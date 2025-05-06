День радио! Празднику 100 лет, изобретению 130 !

День радио — праздник, который начали отмечать спустя годы после открытия Попова. День радио — профессиональный праздник всех работников связи. Согласно опросу ВЦИОМ за 2021-й, радио в стране слушает каждый второй россиянин. Наибольшей популярностью пользуются музыкальные программы, а также прогноз погоды, интервью и ток-шоу.

Оренбургская область. Оренбург. 19 февраля 1985 года. Оренбургские радиолюбители проводят радиосеансы (слева направо): руководитель секции радистов-коротковолновиков спортивно-технического клуба «Прогресс» Владимир Порубаймех и десятиклассники средней школы № 12 г. Оренбурга Дима Хлебников и Олег Степанов.Фото: Поддубный А. / Фотохроника ТАСС

День радио — официальный памятный день и профессиональный праздник работников всех отраслей связи в России. Его отмечают ежегодно 7 мая.

Не следует путать российский праздник День радио с появившимся в 2012 году Всемирным днем радио (World Radio Day), который по инициативе ЮНЕСКО отмечают 13 февраля. Существует также Всемирный день радиолюбителя (World Amateur Radio Day), который приходится на 18 апреля. Дату празднуют с 1925 года.

История и смысл праздника Дня радио Русский ученый, изобретатель радио Александр Степанович Попов. 1903 год. Фото: Фотохроника ТАСС

7 мая (25 апреля по старому стилю) 1895 года на совете Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге ученый Александр Попов презентовал уникальное изобретение — первую в мире беспроводную радиосистему. Сконструированный Поповым приемник получил название «грозоотметчик». Он мог принимать электромагнитные колебания с больших расстояний и записывать их. В последующие годы Попов совершенствовал аппарат, увеличивая дальность беспроводной связи. Телефонный приемник Александра Степановича Попова, изготовленный французской фирмой «Э. Дюкрете». Фото: Валентин Кунов / ТАСС

Впервые изобретение радио в СССР отметили в 1925 году. Спустя десять лет, в мае 1935-го, в Советском Союзе отметили 40 лет со дня появления радио. В Политехническом музее в Москве провели торжественный вечер, а в Доме техники в Ленинграде открыли выставку «40 лет радио». Ежегодным праздник радио стал в 1945 году. К этому времени значение открытия Александра Попова оценили во всем мире. Постановление, изданное 2 мая 1945-го, утверждало постоянную дату Дня радио — 7 мая. Праздник решили проводить каждый год.

Традиции Дня радио Посетительница у экспонатов выставки «На радиоволне» в центральном музее «Таврида». На выставке представлены радиоприемники из собрания севастопольского коллекционера Сергея Чигрина. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

День радио масштабно отмечают в специализированных российских вузах. В учебных заведениях проводят концерты, «капустники» и памятные акции. Например, представители радиотехнического факультета УрФУ в Екатеринбурге устраивают традиционное шествие от университета до памятника Александру Попову. К монументу участники мероприятия приносят в качестве «подарков» различные детали, старые телевизоры и компьютеры.

С большим размахом День радио празднуют в Томске. В 2001 году праздник официально стал городским мероприятием. Главное событие — показательный сброс техники, в том числе крупногабаритной. Из окон общежития ТУСУРа № 6 выбрасывают старые телевизоры, мониторы, магнитофоны, клавиатуры и даже холодильники. Такой акцией студенты показывают, что они, подобно Попову, идут в ногу с прогрессом и готовы уничтожить старые приборы, чтобы изобрести что-то новое. В 2016 году из окон общежития сбросили более 500 единиц сломанной техники.

Каждый год 7 мая у стен Радиотехнического университета в Рязани собираются тысячи выпускников и студентов вуза. Они поздравляют друг друга с праздником и возлагают цветы к памятнику изобретателю рядом с учебным заведением.

В Инженерно-технологической академии ЮФУ в Таганроге День радио объявлен профессиональным праздником вуза. 7 мая там проходит праздничный концерт, а выпускники студенческого клуба собираются на вечере встреч.

Московский физико-технический институт в честь Дня радио устраивает конкурс радиотехнических конструкций, а преподаватели и студенты Санкт-Петербургского электротехнического университета «ЛЭТИ» проводят памятную акцию у бюста Попова на территории вуза и у монумента в Петроградском районе города.

Интересные факты о радио Экспозиция музея связи, открытого общественным деятелем Владимиром Столяровым в селе Толбухино Ярославской области. Фото: Олег Смыслов / РИА Новости

Первая в мире радиограмма была отправлена Александром Поповым 12 марта 1896 года. Она состояла всего из двух слов: «Генрих Герц». Так русский ученый продемонстрировал беспроводную передачу сигнала на расстояние 250 м и отдал дань уважения своему иностранному коллеге, немецкому физику Герцу.

В 1899 году радио помогло спасти жизни рыбаков, которых унесло в море на дрейфующей льдине. На остров Гогланд по служебной линии ВМФ была передана первая радиодепеша по системе Морзе. Рыбаков благополучно доставили на берег.

Изначально в радиоэфире можно было услышать только сообщения, передаваемые азбукой Морзе. Человеческий голос впервые прозвучал по радио в 1919 году. Передача шла из Нижегородской радиолаборатории.

В 1938 году в эфире США прозвучал радиоспектакль «Война миров» по одноименной книге британского писателя Герберта Уэллса. Действие романа было перенесено в Нью-Джерси. Как пишет Ричард Хэнд в книге «Террор в эфире! Радио ужасов в Америке, 1931–1952», некоторые слушатели приняли спектакль за выпуск новостей и пришли в ужас от того, что марсиане напали на Землю и сожгли Белый дом.

Первая интернет-радиостанция под названием Internet Talk Radio появилась в 1993 году. Ее создал американский писатель и IT-специалист Карл Маламуд.

Радио в России ежедневно слушают около 60 млн человек.

По состоянию на 2023 год в радиовещательной отрасли в России заняты более 30 тыс. человек.

В XXI веке на смену радиоприемникам приходят смарт-устройства: уже около 11% россиян слушают радио через «умные» колонки.

https://www.rbc.ru/life/news/6634e9319a7947dceb128ca1 Гении и злодеи уходящей эпохи. Попов и Маркони (2003)

И ЕЩЁ !!!

25 лет назад, в 2000 году, вступил в должность Президента России

Путин Владимир Владимирович.

Поздравляем!

Речь Владимира Путина – первая инаугурация - 07.05.2000