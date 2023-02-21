Зачем в 1944 году Сталину в Москву переправили 3 бутылки воды из Рижского залива

Историю, которую я сегодня хочу вам рассказать, можно отнести к разряду курьезных.

Чем ближе приближался час победы над немецко-фашистской Германией, тем стремительней шло продвижение советских войск на запад. Иногда продвижение шло так быстро, что вызывало законное сомнение со стороны Верховного Главнокомандования.

Поэтому иногда требовались доказательства того, что Красная Армия действительно находится в той или иной точке. Красноармейцы празднуют победу

Что и произошло в случае 8-й механизированной бригадой, танкисты которой стремительно вышли на берег Рижского залива.

А предшествовал этому разгром группы армий «Центр», в результате чего Красная Армия уже беспрепятственно могла наступать в Восточную Пруссию и Прибалтику.

Осуществлял это наступление 1-й Прибалтийский фронт под командованием генерала армии Ивана Христофоровича Баграмяна (1897-1982).

После овладения Вильнюсом, бои за который шли пять дней, Красная Армия устремилась дальше, к литовскому городу Шяуляй. Благо к 1944 году советские танкисты практически в совершенстве овладели тактикой быстрых прорывов в тыл противника.

Советские танки на берегу Рижского залива

Танкисты 8-ой механизированной танковой бригады, сделав многокилометровый марш бросок, вышли к Рижскому заливу. Советские танки на берегу Рижского залива

31 июля командир танковой бригады радировал в штаб: «Мы на берегу Рижского залива».

Этот прорыв танкистов к Балтике имел очень важное стратегическое и политическое значение: прибалтийская группировка немцев оказалась полностью отрезанной от основных сил.

Поначалу командиру танковой бригады никто в штабе не поверил, поэтому ему пришлось отправлять данное сообщение дважды.

Командование бригады, доложив о столь быстром прорыве танкистов к Рижскому заливу в Москву, получило в свою очередь распоряжение:

Приказ был тут же исполнен.

Бутылки с водой из Рижского залива переправили в штаб фронта, а оттуда уже самолетом в Москву.

На ближайшем совещании Ставки Верховного Главнокомандования на столе у Сталина красовались три бутылки с морской водой, как свидетельство выхода советских войск к Балтийскому морю.

☝ КСТАТИ!

В свое время за обман генерал Жигарев лишился должности командующего ВВС. Читайте об этом ЗДЕСЬ.

Рекомендую!

Объективное исследование, основанное на архивных документах, позволяет любителям истории поэтапно проследить состояние и подготовку ВВС Красной Армии к отражению агрессии со стороны фашистской Германии и воздушное сражение в первый день Великой Отечественной войны.

ЭТУ КНИГУ ВЫ НАЙДЕТЕ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ "ЧИТАЙ-ГОРОД"