История Москвы. Было-стало - 12

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Продолжаем путешествие...
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Строительство Храма Христа Спасителя (1996 год и 18 августа 2021 года)
Большая Никитская, 6 (1977 год и 18 августа 2021 года)
Большой Кисловский, здание бывший Гимназии (1979 год и 18 августа 2021 года)
Нижний и Большой Кисловские переулки (1996 год и 18 августа 2021 года)
Нижний Кисловский, 8 (1977 год и 18 августа 2021 года)
Нижний Кисловский, 5 (1984 год и 18 августа 2021 года)
Собиновский переулок и М. Кисловский (1969 год и 18 августа 2021 года)
Нижний Кисловский к Арбатской площади (1913 год и 18 августа 2021 года)
Калашный, 3 (1984 год и 18 августа 2021 года)
Большая Ордынка, 35 (1972 год и 18 августа 2021 года)
Большая Ордынка, 31 (1987 год и 18 августа 2021 года)
Колледж Связи на Малой Ордынке, бывшая Гимназия (1910 год и 18 августа 2021 года)
Бывший дом Арсентьевых на Большой Ордынке (1994 год и 18 августа 2021 года)
Большая Ордынка, 41 (1909 год и 19 августа 2021 года). Особняк Карповых-Морозовых
Большая Ордынка, 34 (1990 год и 19 августа 2021 года
Большая Ордынка, 28 (1987 год и 19 августа 2021 года)
Церковь Николая Чудотворца в Пыжах (1970 год и 19 августа 2021 года)
Большая Ордынка, 27/6, с 1 (1989 год и 19 августа 2021 года)
Большая Ордынка, 25, с1 (1929 год и 19 августа 2021 года)
Угол Климентовского переулка и Большой Ордынки (1981 год и 19 августа 2021 года)
Скорбященская церковь на Б.Ордынке (1989 год и 19 августа 2021 года)
Большая Ордынка (1989 год и 19 августа 2021 года)
Черниговский переулок, 8 (1982 год и 19 августа 2021 года)
Церковь в Черниговском переулке (1989 год и 19 августа 2021 года)
Пятницкая улица к Чугунному мосту (1997 год и 19 августа 2021 года)
Чугунный мост и улица Балчуг (1930 год и 19 августа 2021 года)
Кадашевская набережная (1993 год и 20 августа 2021 года)
Кадашевская набережная (1983 год и 19 августа 2021 года)
Постройка набережной на Болотной площади (1936 год и 20 августа 2021 года)
Вид на Лужков мост (1996 год и 20 августа 2021 года)
Улица Фадеева от Оружейного переулка (1936 год и 21 августа 2021 года)
Алексеевская (1984 год и 24 августа 2021 года)
Проспект Мира и угол Бочкова(1979 год и 24 августа 2021 года)
Улицы Бочкова (1970 год и 24 августа 2021 года)
Проспект мира у дома 101 (1985 год и 24 августа 2021 года)
Проспект мира (1962 год и 24 августа 2021 года)
Бочкова, 8 (1964 год и 24 августа 2021 года)
Дом Арсения Морозова на Воздвиженке (1981 год и 25 августа 2021 года)
Здание военторга на Воздвиженке (1934 год и 25 августа 2021 года)
Празднование 850-летия Москвы на Воздвиженке (1997 год и 25 августа 2021 года)
Староваганьковский, 23 (1977 год и 25 августа 2021 года)Староваганьковский, 19 (1986 год и 25 августа 2021 года)
Староваганьковский 25 (1934 год и 25 августа 2021 года)
Белорусская (1984 год и 25 августа 2021 года)
Вход в снесённое здание на углу Б. Грузинской и 2-й Брестской (1925 год и 25 августа 2021 года)
2-я Брестская, 28 (1966 год и 26 августа 2021 года)
2-я Бресткая (1955 год и 26 августа 2021 года)
Улица Красина, заправка (1982 год и 26 августа 2021 года)
Садовая - Куринская от ул Красина (1982 год и 26 августа 2021 года)
Пушкинская площадь от Тверского бульвара (1934 год и 26 августа 2021 года)
Тверской бульвар (13 ноября 1917 года и 26 августа 2021 года).
Похороны юнкеров, участников боев с большевиками
Тверской Бульвар (1980 год и 26 августа 2021 года). МХАТ
Тверской бульвар, 13 (1982 год и 27 августа 2021 года)
Тверской бульвар, 26 (1903 год и 27 августа 2021 года)
Лебяжий переулок (1983 год и 27 августа 2021 года)
Лебяжий переулок к ул. Ленивка (1996 год и 27 августа 2021 года)
Лебяжий к Кремлю (1956 год и 27 августа 2021 года)
Ленивка (1981 год и 27 августа 2021 года)
ЦЭС на Болотной набережной (1910 год и 28 августа 2021 года)
Как вам новая статуя «Большая Глина №4»?
Здание на пересечении Малой Якиманки и Бродникова переулка (1987 год и 28 августа 2021 года)
Бродников (1980 год и 28 августа 2021 года)
Угол Бродникова и Полянского переулка (1980 год и 28 июля 2021 года)
Большая Якиманка от дома 17 (1960 год и 28 августа 2021 года)
1-й Голутвинский от Б. Якиманки (1987 год и 28 августа 2021 года)
3-й Самотёчный переулок (1993 год и 29 августа 2021 года)
3-й Самотечный (1997 год и 29 августа 2021 года)
4-й Самотёчный (1953 год и 29 августа 2021 года)
Первый Самотёчный (1957 год и 29 августа 2021 года)
Здание на пересечении Второго Щемиловского переулка и Первого Самотёчного (1948 год и 29 августа 2021 года)
1-й Тверской - Ямской, 9/8 (1987 год и 29 августа 2021 года)
3-й Тверской - Ямской (1992 год и 29 августа 2021 года)
Тверской бульвар (1897 год и 29 августа 2021 года)
Страстной бульвар, 9 (1945 год и 30 августа 2021 года)
Разворот на Страстном Бульваре (1989 год и 30 августа 2021 года)
Федеральное агенство по печати и массовым коммуникациям, вид от Страстного бульвара (1936 год и 30 августа 2021 года)
Благовещенский переулок в сторону Тверской улицы (1995 год и 30 августа 2021 года)
Благовещенский переулок, училище (1899 год и 30 августа 2021 года)
Бывшее здание КГБ, Благовещенский, 1 (1989 год и 30 августа 2021 года)
Здание Лесного Товарищества в Трехпрудном переулке (1900 год и 30 августа 2021 года)
Трехпрудный переулок (1989 год и 30 августа 2021 года)
Богословский переулок (1972 год и 30 августа 2021 года)
Богословский, 8/15 (1972 год и 30 августа 2021 года)
Б. Никитская от дома 12 (1973 год и 30 августа 2021 года)
Большая Никитская, 1 и 3 (1925 год и 30 августа 2021 года)
Б. Никитская, здание «Нового Университета» в прошлом (1983 год и 30 августа 2021 года)
Манежная площадь, 1, очередь на выставку Ильи Глазунова (1966 год и 30 августа 2021 года)
У музея на Манежной площади (1983 год и 31 августа 2021 года)
Театральная площадь, 5 (2000 год и 31 августа 2021 года)
Богословский переулок (1972 год и 30 августа 2021 года)
Сивцев - Вражек, 15/25 (1991 год и 31 августа 2021 года)
Калоши переулок от Сивцева- Вражека (1996 год и 31 августа 2021 года)
Сивцев-Вражек, 32 (1986 год и 31 августа 2021 года)
Плотников переулок в сторону Арбата (1985 год и 31 августа 2021 года)
Усадьба у здания МИДа в Денежном переулке (1951 год и 31 августа 2021 года)
Глазовский переулок, 8 (1996 год и 31 августа 2021 года)
Смоленский Бульвар, вид на Ружейный переулок (1954 год и 31 августа 2021 года)
Смоленский бульвар, 13 (1977 год и 31 августа 2021 года)
Смоленский бульвар 12/19 (1972 год и 31 августа 2021 года)
Смоленский бульвар, 4 (1998 год и 31 августа 2021 года)
Ленивка, 1 (1987 год и 2 сентября 2021 года)
Вид с Крымского моста на Парк Культуры (1993 год и 1 сентября 2021 года)
Большой Каменный мост от Кремлевской набережной (1958 год и 2 сентября 2021 года)
Пречистенская набережная (1960 год и 2 сентября 2021 года)
Храм Христа Спасителя (1998 год и 2 сентября 2021 года)
Большой Кисловский (1996 год и 3 сентября 2021 года)
Большой Кисловский, 4 (1996 год и 3 сентября 2021 года)
Большой Кисловский переулок (1914 год и 2 сентября 2021 года)
Большой Кисловский, 10 (1975 год и 2 сентября 2021 года)
Воздвиженка, 1 (1986 год и 3 сентября 2021 года)
Дом Пашкова (1980 год и 3 сентября 2021 года)
Воздвиженка, 14 (1972 год и 6 сентября 2021 года)
Воздвиженка (1976 год и 6 сентября 2021 года)
Переулок Янышева к Воздвиженке (1982 год и 6 сентября 2021 года)
Янышева переулок (1982 год и 6 сентября 2021 года)
Знаменка, 12 (1974 год и 6 сентября 2021 года)
Знаменка, 9 (1972 год и 6 сентября 2021 года)
Староваганьковский (1960 год и 6 сентября 2021 года)
Малый Знаменский, 9 (1998 год и 6 сентября 2021 года)
Малый Знаменский 7/10с8 (1992 год и 6 сентября 2021 года)
Колымажный переулок к Малому Знаменскому (осень 1926 года и 6 сентября 2021 года)
Вид на Малый Знаменский от здания музея (1979 год и 7 сентября 2021 года)
Волхонка, Музей изобразительных искусств (1984 год и 7 сентября 2021 года)
Волхонка, 13 (1975 год и 7 сентября 2021 года)
Снесенный Крестовоздвиженский монастырь на Воздвиженке (1934 год и 7 сентября 2021 года). Вид от Бизнес-центра «Воздвиженка Центр»
Воздвиженка, 7 (1973 год и 7 сентября 2021 года)
Романов переулок, усадьба Разумовских-Шереметьевых (1975 год и 7 сентября 2021 года)
Романов переулок, 3, с.7 (1975 год и 7 сентября 2021 года)
Церковь Знамения, Романовский переулок (1903 год и 7 сентября 2021 года)
Большой Афанасьевский к Арбату (1968 год и 7 сентября 2021 года)
Снесенный дом №26 в Староконюшенном переулке (1913 год и 7 сентября 2021 года)
Староконюшенный, 18 (1997 год и 8 сентября 2021 года)
Староконюшенный, 16 (1983 год и 8 сентября 2021 года)
Двор здания 23 Гагаринского переулка (1990 год и 8 сентября 2021 года)
Пречистенский, 12 (1941 год и 8 сентября 2021 года)
Большой Левшинский переулок (1913 год и 8 сентября 2021 года)
Тверской бульвар, 26 (1957 год и 8 сентября 2021 года)
Тверской бульвар, 24 (1973 год и 9 сентября 2021 года)
Тверской бульвар (1962 год и 9 сентября 2021 года)
Тверской бульвар, 10 (1970 год и 9 сентября 2021 года)
Тверской бульвар, памятник Тимирязеву (1987 год и 9 сентября 2021 года)
Никитский бульвар, 17 (1986 год и 9 сентября 2021 года)
Никитский бульвар, 11 (1975 год и 9 сентября 2021 года)
Ворота усадьбы на Никитском бульваре (1960 год и 9 сентября 2021 года)
Арбатская площадь (1965 год и 9 сентября 2021 года)
Новый Арбат, 3, с 1 и 5 (1991 год и 9 сентября 2021 года)
Новый Арбат, «ЖИГУЛИ» (1976 год и 9 сентября 2021 года)
Арбат (1973 год и 9 сентября 2021 года)
Особняк Миндовского в мертвом переулке (1911 год и 9 сентября 2021 года)
Лопухинский, 7 (1967 год и 9 сентября 2021 года)
Лопухинский переулок, 5 (1987 год и 9 сентября 2021 года)
Лопухинский, 1 (1997 год и 9 сентября 2021 года)
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На этом пока остановимся, продолжение следует...
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