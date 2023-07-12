Таджикистан. 12 застава "Саригор". 30 лет назад 13 июля 1993 года

После развала Советского Союза в Таджикистане начали происходить сложные внутриполитические, межнациональные и межрегиональные процессы, которые в итоге переросли в гражданскую войну. Осложнилась обстановка и на таджикско-афганской границе. Тем не менее, российские пограничники, по просьбе политического руководства Таджикистана, продолжали нести службу по охране таджикско-афганской границы, отражая ежедневные нападения вооруженных бандгрупп.Начиная с весны 1993 года боевики таджикской оппозиции при поддержке афганских моджахедов неоднократно пытались совершить прорыв границы. Только на участке 117 Московского пограничного отряда пограничные наряды, заставы и посты 356 раз подвергались обстрелам.

Бандподпольем планировалось осуществить прорыв на участке 12-й пограничной заставы «Саригор». Для этого привлекалось до 400 боевиков. В момент нападения на 12-й заставе находилось 48 человек: два офицера и 46 солдат и сержантов. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В 4 часа утра 13 июля 1993 года пограничный наряд на юго-восточной окраине опорного пункта пограничной заставы обнаружил проход противника к заставе. Застава была поднята по команде «К бою». Противник открыл по заставе огонь реактивными снарядами из минометов, РПГ и группового оружия. В результате разрывов были разрушены казарма, узел связи и другие служебные помещения. В первые минуты боя от разорвавшегося снаряда погиб начальник пограничной заставы.

В 7.40 с 13-й пограничной заставы в район боя выдвинулся резерв Московского пограничного отряда. В составе резерва находились и наши земляки: Сергей Басманов и Владимир Василенко. Саперная группа обнаружила на дороге мины, которые не могла уничтожить из-за сильного огневого прикрытия. Несмотря на нанесение авиационных ракетных ударов, противник все равно продолжал вести интенсивный огонь по резерву пограничного отряда и не давал возможности разминировать дорогу и продвинуться на помощь к 12-й пограничной заставе. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

К середине дня пограничники понесли большие потери. Только тогда, когда боеприпасы начали заканчиваться, лейтенант Андрей Мерзликин с группой оставшихся в живых пограничников — всего 18 человек - с боем прорвался к резервной группе погранотряда. Обеспечивать прорыв своих сослуживцев добровольно вызвался 20-летний сержант Сергей Сущенко, который отстреливался до тех пор, пока его не сразила пуля.

В общем счете, бойцы пограничной заставы около 11 часов непрерывно отражали атаки бандгрупп.

Позже окажется, что выжило еще пятеро человек. Четверо пограничников сумели самостоятельно от группы Андрея Мерзликина выйти из окружения, а еще один, тяжело раненый солдат, прятался в руинах заставы в то время, пока там были боевики.

После выхода оставшихся в живых пограничников к основным силам, руководством было принято решение открыть прямой огонь по местам дислокации боевиков.

К 16.30 противник был полностью подавлен огнем из всего имеющегося вооружения. Но не смотря на это, оставшиеся небольшие банды моджахедов продолжали оказывать сопротивление резервной группе, усиленной бронетехникой, движущейся в сторону 12-й пограничной заставы. Занять заставу удалось только к исходу дня.

В бою на 12-й пограничной заставе Московского пограничного отряда погибло 25 человек.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм в бою на 12-й заставе шесть пограничников были удостоены звания Героя Российской Федерации, 29 пограничников награждены орденом «За личное мужество», 17 – удостоены медалью «За отвагу». Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В последующем разрушенная застава была восстановлена, а в районе старой заставы установлен памятный мемориал, посвященный погибшим пограничникам, на котором увековечены все 25 погибших пограничников.

В 2005 году этот участок таджикско-афганской границы перешел под контроль пограничников Таджикистана.

https://biwork.ru/pamat/37039-iula-vspominaut-podvig-pogranicnikov-zastavy-sarigor?nw=1626239247000