Чёрный октябрь 1993-го - 30 лет...

События сентября — октября 1993 года стали завершением государственного переворота, активная фаза которого началась в 1991-м. Он уничтожил СССР и открыл путь реставрации капитализма в республиках, которые входили в состав союзного государства. Целью последней фазы переворота, старт которой дал указ президента РФ Б.Н. Ельцина №1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», был демонтаж остатков политической системы Советов в России.

Не раз приходилось слышать восклицания: «О какой Советской власти можно говорить в 1993 году?!» Такой подход — это ошибочное отождествление социализма как социально-экономической системы и Советов как системы политической. Последние не были придуманы В.И. Лениным или кем-то из большевиков. Это уникальное явление органично возникло внутри российского общества, которое на рубеже XIX—XX веков отчаянно искало альтернативу замкнувшемуся в себе и насквозь прогнившему царскому самодержавию.

Советы — это подлинная прямая народная демократия. К этой форме самоорганизации и самоуправления пришли сами молодые рабочие — вчерашние сельские парни, имевшие опыт крестьянских сходов. Ленин со свойственным ему умением проникать в суть вещей понял значение и перспективу этого уникального социально-политического явления. Вместе со своей партией он поднял его на совершенно иной уровень и превратил в основу политической системы первого в истории социалистического государства.

Так что не большевики навязали стране Советы. Не всегда в них партия Ленина была большинством. И в конце ХХ века получилось так, что КПСС уже была под запретом, единого социалистического государства не существовало, но остатки его политической надстройки — советской системы — ещё сохранялись. Хотя красными Советы уже и не являлись, но именно они оказались на пути узурпировавшей власть в России группировки во главе с Ельциным, которая изо всех сил рвалась к дерибану общенародной собственности.

Новая российская буржуазия решительно утверждала своё господство, используя как таран Ельцина и его личную склонность к деспотической, ничем не ограниченной власти. Сперва он добился для себя чрезвычайных полномочий, которые позже отказался возвращать законному парламенту — Верховному Совету. Потом, в марте 1993 года, ельцинисты предприняли первую попытку госпереворота. Однако тогда их ОПУС (особый порядок управления страной) сразу встретил активное сопротивление и провалился.

Не принёс Ельцину успеха и спешно организованный Всероссийский референдум 25 апреля 1993 года: граждане России не поддержали роспуск Верховного Совета. Тогда последовала попытка запугать политических противников:

1 мая состоялось неспровоцированное избиение демонстрации левой оппозиции сотрудниками силовых структур. Однако всего через несколько дней, в годовщину Великой Победы, на улицы вышло столько людей под красными знамёнами, что на повторное избиение власть не решилась, хотя и готовилась к нему.

Ельцинисты взяли паузу. Разрабатывали план действий. Подбирали нужных людей. Аккумулировали ресурсы. И 21 сентября 1993 года Ельцин дал старт новой попытке госпереворота.

Конституционный суд РФ в тот же день дал заключение №З-2, подписанное его председателем В.Д. Зорькиным и секретарём Ю.Д. Рудкиным, в котором говорилось:

«Указ Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 21 сентября 1993 г. №1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» и его Обращение к гражданам России 21 сентября 1993 года не соответствует части второй статьи 1, части второй статьи 2, статье 3, части второй статьи 4, частям первой и третьей статьи 104, абзацу третьему пункта 11 статьи 121.5, статье 121.6, части второй статьи 121.8, статьям 165.1, 177 Конституции Российской Федерации и служат основанием для отрешения Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от должности или приведения в действие иных специальных механизмов его ответственности в порядке статьи 121.10 и 121.6 Конституции Российской Федерации».

Тем же вечером экстренно собравшиеся в здании Верховного Совета депутаты приняли решение об отрешении Ельцина от должности и о формировании альтернативных органов власти. Началось двухнедельное противостояние.

https://gazeta-pravda.ru/issue/102-31451-21-sentyabrya-2023-goda/chyernyy-oktyabr-30-let/

«Ребят, мы за Ельцина или за кого?»:

монолог танкиста, участвовавшего в расстреле Белого дома

4 октября 1993 года танки Кантемировской дивизии выстроились на Новоарбатском мосту и начали обстрел Белого дома. Старший лейтенант 14-го полка Сергей Воробьев, участник событий, рассказывает, как в этот день выпрашивал у таксистов запчасти для танка, получал наличными «ельцинскую премию», а через несколько лет жал руку Проханову Фото: David Turnley / Corbis / VCG via Getty Images

Буквально перед этой всей ***, в августе 1993 года, мы готовили для Ельцина показуху стрельбы. Если обычные учения идут один-два дня, то в этот раз мы готовились целый месяц. То есть все вопросы стрельбы были отработаны, по крайней мере у меня.

И тут — приказ. Что в Москве происходит, мы не знали. Вечером второго числа объявили тревогу. Кто был на службе в тот день — выехали на военных грузовиках и даже на личных автомобилях в Москву. Я с 20 солдатами как раз заступал в караул. Нас сняли с развода и отправили в столицу. В Москве мы разместились в Генштабе сухопутных войск, напротив парка Горького. Была полная неразбериха: разные части, противоречивые приказы.

В ночь на 4 октября собрали оставшихся в части офицеров, которые запоздали по тревоге, часть из них отправили в Москву на танках. Танки искали по всей дивизии — в 12-м полку, 13-м полку, 14-м полку. Машины на хранении стояли, обслуживать было некому — срочников не хватало. Какие смогли завести, те и завели. Ну, дали танки и сказали — езжайте в Москву.

Утром они были на месте — всего шесть машин. В экипажах одни офицеры, я их всех знал — кого-то просто в лицо, с кем-то ближе был знаком. С каждым танком была заминка. Это были танки Т-80, а у них очень много предохранителей. И если танк стоит в грязи, предохранители, естественно, постоянно горят. У каждого уважающего себя танкиста всегда есть коробка с предохранителями. Но, так как все это было спонтанно, офицеры выехали неподготовленные. Мы бегали по улице, выпрашивали предохранители у стоявших неподалеку таксистов.

Потом я помогал загружать боеприпасы. Снаряды были осколочно-фугасные. Время от времени к нам подходили какие-то непонятные люди в полувоенной форме, с большим количеством охраны, представлялись сотрудниками ФСК (название ФСБ с 1993-го по 1995 годы. — Прим. ред.): «Я такой-то такой-то, в здании засели террористы. Мы сейчас дадим вам целеуказание, надо будет стрелять».

Сказали — стреляйте по второму этажу. Потом — куда стреляете?! Корректировка: по второму этажу сверху! Выстрел — снова корректировка. Кто что корректировал, кто чего указывал? На частоте для переговоров были все — даже те, кто сидел в Белом доме. Не додумались дать отдельные частоты, позывные, назначить ответственных.

На перекуре кто-то начал стрелять поверху. Мы вместе с ОМОНом и милицией спрятались, сидим, переговариваемся. Кто-то спрашивает: «Ребят, а мы за кого — за Ельцина или за Белый дом?» Такая неразбериха была, что люди сами не знали за кого.

Спустя много лет я с одним гражданским человеком, который в тот момент находился в Белом доме, водку пил. Он говорит: «Серег, нам говорили одно, вам говорили другое — *** [обманули] всех». Он меня потом даже свел с Прохановым, который тогда был в этом Белом доме. Мы с Прохановым жали друг другу руки, он: «Нас всех лбами столкнули». Сейчас видели, какой он деятель политический? Деньги зарабатывает, прекрасно себя чувствует.

Танки ушли из Москвы на следующий день — так же, своим ходом: сформировали колонну и прямо с этого моста поехали по Киевскому шоссе в дивизию. Меня с моими солдатами и многих других, пехоту, так сказать, перебросили к зданию ГРУ на Ходынке. Там поставили палатки, сколько-то денег привезли от Ельцина — что-то около трех офицерских зарплат. Просто на руки налом. Ведомость какая-то левая: «Такой?» — «Такой!» — «Получи премию!»

Ну да, водку пили. Много. Думали мы тогда просто: «Какие-то пидорасы хотят нам навредить, поэтому мы, ребята, здесь». Ни у одного офицера, ни у одного солдата не возникло мысли, что, мол, не буду я этого делать. Есть долг, есть присяга — мы должны выполнять приказ. А то, что нас *** [обманули], мы не виноваты.

Но я не считаю, что меня предало мое руководство. Начальство — командир роты, командир полка — они такие же исполнители были. Как и министерство обороны. Просто вот такая неразбериха на всех свалилась. Я недавно во Владимире встречался с пацанами, с танкистами. Они рассказывали, как им во время путча дали команду блокировать школу милиции. Начальство школы выходит: «Ребята, че мы будем с вами мериться? Ставьте свой танк здесь, свой БТР здесь, а мы с вами пойдем водку пить и отдыхать, что мы будем переживать?» Офицеры сами все понимали, и целенаправленно никто ни в кого не стрелял. Не было ненависти. Не было цели кого-то убивать.

Повторяю, я на тот момент вообще не задумывался. Мне начальство дает приказ, что на той стороне сидят люди, которые нам совсем не товарищи: что мне нужно сделать? Подавить огневую точку, чтобы она не подавила нашу первой. Вот единственное, о чем я думал. Всякое случается в периоды развития страны, надо это пережить. Без жертв не бывает. Если мы добивались демократии — мы добились того, что все могли высказать свое мнение. И дошло до того, что захватили Белый дом.

Толпа сносит плотную цепь ОМОНа 3 октября 1993 года

Останкино 3 октября 1993 любительская съемка