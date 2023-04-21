Ленин всегда живой !

Поручая своё вдохновение
Бумаге и карандашу,
В честь дня рождения Ленина,
Товарищи, я прошу:
Поменьше речей елейных,
Поменьше словесной воды –
Отметим его юбилей мы,
Вникая в его труды!
Чтобы извлечь уроки,
Чтобы туман редел
И прорастали строки
Всходами ленинских дел.
И чтоб новоявленным барам,
Мракобесам и палачам
Являлся ночным кошмаром
Пристальный взгляд Ильича.
Андрей Шигин
https://stihi.ru/2020/04/22/6693
Первый в мире памятник Ленину, установленный в поселке Верхний Фиагдон Алагирского района Северной Осетии - Алании в 1924 г.Памятник Ленину в Александровске-Сахалинском, установлен в 1937 году. Автор - Иван Шадр. В середине 1950-х заменили:Памятник Ленину на острове Шпицберген (Грумант).В минском музее, 1970-е.Бюст В.И. Ленина. Калининградская область, Краснознаменский муниципальный округ, п. Алексеевка, в центре поселка, у дорогиБюст В.И. Ленина. г. Киржачг. Армянск Памятник В.И.Ленину в КузьминкахКиевское метро, станция ТеатральнаяСталинград, 1925Сталинград, 1925Монумент на плотине Истаравшанского водохранилища в Таджикистане.Накануне. Художник Юрий Ракша. 1973 год.В. И. Ленин Художник И. В. КосминСкульптура В.И. Ленина на Всесоюзной выставке молодых художников в Москве, 1982 год. Скульптор Пётр Лукич МалковЛенин в общежитии ВХУТЕМАСа 25 февраля 1921 года спорит со студентами о футуризме, Маяковском и будущем искусства. Работа Алексея Сотникова, 1965Выступление В. И. Ленина на митинге рабочих Путиловского завода в мае 1917 года. Исаак Бродский. 1929 годМир народам! Художник Анатолий ЛевитинЛенин в Дрезденской галерее в 1914 году. Дмитрий Налбандян. 1970‑е годыВ.И. Ленин у прямого провода. Художник Игорь Грабарь. 1933 годЕфим Рубин "Приезд Ленина в Белоостров", 1949.С делегатами в арабской национальной одежде (художника не нашла - Ж.Ч.)Иллюстрация из книги «Жизнь Ленина». Пётр Староносов. 1934–1936 годы.1973 год. г. Ленинград.Япония. 1929 год.
А это Украина, Киев:Памятник Ленину в Киеве. 70-е годы. Фото Борис Ушмайкин
А вот монумент в честь Великой Октябрьской социалистической революции в Киеве:
Располагался на площади Октябрьской революции (ныне площадь Независимости) с 1977 по 1991 год.
Сегодня есть повод рассказать об одном из грандиознейших монументов Украины.
Памятник был открыт 22 октября 1977 года в честь 60-летия Октябрьской революции.
Его авторы: скульпторы В.З. Бородай, В.И. Зноба, И.С. Зноба, архитекторы А.И. Малиновский, М.М. Скивицкий.
Перед пилоном находились четыре бронзовые фигуры — рабочего, работницы, солдата и матроса (высота каждой статуи 5,25 м). Их лица напряжены, взгляд сосредоточен, позы выражают уверенность в правоте своего дела. Над ними на фоне пилона в виде развернутого знамени высотой 18,4 м возвышалась фигура Владимира Ленина высотой 8,9 м, выполненная из красного гранита. Вся скульптурная группа была размещена на гранитном стилобате.
Выразительность памятника достигалась контрастным сочетанием лаконичности монументальных форм статуи Ленина с реалистичными, чётко смоделированными изображениями участников революции. Высотный перепад уровней террасы, где размещался монумент, был решён с помощью широких гранитных лестниц и ступенчатой композиции, включающей газоны и каскады водохранилищ. Монумент крупного размера вписывался в градостроительный ансамбль центральной площади Киева благодаря уравновешенной пирамидальной композиции.
Именно возле этого памятника проходили торжественные события, возлагались цветы.
После провозглашения Украиной независимости, площадь была переименована, а 12 сентября 1991 года монумент был демонтирован. В октябре 84 гранитных блока привезли на территорию Музея истории Киева, в 1998 их передали АО “Укрреставрация” как вторсырье...
https://t.me/c/1255997905/15012Памятник Ленину в Сиэтле (США), снимок 2017 г:Традиционное для 22 апреля
Тот, кто о красном терроре рыдает
И к покаянию русских зовёт —
Грабящим нашу страну помогает,
Воду Чубайсу на мельницу льёт.
Кто круглый год коммунистов ругает,
Славит взахлёб Николашку-царя —
Тот социальный заказ выполняет,
Баксы свои получает не зря!
«Вам бы не слушать тогда, россияне,
Подлых предателей-большевиков —
Стали бы справные все вы крестьяне,
Каждый имел бы троих батраков.
Хлебом Европу своим бы кормили,
В Ниццу бы ездили все отдыхать,
Крест на Софии Святой водрузили,
В космос на козах учились летать...
Власть олигархов сменить не пытайся,
Всё, что украдено ими — не трожь.
Лучше постом и молитвой спасайся —
Этим блаженство в раю обретёшь!
Русский, покайся, стань Божьей овечкой!» —
Замысел этот несложно постичь:
Олухов, в храме стоящих со свечкой,
Легче гораздо и резать, и стричь.
Тот, кто о Ленине чушь сочиняет,
Врёт про «цветущий тринадцатый год» —
Явно синдромом Иуды страдает:
Знает, что предал страну и народ.
Вот и боится в душе, что проснётся,
Встанет Ильич, бородат и суров.
Плохо тогда ренегатам придётся —
Всех расстреляет как бешеных псов.
И.Пыхалов, 2004
https://pyhalov.livejournal.com/729373.htmlИ завершить хочется словами великой песни о Великом и Самом Человечном Человеке!!!
Ленин всегда живой
https://w ww.youtube.com/watch?v=XZpijde711w
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