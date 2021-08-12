Красоты России. Остров Врангеля

Заповедник

В 1953 году органы административной власти принимают резолюцию об охране лежбищ моржей на острове Врангеля, а в 1960 году по решению Магаданского облисполкома был создан долговременный заказник, преобразованный в 1968 году в заказник республиканского значения. В 1975 на остров интродуцированы овцебыки с острова Нунивак, и исполком Магаданской области отвёл земли островов под будущий заповедник. В 1976 для изучения и охраны природных комплексов арктических островов был основан заповедник «Остров Врангеля», включивший в себя также и небольшой соседний остров Геральд. В связи с заповедником вокруг островов была установлена охранная зона заповедника шириной 5 морских миль. Общая площадь заповедника составила 795,6 тыс. га. В 1978 основан Научный отдел заповедника, сотрудники которого приступили к планомерному изучению растительного и животного мира островов.

В 1997 году, по предложению губернатора Чукотского автономного округа и Госкомэкологии России, площадь заповедника была расширена за счёт включения в его состав окружающей острова акватории шириной 12 морских миль, распоряжением правительства РФ N° 1623-р от 15 ноября 1997 года, а в 1999 году вокруг уже заповедной акватории постановлением губернатора Чукотского АО N° 91 от 25 мая 1999 года была организована охранная зона шириной 24 морских мили.

Площадь острова составляет около 7670 км², из которых около 4700 км² занимают горы. Берега низменные, расчленённые лагунами, отделёнными песчаными косами от моря. В центральной части острова местность гористая. Присутствуют небольшие ледники и некрупные озёра, арктическая тундра. Рельеф острова сильно расчленён. Занимающие бо́льшую часть острова горы образуют три параллельные цепи — Северный хребет, Средний хребет и Южный хребет — заканчивающиеся на западе и востоке прибрежными скалистыми обрывами. Наиболее мощным является Средний хребет, в котором находится самая высокая точка острова — гора Советская (1096 м). Северный хребет — самый низкий, он переходит в широкую заболоченную равнину, носящую название Тундра Академии. Южный хребет невысок и проходит невдалеке от морского побережья. В 1952 году именем геолога, исследователя острова Леонида Васильевича Громова названа гора в центральной части острова Врангеля.

Между хребтами располагаются долины с многочисленными реками. Всего на острове более 140 рек и ручьёв протяжённостью более 1 км и 5 рек протяжённостью более 50 км. Из приблизительно 900 озёр, бо́льшая часть которых находится в Тундре Академии (север острова), 6 озёр имеют площадь, превышающую 1 км². В среднем глубина озёр не более 2 м. По происхождению озёра разделяются на термокарстовые, к которым относится большинство, старичные (в долинах крупных рек), ледниковые, подпрудные и лагунные. Крупнейшие из них это: Кмо, Комсомол, Гагачье, Заповедное. Подводный береговой склон острова Врангеля имеет вид эллипса, в котором сам остров смещён к западу. Эта часть шельфа самая узкая (до 5 км), основание склона располагается на 25—30-метровой глубине. Склон в северной и южной частях острова расширяется, при этом его основание прослеживается уже на бо́льших глубинах и крутизна уменьшается. С юга склон уходит до глубин порядка 40 м при его средней ширине 35 км, с севера — до глубин 45 м при ширине до 60 км, с востока часть склона имеет ширину около 90 км, прослеживается до глубин порядка 50 м. Железные бочки к вывозу.

Климат арктический суровый. Большую часть года над районом перемещаются массы холодного арктического воздуха с низким содержанием влаги и пыли. Летом с юго-востока доходит более тёплый и влажный воздух с Тихого океана. Периодически приходят сухие и сильно нагретые воздушные массы из Сибири. Полярный день длится со 2-й декады мая по 20-е числа июля, полярная ночь — со 2-й декады ноября по конец января.

Зимы продолжительны, характеризуются устойчивой морозной погодой, сильными северными ветрами. Средняя температура января — −22,3 °C, особенно холодные месяцы — февраль и март. В этот период температура на протяжении недель держится ниже −30 °C, частые метели при скорости ветра до 40 м/с и выше. Лето холодное, случаются заморозки и снегопады, средняя температура июля колеблется от +2,5 °C до +3 °C. В центре острова, отгороженном от моря горами, в связи с лучшим прогреванием воздуха и фёнами, лето теплее и суше.

Средняя относительная влажность — около 83 %, годовая сумма осадков — около 135 мм.

Природа

Первый исследователь растительности острова Врангеля Б. Н. Городков, в 1938 изучавший восточное побережье острова, отнёс его к зоне арктических и полярных пустынь. После полного исследования всего острова со 2-й половины XX в. его относят к подзоне арктических тундр тундровой зоны. Несмотря на сравнительно небольшие размеры острова Врангеля, из-за резких региональных особенностей его растительности он выделяется в особую Врангелевскую подпровинцию Врангелевско — Западно-Американской провинции арктических тундр. Растительность острова Врангеля отличается богатым древним видовым составом. Количество видов сосудистых растений превышает 310 (к примеру, на значительно более крупных Новосибирских островах таких видов всего 135, на островах Северной Земли — около 65, на Земле Франца-Иосифа — менее 50). Флора острова богата реликтами и относительно бедна распространёнными в других приполярных областях растениями, которых здесь, по различным оценкам, не более 35—40 %. Около 3 % растений субэндемичные (бескильница, мак Городкова, остролодочник врангелевский) и эндемичные (мятлик врангелевский, мак Ушакова, лапчатка врангелевская, мак лапландский). Помимо них на острове Врангеля произрастают ещё 114 видов редких и очень редких растений. Подобный состав растительного мира позволяет сделать вывод о том, что исконная арктическая растительность на этом участке древней Берингии не была уничтожена ледниками, а море препятствовало проникновению с юга более поздних мигрантов. Современный растительный покров на территории заповедника почти повсюду несомкнутый низкорослый. Преобладает осоково-моховая тундра. В горных долинах и межгорных котловинах центральной части острова Врангеля встречаются участки зарослей ивняка (ива Ричардсона) высотой до 1 м. Фауна острова, в целом, небогата видами, что связано с суровыми климатическими условиями. «Имидж» острова определяют такие символы, как крупнейший в мире «роддом» белых медведей (в местных родовых берлогах ежегодно рожают медвежат от 300 до 500 медведиц); это крупнейшие в Арктике лежбища моржей; крупнейшие в Чукотском море птичьи базары; единственное в Евразии место с постоянными гнездовьями белого гуся; здесь обнаружены ископаемые остатки одного из самых мелких и последних подвидов мамонта, имеющих возраст от 7 до 3,5 тысяч лет (то есть жили при современном человеке).

Фауна беспозвоночных слабо изучена. Встречаются несколько видов шмелей, комары, бабочки, мухи и проникший на остров вместе с северными оленями их паразит кожный овод. На острове зафиксировано 11 видов жуков—долгоносиков, 7 видов жуков-листоедов, не менее 33 видов бабочек и 30 видов пауков.

Рыбы в прибрежных водах островов изучены недостаточно. В пресноводных водоёмах острова рыбы нет.

На острове регулярно гнездятся не менее 20 видов птиц, ещё 20 видов являются для заповедника залётными или нерегулярно гнездящимися. Самые многочисленные пернатые — входящие в число редких животных белые гуси. Они образуют одну основную колонию в долине реки Тундровой в центре острова Врангеля и несколько мелких колоний. Многочисленны и воробьиные, представленные пуночками и лапландскими подорожниками. Для гнездования и линьки в заповедник прилетают чёрные казарки. На острове Врангеля встречаются гаги трех видов. Гага сибирская значительно меньших размеров. Длина тела до 45 см. и весом до 1 кг. отличается и окраской. Гага-гребенушка. это тоже довольно крупная морская утка, немного меньше обыкновенной гаги. Длина тела до 60 см. вес до 2,3 кг. Своё название получила из-за нароста на клюве похожего на гребень. Также в числе обитателей заповедника толстоклювые кайры, исландские песочники, тулесы, бургомистры, вилохвостые чайки, красноногая моевка или говорушка, длиннохвостые поморники, тихоокеанские тупики или ипатки, белые совы. Реже в заповеднике встречаются кулики-чернозобики, дутыши, полярные крачки, средние поморники, краснозобые гагары, во́роны, чечётки. Довольно часто на территорию заповедника залетают или заносятся ветром птицы из Северной Америки, среди которых регулярно посещающие остров Врангеля канадские журавли, а также канадские казарки и различные американские мелкие воробьиные, включая вьюрков (миртовые певуны, саванные овсянки, серые и орегонские юнко, чернобровые и беловенечные зонотрихии). Фауна млекопитающих заповедника бедна. Постоянно здесь обитает эндемичный лемминг Виноградова, считавшийся ранее подвидом копытного лемминга, сибирский лемминг и песец. Периодически, и в значительных количествах, появляется белый медведь, родильные берлоги которого расположены в границах заповедника. Вместе с людьми на острове Врангеля поселились ездовые собаки. В жилых строениях появилась и обитает домовая мышь. Для акклиматизации на остров были завезены северный олень и овцебык.

Полярные белые волки, вторые после белого медведя крупные хищные животные острова Врангеля. Они не живут здесь постоянно, появляются периодически, скорее всего переходят зимой по льду. Но факты их присутствия волков отмечают смотрители заповедника и их отстреливают. Северный олень обитал здесь и в далёком прошлом, а современное стадо происходит от завезённых в 1948, 1954, 1967, 1968, 1975 годах домашних оленей с Чукотского полуострова. Популяция оленей поддерживается в количестве до 1,5 тысяч голов. Есть свидетельства, что овцебыки проживали на острове Врангеля в далёком прошлом. В наше время стадо из 20 голов было завезено в апреле 1975 года с американского острова Нунивак. Завезённый овцебык успешно прижился. Первый удачный отёл на острове Врангеля отмечен в 1977 году. Численность популяции в течение лет, прошедших со времени выпуска, постепенно росла, а заселённая территория расширялась. К началу 1990-х годов овцебыки полностью заселили остров Врангеля. В 1994 году количество овцебыков на острове Врангеля достигло около 300 животных. В середине 2010-х годов популяция на острове Врангеля достигла своих предельных размеров (850 голов) и может стать источником для расселения и создания новых стад на материке. Встречается на острове и росомаха. Это крупный чем то похожий на медведя или барсука зверь из семейства куньих. Внешне неуклюжая с приземистым телом на коротких ногах росомаха серьезный хищник. Она легко передвигаться по глубокому, рыхлому снегу и при желании может догнать кого угодно. В питании росомахи не разборчивы и часто поедают остатки добычи медведей, разоряют доступные птичьи гнезда поедая яйца и птенцов, зимой охотятся на леммингов. В большом количестве на острове Врангеля распространен песец или полярная лисица. Это хищник из семейства псовых. Внешне песец похож на лисицу, отличается только приземистым телом, укороченной мордой и окрасом. Длина тела песца до 75 см, вес до 9 кг. Подошвы лап у песцов покрыты жёсткими волосами, что позволяет им свободно перемещаться по льду и снегу. Питаются песцы чем придется, часто сопровождают медведей что бы полакомиться остатками их добычи. Ловко ловят леммингов, летом часто разоряют птичьи гнезда взбираясь на почти отвесные скалы. В небольшом количестве на территории заповедника водится горностай, небольшой хищный зверек семейства куньих. Горностаи так же не привередливы в питании, едят что попадется. Летом крадут из гнезд птиц яйца и маленьких птенцов, зимой ловят леммингов. Лемминги самые многочисленные зверьки обитающие на острове Врангеля. Здесь их встречаются два вида: сибирский и копытный. Эти грызуны приспособились к жизни в суровых зимних условиях и им не страшны ни какие морозы. А пищу они запасают на зиму, но даже и зимой достают корм из под снега. В холодных водах Чукотского и Восточно-сибирского морей, омывающих берега острова Врангеля, круглый год покрытых льдами, водится не так много морских животных. Здесь могут выжить только самые морозоустойчивые. Самыми крупными из них являются киты. Встречаются здесь горбатые киты, малые полосатики, гренландские киты, но наиболее распространены серые киты приплывающие летом от берегов калифорнийского залива. Довольно часто у берегов острова Врангеля появляются белухи. Эти самые крупные в мире касатки прекрасно чувствуют себя в холодных широтах, но приплывают сюда нагуливать жир только летом когда здесь открытая вода и много рыбы. Ещё одни постоянные обитатели прибрежных вод острова Врангеля это моржи. Остров Врангеля крупнейшее место концентрации моржей всей Арктики. И хотя здесь много белых медведей, моржей это не смущает. Не всякий белый медведь рискнет напасть на взрослого моржа с его огромными бивнями. Лежбища моржей часто насчитывают до тысячи особей. Почти круглый год здесь обитают лахтаки, нерпы и кольчатые тюлени. Эти морские животные ухитряются жить в водах почти полностью покрытых льдами и при этом не задыхаясь от недостатка воздуха. Для этого тюлени во льду устраивает себе дырки-продухи, протаивая лед. Не страдают они и от недостатка пищи, которой в этих водах много круглый год. Мало того они зимой выводят потомство. Вот уже более сорока лет, со времени создания заповедника, на его территории и в 12-ти мильной морской зоне от его берегов любые виды охоты запрещены. Поэтому животные острова Врангеля чувствуют себя здесь в абсолютной безопасности. Из года в год их количество увеличивается и регулируется самой природой.

В середине 1990-х годов в журнале «Nature» можно было прочесть о сделанном на острове потрясающем открытии. Сотрудник заповедника Сергей Вартанян обнаружил здесь ископаемые остатки шерстистых мамонтов, возраст которых был определён от 7 до 3,5 тысяч лет. При том, что, по бытующему мнению, мамонты повсеместно вымерли 10—12 тысяч лет назад. Впоследствии обнаружилось, что эти остатки принадлежат особому, сравнительно мелкому подвиду, который населял остров Врангеля ещё во времена, когда уже давно стояли египетские пирамиды, и который исчез только в царствование Тутанхамона и расцвета микенской цивилизации. Это ставит остров Врангеля и в ряд важнейших палеонтологических памятников планеты. Крайне малый размер популяции островных мамонтов привёл к ослаблению естественного отбора и накоплению вредных мутаций, вызвавших нарушение работы множества генов — в частности, ухудшение обоняния.

В 2015 году на острове имел место резонансный инцидент жестокого обращения с животными: белой медведице бросили петарду, взорвавшуюся у неё в пасти.

https://areal-tur.ru/greciya/ostrov-vrangelya-oazis-vo-ldah-...

https://www.beringiapark.ru/news/ostrov-vrangelya.html

https://nat-geo.ru/nature/ostrov-vrangelya-oazis-vo-ldakh/

https://floranimal.ru/parks/rossiya/ostrov-vrangelya-zapoved...

https://national-travel.ru/zhivotnye-ostrova-vrangelya