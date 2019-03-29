Салехард с высоты - город на полярном круге

По численности населения и площади Салехард значительно уступает своим соседям — Ноябрьску и Новому Уренгою, однако именно этот город, расположенный недалеко от устья Оби, стал административным центром Ямало-Ненецкого автономного округа. Салехард — единственный в мире город, который находится непосредственно на Полярном круге. Климат здесь очень суров: минусовые температуры могут стоять до середины мая.

1. Салехард был основан как казачья крепость. В 1595 году русские казаки отправились в низовья Оби для подавления восстания хантыйских племён и построили Обдорский острог в устье реки Полуй.

В 1635 году острог переименовали в заставу. В начале XIX века укрепления снесли, и Обдорск превратился в село. В 1933-м населённый пункт получил новое имя — Салехард, что в переводе с ненецкого языка означает «селение на мысу», и стал столицей Ямало-Ненецкого национального округа. А спустя 5 лет районный посёлок приобрёл городской статус. 2. Салехард — единственный в мире город, находящийся прямо на Северном полярном круге. Это уникальное местоположение олицетворяет стела «66 параллель». Она установлена на улице Броднева — в том месте, где проходит условная линия полярного круга. 3. В столице Ямала проживает около 50 тысяч человек. 4. Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. 5. Администрация города Салехард. Из-за пирамид на крыше местные жители окрестили его «горой гоблинов». 6. В городе действует екатеринбургское время, разница с Москвой составляет +2 часа. 7. Мост «Факел» через реку Шайтанка. Его построили в 2004 году, чтобы соединить дорогу между центром города и аэропортом. Благодаря своей необычной конструкции мост стал визитной карточкой Ямало-Ненецкого автономного округа. 8. По задумке архитекторов, его 60-метровые несущие опоры построены с сильным наклоном в сторону реки, благодаря чему кажется, будто мост завис над водной гладью. Конус в золотой решётке символизирует газовый факел. 9. Под пролётом моста расположена автостоянка и лифт, с помощью которого можно подняться на смотровую площадку и в двухэтажный ресторан «Факел». 10. Северное сияние в Салехарде — довольно частое явление, особенно в периоды повышенной солнечной активности. Его можно увидеть и летом, и осенью, и зимой. Однако любоваться сиянием лучше за несколько километров от города — там, где нет искусственных источников освещения. 11. Жилые дома с башнями на улице Республики. 12. Культурно-деловой центр. В одной его части расположен концертный зал, а в другой — конгресс-холл с пресс-центром и помещениями для официальных совещаний и приёмов. 13. Со всех сторон город окружён реками и бескрайней тундрой. Салехард не связан с «большой землёй» автомобильными и железными дорогами, поэтому добраться сюда можно только самолётом, паромом, поездом до соседнего города Лабытнанги или по зимнику.

Панорама кликабельна. 14. Обдорский острог — копия деревянной крепости XVI века, с которой началась история Салехарда. Комплекс открыли в 2006 году. Его старались максимально приблизить к оригиналу, поэтому строили по старинным технологиям — без единого гвоздя. 15. На территории историко-архитектурного комплекса находится церковь Василия Великого, сторожевые башни, кузница, казачий дом и памятник «Отцам-основателям Обдорска». 16. Храм святых Петра и Павла — старейший храм на Ямале. Его возвели в 1894 году по проекту немецкого архитектора Готлиба Цинке. В 1930 году церковь закрыли, снесли колокольные башни и белокаменную ограду. В здании жили спецпереселенцы, затем его использовали как архив, склад, а позже там располагалась детская спортивная школа. В 1991 году храм вернули верующим. 17. Место слияния рек Обь и Полуй, правого притока Оби. 18. Салехардский порт, причал «Первый грузовой». 19. Салехардский порт — жизненно необходимое предприятие для Ямала. По воде перевозят нефтепродукты и уголь, доставляют трубы для обустройства газовых месторождений, а также завозят продукты, медикаменты и топливо в отдалённые населённые пункты. 20. Важную роль в работе порта играют плавучие краны. С их помощью можно разгружать суда в любом населённом пункте ЯНАО, даже если там нет оборудованного причала. 21. Этот участок улицы Республики можно назвать финансовым центром города. Здесь один за другим расположены здания Сбербанка, Управления федерального казначейства и Отделения ПФР по ЯНАО. 22. За последние 15–20 лет центральную часть Салехарда фактически отстроили заново. На месте старых одно- и двухэтажных бараков выросли яркие современные здания. 23. Одна из главных городских магистралей — улица Чубынина. Она названа в честь метеоролога и агронома Дмитрия Чубынина, который работал над выведением морозостойких сортов картофеля, ячменя и других культур. Благодаря ему во время Великой Отечественной войны город был полностью обеспечен овощами и поставлял на фронт рыбные консервы на масле ярутки — местного растения, которое раньше считалось сорняком. 24. Дом №14 по улице Чубынина. Из-за характерной архитектуры и расцветки местные называют его петушиным домом. 25. Несмотря на шутливое прозвище, в доме расположены весьма серьёзные организации, например Департамент государственного заказа и Служба государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО. 26. 27. Симметричный ансамбль в конце улицы Чубынина. Здесь хорошо заметна особенность всех домов, возводимых в условиях вечной мерзлоты, — высокий первый этаж.

Из-за тепла от квартир и коммуникаций верхний слой грунта может оттаять, а фундамент — осесть, поэтому все капитальные здания здесь строят на сваях. Так между землёй и постройкой остаётся пространство для естественной вентиляции. На последнем этапе строительства его просто закрывают по периметру. 28. Торцы домов номер 19, 21 и 23 по улице Чубынина — настоящая арт-галерея под открытым небом. Изображение ледокола «Ямал» появилось здесь в 2015 году в рамках ежегодного фестиваля граффити «Культурная оборона». Годом позже картина превратилась в триптих — соседние дома украсили изображения мамонта и горного массива Рай-Из, расположенного на Полярном Урале в 45 км от Салехарда. 29. Микрорайон Арктический. Среди других названий микрорайонов в Салехарде встречаются Полярный, Северный и Брусничный. 30. Ямальский многопрофильный колледж. Здесь готовят работников самых разных специальностей — от речников-судоводителей до акушеров. 31. В Салехарде нет настоящей полярной ночи, зато есть полярный день: верхний край солнца не заходит за горизонт в течение целого месяца с 7 июня по 7 июля. 32. Плотный снежный покров в Салехарде лежит до 200 дней в году. Среднегодовая температура воздуха здесь составляет −5,7°C, а в особенно суровые зимы столбик термометра может опускаться ниже –50°C. 33. Парк Победы — крупнейший мемориальный комплекс в Уральском федеральном округе. Здесь расположены пантеон, часовня Александра Невского и экспозиция военной техники. 34. Один из экспонатов — советский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик МиГ-27Д. Напротив него в парке установлен Су-22М4. 35. Улица Матросова. 36. Строящийся храм Преображения Господня. Возводить его начали ещё в 2012 году, этой осенью планируется оформить фасад, закончить монтаж кровли и установить иконостас. 37. Улица Республики и площадь Ленина. 38. 39. Озябший Ленин на фоне бывшей администрации округа. Кстати, Салехард — единственный город ЯНАО, в котором сохранился памятник вождю. В народе этот монумент иногда называют «салехардским дедом». 40. Когда лёд на Оби только формируется или сходит, начинается период распутицы, который длится примерно две недели. В это время в магазинах почти полностью заканчиваются скоропортящиеся продукты, так как переправа через реку не работает. 41. На фасаде мэрии — герб Салехарда в виде шагающей чёрной лисицы. 42. Обдорский острог располагается на холме, с вершины которого открывается панорама окрестностей Салехарда. 43. Храм святых Петра и Павла. 44. Чтобы заводить автомобили в мороз, многие жители прогревают их от розетки прямо из дома: в спальных районах из окон подъездов, квартир тянутся провода, которые подсоединяются к аккумуляторам. 45. Памятник «Стройка 501», который также называют «Дорога в никуда» или «Мёртвая дорога». 46. «Мёртвая дорога» — это мемориал, посвящённый жертвам сталинских репрессий. Локомотив 1940-х годов установлен в 2003 году между Салехардом и Надымом, где расположена заброшенная железная дорога, которая должна была соединить Норильский промышленный район с европейской частью СССР.

Дорогу строили с 1947 года и до смерти Сталина, а затем проект законсервировали. В 501-й стройке участвовало более 80 тысяч заключённых, многие из которых погибали прямо там, не выдержав тяжёлой работы в суровом климате.

Рельсы паровоза Эм 711-26 резко обрываются, символизируя оборванные, переломанные судьбы пострадавших людей. 47. Салехард окружают леса и горы, поэтому во время короткого лета горожане любят выезжать на природу: устраивают сплавы по рекам и восхождения на горы, собирают грибы и ягоды или рыбачат. 48. На въезде в город, возле речной переправы, стоит скульптура «Мамонт». Считается, что именно в этом районе раньше находилось их «поселение». 49. Ледовая переправа через Обь, которая соединяет Салехард с «большой землёй». Легковым автомобилям разрешается ездить по льду, когда его толщина достигает 35 сантиметров. Обычно дорога открывается в конце ноября или начале декабря и закрывается в начале мая. Между закрытием переправы и запуском парома наступает момент, когда выбраться из города можно только на вертолёте. 50. На противоположном берегу Оби находится город Лабытнанги. 51. Сейчас Лабытнанги — это крайняя точка, до которой доходит железная дорога, поэтому главная функция небольшого городка — связывать Салехард с внешним миром.

Этой зимой началось строительство совмещённого моста через Обь. Когда оно завершится, поезда смогут попадать в Салехард напрямую, а у жителей обоих городов будет возможность ездить друг к другу на автомобилях круглый год. 52. «Лабытнанги» переводится с хантыйского как «семь лиственниц». В фольклоре хантов это дерево считается священным.