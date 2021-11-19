Ванькины страхи. 1927 год

Народная сказка. В обработке М.Б. С рисунками А. Зубова

























https://orpk.org/books/1712

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Добавлю от себя.

С интересом читаю книжки, на которых выросло то самое поколение титанов, которое смогло противостоять синейшей мировой армии объединённой Европы.

Если сейчас вы откроете школьный учебник для младшей школы со странным названием "Окружающий мир", то в нём обнаружите прямо противоположные посылы, где учащимся будет внушаться, что надо всего бояться: пользоваться бытовыми предметами, гулять в парке и даже выходить на балкон...

Так какое же поколение хотят вырастить из наших детей? Одна надежда на генетику.... ну и на воспитание дома, где будут детям читать правильные книги.