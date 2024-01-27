Салехард с высоты — столица Ямало-Ненецкого автономного округа

Город уникален сразу по нескольким параметрам. С точки зрения географии — это единственный в мире город на Полярном круге. Здесь есть памятник паровозу, но нет железной дороги. Вантовый мост с одним наклонным пилоном, у которого также нет аналогов в мире. А в 2023 году одну из рек в Салехарде переименовали — это тоже исключительная ситуация.

Салехард расположен на берегу Оби, недалеко от её впадения в Карское море, которое является частью Северного Ледовитого океана. До Москвы отсюда около 2000 км, а до Северного Полюса — 2600 км. Зимой температура в Салехарде иногда опускается до -50°С, а летом редко поднимается выше +20°С. С 7 июня по 7 июля здесь продолжается полярный день, а 5 месяцев идут «сумеречные ночи», когда солнце только немного опускается за горизонт.

Город основали казаки в 1595 году — изначально это была крепость, самая северная в то время. Сначала место называлось Обдорская крепость, затем она стала заставой, превратилась в посёлок Обдорск, а в 1933 году поменялось и название — так появился Салехард, «город на мысе». Сейчас в Салехарде живёт почти 50 тысяч человек. Это столица ЯНАО, хотя в округе есть города, в которых население вдвое больше.

1. Стела «66 параллель» — символ расположения Салехарда на Полярном круге. Первый монумент построили в 1980 году, но в 2003 году перенесли — оказалось, что он установлен не совсем точно. В итоге новую стелу построили на шоссе «Аэропорт — Салехард» (улица Броднева). Это место тоже не на 100% совпадает с географической линией — памятник находится на широте 66°33′3″, а Полярный круг — на 66°33′44′′. 2. Салехард расположен на мысе, на берегу Оби. До города река идёт почти точно на север, а после Салехарда резко поворачивает на восток, несколько раз пересекает Северный Полярный круг и вливается в Обскую губу, которая выходит в Карское море и Северный Ледовитый океан. 3. Река Преображенка — бывшая Шайтанка. Та самая река, которую переименовали в 2023 году. Дело в том, что на берегу построили кафедральный комплекс, недалеко соборная мечеть города — поэтому реке решили дать новое имя. В городе провели голосование. Большая часть жителей была против переименования, но 18 марта 2023 года Шайтанка всё же стала Преображенкой. 4. Вантовый мост «Факел» в Салехарде — необычное архитектурное сооружение. Единственный пилон моста выполнен с сильным наклоном — 15°. «Факел» — это въездные ворота в город, которые прибывают из аэропорта Салехарда. 5. В верхней части моста «Факел» работает ресторан «Panorama» — отсюда открывается хороший вид на город. Ресторан трёхэтажный — на первом расположена кухня, на втором банкетный зал, на третьем — караоке. Для подъёма в ресторан на пилоне есть лифты со стеклянными обзорными кабинами. 6. Длина моста — 169,5 метра, высота — 100 метров. В верхней части пилона находится символическое изображение пылающего газового факела — конус в золотой решётке. Благодаря ему мост получил своё название. 7. Проект моста «Факел» занял третье место на международном фестивале «Зодчество 2005». В мире нет аналогов этому мосту в виде гигантского факела. 8. Центр Салехарда. 9. Улица Свердлова в Салехарде. До 1929 называлась улицей Троцкого. 10. Администрация Салехарда. 11. Улица Чубынина. Это учёный, который всю жизнь исследовал агрономию и метеорологию на Крайнем Севере. Именно он доказал, что в Заполярье можно выращивать овощи, благодаря ему в городе организовали сельскохозяйственный комбинат с овощным хозяйством и молочной фермой. 12. Муралы на домах в Салехарде. На одном нарисован атомный ледокол «Ямал», который совершил более 40 рейсов на Северный полюс. На другом — путешественник, покоряющий ямальские просторы. На третьем — мамонт среди глыб льда.

Муралы в Салехарде начали появляться в 2012 году и с каждым годом их становится больше. Сейчас в городе более 30 объектов с такими украшениями. 13. В городе действует екатеринбургское время, разница с Москвой составляет +2 часа. 14. Администрация Салехарда. Из-за конусов на здании некоторые местные жители называют его «горой гоблинов». 15. Светодиодный интерактивный термометр в Салехарде. Шкала показывает температуру от -50 С° до + 40 С°. На изготовление ушло 26 тысяч светодиодов, корпуса деталей сделаны из алюминия. Высота термометра больше 22 метров, ширина — 3м, а вес — около 600 кг. 16. Историческая часть города. Именно здесь находился посёлок Обдорск. 17. Обдорский острог — восстановленная крепость. Изначально острог был нужен, чтобы контролировать передвижение товаров на пути в крупнейший, по тем временам, центр ярмарочной торговли за Полярным кругом — Мангазею. Но со временем крепость стала не нужна, военный гарнизон расформировали, а обветшалые стены и башни снесли. 18. Обдорский острог начали заново отстраивать в 1992 году — в точности по историческим документам. Это уникальный историко-архитектурный комплекс древнерусского деревянного зодчества — в нём сохранили облик форпоста Российского государства 1500-х годов. 19. Храм в честь иконы Божьей матери «Всех скорбящих радость» в Салехарде. Это деревянная церковь с отдельно стоящей шатровой колокольней, которую построили в 2007 году в музее «Обдорский острог». Раньше на этом месте тоже был храм — скорее всего, его возводили одновременно с острогом. 20. Никольская башня — главная в Обдорском остроге. Раньше все проезжие крепостные башни освящались в честь святых или в память о церковных преданиях. 21. Городской парк Салехарда — одно из немногих мест в городе с высокими деревьями. Лиственницы и ели такой высоты нетипичны для северных широт. 22. Когда-то на месте парка была большая яма для мусора — «Грязный лог». Затем яму засыпали, место облагородили , высадили деревья. 23. Городской парк. 24. Храм святых апостолов Петра и Павла в Салехарде построили в 1893 году — это старейшая церковь в регионе. Храм построили из кирпича, потому что доставить сюда дерево в то время было дороже, чем изготовить кирпич на месте. В 1930-х из храма сделали общежитие, затем овощехранилище. В 1990-х церковь вернули верующим. 25. Епархиальное управление. 26. 27. Собор Преображения Господня — самый большой храм Арктики. 28. Это одно из самых масштабных сооружений на Ямале — по высоте почти как двадцатиэтажный дом. 29. В центре соборной площади установлена пятиметровая бронзовая фигура Архангела Михаила. Ангел с нимбом и крыльями за спиной облачён в античные доспехи, держит в руках меч и православный крест. 30. Архитектура храма выполнена в форме круга с пятью куполами. Украшения нижнего храма сделаны из массива дуба в древнерусском стиле. Верхний храм оформлен известными византийскими прототипами, наполненными христианской символикой. 31. Самый большой храм Арктики сможет вместить в себя около 800 прихожан. 32. Из-за вечной мерзлоты при строительстве использовали буронабивные сваи с заглублением до 32 метров. 33. Панорама Салехарда с высоты. 34. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа. Перед зданием установили фонтан «Земля» в виде трёх ангелов со стеклянными крыльями. Ангелы держат хрустальный шар, который символизирует нашу планету. 35. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа. 36. Северное сияние в Салехарде — довольно частое явление, особенно в периоды повышенной солнечной активности. Его можно увидеть и летом, и осенью, и зимой. Однако любоваться сиянием лучше за несколько километров от города — там, где нет искусственных источников освещения. 37. Вантовый мост «Факел». 38. Один из муралов изображает легендарные ямальские консервы — «Ряпушка», «Печень налима», «Сырок в желе». Мурал выполнен на резервуаре «Салехардэнерго». 39. Стрит-арт «Медведь» — в шарфе и шапке с северным орнаментом. 40. Строящийся микрорайон Обдорский. 41. Мемориал «501-я стройка». Паровоз-памятник Эм 711-26 посвящён строителям участка полярной железнодорожной магистрали. Дорогу строили более 80 тысяч человек, в основном заключённые. Железнодорожные пути так и не были проложены. 42. Салехардский порт — жизненно необходимое предприятие для Ямала. По воде перевозят нефтепродукты и уголь, доставляют трубы для обустройства газовых месторождений, а также завозят продукты, медикаменты и топливо в отдалённые населённые пункты. 43. Важную роль в работе порта играют плавучие краны. С их помощью можно разгружать суда в любом населённом пункте ЯНАО, даже если там нет оборудованного причала. 44. 45. Симметричный ансамбль в конце улицы Чубынина. Здесь хорошо заметна особенность всех домов, возводимых в условиях вечной мерзлоты, — высокий первый этаж.

Из-за тепла от квартир и коммуникаций верхний слой грунта может оттаять, а фундамент — осесть, поэтому все капитальные здания здесь строят на сваях. Так между землёй и постройкой остаётся пространство для естественной вентиляции. На последнем этапе строительства его просто закрывают по периметру. 46. Улица Республики. В 1918 году эта улица символично образовалась из Туземной и Царской. 47. Центр национальных культур Салехарда существует уже более 95 лет. Много этнических коллективов, которые иногда участвуют самобытные фестивали. 48. Улица Матросова. 49. Новая детская площадка. 50. Офис ТПП «Ямалнефтегаз» компании «Лукойл». Предприятие обрабатывает несколько газовых месторождений. 51. Плотный снежный покров в Салехарде лежит до 200 дней в году. Среднегодовая температура воздуха здесь составляет −5,7°C, а в особенно суровые зимы столбик термометра может опускаться ниже –50°C. 52. Мост «Факел». 53. Собор Преображения Господня. 54. Ямальский многопрофильный колледж. Многопрофильный — потому что занимается подготовкой специалистов более чем по сорока направлениям. 55. У туристов в Салехарде есть уникальная возможность — пересечь линию Северного полярного круга. Если гулять с экскурсией, то можно и сертификат об этом получить. 56. Администрация ЯНАО. 57. Салехард известен как город на Полярном круге. Жители несколько веков даже не знали об уникальном расположении этого места, но сейчас это стало одной из главных достопримечательностей города — наравне с уникальным вантовым мостом и восстановленной древней крепостью и самым большим в Арктике собором. Смотрите также: Салехард с высоты — город на полярном круге

https://gelio.livejournal.com/290776.html