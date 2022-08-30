За что генерал Жигарев лишился должности командующего ВВС Красной Армии

Рано или поздно достоянием широкой общественности становятся те или иные события или архивные документы: с некоторых из них снимают гриф секретности за давностью лет, а некоторые всплывают в воспоминаниях и мемуарах фронтовиков.

Так, благодаря воспоминаниям А.М. Василевского и А.Е. Голованова стали известны подробности снятия с должности в 1942 г. командующего ВВС Красной Армии Павла Федоровича Жигарева.

Жигарев Павел Федорович (1900 - 1963)

Хотя версии эти разнятся, они представляют для нас очень большой интерес.

По одной из версий, генерала Жигарева сняли с должности за то, что командиры экипажей нескольких транспортных самолетов вместо того, чтобы сбросить груз в расположение дивизии Масленникова, промахнулись и сбросили его прямо на позиции немцев.

Иван Иванович Масленников был, конечно, вне себя, и тут же отослал полную гнева и отчаяния радиограмму. О содержании радиограммы стало известно Сталину. По словам Василевского, Сталин вызвал Жигарев к себе в кабинет и чуть его "не прибил".

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По другой версии, генерал Жигарев пошел на откровенный обман Сталина, о чем в итоге все равно стало известно.

На этот раз дело касалось задержек готовых самолетов на авиазаводах. Речь шла как минимум о 700-ах машинах. В условиях военного времени цифра просто огромная.

Поскольку Сталин тогда лично курировал все вопросы, относящиеся к деятельности Авиации дальнего действия, дело принимало слишком серьезный оборот.

П.Ф. Жигарев утверждал, что самолеты не могут быть отправлены на фронт по причине того, что военная приемка обнаружила в них ряд существенных неисправностей.

Нарком авиапромышленности А.И. Шахурин напротив доказывал, что все самолеты находятся в исправном состоянии и не могут быть отправлены на фронт по причине отсутствия у них экипажей.

Алексей Иванович Шахурин (1904 - 1975)

Ситуацию могли разрешить только прямые звонки на авиационные заводы, где находились те самые самолеты.

Поскольку связь у Сталина работала на высшем уровне, собрать информацию не составило особого труда.

Спор Шахурина и Жигарева разрешился не в пользу последнего.

Вот как А.Е. Голованов описывает развязку :

Он (Сталин) медленно подошел к генералу Жигареву. Рука его стала подниматься. «Неужели ударит?» — мелькнула у меня мысль.

— Подлец! — с выражением глубочайшего презрения сказал Сталин и опустил руку.

— Вон!

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 26 апреля 1942 года № 588 П.Ф. Жигарев был снят с должности командующего ВВС Красной Армии и назначен командующим ВВС тылового Дальневосточного фронта.

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