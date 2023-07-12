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Таджикистан. 12 застава "Саригор". 30 лет назад 13 июля 1993 года

Таджикистан. 12 застава "Саригор". 30 лет назад 13 июля 1993 года13 июля вспоминают подвиг пограничников заставы «Саригор»
13 июля 1993 года произошло одно из самых страшных событий в истории современных пограничных органов.Таджикистан. 12 застава "Саригор". 30 лет назад 13 июля 1993 годаПосле развала Советского Союза в Таджикистане начали происходить сложные внутриполитические, межнациональные и межрегиональные процессы, которые в итоге переросли в гражданскую войну. Осложнилась обстановка и на таджикско-афганской границе. Тем не менее, российские пограничники, по просьбе политического руководства Таджикистана, продолжали нести службу по охране таджикско-афганской границы, отражая ежедневные нападения вооруженных бандгрупп.Таджикистан. 12 застава "Саригор". 30 лет назад 13 июля 1993 годаФото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.Таджикистан. 12 застава "Саригор". 30 лет назад 13 июля 1993 годаТаджикистан. 12 застава "Саригор". 30 лет назад 13 июля 1993 годаНачиная с весны 1993 года боевики таджикской оппозиции при поддержке афганских моджахедов неоднократно пытались совершить прорыв границы. Только на участке 117 Московского пограничного отряда пограничные наряды, заставы и посты 356 раз подвергались обстрелам.

Бандподпольем планировалось осуществить прорыв на участке 12-й пограничной заставы «Саригор». Для этого привлекалось до 400 боевиков. В момент нападения на 12-й заставе находилось 48 человек: два офицера и 46 солдат и сержантов.Таджикистан. 12 застава "Саригор". 30 лет назад 13 июля 1993 годаФото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В 4 часа утра 13 июля 1993 года пограничный наряд на юго-восточной окраине опорного пункта пограничной заставы обнаружил проход противника к заставе. Застава была поднята по команде «К бою». Противник открыл по заставе огонь реактивными снарядами из минометов, РПГ и группового оружия. В результате разрывов были разрушены казарма, узел связи и другие служебные помещения. В первые минуты боя от разорвавшегося снаряда погиб начальник пограничной заставы.

В 7.40 с 13-й пограничной заставы в район боя выдвинулся резерв Московского пограничного отряда. В составе резерва находились и наши земляки: Сергей Басманов и Владимир Василенко. Саперная группа обнаружила на дороге мины, которые не могла уничтожить из-за сильного огневого прикрытия. Несмотря на нанесение авиационных ракетных ударов, противник все равно продолжал вести интенсивный огонь по резерву пограничного отряда и не давал возможности разминировать дорогу и продвинуться на помощь к 12-й пограничной заставе.Таджикистан. 12 застава "Саригор". 30 лет назад 13 июля 1993 годаФото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

К середине дня пограничники понесли большие потери. Только тогда, когда боеприпасы начали заканчиваться, лейтенант Андрей Мерзликин с группой оставшихся в живых пограничников — всего 18 человек - с боем прорвался к резервной группе погранотряда. Обеспечивать прорыв своих сослуживцев добровольно вызвался 20-летний сержант Сергей Сущенко, который отстреливался до тех пор, пока его не сразила пуля.

В общем счете, бойцы пограничной заставы около 11 часов непрерывно отражали атаки бандгрупп.

Позже окажется, что выжило еще пятеро человек. Четверо пограничников сумели самостоятельно от группы Андрея Мерзликина выйти из окружения, а еще один, тяжело раненый солдат, прятался в руинах заставы в то время, пока там были боевики.

После выхода оставшихся в живых пограничников к основным силам, руководством было принято решение открыть прямой огонь по местам дислокации боевиков.

К 16.30 противник был полностью подавлен огнем из всего имеющегося вооружения. Но не смотря на это, оставшиеся небольшие банды моджахедов продолжали оказывать сопротивление резервной группе, усиленной бронетехникой, движущейся в сторону 12-й пограничной заставы. Занять заставу удалось только к исходу дня.

В бою на 12-й пограничной заставе Московского пограничного отряда погибло 25 человек.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм в бою на 12-й заставе шесть пограничников были удостоены звания Героя Российской Федерации, 29 пограничников награждены орденом «За личное мужество», 17 – удостоены медалью «За отвагу».Таджикистан. 12 застава "Саригор". 30 лет назад 13 июля 1993 годаФото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В последующем разрушенная застава была восстановлена, а в районе старой заставы установлен памятный мемориал, посвященный погибшим пограничникам, на котором увековечены все 25 погибших пограничников.

В 2005 году этот участок таджикско-афганской границы перешел под контроль пограничников Таджикистана.
https://biwork.ru/pamat/37039-iula-vspominaut-podvig-pogranicnikov-zastavy-sarigor?nw=1626239247000

Моджахеды потеряли убитыми до 70 человек. Часть трупов они успели забрать с собой, тела 35 человек были найдены на территории и вблизи погранзаставы.⠀

Указом президента России за мужество и героизм в бою на 12-й заставе шесть пограничников были удостоены звания Героя России:⠀

- рядовой Сергей Борин (посмертно);
- сержант Сергей Евланов;
- сержант Владимир Елизаров (посмертно);
- лейтенант Андрей Мерзликин;
- сержант Сергей Сущенко (посмертно);
- рядовой Игорь Филькин (посмертно).

https://t.me/rabotaembrat/3679

Двенадцатая застава /июль 93/ (режиссерская версия) 2008г.

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