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Ленин всегда живой !

Ленин всегда живой !

Поручая своё вдохновение
Бумаге и карандашу,
В честь дня рождения Ленина,
Товарищи, я прошу:

Поменьше речей елейных,
Поменьше словесной воды –
Отметим его юбилей мы,
Вникая в его труды!

Чтобы извлечь уроки,
Чтобы туман редел
И прорастали строки
Всходами ленинских дел.

И чтоб новоявленным барам,
Мракобесам и палачам
Являлся ночным кошмаром
Пристальный взгляд Ильича.

Андрей Шигин
https://stihi.ru/2020/04/22/6693

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А это Украина, Киев:Ленин всегда живой !Ленин всегда живой !Памятник Ленину в Киеве. 70-е годы. Фото Борис Ушмайкин

А вот монумент в честь Великой Октябрьской социалистической революции в Киеве:

Располагался на площади Октябрьской революции (ныне площадь Независимости) с 1977 по 1991 год.

Сегодня есть повод рассказать об одном из грандиознейших монументов Украины.
Памятник был открыт 22 октября 1977 года в честь 60-летия Октябрьской революции.
Его авторы: скульпторы В.З. Бородай, В.И. Зноба, И.С. Зноба, архитекторы А.И. Малиновский, М.М. Скивицкий.
Перед пилоном находились четыре бронзовые фигуры — рабочего, работницы, солдата и матроса (высота каждой статуи 5,25 м). Их лица напряжены, взгляд сосредоточен, позы выражают уверенность в правоте своего дела. Над ними на фоне пилона в виде развернутого знамени высотой 18,4 м возвышалась фигура Владимира Ленина высотой 8,9 м, выполненная из красного гранита. Вся скульптурная группа была размещена на гранитном стилобате.
Выразительность памятника достигалась контрастным сочетанием лаконичности монументальных форм статуи Ленина с реалистичными, чётко смоделированными изображениями участников революции. Высотный перепад уровней террасы, где размещался монумент, был решён с помощью широких гранитных лестниц и ступенчатой композиции, включающей газоны и каскады водохранилищ. Монумент крупного размера вписывался в градостроительный ансамбль центральной площади Киева благодаря уравновешенной пирамидальной композиции.
Именно возле этого памятника проходили торжественные события, возлагались цветы.

После провозглашения Украиной независимости, площадь была переименована, а 12 сентября 1991 года монумент был демонтирован. В октябре 84 гранитных блока привезли на территорию Музея истории Киева, в 1998 их передали АО “Укрреставрация” как вторсырье...

https://t.me/c/1255997905/15012Ленин всегда живой !Ленин всегда живой !Ленин всегда живой !Ленин всегда живой !Ленин всегда живой !Ленин всегда живой !Ленин всегда живой !Памятник Ленину в Сиэтле (США), снимок 2017 г:Ленин всегда живой !Традиционное для 22 апреля

Тот, кто о красном терроре рыдает
И к покаянию русских зовёт —
Грабящим нашу страну помогает,
Воду Чубайсу на мельницу льёт.

Кто круглый год коммунистов ругает,
Славит взахлёб Николашку-царя —
Тот социальный заказ выполняет,
Баксы свои получает не зря!

«Вам бы не слушать тогда, россияне,
Подлых предателей-большевиков —
Стали бы справные все вы крестьяне,
Каждый имел бы троих батраков.

Хлебом Европу своим бы кормили,
В Ниццу бы ездили все отдыхать,
Крест на Софии Святой водрузили,
В космос на козах учились летать...

Власть олигархов сменить не пытайся,
Всё, что украдено ими — не трожь.
Лучше постом и молитвой спасайся —
Этим блаженство в раю обретёшь!

Русский, покайся, стань Божьей овечкой!» —
Замысел этот несложно постичь:
Олухов, в храме стоящих со свечкой,
Легче гораздо и резать, и стричь.

Тот, кто о Ленине чушь сочиняет,
Врёт про «цветущий тринадцатый год» —
Явно синдромом Иуды страдает:
Знает, что предал страну и народ.

Вот и боится в душе, что проснётся,
Встанет Ильич, бородат и суров.
Плохо тогда ренегатам придётся —
Всех расстреляет как бешеных псов.

И.Пыхалов, 2004

https://pyhalov.livejournal.com/729373.htmlЛенин всегда живой !И завершить хочется словами великой песни о Великом и Самом Человечном Человеке!!!

Ленин всегда живой

https://w ww.youtube.com/watch?v=XZpijde711w

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