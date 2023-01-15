Уфа. Было — стало - 6

Улица Пушкина. Бывшая усадьба дворян Оренбургской губернии Базилевских.

В 1925 году передана на баланс глазной лечебнице. В 1926 году лечебница превратилась в Башкирский научно-исследовательский трахоматозный институт. Он работает здесь по сей день. Скоро будет отмечать столетие.

Базилевские занимались золотодобычей. Но в отличие от нынешних золотодобытчиков в Башкирии прославились как великие меценаты и благотворители. Со временем они переехали в Петербург, а свои дома продали. Новые хозяева

их использовали по-новому. Например, недолгое время здесь была гостиница. В реестре памятников Уфы это красивое

здание до сих пор значится как гостиница Полетаева.

Глазная лечебница открылась в Уфе в 1900 году стараниями Уфимского отделения Попечительства Императрицы Марии Федоровны о слепых. Фактически 122 года непрерывной работы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Одно из самых ярких зданий советской эпохи. Дом Правительства БАССР (тогда оно называлось Совет народных комиссаров). Начало строительству на углу Советской и Пушкина положено в июле 1934-го. Проектировала группа московских архитекторов под руководством Николая Сергеевича Зарубина.

Одновременно с Домом правительства в Уфе строился Дом связи — также проектировала группа Зарубина. Оба здания сданы с задержкой. Совнарком комиссия приняла к празднику 7 ноября 1937-го.

Изначально планировалось украсить фасад скульптурами, но пока прорабатывали вопрос, началась война, после было не до скульптур. Только в начале 1950-х предложены работы скульптора Бориса Дмитриевича Фузеева, но было уже поздно. В стране началась кампания борьбы с архитектурными излишествами.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 80 лет. В этом году исполнилось 150 лет как на Большой Казанской (ныне улица Октябрьской революции) завершилось строительство двухэтажного корпуса для Уфимского полицейского управления и пожарной команды.

Полицейское управление было водворено в Уфе в мае 1863-го. Деньги на строительство собраны с горожан. Из Петербурга прислали типовой проект, составленный кем-то из столичных архитекторов. Здание получилось большим. Каланча служила не только для наблюдения за пожарной обстановкой, но и для передачи информации. С помощью цветных шаров и флагов сообщали горожанам, где возник пожар, какая температура и т.д. Старинное выражение «ночевать под шарами», значит попасть под винтилово и угодить в полицию.

Корпус служит пожарным до сих пор. Теперь здесь располагается отряд противопожарной службы. Ровно 52 года назад, в августе 1970 года, в здании появился музей противопожарной охраны.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Верхняя фотография — это советская Уфа. Улица Пушкина. На втором плане слева роддом №1. Нижняя фотография сделана с той же точки с разницей 60 лет.

В старых адрес-справочниках Уфы начала 1900-х годов жильцами этого дома на указаны Павел Артемьевич Нагарёв и Олимпиада Артемьевна Сидорова. Это дети Артемия Абрамовича Нагарева. Дом принадлежал семье Нагаревых, но сдавался в найм. До сих пор открытый вопрос, кем был Артемий Абрамович Нагарев.

После революции в здании располагались Башкирский исследовательский институт национальной культуры, затем педагогический техникум. В годы войны — госпиталь. После на долгие десятилетия — известный уфимский роддом. Перекрёсток Телеграфной и Большой Казанской (ныне Цюрупы и Октябрьской Революции). Справа городское полицейское управление с каланчой. Слева одноэтажное здание с вывеской, на которой читается «...ЕРМАНЪ». Это ателье Художественная фотография О.Ф. Герман.

Адрес ателье в рекламе 1897 года указывался такой: на Большой Казанской улице, дом Софроновой, против полиции.

Ольга Федоровна Герман не основала ателье. Она купила готовый бизнес у Льва Павловича фон Бергхольца.

К сожалению, дом Софроновой снесли, мешал движению троллейбусов.

Следующий за ателье Герман двухэтажный дом - это аптека Игнатия Карловича Янчевского. Сейчас там детсад.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Учительскiй институтъ на Телеграфной улице (она же улица Цюрупы) был основан в 1909 году. Тогда же Дворянское собрание передало институту трёхэтажное здание, построенное для дворянского пансиона. Архитектор неизвестен. Возможно, это типовая постройка.

Кстати, Башкирский госуниверситет считает учительский институт своим истоком и ведет отсчет своей истории с его основания. После революции институт преобразован в институт народного образования имени Тимирязева, а затем в Башгосуниверситет.

В годы войны в здании размещался эвакогоспиталь.

После войны здесь недолго находилась партийная школа при Башкирском обкоме КПСС, пока её не упразднили в 1960 году. Потом вечерний университет марксизма-ленинизма при Уфимском горкоме КПСС.

Надстройка мансарды с фронтонами несколько исказила облик здания. Сейчас здесь театральный факультет Уфимского института искусств.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Малая Ильинская улица (ныне Воровского). Угол с улицей Пушкина. Названа Малая Ильинская по Ильинскому храму, что виден на старой фотографии. Он стоял на пересечении Малой Ильинской и Большой Ильинской (ныне Заки Валиди, а в советские годы — Фрунзе).

Храм был поставлен в память об окончании эпидемии холеры и сибирской язвы в Уфе в 1831 году. Строили долго — больше двух десятилетий. Завершилось строительство только в 1856 году. Колокольня — самая высокая в Уфе — была заложена на год позже.

Храм стоял на видном месте — на пригорке и хорошо просматривался из любой точки города. Он был закрыт и взорван в 1930-х. Часть бывшей церковной территории ныне занимает корпус бывшего Башнефтеснаба. В 1972 году рядом встал 14-этажный дом.

По фотографиям хорошо заметно, как за минувший век был сглажен рельеф бывшей Малой Ильинской улицы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Новомостовая когда-то называлась Спасской по Спасскому храму, что начали строить в 1824 году на месте старой деревянной церкви, сгоревшей в большом уфимском пожаре. Строили долго — больше 20 лет, а деньги собирали всем миром. В результате получился храм очень необычной архитектуры, с колоннадой и двумя колокольнями. У него есть много общего с Казанским собором в Петербурге.

В 1929 году Спасский храм был закрыт постановлением БашЦИКа. Здесь было общежитие, потом управление кинофикации при Совнаркоме Башреспублики.

К концу советской власти от храма осталась лишь центральная часть без купола и алтаря, колонн и колоколен. Всё это было воссоздано в наше время. Но на верхнем и нижнем снимках храм заметно различается.

Правое крыло восстановить не могут — на этом месте в 1950-е построили здание (там теперь Старстрой-ВНПФ).

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Улица Октябрьской революции. Перекрёсток с улицей Воровского. Верхняя фотография сделана во второй половине 1980-х, но не раньше 1986 года. На снимке отчётливо виден автомобиль Москвич-2141. Эта модель выпускалась как раз с 1986-го.

На верхней фотографии ещё можно увидеть старинную застройку Большой Казанской улицы. На дальнем плане угадывается каланча Первой пожарной части — единственное напоминание о том, что мы находимся в одном и том же месте. За последние 20 лет здесь все изменилось до неузнаваемости.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Самое интересное в старинных фотографиях — рассматривать вывески. Они могут рассказать обо всем.

Сегодня мы на перекрестке Центральной и Большой Казанской улиц (они же Ленина и Октябрьской Революции).

Слева, на доходном доме наследников Василия Епифановича Поносова, где сейчас магазин «Оптика», еще каких-то 110 лет назад размещался аптекарский магазин провизора Лейбы Янкелевича Дворжеца (иногда на русский манер его звали Львом Яковлевичем). Это была самая крупная аптека в Уфе. Во всяком случае по уровню выручки. Дворжец вошел в историю города еще и как издатель открыток с видами Уфы. Мы ими пользуемся в своей работе.

Верхняя карточка сделана в начале 1900-х. Справа еще не построен офис Торгового дома братьев Крестовниковых. Его возведут незадолго до революции — в 1916 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Благодаря чёрно-белой фотографии строящегося Дома нефти мы можем увидеть давно исчезнувшую застройку старой Голубиной слободы.

Верхняя фотография сделана в 1953 году. Строительство административного корпуса для производственного объединения «Башнефть» было завершено в 1955-м. Старые одно- двухэтажные дома были снесены в 1953-1954 годах, когда формировали будущую Советскую площадь.

В минувшем августе Дом нефти (он же Дом «Башнефти») был внесен в реестр памятников — объектов культурного наследия.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 69 лет. Советская площадь. Корпус Совнархоза Башкирской АССР; он же Дом промышленности. Чёрно-белая фотография сделана в первой половине 1950-х. Нижний снимок почти 70 лет спустя.

На современной фотографии сразу бросается в глаза стройка. На площади идут работы по установке памятника генералу Минигали Шаймуратову. Статуя уже в Уфе и скоро займёт своё место.

Корпус Дома промышленности был возведён в 1953 году. Несколько лет спустя он был расширен и соединён пристройкой со зданием Дома нефти.

Обе фотографии сделаны с одной точки. 4-я соборная, или Хакимовская мечеть. До сих пор носит имя человека, который дал деньги на её строительство, — Абдуллатыфа Хакима, или Абдуллатифа Абдулхакимовича Хакимова, как называли его русские.

Он был купцом по 1-й гильдии (то есть его годовой оборот превышал 50 тысяч рублей), основал торговый дом «Абдуллатыф Хакимов с Сыном в Уфе». На Бекетовской улице (ныне Мустая Карима) он жил, здесь же построил 4-ю соборную и небольшую придомовую мечеть (о ней мало кто знает).

Вообще Хаким оставил после себя несколько мечетей: две на Бекетовской, 3-ю соборную, деревянную мечеть в его родном селе Тюнтер (Балтасинский район Татарстана). Также содержал несколько медресе.

В советские годы мечеть была изуродована. Снесены минареты. Сначала здесь была 14-я татаро-башкирская трудовая школа 1-й ступени, потом много других учреждений. С 1940-х до начала 2000-х годов в мечети находилось Башкирэнерго.

Относительно недавно были восстановлены минареты. Мечеть возрождается. В сентябре 1936 года в Уфе вовсю шли работы по строительству первой трамвайной линии.

Она шла по Зенцова (так ранее называлась улица Ленина) и начиналась от перекрестка с Коммунистической до Пермской и от почтамта с поворотом на Революционную в депо.

Месяцем ранее — в августе 1936-го — на Усть-Катавском вагоностроительном были закуплены 10 новых вагонов — пять моторных серии X (Харьков) и пять прицепных серии М (Москва). Серии носили имена городов, для которых они впервые были выпущены.

Вагоны служили уфимцам 40 лет. Например, тот, что вы видите на верхнем фото, серии X, был списан в 1973 году.

После войны Москва передала в регионы свои старые трамваи еще царских времен. В Уфе какое-то время курсировали вагоны серии Ф, выпущенные при императоре Николае II.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет. Парадная трибуна Дома Правительства БАССР. Улица Пушкина. Чёрно-белая фотография, судя по всем признакам, сделана в середине войны. Возможно, 1943-й. Нижний снимок 79 лет спустя.

Дом Совета народных комиссаров БАССР был сдан к ноябрьским праздникам 1937 года, то есть 85 лет назад. В традициях той эпохи, здания органов советской власти и даже памятники героям и вождям снабжались трибунами. На этих трибунах партийные начальники приветствовали трудящихся, выступали на митингах, принимали рапорты.

На трибуне Дома Правительства стоит 1-й секретарь Башкирского обкома ВКП(б) Семён Денисович Игнатьев. Будущий министр госбезопасности СССР, свидетель смерти Сталина в марте 1953-го. Кто рапортует, сидя на лошади, сказать трудно. Возможно, что генерал-майор Минигали Мингазович Шаймуратов, командир 16-й гвардейской кавалерийской дивизии. Жаль, что в наше время трибуна была разобрана.

Обе фотографии сделаны с одной точки. В справочнике Уфы за 1908 год указано, что на улице Спасской, в собственном доме проживали генерал-майор в отставке Капитон Парфёнович Слотов и его сын Александр Капитонович. Слотов-младший в годы Гражданской войны воевал на стороне белых; недолго командовал 4-й Уфимской стрелковой дивизией имени генерала Корнилова. Дальнейшая судьба его неизвестна.

В первые советские годы дом был национализирован. Улица Спасская стала улицей Демьяна Бедного, потом Новомостовой, потом улицей Сайфи Кудаша, и снова Новомостовой.

Дом в начале 1920-х был передан Шагиту Ахметовичу Худайбердину, большевику, участнику подавления Кронштадского мятежа, партийному начальнику. Башреспублики и народному комиссару внутренних дел БАССР. Его семья проживала здесь вплоть до 1959 года.

С 1961 года по 1990-й здесь работала детская библиотека №7. В 1990-е годы, когда библиотека переехала, дом стал музеем Худайбердина.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Детский кинотеатр на улице Коммунистической открылся в середине войны — в 1943 году. Он сразу же получил имя 19-летнего красноармейца и уфимца Александра Матросова, героически погибшего на фронте в том же страшном 1943-м.

Все время на фронтоне висел портрет героя (на старой фотографии хорошо видно). Его сняли после закрытия кинотеатра в 2001 году.

Когда-то эта улица носила более благозвучное имя — Большая Успенская. Этот одноэтажный кирпичный дом был построен по заказу Александра Георгиевича Вольмута, наследника известной уфимской купеческой семьи. Его дед Георгий Иосифович и его отец Георгий Георгиевич Вольмут основали в Бирске пивоваренный завод.

Будущий кинотеатр имени Матросова строился как пивная лавка завода А.Г. Вольмута.

После революции имущество семьи Вольмут было национализировано. Сами они переехали в Ленинград.

В бывшей пивной лавке и бывшем кинотеатре имени Матросова ныне детская студия танца.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 72 года. Угол улиц Аксакова и Пушкина. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1950-е годы. На это указывают автомобили ЗИМ, что припарковались у административного здания МВД.

На этом месте до конца 1930-х стоял красивый храм Николая Чудотворца. Он был закрыт и снесён в конце 1930-х. Здание для одного из управлений НКВД Башкирской АССР было заложено на старом храмовом фундаменте. Из-за войны строительство затянулось и было завершено только в 1950-е. Когда-то здание украшали балконы. На правой части двух снимков — школа №45. Она была возведена в 1939 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Ещё об административном здании НКВД Башкирской АССР, что стоит на углу Аксакова и Пушкина. Оно примечательно тем, что возведено на фундаменте разрушенной церкви Николая Чудотворца.

Храм был начат строительством в 1876 году на углу Пушкинской и Каретной (так называлась нынешняя Аксакова). Освятили его в 1882 году, а спустя 51 год церковь была разрушена.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Пушкинская аллея появилась в Уфе в 1889 году. Тогда по всей России широко праздновали 90-летний юбилей Александра Сергеевича. Власти Уфы переименовали и объединили две улицы Голубиную и Почтовую в Пушкинскую (ныне Пушкина). Безымянная аллея получила имя великого поэта.

До 1940-х годов аллею ограждал штакетный забор. На входе и выходе был турникет, чтобы не ходил кто попало, а особенно собаки.

Верхняя фотография сделана, вероятно, в 1910-х годах. Нижний снимок примерно с того же места 110 лет спустя. Когда смотришь на старые фотографии кинотеатра «Победа» в Черниковке, то удивляет — такое большое здание стоит буквально в чистом поле. Но так оно и было. В победном мае 1945 года, когда закладывали первый камень кинотеатра, улицы Первомайской фактически не было. Кинотеатр строили на вырост.

Это типовой проект архитектора Семена Ивановича Якшина. Такой же кинотеатр с названием «Металлург» до сих пор стоит в Белорецке.

Закончили стройку в 1948 году, первый сеанс прошел 2 октября. «Победу» очень символично строили пленные солдаты вермахта.

Здание богато украсили скульптуры перед входом (к сожалению, они не сохранились). Фигуры на фронтоне пришлось воссоздавать уже в наше время.

Кинотеатр оказался настолько удачным, что в 1970-х его внесли в реестр памятников архитектуры. В 2017 году он был закрыт. Обещают, что скоро там откроется театр юного зрителя.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Соборная улица. Она же Яналиф, она же Героев Седовцев. Ныне улица Театральная. На первом плане черно-белой фотографии, слева — здание Уфимского отделения Государственнаго банка Российской империи. Оно построено в 1900-х годах. Вот уже 120 лет без перерыва его используют как банк.

Архитектором называют Михаила Даниловича Скловского. Но эта информация вызывает недоверие, учитывая, что в годы строительства здания Скловский работал губернским архитектором в Калуге, а в Уфу перебрался только спустя несколько лет.

С первых лет Советской власти здесь обосновалось Башкирское отделение Госбанка РСФСР, а затем Башконтора Госбанка СССР. В 1930-е здание надстроено двумя этажами.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Советская Уфа. Перекрёсток Карла Маркса и Пушкина. Верхняя фотография сделана в 1980-е. Нижний снимок с того же места почти 40 лет спустя. Это самый пострадавший участок двух улиц, который никак не могут привести в порядок. На втором плане виден фасад дома Видинеева.

На самом углу стоял одноэтажный флигель дома Елизаветы Ильиничны Коншиной. К сожалению, флигель сгорел в начале 2000-х. С тех пор на этом месте заросший пустырь, прикрытый баннером. Более ста лет назад здесь работала типография «Восточная печать» Хусаинова, Каримова и Кº. Крупнейшее тюркское издательство в губернии и окрест.

Обе фотографии сделаны с одной точки. На плане Уфы 1925 года этот дом стоит рядом с первым уфимским аэродромом. Построен он в 1890-е как загородная дача для Павла Ивановича Костерина, знакомого вам по красивейшему зданию на углу Карла Маркса и Пушкина.

Выделяющаяся архитектура и удалённость от города помогли этой даче сохранится. После революции она была национализирована, какое-то время использовалась как дом отдыха — сюда привозили детей.

В 1920-е бывшая дача отошла Башкирскому отделению добровольного общества друзей воздушного флота, а чуть позже здесь разместились службы аэропорта Уфы (диспетчерская и авиаотряд, работало кафе). С переездом аэровокзала в новое здание в 1960-е здесь — Уфимское бюро путешествий и экскурсий. В прошлом году 130-летний дом включён в реестр памятников.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 100 лет. Старинный водоотвод Самаро-Златоустовской железной дороги. Чёрно-белая фотография сделана в 1890 году или около того. Нижний снимок примерно 130 лет спустя. Это была 456-я верста дороги. Район бывшей Восточной слободы, за нынешним Дворцом спорта на улице Рихарда Зорге.

Водоотвод сооружен при строительстве насыпи. В сентябре 1888 года Самара и Уфа были связаны железнодорожным полотном. Участок дороги от Уфы до Златоуста тянули с 1888-го до 1890-й. Тоннель вероятно появился в самом начале этого строительства. Возможно в 1889 году. Ширина трубы с подпорной стенкой — полсажени (чуть более 1 метра). Водоотвод уже стал памятником истории и архитектуры.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Самый первый в стране монумент Ленину появился в Уфе к 7 ноября 1924 года — через 10 месяцев после ленинской кончины. Стела с земным шаром на вершине — символ мировой революции (архитектор Дмитрий Владимирович Ларионов) и статуя Владимира Ильича с заложенной в карман брюк рукой. Это первая типовая статуя Ленина работы Исаака Абрамовича Менделевича. Такая же (только без стелы) стоит, например, в Казани.

В 1939 году изветшавшую гипсовую работу Менделевича заменили на бетонную ленинскую фигуру скульптора Сергея Дмитриевича Меркурова. Она простояла до конца 1980-х. В третий раз Ленина установили уже в 2011 году — это была копия работы Халита Галимуллина. Улица Большая Казанская (ныне Октябрьской революции). Чёрно-белая фотография сделана в 1895 году. Нижний снимок с той же точки — 125 лет спустя.

Дом Филиппа Семеновича Чувильдина. Сам хозяин здесь, скорее всего, не жил, ибо по роду занятий должен был находиться не в Уфе. Чувильдин — управитель завода князей Белосельских-Белозерских в Катав-Ивановске.

Дом на Большой Казанской входил в состав большой усадьбы. Здесь жили дочери Чувильдина. Но также квартиры сдавались в найм. В адрес-справочнике Уфы здесь значатся, например, товарищ председателя Окружного суда Константин Николаевич Андреев, а также врач Владимир Николаевич Орешкевич.

Известно, что в 1923 году дом принадлежал сыну Чувильдина — Константину Филипповичу. Далее было уплотнение, подселение и национализация. Он относительно неплохо сохранился. Только жаль вьездные ворота.

В 2019 году решением Башкультнаследия дом Чувильдина включён в реестр памятников. Перекрёсток Коммунистической и Аксакова. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в конце 1950-х или начале 1960-х. Нижний снимок — зима 2022-го.

Слева – деревянный оштукатуренный дом с остроконечной башенкой. Он был возведён в 1890-е годы, а с начала 1900-х здесь жила семья дворян Бухартовских: Генрих-Иосиф Генрихович, полицмейстер Уфы, его жена Мария Александровна, председательница Уфимского общества скорой помощи, и брат Генриха Генриховича — Владислав.

На первом этаже находился аптекарский и парфюмерный магазин, которым заведовал Владислав Генрихович. Вход в магазин был через заложенный ныне вход на срезанном углу.

В советские годы здесь проживали почти два десятка семей. Несколько лет назад дом был расселен. Его растаскивали по частям мародеры. В марте 2020 года дом едва не сгорел. Власти обещают восстановить, но до сих пор не было сделано ничего.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Вавиловская, ныне Зенцова. В историю Уфы красивый краснокирпичный дом вошёл под именем последнего дореволюционного владельца — Степана Сергеевича Тикунова.

В 1910-е годы в доме жил Александр Федорович Ница, известный просветитель Уфимской губернии. В 1918 году Ница был взят в заложники и зверски убит.

Дому Тикунова не повезло. Его ломали много лет, пока от старинного здания не остались только стены. В 2015-м был выломан стилизованный под двуглавого орла фронтон.

В прошлом году два предпринимателя Хайдар Хусаинов и Юрий Козлов объявили, что планируют восстановить памятник архитектуры.

Оба снимка сделаны с одной точки. Большая Ильинская (ныне Заки Валиди, бывшая улица Фрунзе). Старинная фотокарточка сделана, вероятно, в начале 1900-х. Нижний снимок около 120 лет спустя.

Здание Присутственных мест. Сейчас уже надо объяснять значение слово «присутствие» в русском языке. Когда-то оно означало службу, исполнение обязанностей.

Корпус на Большой Ильинской был возведён в 1830-х годах, в правление императора Николая I. Скорее всего, это типовой проект, разработанный специально для губернских городов. Изначально он был двухэтажным. В 1860-х появился третий этаж.

Здесь размещались Губернское правление, казначейство, казённая палата, губернский распорядительный комитет, присутствия по делам о всевозможных налогах и т.д.

На дальнем плане двух фотографий можно разобрать маленький одноэтажный флигель — архив Присутственных мест.

В советские годы здание было надстроено ещё на один этаж. Сегодня это 6-й корпус БГМУ.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Медресе «Хасания» и 3-я соборная мечеть. Нижегородская слобода Уфы; ныне улица Лесопильная. Фотография, что слева, сделана, вероятно, в 1910-е. Правый снимок — 110 лет спустя.

В ноябре 1900 года власти Уфы выделили мусульманам Нижегородской слободы участок для строительства мечети. В декабре 1902 года работы были завершены. Через год, в 1904-м, подле мечети возведён краснокирпичный корпус — медресе «Хасания». В 1920-е имам-хатыбом был известный богослов Зыя Камали.

В первые годы советской власти медресе было закрыто. В 1940-м закрыта мечеть. Тогда же разрушен минарет, мечеть до неузнаваемости перестроена под среднюю школу. Медресе относительно хорошо сохранилось. Теперь здесь центр спортивной подготовки.

Несколько лет назад медресе и мечеть планировали снести под строительство ЖК. В 2018-м исторические здания получили статус памятников.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Сенная площадь (с 1913 года — Николаевская). Ныне не существующая. Теперь здесь проходит улица Гафури (бывшая Никольская).

На старинной фотокарточке на пригорке здание Николаевского начального училища, или, как указано на открытке, — «Училище Императора Николая II». В 1904 году царь проездом был в Уфе. Возможно, имя училищу было дано в честь этого события.

За левым краем училища виден минарет 3-й соборной мечети. Она была возведена в 1903 году. Мечеть, пусть и сильно перестроенная, сохранилась. Поэтому вычислить прежний ракурс не составило большого труда.

В советские годы старое здание училища снесено. На этом месте встали типовые жилые бараки. В 2016 году они были сломаны. Теперь здесь многоэтажка Гафури, 71.

Бывшая Сенная площадь была второй по значимости после Верхне-Торговой. Она располагалась в квадрате нынешних улиц Коммунистической, Чернышевского, Зенцова и Гафури.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Воровского. Дом Владимира Христиановича Тушнова. Старая фотография сделана в 1990 году. Нижний снимок 32 года спустя.

Когда-то Воровского была Малой Ильинской улицей. Дом Тушновых возведен в 1880-х на холме, где в прошлом стоял большой уфимский острог (или тюремная крепость). Поэтому холм ещё называется Острожным бугром.

Участок после сноса крепости был во владении Апполинарии Ильиничны Дыньковой. Она вышла замуж за Тушнова. Семья Тушновых была тесно связана с Иваном Ильичем Блоком — дядей поэта Александра Блока. Иван Ильич в 1902-1903 годах был Уфимским вице-губернатором. В 1906-м стал губернатором Самары; был убит террористом.

Владимир Тушнов покончил с собой. Его вдова и сын Вадим передали дом в дар городу. Долгие годы здесь размещался туберкулёзный диспансер, потом арбитраж. Сейчас дом пустует. Кстати, он находится на территории памятника археологии «Городище Уфа-2».

Обе фотографии сделаны с одной точки. Усадьба Николая Васильевича Гурылева на улице Гоголя. Памятник деревянного зодчества, ставший знаменитым из-за циничных попыток снести его: территория нужна для парковки автомобилей Арбитражного суда РБ.

Усадьба Гурылева состояла из трёх построек. До наших дней сохранились две. Большой дом был возведён в 1890-е. Квартиры и помещения здесь сдавались в найм. Гурылев с семьёй жил в домике, что во дворе.

До 1914 года в большом доме вёл личный прием врач земской больницы Чеслав Феликсович Ястржембский, основатель Уфимской акушерской школы (ныне медколледж).

После революции Гурылев добровольно передал усадьбу Советской власти. Дома были превращены в коммунальное жилое. Бывший хозяин жил в одной из комнат.

В 2018-м два дома усадьбы получили статус выявленных объектов культурного наследия. Однако в 2020-м году Башкультнаследие отказало в охранном статусе. Дома могут разрушить.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Улица Аксакова.

В этом году исполнилось 140 лет со дня рождения Валериана Ивановича Альбанова, известного русского полярника, штурмана экспедиции лейтенанта Брусилова 1912-1914 годов на шхуне «Святая Анна» по Ледовитому океану.

Альбанов родился в Уфе. Дом, где он провел первые годы жизни, сохранился по сей день: одноэтажная постройка на двух снимках крайняя справа. Адрес: Аксакова, 6. Дом принадлежал Алексею Петровичу Альбанову, инспектору народных училищ Бирского уезда. Валериан Альбанов был его племянником.

На улице Свердлова теперь есть музей полярников имени Альбанова. Но подлинный дом, где жил наш герой, под угрозой уничтожения, поскольку не обладает охранным статусом. В ноябре на Аксакова был открыт барельеф Альбанову. Но на доме по-прежнему нет мемориальной доски. Судя по тому, как меняется улица Аксакова, исторической постройке осталось недолго.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 60 лет. Перекрёсток Пушкинской и Малой Ильинской улиц (ныне Пушкина и Воровского). О том, что это одно и то же место напоминает чудом сохранившийся деревянный дом с мезонином слева на двух снимках. В 1900-х годах дом принадлежал Ахметзяну Биктемирову.

На черно-белом снимке — пожарный обоз. Похоже, что они специально выстроились для фотографирования. Снимал, кстати, Аполлоний Александрович Зирах, главный уфимский фотограф того времени.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 110 лет. Гоголевская (сейчас Гоголя), дом №24. Одна из трёх сохранившихся до наших дней построек, принадлежащих до революции семье дворян Рябининых.

Дом, что перед вами, принадлежал действительному статскому советнику Николаю Васильевичу Рябинину. С 1894 года Николай Васильевич занимал в Уфе должность в Окружном суде. Дом был возведён более полутора веков назад. Во всяком случае, в 1870-х им уже владела Анна Гавриловна Тихановская. Потом её наследники продали участок с постройками Рябининым.

В 2018-м волонтёры «Том Сойер Феста» восстановили фасад. В 2019-м решением Башкультнаследия дом был включён в реестр выявленных объектов культурного наследия. К сожалению, уже несколько лет памятник деревянного зодчества выселен и необитаем.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Надпись от руки на черно-белом снимке: «Угол Пушкина и Н.Мостовой». Если улица Пушкина своё имя фактически не меняла, то Новомостовая за последние десятилетия неоднократно переименовывалась. До революции она называлась Спасской (по Спасскому храму); в первые годы Советской власти стала улицей Демьяна Бедного, потом Новомостовой, затем улицей Сайфи Кудаша и снова Новомостовой.

Слева на верхней фотокарточке дом Петра Константиновича Кадкина. Дом благополучно дожил на нашей эпохи и сгинул в 2006 году, чтобы освободить место жилой многоэтажке. Правая сторона Спасской некогда принадлежала Александру Васильевичу Соколову. Один из его домов попал в кадр.

Обе фотографии сделаны с одной точки. ___________

Ну, пока остановимся, продолжение следует...

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