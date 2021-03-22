Москва. Было — стало - 9

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Продолжаем путешествие...

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Универсальный городской детскiй садъ в память Ольги Николаевны Кельиной. Красивое сооружение архитекторов Александра Устиновича Зеленко и его товарища Ивана Ивановича Кондакова было возведено ровно 110 лет назад на углу Большой Царицынской улицы и Трубецкого переулка (ныне Большая Пироговская и переулок Хользунова).

Это был сад для малышей из бедных семей, чьи мамы работали и не могли сидеть с детьми. Кроме сада здесь работали детская библиотека-читальня, музыкальный кружок, астрономическая обсерватория (она размещалась в башенке) и воскресная школа для тех, кто прошел курс начального училища.

Детский сад учредил вдовец, статский советник Виктор Федорович Кельин в память о своей жене. Он подарил это здание московской городской управе. В советские годы здесь продолжал работать детсад. Одно время он находился на балансе завода «Каучук».

В 1955 году здание было перестроено в поликлинику Генштаба ВС СССР по проекту Николая Кузнецова.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

То, что сейчас называется дворцом на Яузе, на площади Журавлева, на самом деле перестроенный Введенскiй народный домъ. Введенским он назывался по Введенской площади, а она, в свою очередь, по церкви Введения во храм Богородицы. Церковь снесли в 1929 году, а Введенскую улицу и площадь переименовали в честь большевика Ивана Журавлева. Введенским он назывался по Введенской площади, а она, в свою очередь, по церкви Введения во храм Богородицы. Церковь снесли в 1929 году, а Введенскую улицу и площадь переименовали в честь большевика Ивана Журавлева. Народным домом (или театром) в Россiи царской называлось то, что в Советском Союзе стали называть домами культуры. Сейчас бы их назвали многофункциональными культурными центрами. Там работали библиотеки, читальни, самодеятельные театры — все для просвещения бедноты. После 1917 года многие народные дома стали рабочими дворцами. Введенскiй театръ построил архитектор Илларион Александрович Иванов-Шиц в начале 1900-х годов. Зданию в этом году исполнится 118 лет, но в своем классическом виде оно появилось лишь в 1947 году, когда архитектор Борис Васильевич Ефимович перестроил его в стиле сталинского ампира. После войны его до неузнаваемости перестроил для Театра имени Моссовета архитектор Борис Васильевич Ефимович. После того как Театр имени Моссовета переехал, здесь недолго работал Телевизионный театр, но и он вскоре отбыл в Останкино. Здесь снимались первые новогодние выпуски «Голубого огонька», передачи «А ну-ка, девушки», выпуски КВН. В 1956 году Рязанов снимал тут «Карнавальную ночь». Долгое время тут размещался Дом культуры Московского электролампового завода. Обе фотографии сделаны с одной точки.

Трудно узнать в гостинице «Советская», что на Ленинградском проспекте, старинный ресторанъ «Яръ», возведенный по проекту Адольфа Эрихсона. У него снесли купола, надстроили и расширили. Красивые эрихсоновские арочные окна сохранились, и по ним прежнее здание легко угадывается под советскими напластованиями. «Яръ» на Петербургском шоссе появился в 1910 году на месте старого деревянного ресторана. Здесь бывали многие герои русской истории: Распутин, Горький, Шаляпин. В первые годы соввласти «Яр» прикрыли. Затем он был перестроен несколько раз. Сначала как Центральный дом гражданского воздушного флота с самолетом на фронтоне. Затем под гостиницу. Сейчас, кажется, ресторан при отеле снова называется «Яр» и восстановлены прежние интерьеры. Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей больше 80 лет. Перекресток улиц Татарстан и Тукаевской (сейчас Тукая) в 1977 году и спустя почти 44 года. В середине 1980-х это место сильно преобразила башня известного казанского архитектора Германа Алексеевича Бакулина — девятиэтажный производственный корпус швейной фабрики №3. Старинный двухэтажный дом, что был на месте башни в советские времена здесь был популярный продуктовый магазин), стилистически повторяет стоящую на параллельной улице Парижской Коммуны библиотеку Каримовых. Больше всего жалко деревянные дома, что стоят на перекрестке слева. Их снесли в 1978 году при строительстве нового корпуса школы №80. Никитские Ворота считаются одной из главных исторических площадей Москвы. Хотя за последние 100 лет она лишилась почти всех своих исторических построек. Если сравнить старинную и современную фотографии, видно, что сохранился лишь один «Унiонъ» (там сейчас театр «У Никитских ворот»). Площадь сильно пострадала в октябре 1917 года. Несколько дней постоянных пожаров и обстрелов. Шли тяжелые бои. Почти все дома на площади были разбиты артиллерией, немало сгорели. Например, доходный дом Николая Аполлоновича Колокольцева (он виден справа на верхнем снимке с надписью «Лечебница») был сильно разбит, но отремонтирован и простоял еще несколько десятилетий. Был полностью разрушен и снесен дом князя Гагарина (он виден на верхнем снимке слева). На его месте в ноябре 1923 года поставили памятник Тимирязеву — стоит до сих пор. Оба снимка почти с одной точки с разницей 107 лет. Вестибюль бывшей станции метро «Первомайская» Арбатско-Покровской линии. Она проработала меньше 10 лет и была закрыта в 1961 году. Вестибюль, кажется, переделали в актовый зал гигантского электродепо «Измайловская». Сама станция стала ремонтным отстойником. Это была самая первая наземная станция Московского метро и самая последняя, сохранявшая на своем фасаде имя Лазаря Кагановича. В последние годы зачем-то сбили историческую надпись Метрополитен им. Л.М. Кагановича

станция

"ПЕРВОМАЙСКАЯ" Ее спроектировал за два года до открытия архитектор Николай Иванович Демчинский (автор цветовой навигации метро). Открылась «Первомайская» в сентябре 1954 года. Старый вестибюль до сих пор можно увидеть на бывшем бульваре (ныне застроенном), во дворах по 1-й Парковой улице, недалеко от Измайловской площади. Закрыли станцию в год полета Гагарина, с введением в строй нового участка линии и новой станции «Первомайская». Обе фотографии сделаны почти с одного места с разницей около 67 лет. Наверное, Алексей Кучеров и Николай Порфирьев — архитекторы дома-коммуны на углу Мытной и Шухова не подозревали, что в историю Москвы он войдет под именем «Три поросенка». Это был экспериментальный восьмиподъездный дом очень высокого инженерного качества. Например, в каждой квартире была смонтирована индивидуальная вытяжка. В начале 1930-х в советских городах испытывали разные способы индустриального строительства, чтобы возводить быстро, много и дешево. В начале 1930-х застроили подобными монолитно-блочными домами всю бывшую Дровяную площадь. Этот дом сдали в 1936 году. На первом этаже разместился магазин «Бакалея» (потом «Гастроном»). На витрину мясного отдела зачем-то выставили фигуры трех поросят из папье-маше — героев диснеевского мультика. Так магазин, а потом и весь дом стали называть «Три поросенка». Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 80 лет. Стрелка Мясницкой и Милютинского переулка. Знакомый многим корпус Высшей школы экономики. До 1700-х годов Мясницкая называлась Евпловкой по церкви Святаго Евпла Архидіакона. Первый, еще деревянный, храм на этом месте возвели в XV веке, а каменный построили в 1750-е годы на деньги генеральской вдовы Дарьи Лукиничны Томиловой. Говорят, что церковные службы здесь не прекращались при французской оккупации Москвы в 1812 году. К сожалению, при советской власти все церкви на Мясницкой были уничтожены. Архидьякона Евпла снесли. На освободившемся месте обещали поставить Дом трестов, но оставили пустырь на все советские десятилетия, а в нулевые годы тут начали строить бизнес-центр. Левая сторона Милютинского переулка осталась целой. Обе фотографии сделаны с одной точки. Та же Мясницкая, тот же храм, но с другого ракурса. Почти 200 лет храм был деревянным, в 1657 году был выстроен в камне. В 1750 году на деньги по завещанию скончавшегося генерал-майора Антона Томилина была построена новая церковь взамен ветхой. Она была снесена до фундамента в 1920-е. Фундаменты без изучения были уничтожены уже в 2000-е годы, когда началось строительство бизнес-центра, более известного теперь как корпус ВШЭ на Мясницкой. Прихожанами храма были князья Салтыковы, в том числе генерал-фельдмаршал Николай Иванович Салтыков; князья Кольцовы-Масальские; коллежский асессор, содержатель различных фабрик Михаил Андреевич Милютин и его сын, статский советник Алексей Михайлович. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 100 лет. Наверное, его можно назвать гением. Архитектор Илья Александрович Голосов. Вы можете не помнить или не знать его имени, но его дома, раз увиденные, останутся в памяти. Что-то есть в них необъяснимо притягательное. Например, дом треста «Теплобетон» на месте разрушенной Спиридоньевской церкви. Клуб профсоюзов коммунальников имени рабочего Зуева на Лесной улице — самый известный проект Голосова, известный далеко за пределами России. Клуб заложен к 10-летию Октябрьского переворота в 1927 году. Тогда по всей стране начали строить массово — больницы, дома культуры, клубы, — многие из них стали памятниками, другим повезло меньше — снесли. Закончили строить в 1929-м, спустя 90 лет мы видим сильно потрепанное здание с замурованными окнами. Очень жду того времени, когда памятнику вернут исторический вид.

Благодаря Голосову в русской культуре сохранилось имя революционера - рабочего Миусского парка Сергея Зуева. Наземный вестибюль станции метро «Кировская». Ей 85 лет, из них только последние 30 лет она называется «Чистые пруды», а ее проектное название и вовсе было «Мясницкие ворота». Это самый прекрасный вестибюль во всей Москве. Нет второго такого похожего. Вернее, не осталось уже. Почти близнец был на станции «Смоленская», но его снесли еще в конце 1930-х. И у той и у другой станции одни и те же архитекторы — Николай Джеймсович Колли, Сергей Григорьевич Андриевский. Вывеска МЕТРО — единственная во всем метрополитене, сохранившаяся с того времени. Такая же вывеска с противоположного входа давно пропала. Не сохранилась и надпись «имени Л.М. Кагановича», упоминание о Лазаре Моисеевиче отовсюду вымарали после 1957 года. Дом на втором плане построен в 1900 году для сотрудников Императорского почтамта. В 1952 году его надстроили еще на три этажа. Ограждения и полиция на нижнем снимке —это сегодня. Обе фотографии сделаны с одного места с разницей больше 80 лет. Настоящее название этой постройки на Лесной улице — сарай для вагонов электрического трамвая Миусского парка. Городская управа начала строить его осенью 1907 года. Самое обширное здание в Москве на тот год — больше, чем Манеж. В 1907 году Миусский парк перешел только на обслуживание трамваев. До этого (с 1870-х годов) здесь правила конка — конно-железная дорога. Парк начали перестраивать архитекторы Михаил Николаевич Глейниг и Николай Константинович Жуков. Но ангар проектировал великий инженер Шухов. Черно-белая фотография сделана в 1940-е годы. Тогда это уже было трамвайное депо имени слесаря Щепетильникова. Двухосный вагон №476 был построен в 1909 году на Балтийском заводе, поступил в Москву и несколько десятков лет служил москвичам верой и правдой. Обратите внимание на рекламу сберкасс на крыше вагона. В 2014 году парк был закрыт и приспособлен под иные нужды. С недавних пор здесь рестораны «Депо». Тот же Миусский трампарк. Еще одно сравнение с Лесной улицы. Разница между фотографиями небольшая — около 33 лет, но изменения разительные. Перед вами бывший трамвайный ангар, возведенный в 1908 году на месте бывших конюшен, где с 1870-х годов держали лошадей для московской конки. Архитекторы Михаил Николаевич Глейниг и Николай Константинович Жуков. 10 огромных проемов ангара, через которые раньше въезжали и выезжали трамваи, век спустя превратились в панорамные окна красивых ресторанов. Обе фотографии сделаны с одной точки. Москва, было — стало. На верхней фотографии — Дворец физкультуры государственного авиазавода имени Авиахима на Ленинградском проспекте сразу после постройки. На нижней фотографии — то, что стало с дворцом много лет спустя. Теперь это спорткомплекс «Крылья Советов». Дворец строился с 1931-го по 1934 год по проекту архитектора Николая Александровича Метлина как образцовое спортивное учреждение Москвы. Рядом в то же время вырос стадион «Динамо». Здесь занимались теннисом, баскетболом, боксом, борьбой. Позади был пристроен зал для выступлений на 500 зрителей — бывший гимнастический манеж Рябушинских. Дворец в хрущевскую оттепель использовали как место для модных показов. Наверное, самое известное выступление здесь — дефиле моделей французского дома мод Кристиана Диора в 1959 году. В поздние советские годы здание было перестроено, и прекрасный фасад в духе конструктивизма с гипсовыми статуями атлетов — строителей социализма ушел в прошлое. Обе фотографии сделаны с одной точки. Еще один памятник конструктивизма на Ленинградском проспекте. Фабрика-кухня МОСПО №1 имени 12-й годовщины Октябрьской революции. (МОСПО — Московский союз потребительских обществ.) Это был прообраз нынешнего торгового центра: чего здесь только не было в 1930-е — столовая для рабочих восьми московских заводов, магазин, рабочее кафе, почта, телеграф, телефон, сберкасса. Самая первая в Москве фабрика-кухня имела механический конвейер для мытья посуды. Здание было построено в 1929-м по проекту Алексея Ивановича Мешкова. Тот год был пиком конструктивизма в СССР. К сожалению, испытание временем, климатом и советским бытом почти ни один конструктивистский памятник не прошел: ленточное остекление, открытые террасы-палубы, крыши-солярии, стеклянные галереи — все застраивалось, убиралось и закрывалось. В 1950-е здесь разместился ресторан «Спорт». Его быстро облюбовали стиляги, и ресторан пришлось прикрыть. Теперь тут институт прикладной механики. Обе фотографии сделаны с одного места с разницей около 90 лет. Нижняя фотография сделана с точки чуть дальше, чем верхняя, но они показывают одно и то же место на Цветном бульваре, где уже более 140 лет работает цирк. Первое цирковое здание здесь построил архитектор Август Егорович Вебер по заказу Альберта Вильгельмовича Саламонского. Цирк открылся осенью 1880 года и Саламонский управлял им вплоть до своей кончины в 1913 году. В 1919 году цирк Саламонского был национализирован и стал первым государственным. В 1932 году здание Вебера было надстроено и перестроено. Когда в 1980-х директором цирка стал Юрий Владимирович Никулин, появился проект капитальной реконструкции старого здания с увеличением площади и даже с сохранением старого фасада. Проектировали в Гипротеатре. Большинство москвичей помнили фасад 1932 года, потому было решено при реконструкции его сохранить. Но не получилось, цирк горел, здание полностью снесли зимой 1986 года, а на его месте выстроили новый корпус, в центре которого была почти что копия старого фасада. Почти. Похоже, что Москва может лишиться еще одного памятника старины — 120-летнего доходного дома Чебышевой на Космодамианской набережной (дом 4/22, строение 8). Вот он на двух фотографиях слева, примыкает к РГУ Косыгина. Дом возведен в 1901-м архитектором Николаем Николаевичем Благовещенским как доходный с трактиром и принадлежал П.К. Чебышевой. В советское время здесь разместилась гостиница министерства среднего машиностроения СССР. Позднее здание перешло к Росатому. В 2020 году участок, на котором стоит здание, выкупила подконтрольная ВТБ компания «Галс-девелопмент». Она намерена построить на этом месте «элитные» апартаменты. У здания слабый охранный статус — исторически ценный градоформирующий объект. Но статус позволяет снести дом полностью, сохранив фасад. РГУ Косыгина на Садовнической улице. Здание начали строить в начале 1930-х для нового Политехнического института кожевенной промышленности на месте Устьинского толкучего рынка. Этот факт потом не раз обыгрывали советские агитаторы: при царской власти был грязный рынок с деревянными павильонами, а теперь прекрасное здание института имени Кагановича (Лазарь Моисеевич в ту пору возглавлял московскую партийную организацию и фактически был руководителем столицы). Архитектор у института замечательный — Борис Васильевич Ефимович, тот самый, что построил Театр Моссовета, известный сейчас как Дворец на Яузе. За свою почти столетнюю историю институт раз шесть или семь менял название: сначала он был кожевенным, потом институтом легкой промышленности, теперь здесь РГУ имени советского премьера Косыгина. В 2016 году здание было внесено в реестр памятников. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 70 лет. На старинном и современном снимках храм Живоначальныя Троицы на Листахъ заметно отличается. Кто не узнал — он стоит рядом с метро «Сухаревская» на Сретенке. В советские годы древний храм был почти полностью уничтожен. Сначала, в 1930-е, снесли купола, надстроили второй этаж. В 1957-м разобрали колокольню. Церковь была построена ещё в седую старину и сначала была деревянной. В 1650-е рядом начали возводить первую каменную, и строительство затянулось на много лет. Храм считался стрелецким: на первых порах он строился на деньги стрелецкого полка Василия Пушечникова. В 1700-х церковь стала адмиралтейской для учеников навигацкой и математической школы, что была в Сухаревой. Колокольню построили в 1770-х годах вместо изветшавшей. Храм начали восстанавливать к Олимпиаде-80 усилиями реставраторов Петра Дмитриевича Барановского и Олега Игоревича Журина. К 1990-му работы завершили. В начале 2000-х годов воссоздали колокольню. Обе фотографии почти с одной точки Мы в Третьем Сыромятническом переулке (недалеко от Винзавода). Когда выйдете в начало переулка, то ближе к пересечению с Верхней Сыромятнической улицей увидите пустырь, несколько возвышающийся над уровнем дороги. На этом месте до 1930-х годов стоял храм Живоначальныя Троицы в Сыромятнической слободе. Здесь издавна обитали кожевники, от того и название у слободы такое. Первый каменный храм поставили на месте деревянного в 1680-х годах. Спустя 100 лет рядом возвели новый храм, а тот, старый, разобрали по ветхости. С тех пор новая церковь ещё перестраивалась не один раз. В общем самая обычная история московской церквушки. В октябре 1932 году Моссовет постановил церковь закрыть и снести из-за планов по строительству в районе железнодорожного вокзала. Старая фотография сделана незадолго до уничтожения. Древние иконы были сданы в Третьяковку. С тех по на месте церкви сквер. Знаменитый лубянский фонтан, что стоял до 1930-х годов на том месте, где в 1959-м установили памятник Дзержинскому Ф.Э. работы Вучетича. Чугунный фонтан по проекту скульптора Ивана Петровича Витали пользовался успехом. Упоминание о нем можно встретить у Гиляровского в его «Москве и москвичах». Из трактира выбегали извозчики -- в расстегнутых синих халатах, с ведром в руке — к фонтану, платили копейку сторожу, черпали грязными ведрами воду и поили лошадей. Водовозы вереницами ожидали своей очереди, окружив фонтан, и, взмахивая черпаками-ведрами на длинных шестах над бронзовыми фигурами скульптора Витали, черпали воду, наливая свои бочки. Удивительно, что при реконструкции площади, когда старая Лубянка оказалась буквально уничтожена и застроена заново, фонтан уцелел. Его перенесли в Нескучный сад у Александринского дворца, где он стоит по сей день. Обе фотографии сделаны с одного места с разницей 120 лет.

Так выглядел Новый Арбат до конца 1961 года. Да и не Арбат это, а улица Большая Молчановка.

На верхнем снимке справа красивое здание с колоннами — дом князя Гагарина. Он занимал стрелку Большой Молчановки и Поварской (в советские времена улица Воровского).

До революции здесь размещалась 5-я мужская гимназия, где учились поэты Пастернак и Маяковский, председатель третьей Думы Гучков и философ Ильин, художник Голицын и психиатр Корсаков. В советские годы здесь была средняя школа №23. Дом Гагарина был памятником, но его не пожалели при строительстве проспекта Калинина.

С конца 1961 года всю старую застройку по четной стороне Большой Молчановки снесли. Несколько домов по нечетной стороне уцелели (они видны с левого края двух снимков).

Проспект был предусмотрен планом переустройства Москвы в 1930-е годы. За его устройство взялся Хрущев в 1960-е. Он же лично утверждал работы архитекторов.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

За последние десятилетия Варварка кардинально менялась дважды. Имя тоже менялось дважды (в советские годы Варварку переименовали в улицу Степана Разина).

В начале 1960-х здесь начали возводить самую большую гостиницу в Европе. Из-за этого строительства к концу 1960-х на четной стороне улицы снесли почти всю старинную застройку. Оставили церкви, палаты Романовых, да ещё Английский двор спас реставратор Барановский.

Гостиницу давно снесли, на её месте теперь парк «Зарядье». Но за храмом Георгия Великомученика теперь открывается пустота.

Обратите внимание на красивое здание с куполом, стоящее за храмом. Торговый дом Викулы Елисеевича Морозова. Проектировал и строил его в 1890-е Александр Васильевич Иванов. Дом был снесен в 1967 году, чтобы не вносить диссонанс с архитектурой гостиницы.

Мы напротив вестибюля станции метро «Красная ворота». На этом месте стояла известная Трехсвятительская церковь. Известна она тем, что 11 октября 1814 года в ней был крещен Михаил Юрьевич Лермонтов. Дом, где жили Лермонтовы, стоял рядом — через дорогу.

Каменная церковь Трех Святителей Вселенских была построена в 1699 году на месте деревянной церквушки. В 1790-х (или чуть раньше) возведена колокольня.

Храм приговорили к сносу в 1926 году. Власти Москвы решили, что он не представляет исторической ценности и мешает расширению дороги, снесли его в 1928 году. Незадолго снесли и Красные ворота по той же причине.

На старинной фотографии за церковью виден строящийся дом кооператива работников наркоматов иностранных дел и труда.

Дом кооператива работников наркоматов иностранных дел и труда, стоит на углу Хоромного тупика и Боярского переулка. Его спроектировал Алексей Иванович Мешков. На верхнем снимке дом сразу после завершения строительства в 1929-м. Уже снесен храм Трех Святителей — площадь пустая, только деревянный киоск маячит с левого края. Дом считался элитным. Здесь жили высокопоставленные сотрудники Наркомата иностранных дел СССР, включая наркома Максима Максимовича Литвинова. Говорят, что дворе до сих пор сохранился фонтан. На первом этаже довольно долго работал детский сад. Напротив дома через дорогу стоит бывший Запасный дворец Екатерины, перестроенный Иваном Фоминым для Народного комиссариата путей сообщения СССР. Два хороших памятника конструктивизма. Обе фотографии сделаны с одного места с разницей 92 года.

Страстная площадь с угла Тверского бульвара. Когда-то одна из красивейших московских площадей. Она до неузнаваемости изменилась 86 лет назад, когда был разрушен украшавший её Страстной монастырь. На том месте, где сейчас стоит памятник Пушкину, была великолепная колокольня с надвратной церковью Алексия Человека Божия. Колокольню построил архитектор Михаил Доримедонтович Быковский на рубеже 1840-х и 1850-х годов.

До разрушения обитель превратили в военный комиссариат, потом в архив, а в 1928 году в «Центральный антирелигиозный музей Союза безбожников СССР». Колокольню музейщики использовали как тумбу — вешали на нее агитки, афиши и портреты вождей. Висел на ней и портрет Пушкина в полный рост — к 100-летию со дня гибели поэта в 1937-м. В том же году монастырь снесли. На его месте долго был пустырь, и только спустя 13 лет на него переставили фигуру Александра Сергеевича и организовали сквер.

В сентябре 1913 года на Миусской площади был заложен 21-купольный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. Это был благодарственный храм-памятник царю Александру II и его манифесту об освобождении крестьян. Храм высотой 70 метров был спроектирован по проекту академика Александра Никаноровича Померанцева и Виктора Михайловича Васнецова. По размерам он уступал только храму Христа Спасителя.

Деньги на его строительство собирали 40 лет. К роковому 1917 году храм был закончен, но не отделан внутри. Работы остановились после Октябрьской революции. В течение 40 лет храм стоял на площади недостроенный и пустой. Снести его не решались: выходило дорого. Были предложения переделать в музей, университет, крематорий, но ничего не вышло. В 1956 году храм снесли. На его месте теперь небольшая площадь с памятником Александру Фадееву.

В 1939 году на углу Георгиевского переулка с Малой Никитской возвели Государственный дом радиовещания и звукозаписи по проекту архитекторов Земского и Туркенидзе. При советской власти Георгиевский переулок переименовали во Вспольный.

Первый деревянный храм великомученника Георгия на этом месте был построен в 1600-х годах, а может и раньше. В 1770-х братья Орловы дали деньги на строительство новой церкви вместо обветшалой, здесь же были похоронены их родители Григорий Иванович и Лукерия Ивановна Орловы. В Первую Отечественную войну 1812 года солдатики Наполеона очень повредили церковь, а снаружи она сильно обгорела. Место оставалось незастроенным, в Москве такие называли вспольем, и церковь звали Георгиевской, что на Всполье. Слева видна часть флигеля особняка, где жил Лаврентий Берия.

Если так уж хочется поставить в Москве памятник Александру Невскому, то восстановите уникальную чугунную часовню во имя Святого Благоверного Великого князя, возведенную Дмитрием Николаевичем Чичаговым в 1883 году на перекрестке нынешних Тверской и Моховой улиц. Она простояла всего 39 лет и была уничтожена в 1922 году с заключением: «не имеет художественной ценности».

Чтобы вы понимали: часовня стояла напротив гостиницы «Националь». За ней на верхней фотографии виден отель «Париж», что располагался в доходном доме Михаила Герасимовича Комиссарова. Отель снесли в 1935 году, а на его месте поставили дом Совнаркома, где сейчас заседает Госдума. В 1928 году также снесли в Пятницкую церковь. Она на верхней фотографии на дальнем плане.

Нижняя фотография сделана чуть дальше старой точки съёмки, чтобы вы могли увидеть, как изменилось за 100 лет это место.

Мы на Покровке у храма Святой Живоначальной Троицы на Грязех. Народная топонимика «на Грязех» — это память о речушке Рачка, протекавшей в стародавние времена через улицу. Весной она создавала грязь и распутицу.

Великолепный храм завершил в 1861 году Михаил Доримедонтович Быковский, известный нам возведением колокольни Страстного монастыря. Деньги пожертвовал богатейший московский купец того времени Евграф Владимирович Молчанов.

В 1930 году храм был закрыт решением Моссовета. Его превратили сначала в зернохранилище, а после войны — в Дом культуры. Купол и колокольню снесли за ненадобностью. В центральном пределе сделали кинотеатр, на месте алтаря — сцену. В дни выборов в храме работал избирательный участок и агитпункт. В 1980-е здесь работал Центр досуга и отдыха Мособлпрофсоюза. Последние 29 лет храм восстанавливают, и, поговаривают, что вернут колокольню и купол.

Садово-Спасская у здания Наркомата земледелия СССР. Верхняя фотография сделана не позже 1937 года, нижняя в 2021-м. Эта часть Москвы осталась более менее нетронутой. Появился только шпиль высотки у Красных ворот.

Корпус Наркомзема был возведён к 1933 году. Сейчас даже трудно представить, что на первом этаже этого министерского здания находился обычный продовольственный магазин.

Следом за Наркомземом виден красивый 8-этажный доходный дом Афремова, считающийся первым московским тучерезом.

На дальнем плане виден Наркомат путей сообщения СССР — бывший Запасный дворец Екатерины Великой.

Интересно, что Садово-Спасская была в те годы настолько широкой, а машин было так мало, что проезжую часть напротив Наркомзема использовали как парковку.

Обе фотографии сделаны с одного места.

Новаторством соввласти была непревзойденная архитектура клубов для рабочих. Например, клуб Русакова союза коммунальщиков на Стромынке. Возведен в 1929-м по проекту великого новатора Константина Степановича Мельникова для рабочих Сокольнического трамвайного депо и вагоноремонтного завода.

Клуб внесен в реестры памятников мировой архитектуры. Мельников обогнал время, предложив конструкцию здания-трансформера. Только уровень инженерной мысли и ограниченность в средствах не дали воплотить идею до конца. Вынесенные за контур балконы амфитеатра при надобности могли отсекаться выдвижными перегородками от основной аудитории, образуя отдельные помещения. Слышал, что балконы должны были стать подвижными. Сложный фасад использовали как место для агитации.

Верхняя фотография сделана в 1934 году накануне 17-годовщины Октябрьского переворота. Этим объясняется украшенный фасад. На центральной витрине портрет в полный рост — нарком обороны СССР Климент Ефремович Ворошилов. С правого выступа смотрит 1-й секретарь московского обкома партии Лазарь Моисеевич Каганович.

К сожалению реставрация 2015 года несколько исказила исторический облик здания. Внутри здание тоже изменилось. Сейчас тут театр Виктюка.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 86 лет.

Улица Тверская. На верхней фотографии она уже переименована в улицу Горького. Над пассажирским автобусом английского производства Leyland парит красная растяжка «Превратим Москву в лучший город мира по архитектуре и благоустройству». На нижнем снимке результат этого превращения. Тверская расширена в два раза. Под снос пошла вся старая застройка. За исключением Саввинского подворья. Уцелел и дом московского генерал-губернатора. В советские времена там располагался Моссовет.

В сентябре 1939 года дом передвинули на 13 метров вглубь расширяющейся улицы Горького. Уже после войны, чтобы маленькое здание не потерялось, дом надстроили на два этажа по проекту Дмитрия Николаевича Чечулина.

Трудно сказать, что обе фотографии сделаны с одной точки. Но они обе с одного места и ракурса.

В марте 1929 года на Заставе Ильича (ныне Рогожская Застава) открылся универмаг Таганского промторга. Настоящий памятник конструктивизма по проекту Владимира Михайловича Владимирова, он немного похож на универмаг Мосторга братьев Весниных на Пресненской заставе. В народе его называли «Серый» (по цвету фасада), «У серпа» или «Серпушка» (близко от станции «Серп и Молот»). На первом этаже — продовольственный, на втором — игрушки, канцтовары и т.д., на третьем одежда, ткани. Владимиров — замечательный русский архитектор, выпускник Института гражданских инженеров в Питере. В Москве работал с Щусевым. Проектировал в основном большие общественные здания (например клуб «Пролетарий» профсоюза металлистов) или заводы («Фрезер», «Калибр»). Универмаг Владимирова не признали памятником архитектуры и снесли 50 лет спустя — весной 1988 года. На его месте был рынок, потом возвели типовой магазин, но он сгорел в 2000 году. Сейчас на месте универмага безликий ТЦ «Гранд сити». ___________

Ну, пока остановимся, продолжение следует...

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