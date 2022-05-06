Михаил Паникаха - живой факел Сталинграда

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Про Михаила Паникаху в Волгограде (Сталинград до 1961 года) знает любой школьник.

Михаил Аверьянович Паникаха (1914 или 1918 - 1942)

Во время Сталинградской битвы красноармеец-бронебойщик Михаил Аверьянович Паникаха совершил беспримерный подвиг, вписавший его навечно в пантеон славы Великой Отечественной войны.

2 октября 1942 года Михаил Паникаха, находясь на передней крае обороны металлургического завода «Красный Октябрь», ценой собственной жизни остановил наступление немецких танков.

Подвиг Михаила Паникахи. Фрагмент панорамы в музее "Сталинградская битва" ( https://clck.ru/gehkH

Вот как описывал подвиг Маршал Советского Союза В.И. Чуйков, будучи во время Сталинградской битвы командующим 62-ой армии:

К позициям батальона морской пехоты ринулись фашистские танки. На окоп, в котором находился матрос Михаил Паникаха, двигались, ведя огонь из пушек и пулемётов, несколько вражеских машин.

Сквозь грохот выстрелов и разрывы снарядов всё явственнее слышался лязг гусениц. К этому времени Паникаха уже израсходовал все свои гранаты. У него оставались лишь две бутылки с горючей смесью. Он высунулся из окопа и размахнулся, целясь бутылкой в ближайший танк. В это мгновение пуля разбила бутылку, поднятую над его головой. Живым факелом вспыхнул воин. Но адская боль не замутила его сознания. Он схватил вторую бутылку. Танк был рядом. И все увидели, как горящий человек выскочил из окопа, подбежал вплотную к фашистскому танку и ударил бутылкой по решётке моторного люка. Мгновение — и огромная вспышка огня и дым поглотили героя вместе с подожжённой им фашистской машиной. Живым факелом вспыхнул воин. Но адская боль не замутила его сознания. Он схватил вторую бутылку. Танк был рядом. И все увидели, как горящий человек выскочил из окопа, подбежал вплотную к фашистскому танку и ударил бутылкой по решётке моторного люка. Мгновение — и огромная вспышка огня и дым поглотили героя вместе с подожжённой им фашистской машиной.

В.И. Чуйков. От Сталинграда до Берлина

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К званию Герой Советского Союза Михаил Аверьянович Паникаха был представлен еще в ноябре 1942 года, но получил его лишь 5 мая 1990 года (посмертно).

8 мая 1975 года на месте гибели Михаила Паникахи был открыт памятник. Авторы проекта — скульптор Роберт Харитонов и архитектор Юрий Белоусов.

На мой взгляд, это один из лучших послевоенных памятников в Волгограде, посвященных Великой Отечественной войны.

СМОТРИТЕ САМИ!

Памятник Михаилу Паникахе в Волгограде

Памятник Михаилу Паникахе в Волгограде

Памятник Михаилу Паникахе в Волгограде

Памятник Михаилу Паникахе в Волгограде

Памятник Михаилу Паникахе в Волгограде