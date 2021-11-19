Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Великий артист!Борис Андреев. Ег...
  • Natali
    Как всегда, замечательная подборка! Страна развивалась, лица людей светились счастьем - о чём ещё мечтать!?Жизнь Советского ...
  • Anatoly Kiselev
    Для такой большой страны это капля в море. Есть проблемы, которые люди поднимают и их надо решать, а не надеяться что...Пока либералы ною...

Ванькины страхи. 1927 год

Народная сказка. В обработке М.Б. С рисунками А. Зубова

Ванькины страхи. 1927 год
Ванькины страхи. 1927 год
Ванькины страхи. 1927 год
Ванькины страхи. 1927 год
Ванькины страхи. 1927 год
Ванькины страхи. 1927 год
Ванькины страхи. 1927 год
Ванькины страхи. 1927 год
Ванькины страхи. 1927 год
Ванькины страхи. 1927 год
Ванькины страхи. 1927 год
Ванькины страхи. 1927 год

https://orpk.org/books/1712
_______________________
Добавлю от себя.

С интересом читаю книжки, на которых выросло то самое поколение титанов, которое смогло противостоять синейшей мировой армии объединённой Европы.
Если сейчас вы откроете школьный учебник для младшей школы со странным названием "Окружающий мир", то в нём обнаружите прямо противоположные посылы, где учащимся будет внушаться, что надо всего бояться: пользоваться бытовыми предметами, гулять в парке и даже выходить на балкон...

Так какое же поколение хотят вырастить из наших детей? Одна надежда на генетику.... ну и на воспитание дома, где будут детям читать правильные книги.

воспитание детейфотоностальгия
Обсудить

Картина дня

наверх