!

Ленин всегда живой

https://w ww.youtube.com/watch?v=XZpijde711w

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