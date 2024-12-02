3 декабря - День Неизвестного Солдата

3 декабря в России отмечают День Неизвестного Солдата, который учрежден в память о безвестных русских воинах, отдавших жизни за свободу и защиту своей Родины.

Такая дата была выбрана неслучайно. 3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного советского солдата, погибшего в Великую Отечественную войну, был перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля.

Его перенесли сюда из братской могилы у бывшей железнодорожной станции Крюково. Сейчас на ее месте располагается мемориальный комплекс «Штыки».

8 мая 1967 года у Кремлевской стены открыли главный военный мемориал страны “Могила Неизвестного Солдата” и зажгли Вечный огонь, а 12 декабря 1997 года у памятника появился постоянный пост почетного караула.

Каждый год в этот день жители российских городов чтят память героев, отдают дань уважения и признательности за их воинскую доблесть и возлагают цветы к братским могилам и памятникам. В Москве проходит церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Фотография. Л. И. Брежнев зажигает огонь во время открытия мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны «Могила неизвестного солдата».

1967 г., Москва

https://t.me/sovrhistory/2838 https://bl.crm.muzkult.ru/media/2020/11/14/1242203278/bf2-neizvsoldat.pdf

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