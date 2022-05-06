Михаил Паникаха - живой факел Сталинграда

Про Михаила Паникаху в Волгограде (Сталинград до 1961 года) знает любой школьник.
Во время Сталинградской битвы красноармеец-бронебойщик Михаил Аверьянович Паникаха совершил беспримерный подвиг, вписавший его навечно в пантеон славы Великой Отечественной войны.
2 октября 1942 года Михаил Паникаха, находясь на передней крае обороны металлургического завода «Красный Октябрь», ценой собственной жизни остановил наступление немецких танков.
Вот как описывал подвиг Маршал Советского Союза В.И. Чуйков, будучи во время Сталинградской битвы командующим 62-ой армии:
К позициям батальона морской пехоты ринулись фашистские танки. На окоп, в котором находился матрос Михаил Паникаха, двигались, ведя огонь из пушек и пулемётов, несколько вражеских машин.
Сквозь грохот выстрелов и разрывы снарядов всё явственнее слышался лязг гусениц. К этому времени Паникаха уже израсходовал все свои гранаты. У него оставались лишь две бутылки с горючей смесью. Он высунулся из окопа и размахнулся, целясь бутылкой в ближайший танк. В это мгновение пуля разбила бутылку, поднятую над его головой. Живым факелом вспыхнул воин. Но адская боль не замутила его сознания. Он схватил вторую бутылку. Танк был рядом. И все увидели, как горящий человек выскочил из окопа, подбежал вплотную к фашистскому танку и ударил бутылкой по решётке моторного люка. Мгновение — и огромная вспышка огня и дым поглотили героя вместе с подожжённой им фашистской машиной.
В.И. Чуйков. От Сталинграда до Берлина
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К званию Герой Советского Союза Михаил Аверьянович Паникаха был представлен еще в ноябре 1942 года, но получил его лишь 5 мая 1990 года (посмертно).
8 мая 1975 года на месте гибели Михаила Паникахи был открыт памятник. Авторы проекта — скульптор Роберт Харитонов и архитектор Юрий Белоусов.
На мой взгляд, это один из лучших послевоенных памятников в Волгограде, посвященных Великой Отечественной войны.
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