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За что генерал Жигарев лишился должности командующего ВВС Красной Армии

За что генерал Жигарев лишился должности командующего ВВС Красной Армии

Рано или поздно достоянием широкой общественности становятся те или иные события или архивные документы: с некоторых из них снимают гриф секретности за давностью лет, а некоторые всплывают в воспоминаниях и мемуарах фронтовиков.

Так, благодаря воспоминаниям А.М. Василевского и А.Е. Голованова стали известны подробности снятия с должности в 1942 г. командующего ВВС Красной Армии Павла Федоровича Жигарева.

Жигарев Павел Федорович (1900 - 1963) источник фото: https://clck.ru/sTRiR

Хотя версии эти разнятся, они представляют для нас очень большой интерес.

По одной из версий, генерала Жигарева сняли с должности за то, что командиры экипажей нескольких транспортных самолетов вместо того, чтобы сбросить груз в расположение дивизии Масленникова, промахнулись и сбросили его прямо на позиции немцев.

Иван Иванович Масленников был, конечно, вне себя, и тут же отослал полную гнева и отчаяния радиограмму. О содержании радиограммы стало известно Сталину. По словам Василевского, Сталин вызвал Жигарев к себе в кабинет и чуть его "не прибил".

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По другой версии, генерал Жигарев пошел на откровенный обман Сталина, о чем в итоге все равно стало известно.

На этот раз дело касалось задержек готовых самолетов на авиазаводах. Речь шла как минимум о 700-ах машинах. В условиях военного времени цифра просто огромная.

Поскольку Сталин тогда лично курировал все вопросы, относящиеся к деятельности Авиации дальнего действия, дело принимало слишком серьезный оборот.

П.Ф. Жигарев утверждал, что самолеты не могут быть отправлены на фронт по причине того, что военная приемка обнаружила в них ряд существенных неисправностей.

Нарком авиапромышленности А.И. Шахурин напротив доказывал, что все самолеты находятся в исправном состоянии и не могут быть отправлены на фронт по причине отсутствия у них экипажей.

Алексей Иванович Шахурин (1904 - 1975) источник фото: https://clck.ru/sTRud

Ситуацию могли разрешить только прямые звонки на авиационные заводы, где находились те самые самолеты.

Поскольку связь у Сталина работала на высшем уровне, собрать информацию не составило особого труда.

Спор Шахурина и Жигарева разрешился не в пользу последнего.

Вот как А.Е. Голованов описывает развязку :

Он (Сталин) медленно подошел к генералу Жигареву. Рука его стала подниматься. «Неужели ударит?» — мелькнула у меня мысль.
— Подлец! — с выражением глубочайшего презрения сказал Сталин и опустил руку.
— Вон!

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 26 апреля 1942 года № 588 П.Ф. Жигарев был снят с должности командующего ВВС Красной Армии и назначен командующим ВВС тылового Дальневосточного фронта.

☝ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

В 1953 году П.Ф. Жигареву было присвоено звание маршал авиации, а в 1955 году звание главный маршал авиации.
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