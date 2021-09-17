История Москвы. Было-стало - 12

Строительство Храма Христа Спасителя (1996 год и 18 августа 2021 года)

Большая Никитская, 6 (1977 год и 18 августа 2021 года)

Большой Кисловский, здание бывший Гимназии (1979 год и 18 августа 2021 года)

Нижний и Большой Кисловские переулки (1996 год и 18 августа 2021 года)

Нижний Кисловский, 8 (1977 год и 18 августа 2021 года)

Нижний Кисловский, 5 (1984 год и 18 августа 2021 года)

Собиновский переулок и М. Кисловский (1969 год и 18 августа 2021 года)

Нижний Кисловский к Арбатской площади (1913 год и 18 августа 2021 года)

Калашный, 3 (1984 год и 18 августа 2021 года)

Большая Ордынка, 35 (1972 год и 18 августа 2021 года)

Большая Ордынка, 31 (1987 год и 18 августа 2021 года)

Колледж Связи на Малой Ордынке, бывшая Гимназия (1910 год и 18 августа 2021 года)

Бывший дом Арсентьевых на Большой Ордынке (1994 год и 18 августа 2021 года)

Большая Ордынка, 41 (1909 год и 19 августа 2021 года). Особняк Карповых-Морозовых

Большая Ордынка, 34 (1990 год и 19 августа 2021 года

Чугунный мост и улица Балчуг (1930 год и 19 августа 2021 года)

Кадашевская набережная (1993 год и 20 августа 2021 года)

Кадашевская набережная (1983 год и 19 августа 2021 года)

Проспект Мира и угол Бочкова(1979 год и 24 августа 2021 года)

Улицы Бочкова (1970 год и 24 августа 2021 года)





Тверской бульвар (13 ноября 1917 года и 26 августа 2021 года).

Похороны юнкеров, участников боев с большевиками

Тверской Бульвар (1980 год и 26 августа 2021 года). МХАТ Тверской бульвар, 13 (1982 год и 27 августа 2021 года) Тверской бульвар, 26 (1903 год и 27 августа 2021 года) Лебяжий переулок (1983 год и 27 августа 2021 года) Лебяжий переулок к ул. Ленивка (1996 год и 27 августа 2021 года) Лебяжий к Кремлю (1956 год и 27 августа 2021 года) Ленивка (1981 год и 27 августа 2021 года)

ЦЭС на Болотной набережной (1910 год и 28 августа 2021 года)

Как вам новая статуя «Большая Глина №4»?

Здание на пересечении Малой Якиманки и Бродникова переулка (1987 год и 28 августа 2021 года)

Бродников (1980 год и 28 августа 2021 года)

Угол Бродникова и Полянского переулка (1980 год и 28 июля 2021 года)

Большая Якиманка от дома 17 (1960 год и 28 августа 2021 года)

1-й Голутвинский от Б. Якиманки (1987 год и 28 августа 2021 года)

3-й Самотёчный переулок (1993 год и 29 августа 2021 года)

Большой Кисловский, 4 (1996 год и 3 сентября 2021 года)

Снесенный Крестовоздвиженский монастырь на Воздвиженке (1934 год и 7 сентября 2021 года). Вид от Бизнес-центра «Воздвиженка Центр»

Воздвиженка, 7 (1973 год и 7 сентября 2021 года)

Романов переулок, усадьба Разумовских-Шереметьевых (1975 год и 7 сентября 2021 года)

Романов переулок, 3, с.7 (1975 год и 7 сентября 2021 года)

Большой Левшинский переулок (1913 год и 8 сентября 2021 года)

Тверской бульвар, 26 (1957 год и 8 сентября 2021 года)

Тверской бульвар, 24 (1973 год и 9 сентября 2021 года)

Тверской бульвар (1962 год и 9 сентября 2021 года)

Большая Ордынка, 28 (1987 год и 19 августа 2021 года)Церковь Николая Чудотворца в Пыжах (1970 год и 19 августа 2021 года)Большая Ордынка, 27/6, с 1 (1989 год и 19 августа 2021 года)Большая Ордынка, 25, с1 (1929 год и 19 августа 2021 года)Угол Климентовского переулка и Большой Ордынки (1981 год и 19 августа 2021 года)Скорбященская церковь на Б.Ордынке (1989 год и 19 августа 2021 года)Большая Ордынка (1989 год и 19 августа 2021 года)Черниговский переулок, 8 (1982 год и 19 августа 2021 года)Церковь в Черниговском переулке (1989 год и 19 августа 2021 года)Пятницкая улица к Чугунному мосту (1997 год и 19 августа 2021 года)Постройка набережной на Болотной площади (1936 год и 20 августа 2021 года)Вид на Лужков мост (1996 год и 20 августа 2021 года)Улица Фадеева от Оружейного переулка (1936 год и 21 августа 2021 года)Алексеевская (1984 год и 24 августа 2021 года)Проспект мира у дома 101 (1985 год и 24 августа 2021 года)Проспект мира (1962 год и 24 августа 2021 года)Бочкова, 8 (1964 год и 24 августа 2021 года)Дом Арсения Морозова на Воздвиженке (1981 год и 25 августа 2021 года)Здание военторга на Воздвиженке (1934 год и 25 августа 2021 года)Празднование 850-летия Москвы на Воздвиженке (1997 год и 25 августа 2021 года)Староваганьковский, 23 (1977 год и 25 августа 2021 года)Староваганьковский, 19 (1986 год и 25 августа 2021 года)Староваганьковский 25 (1934 год и 25 августа 2021 года)Белорусская (1984 год и 25 августа 2021 года)Вход в снесённое здание на углу Б. Грузинской и 2-й Брестской (1925 год и 25 августа 2021 года)2-я Брестская, 28 (1966 год и 26 августа 2021 года)2-я Бресткая (1955 год и 26 августа 2021 года)Улица Красина, заправка (1982 год и 26 августа 2021 года)Садовая - Куринская от ул Красина (1982 год и 26 августа 2021 года)Пушкинская площадь от Тверского бульвара (1934 год и 26 августа 2021 года)3-й Самотечный (1997 год и 29 августа 2021 года)4-й Самотёчный (1953 год и 29 августа 2021 года)Первый Самотёчный (1957 год и 29 августа 2021 года)Здание на пересечении Второго Щемиловского переулка и Первого Самотёчного (1948 год и 29 августа 2021 года)1-й Тверской - Ямской, 9/8 (1987 год и 29 августа 2021 года)3-й Тверской - Ямской (1992 год и 29 августа 2021 года)Тверской бульвар (1897 год и 29 августа 2021 года)Страстной бульвар, 9 (1945 год и 30 августа 2021 года)Разворот на Страстном Бульваре (1989 год и 30 августа 2021 года)Федеральное агенство по печати и массовым коммуникациям, вид от Страстного бульвара (1936 год и 30 августа 2021 года)Благовещенский переулок в сторону Тверской улицы (1995 год и 30 августа 2021 года)Благовещенский переулок, училище (1899 год и 30 августа 2021 года)Бывшее здание КГБ, Благовещенский, 1 (1989 год и 30 августа 2021 года)Здание Лесного Товарищества в Трехпрудном переулке (1900 год и 30 августа 2021 года)Трехпрудный переулок (1989 год и 30 августа 2021 года)Богословский переулок (1972 год и 30 августа 2021 года)Богословский, 8/15 (1972 год и 30 августа 2021 года)Б. Никитская от дома 12 (1973 год и 30 августа 2021 года)Большая Никитская, 1 и 3 (1925 год и 30 августа 2021 года)Б. Никитская, здание «Нового Университета» в прошлом (1983 год и 30 августа 2021 года)Манежная площадь, 1, очередь на выставку Ильи Глазунова (1966 год и 30 августа 2021 года)У музея на Манежной площади (1983 год и 31 августа 2021 года)Театральная площадь, 5 (2000 год и 31 августа 2021 года)Богословский переулок (1972 год и 30 августа 2021 года)Сивцев - Вражек, 15/25 (1991 год и 31 августа 2021 года)Калоши переулок от Сивцева- Вражека (1996 год и 31 августа 2021 года)Сивцев-Вражек, 32 (1986 год и 31 августа 2021 года)Плотников переулок в сторону Арбата (1985 год и 31 августа 2021 года)Усадьба у здания МИДа в Денежном переулке (1951 год и 31 августа 2021 года)Глазовский переулок, 8 (1996 год и 31 августа 2021 года)Смоленский Бульвар, вид на Ружейный переулок (1954 год и 31 августа 2021 года)Смоленский бульвар, 13 (1977 год и 31 августа 2021 года)Смоленский бульвар 12/19 (1972 год и 31 августа 2021 года)Смоленский бульвар, 4 (1998 год и 31 августа 2021 года)Ленивка, 1 (1987 год и 2 сентября 2021 года)Вид с Крымского моста на Парк Культуры (1993 год и 1 сентября 2021 года)Большой Каменный мост от Кремлевской набережной (1958 год и 2 сентября 2021 года)Пречистенская набережная (1960 год и 2 сентября 2021 года)Храм Христа Спасителя (1998 год и 2 сентября 2021 года)Большой Кисловский (1996 год и 3 сентября 2021 года)Большой Кисловский переулок (1914 год и 2 сентября 2021 года)Большой Кисловский, 10 (1975 год и 2 сентября 2021 года)Воздвиженка, 1 (1986 год и 3 сентября 2021 года)Дом Пашкова (1980 год и 3 сентября 2021 года)Воздвиженка, 14 (1972 год и 6 сентября 2021 года)Воздвиженка (1976 год и 6 сентября 2021 года)Переулок Янышева к Воздвиженке (1982 год и 6 сентября 2021 года)Янышева переулок (1982 год и 6 сентября 2021 года)Знаменка, 12 (1974 год и 6 сентября 2021 года)Знаменка, 9 (1972 год и 6 сентября 2021 года)Староваганьковский (1960 год и 6 сентября 2021 года)Малый Знаменский, 9 (1998 год и 6 сентября 2021 года)Малый Знаменский 7/10с8 (1992 год и 6 сентября 2021 года)Колымажный переулок к Малому Знаменскому (осень 1926 года и 6 сентября 2021 года)Вид на Малый Знаменский от здания музея (1979 год и 7 сентября 2021 года)Волхонка, Музей изобразительных искусств (1984 год и 7 сентября 2021 года)Волхонка, 13 (1975 год и 7 сентября 2021 года)Церковь Знамения, Романовский переулок (1903 год и 7 сентября 2021 года)Большой Афанасьевский к Арбату (1968 год и 7 сентября 2021 года)Снесенный дом №26 в Староконюшенном переулке (1913 год и 7 сентября 2021 года)Староконюшенный, 18 (1997 год и 8 сентября 2021 года)Староконюшенный, 16 (1983 год и 8 сентября 2021 года)Двор здания 23 Гагаринского переулка (1990 год и 8 сентября 2021 года)Пречистенский, 12 (1941 год и 8 сентября 2021 года)Тверской бульвар, 10 (1970 год и 9 сентября 2021 года)Тверской бульвар, памятник Тимирязеву (1987 год и 9 сентября 2021 года)Никитский бульвар, 17 (1986 год и 9 сентября 2021 года)Никитский бульвар, 11 (1975 год и 9 сентября 2021 года)Ворота усадьбы на Никитском бульваре (1960 год и 9 сентября 2021 года)Арбатская площадь (1965 год и 9 сентября 2021 года)Новый Арбат, 3, с 1 и 5 (1991 год и 9 сентября 2021 года)Новый Арбат, «ЖИГУЛИ» (1976 год и 9 сентября 2021 года)Арбат (1973 год и 9 сентября 2021 года)Особняк Миндовского в мертвом переулке (1911 год и 9 сентября 2021 года)Лопухинский, 7 (1967 год и 9 сентября 2021 года)Лопухинский переулок, 5 (1987 год и 9 сентября 2021 года)Лопухинский, 1 (1997 год и 9 сентября 2021 года)_______