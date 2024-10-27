Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.99

Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant

Портал Тобольска сообщил:

С глубоким прискорбием сообщаем, что в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, 25.07.2024, выполняя поставленные боевые задачи, героически погиб Котриков Евгений Владимирович 01.02.1968. г. прощание состоится 14.08.2024 с 11.00 до 11.30 по адресу Тобольск, 3 Б мкр., «Траурный зал». Отпевание, похороны пройдут на Алемасовском кладбище в 12.00.

Поминальный обед в 13.30 в кафе Арарат по адресу: Тобольск, пер. Рощинский, 32

https://www.politnavigator.net/nacisty-vozmushheny-odessitka...

Тюмень, "Наш город.ру":

В Тюменской области попрощаются с участником специальной военной операции. 56-летний Евгений Котриков погиб на фронте в ходе украинского конфликта.

В паблике «Типичный Тобольск» появилась информация о гибели 56-летнего тюменца Евгения Котрикова. Отважный мужчина выполнял поставленные боевые задачи и отстаивал интересы государства.

Известно, что участник спецоперации трагически погиб 25 июля 2024 года на фронте в ходе одного из боев.

— Нина, очень жаль. Терпения и сил вашей семье, — написала ВКонтакте знакомая семьи Елена Баженова.

— Терпения и сил пережить это горе. Жене вечная память, — выразила соболезнования другая тюменка.

Прощание с бойцом СВО Евгением Котриковым состоится в среду, 14 августа, в Тобольске в траурном зале. Отпевание и похороны пройдут на Алемасовском кладбище. Поминальный обед — в кафе «Арарат».

https://nashgorod.ru/news/2024-08-12/ispolnil-voinskiy-dolg-...

Больше по погибшему воину ничего не найдено.

Далее хочу поставить работы неизвестных, сделанных по образу работ Вадима Окладникова, но кто именно их выполнил не знаю. То, что это не работы Вадима видно из шрифта ниже портрета. Авдяков Александр Иванович

Региональный портал "Верный путь 32" пишет:

31 октября 2023 года в поселке Марьинка простились с погибшим в ходе СВО Авдяковым Александром Ивановичем.

Авдяков Александр родился в поселке Марьинка 4 октября 1992 года. Здесь же он окончил Бочаровскую среднюю школу. Затем окончил Брянский аграрный институт по специальности инженер-механик.

В 2016 году Александр достойно отслужил срочную армейскую службу.

23 сентября 2022 года Александр Иванович был призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Во время боевых действий в ходе выполнения специальной военной операции в Украине наш земляк мужественно исполнял свой воинский долг и являлся примером для своих друзей и товарищей, за что его родители от командования части получили благодарственное письмо. Александр погиб при исполнении воинских задач в ходе специальной операции на территории ЛНР и ДНР.

За мужество и героизм, проявленные в бою с неонацистами, Александр Авдяков представлен к высокой правительственной награде – Ордену Мужества.

Почтить память погибшего на Бочаровском кладбище, где проходила церемония прощания с героем, пришли: начальник государственной жилищной инспекция Брянской области Александр Агафонов, руководство администрации района, военный комиссар (Комаричского и Брасовского районов Брянской области) Натан Юрьевич Гурьев, родственники погибшего, друзья, ветераны Вооруженных Сил, юнармейцы Бочаровской средней школы, представители общественности, односельчане.

Со словами соболезнования к родственникам погибшего воина обратились заместитель главы администрации Комаричского района Алексей Демкин, ветеран Вооруженных Сил РФ Владимир Антюхов, одноклассники и друзья. В последний путь героя проводили со всеми воинскими почестями.

Авдяков Александр Иванович навсегда останется в памяти земляков как яркий пример мужества и героизма, истинного патриота своего Отечества.

https://verniy-put32.ru/society/2023/11/01/v-komarichskom-ra...

Портал "Брянск сегодня": Еще одна скорбная весть пришла в Брянскую область. На Украине в ходе спецоперации погиб наш земляк Александр Авдяков.

Он родился в поселке Марьинка Комаричского района 4 октября 1992 года. 23 сентября прошлого года был мобилизован.

Смертельное ранение получил на территории ЛНР и ДНР. Был награжден орденом Мужества посмертно. Брянцы выражают соболезнования родным героя.

https://bryansktoday.ru/article/216798

Александр погиб при исполнении воинских задач в ходе СВО на территории Луганской и Донецкой республик. Он родился 4 октября 1992 года в Брянской области в поселке Марьинка.

Окончил среднюю школу и Брянский аграрный институт, получил специальность инженера-механика.

В 2016 году Александр прошел дорогой настоящего мужчины и достойно отслужил в армии России. Когда Родине потребовалась помощь, Александра Авдякова призвали по мобилизации в вооруженные силы.

С 23 сентября 2022 года Александр принимал участие в спецоперации. Родители воина от командования части получили благодарственное письмо, за своего сына им никогда не было стыдно.

https://www.bragazeta.ru/news/2023/11/02/v-bryanskom-poselke... В Комаричском районе Брянской области состоялся митинг в честь открытия памятных досок в память о двух бойцах специальной военной операции - Павле Пурыгине и Александре Авдякове. Мемориалы появились на здании Бочаровнской школы, в которой учились воины-герои, сообщает издание «Верный путь».

Журналисты издания «Верный путь» рассказали:

«Павел Пурыгин дважды принимал участие в боевых действиях в Сирии и с первых дней СВО встал защищать границы и мирных жителей. Александр Авдяков ушел на СВО в 2022 году и являлся примером для своих боевых товарищей. Рядовой погиб 28 августа 2023 года в бою», - говорится в сообщении.

https://riastrela.ru/p/165935/

В этой же школе в апреле 2024 года:

Как сообщают наши коллеги, в Бочаровской средней школе Комаричского района состоялось открытие Парты Героя, которая посвящена выпускникам школы Павлу Пурыгину и Александру Авдякову. Они оба участвовали в специальной военной операции и погибли в ходе выполнения боевой задачи.

Их фотографии установили рядом с другими героями СВО Сергеем Клецовым и Владимиром Сорокиным.

https://lyubimiigorod.ru/bryansk/news/17648963

Небольшое сообщение в Общественной городской газете "Брянская улица"

https://bryansku.ru/2023/11/03/urozhenets-komarichskogo-rayo...

"Приграничье. Брянск.ру"

https://t.me/prigrani4ie/3882

Есть еще несколько местных новостных порталов, в которых перепечатано одна и та же статья:

https://bryansk.bezformata.com/word/avdyakov/216264/

Ахтарьянов Айдар Динисламович

Администрация Нуримановского района РБ

3 ноя 2023

С большой горечью сообщаем, что при исполнении служебного долга во время специальной военной операции погиб наш земляк, Ахтарьянов Айдар Динисламович, уроженец с. Новокулево.

Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким Айдара Динисламовича, с честью и достоинством выполнившего долг перед Отечеством.

Траурная церемония прощания с Ахтарьяновым Айдаром Динисламовичем состоится в 11 часов 5 ноября 2023 года перед Новокулевским сельским домом культуры.

https://vk.com/wall-172670119_9461

Портал "Вся Башкирия": Фото: соцсети главы Нуримановского района Вилдана Ситдикова

В воскресенье, 5 ноября, в селе Новокулево Нуримановского района проводили в последний путь рядового Айдара Динисламовича Ахтарьянова, который погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО. Об этом в социальных сетях сообщает глава района Вилдан Ситдиков.

«Айдар, как настоящий мужчина, встал в ряды защитников Родины в мае этого года и погиб в зоне специальной военной операции. Светлая память об Айдаре, как о верном товарище и доблестном воине навсегда останется в наших сердцах. Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Айдара. Скорбим вместе с вами. Вечная память бойцу!», – написал руководитель муниципалитета.

Выражаем соболезнования родным и близким.

https://allbashkiria.ru/special-operation/v-nurimanovskom-ra...

В Новокулевской школе открыли мемориальную доску в честь Айдара Ахтарьянова

8 мая 2024 года, в преддверии Дня Победы, в Новокулевской школе открыли мемориальную доску в честь Ахтарьянова Айдара Динисламовича, погибшего в ходе специальной военной операции.

Несмотря на свою молодость, Айдар был мужественным, сильным человеком, он боролся за мирную жизнь, отстаивал интересы России. Долг каждого из нас сохранить память о наших героях, которые рисковали и рискуют своей жизнью ради защиты Родины.

Пусть эта памятная доска будет служить вечным напоминанием о нашем соотечественнике, а его героический образ станет для молодежи источником вдохновения и гордости.

https://krasnayagorka.bezformata.com/listnews/novokulevskoy-...

фото: https://vk.com/wall33438747_7196

Других подробностей не найдено.

Бежин Максим Иванович

13.01.1988 – 29.11.22

Позывной Максима – «Громкий». Это имя присвоено антидроновому ружью для спецназа, которое продолжило службу после смерти героя.

Мама Максима Бежина Зинаида пришла в семью «Весточки», когда ее сын был ещё жив. Смерть Максима мы встретили уже всей волонтёрской семьёй.

Служил Максим в 24 ОБрСпН (отдельная бригада специального назначения), в/ч №55433. После взятия парнями Красного Лимана бригаде присвоили почетное звание Гвардейской бригады.

В группе «Весточка» остались мама героя Зинаида и его жена Ирина, с которой они поженились 6 февраля 2015 года. В октябре того же года Максим Бежин подписал контракт с 24 ОБрСпН в звании сержанта.

Через четыре года, в 2019 году, стал отцом – у него родился сын Иван.

Максим дважды участвовал в боевых действиях на территории Сирийской республики. Совершил 49 прыжков с парашютом. Имел три уровня горно-тактической подготовки. Далее был переведен на должность командира отделения роты связи.

В специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской областей участвовал с самого начала. В мае был ранен, написав отказ от госпиталя, вернулся в свою группу. 26 июня был снова ранен. После реабилитации вновь вернулся выполнять боевые задачи в составе своей группы.

29 ноября 2022 года у села Червоная-Диброво в районе Кременной погиб при выполнении боевой задачи.

Был награждён государственными наградами: медаль «За Отвагу», медаль «За боевые отличия», медаль «Участнику боевых операций в Сирийской республике», орден Мужества. Второй орден Мужества посмертно.

https://vestochka22.ru/bezhin_maxim

Бежин Максим Иванович родился 13 января 1988 года в селе Краснощёково Краснощёковского района Алтайского края. Учился в МБОУ «Маралихинская средняя общеобразовательная школа». По окончании 9 класса поступил в КГБОУ «Алтайская школа — интернат с первоначальной лётной подготовкой им.Героя Советского союза К.Г.Павлюкова», после её окончания, желая посвятить свою жизнь служению Родине, зачислился в Восточно-Сибирский институт МВД России на факультет «Пожарная безопасность».

В 2007 году был призван на военную службу в Брежневский учебно-танковый полк (г.Чита), уволен в запас в воинском звании «сержант».

06 февраля 2015 Максим женился, в этом же году подписал контракт о прохождении военной службы в 24-й отдельной гвардейской Бранденбургской ордена Ленина, Краснознамённой, ордена Суворова бригаде специального назначения (г.Бердск Новосибирской области). 04 января 2019 года у Максима родился сын Иван. Дважды выполнял специальные задачи в составе бригады на территории Сирийской Арабской Республики, где принимал непосредственное участие в боевых действиях против террористических формирований «Аль-Каиды», «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусра». Участвовал в боях за освобождение Пальмиры.

За отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе военной операции, в Сирийской Арабской Республике награждён ведомственными медалями: «За боевые отличия», «Участнику военной операции в Сирии». Был переведён на должность командира отделения роты связи. Имеет три уровня горно-тактической подготовки. Совершил 49 прыжков с парашютом.

С первых дней проведения специальной военной операции на территории Украины принимал непосредственное участие в боевых действиях, направленных на защиту населения Донецкой и Луганской Народных Республик от националистических формирований Украины. В ходе боёв с вражескими подразделениями был дважды ранен, однако руководствуясь чувством патриотизма и воинского долга, после непродолжительных ребиалитаций всегда возвращался в родное подразделение для выполнения специальных боевых задач.

За мужество и отвагу, проявленные в бою, за смелые и решительные действия, совершённые при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины, награждён государственными наградами Российской Федерации: медалью «За отвагу» и орденом Мужества.

29 ноября 2022 года Бежин Максим Иванович погиб при исполнении воинского долга. Дал команду отходить, сам остался прикрывать товарищей. Группа отступила без потерь. Награждён орденом Мужества, посмертно. В читальном зале КГБПОУ «БГПК имени В. К. Штильке» 17 февраля 2023 года состоялось торжественное открытие Памятной стены Всероссийского проекта «Герои «Операции Z». В рамках мероприятия студентам продемонстрирован фильм о героях СВО на Украине. А фотографии героев, размещённые на Памятной стене, сопровождаются информацией о их совершённых подвигах на Украине. В завершении мероприятия присутствующие студенты и преподаватели колледжа почтили память Бежина Максима Ивановича минутой молчания. 27 апреля 2023 года в МБОУ «Маралихинская средняя общеобразовательная школа» состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о Бежине Максиме Ивановиче.

https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/bezhin-maksim-iva...

КГБПОУ "БГПК имени В. К. Штильке"

20 фев 2023

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Курсанты военно-спортивного клуба «Призывник приняли участие торжественном митинге, посвящённой годовщине вывода советских войск из Афганистана 15 февраля 2023 года на площади Победы у мемориалов «Славы». Именно в эту дату каждый год чтут память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. А в читальном зале колледжа 17 февраля 2023 года состоялось торжественное открытие Памятной стены Всероссийского проекта «Герои«Операции Z». В рамках мероприятия студентам продемонстрирован фильм о Героях СВО на Украине. А фотографии Героев, размещенные на Памятной стене, сопровождаются информацией о их совершенных подвигах на Украине. Истории Героев - это настоящие примеры доблести и отваги, которые никого не оставят равнодушным. В завершении мероприятия присутствующие на мероприятии студенты и преподаватели колледжа почтили память минутой молчания нашего студента Бежина Максима Ивановича, который погиб 29 ноября 2022 года при выполнении боевой задачи на территории ЛНР в с. Червоная Диброва. Дал команду отходить, сам остался прикрывать товарищей. Группа отступила без потерь. За свой подвиг Максим Иванович награжден Орденом «Мужества» посмертно. https://vk.com/wall-196520741_409

Боевое Братство сообщает:

В Вологодской области в портретах увековечили память трех участников СВО.

Максим Бежин родился 13 января 1988 года в селе Краснощёково Алтайского края. Учился в Маралихинской школе, после 9-го класса поступил в Алтайскую школу-интернат с первоначальной лётной подготовкой им. Героя Советского союза К.Г.Павлюкова. После её окончания был зачислен в Восточно-Сибирский институт МВД России на факультет «Пожарная безопасность».

В 2007 году Максим Бежин был призван на военную службу в Брежневский учебно-танковый полк (Чита). Дважды участвовал в боевых действиях на территории Сирийской республики. Совершил 49 прыжков с парашютом. Имел три уровня горно-тактической подготовки.

В Специальной военной операции участвовал с самого начала. В мае был ранен, написав отказ от госпиталя, вернулся в свою группу. 26 июня был снова ранен. После реабилитации вновь вернулся выполнять боевые задачи в составе своей группы.

Максим Бежин погиб 29 ноября 2022 года при выполнении боевой задачи в селе Червоная Диброва в районе Кременной. Дал команду отходить, сам остался прикрывать товарищей. Группа отступила без потерь. За свой подвиг Максим Бежин посмертно награжден орденом Мужества.

В читальном зале Барнаульского государственного педагогического колледжа имени Василия Константиновича Штильке 17 февраля 2023 года состоялось торжественное открытие стены Памяти проекта «Герои «Операции Z». 27 апреля 2023 года в Маралихинской средней школе состоялось открытие мемориальной доски Максиму Бежину.

https://bbratstvo.com/2024/09/05/v-vologodskoy-oblasti-v-por...



Далее портреты работы Вадима Окладникова, к которым не было выставленно данных Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

С погибшим на Украине Аллаудином Бабаевым простились в Касумкенте.

В Сулейман-Стальском районе Дагестана простились с 24-летним лейтенантом Аллаудином Бабаевым, который погиб смертью храбрых в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Аллаудин Бабаев родился 21 марта 1998 года в селе Касумкент Сулейман-Стальского района. Проводить героя в последний путь пришли родные, близкие, друзья и сельчане, а также официальные лица района», — отметили в пресс-службе.

Глава района Нариман Абдулмуталибов выразил глубокие соболезнования всем родным и близким погибшего:

«Уважаемые земляки, сегодня мы провожаем в последний путь нашего героя, который с честью и достоинством выполнил свой воинский долг. Аллаудин погиб как настоящий герой. Это очень большая потеря. От имени администрации, от всех жителей района мы выражаем искренние глубокие соболезнования родным и близким. Пусть память о нем останется только светлой».

К сказанному Абдулмуталибов также добавил, что память об Аллаудине Бабаеве никогда не убудет в наших сердцах, – наоборот, будет служить примером мужества, отваги и храбрости.

«Лезги газет»

https://lezgigazet.ru/archives/266917

Еще один житель Дагестана погиб на Украине в ходе спецоперации

22 марта

Лейтенанту Бабаеву было 24 года Аллаудин Бабаев

Военнослужащий из Дагестана лейтенант Аллаудин Бабаев погиб в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Похороны военнослужащего прошли 20 марта в Сулейман-Стальском районе республики.

В траурной церемонии прощания с погибшим участвовал глава муниципалитета Нариман Абдулмуталибов.

Уточняется, что Бабаев был заместителем командира роты десантного обеспечения в гвардейской в/ч 32364. Ему было 24 года.

https://obzor.io/22/03/2022/eshhe-odin-zhitel-dagestana-pogi...

Есть короткая заметка в издании "Черновик" в разделе "Чтобы помнили"

https://chernovik.net/content/respublika/chtoby-pomnili-3

В Сулейман-Стальском районе вручили Орден Мужества семье погибшего военнослужащего В администрации Сулейман-Стальского района состоялось вручение Ордена Мужества семье погибшего военнослужащего.

Уроженец села Касумкент Сулейман-Стальского района Аллаудин Бабаев служил в армии по контракту. При исполнении служебных обязанностей трагически погиб под Херсоном в марте этого года. Его похоронили в родном селе за день до своего 24-летия.

За мужество, проявленное в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, Указом Президента Российский Федерации заместитель командира роты десантного обеспечения войсковой части 32364, гвардии-лейтенант Аллаудин Бабаев награжден Орденом мужества посмертно.

Накануне Глава Сулейман-Стальского района Саид Темирханов вручил государственную награду матери и брату погибшего военнослужащего.

Глава района еще раз выразил семье военнослужащего искренние слова сочувствия, поддержки и благодарности за его подвиг и достойное служение Отчизне.

Семье Бабаевых предложено содействие в решении социальных проблем и увековечивании памяти о погибшем военнослужащем.

https://suleiman-stalskiy.ru/novosti/v-suleyman-stalskom-ray...

Тг-канал "Страна Героев: Заместитель командира роты десантно-штурмовой бригады Бабаев Аллаудин Шахабудинович.

Погиб 11 марта 2022 года при выполнении боевой задачи во время специальной военной операции на Украине.

Похоронен 20 марта, за день до своего 24 летия, в Дагестане, в родном селе.

Награждён орденом Мужества (посмертно).

Вечная память Герой....

https://t.me/strana_geroev/3194

Портал ОК. «ГЕРОИ РОССИИ» и газеты «СПЕЦНАЗ РОССИИ»

ПАМЯТИ БАБАЕВА АЛЛАУДИНА ШАХАБУДИНОВИЧА.

Позывной "Алан". Погиб 11 марта 2022 года при выполнении боевой задачи во время специальной военной операции на Украине



Лейтенант, зам.командира роты десантно-штурмовой бригады. 21.03.1998 г.р. Выпускник РВВДКУ (2020 год). Награждён орденом Мужества (посмертно) Похоронен 20 марта, за день до своего 24 летия, в Дагестане, в родном селе. Вечная память! Горжусь своим сыном! Мама Скорбим вместе с Вами! Искренние соболезнования родным и близким!

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154708628966682

Сайт "Мы из СССР" платформы МТ

https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43217557224/Territoriya-Ge...

Посещение семьи Героя администрацией района в канун Дня Великой Победы https://suleiman-stalskiy.ru/novosti/rukovodstvo-suleyman-st...

Фотогалерею сыновей Отечества, шагнувших в Бессмертие, создали члены регионального отделения Ассамблеи народов России Республики Бурятия совместно с Ассоциацией народов Бурятии «Дом дружбы». Среди фото есть и Герой Бабаев Аллаудин https://xn---03-bddnbo9brx7a6g.xn--p1ai/bessmertnyj-polk-nar...

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

14 августа 2022 года в г. Ульяновск простились с уроженцом г. Соль-Илецка Оренбургской области Глухотка Богданом Юрьевичем. Богдан Юрьевич с февраля 2022 года в составе 31 гвардейской десантно-штурмовой бригады был участником СВО на Украине.

Погиб, спасая своих боевых товарищей, 6 августа 2022 года в Запорожской области. Вся жизнь Глухотка Богдана Юрьевича была подчинена служению Родине. Он всегда был там, где нужна помощь: Чечня, Абхазия, Сирия, Казахстан, Украина.

Богдан Юрьевич имеет много наград, среди них медаль "За отвагу" (2013 год, Чечня), медали за ратную и боевую доблесть, медаль за участие в антитеррористической операции ВС РФ в Сирии и другие. За боевые подвиги при проведении СВО на Украине награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством " 2 степени с мечами. За выполнение последнего боевого задания награждён Орденом мужества посмертно.

Вечная память герою!!!

https://vk.com/wall-34261602_625343

Прикрыл собой товарища: на Украине героически погиб десантник из Соль-Илецка 10 декабря 2022,

Корреспонденты сайта Orenday продолжают рассказывать о военнослужащих из Оренбургской области, погибших в ходе военной спецоперации.

14 августа в Ульяновске простились с уроженцем Соль-Илецка - десантником Богданом Глухоткой.

Богдан Юрьевич родился в 1986 году. Вся его жизнь была подчинена служению Родине: он всегда был там, где нужна была помощь - в Чечне, Сирии, Абхазии, Казахстане.

С февраля в составе 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады он был участником СВО на Украине. Богдан Юрьевич имеет много наград. Среди них - медаль "За отвагу" (2013 год, Чечня). На тот момент младший сержант Глухотка под прикрытием дымовой гранаты сблизился с огневой точкой бандитов, отвлек на себя огонь противника, а также организовал эвакуацию раненых в безопасное место для оказания им медицинской помощи. У десантника также есть медали за ратную и боевую доблесть, медаль за участие в антитеррористической операции ВС РФ в Сирии и многие другие. За боевые подвиги при проведении СВО на Украине награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством " 2 степени с мечами.

На Украине он уничтожил более 20 единиц вражеской техники. 6 августа, спасая сослуживцев, сержант Глухотка героически погиб в Запорожской области. Он прикрыл собой боевого товарища от миномётного обстрела. За выполнение последнего боевого задания награждён орденом Мужества посмертно.

На службе он был профессионалом своего дела: сдержанный, всегда помогающий своим боевым товарищам, активно проявлял себя в боевых действиях, за что награждён государственными наградами. Мы помним его добрым, открытым, светлым и всегда улыбающимся человеком, - вспоминают Богдана сослуживцы.

Автор: Владислав Митрошин

https://orenday.ru/news/091222130215 Богдан Глухотка помимо Украины, во время службы бывал в Чечне, Абхазии, Сирии и Казахстане.Корреспонденты сайта Orenday продолжают рассказывать о военнослужащих из Оренбургской области, погибших в ходе военной спецоперации.14 августа в Ульяновске простились с уроженцем Соль-Илецка - десантникомБогдан Юрьевич родился в 1986 году. Вся его жизнь была подчинена служению Родине: он всегда был там, где нужна была помощь - в Чечне, Сирии, Абхазии, Казахстане.С февраля в составе 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады он был участником СВО на Украине.Богдан Юрьевич имеет много наград. Среди них - медаль "За отвагу" (2013 год, Чечня). На тот момент младший сержант Глухотка под прикрытием дымовой гранаты сблизился с огневой точкой бандитов, отвлек на себя огонь противника, а также организовал эвакуацию раненых в безопасное место для оказания им медицинской помощи.У десантника также есть медали за ратную и боевую доблесть, медаль за участие в антитеррористической операции ВС РФ в Сирии и многие другие. За боевые подвиги при проведении СВО на Украине награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством " 2 степени с мечами.На Украине он уничтожил более 20 единиц вражеской техники. 6 августа, спасая сослуживцев, сержант Глухотка героически погиб в Запорожской области. Он прикрыл собой боевого товарища от миномётного обстрела. За выполнение последнего боевого задания награждён орденом Мужества посмертно.На службе он был профессионалом своего дела: сдержанный, всегда помогающий своим боевым товарищам, активно проявлял себя в боевых действиях, за что награждён государственными наградами. Мы помним его добрым, открытым, светлым и всегда улыбающимся человеком, - вспоминают Богдана сослуживцы.Автор: Владислав Митрошин Статья из портала "Знание Вики":



Вся жизнь Богдана Юрьевича была направлена на служение Родине. Он всегда был там, где была нужна помощь: Чечня, Абхазия, Сирия, Казахстан. Во время Грузино-Абхазского конфликта Богдан оказался в самой гуще событий, участвовал в миротворческой операции, стал ветераном боевых действий.

С февраля 2022 года Богдан Глухотка, в составе 31-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова второй степени бригады, участвовал в специальной операции. В ходе участия в специальной военной операции Богдан Глухотка неоднократно проявлял мужество и героизм, им лично было уничтожено более 20 единиц техники противника.

Погиб при исполнении воинского долга 6 августа 2022 года на территории Запорожской области. У Богдана Юрьевича остались жена, дети. Похоронили Героя 14 августа 2022 года в Ульяновске.

https://znanierussia.ru/articles/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0...

Такая же статья в Циклопедии:

https://cyclowiki.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0...

КП Оренбурга:

...В 2013 году Богдан получил медаль «За отвагу», есть у него награды и за ратную и боевую доблесть, медаль за участие в антитеррористической операции ВС РФ в Сирии и другие. Богдан прошел и Чечню, и Абхазию, и Сирию, и Казахстан. Фото: СОШ №1

В СОШ № 1 города Соль-Илецка Богдана помнят, как веселого и доброжелательного парня. Он был душой класса. А решение стать военным принял очень твердо навсегда. Во время учебы она занимался физподготовкой, самбо, участвовал в соревнованиях.

Одного балла не хватило Богдану, чтобы поступить в Ульяновское училище, но желание связать свою жизнь с военной службой он не предал. Армия, школа сержантов, затем Сахалин. Служба на границе с Японией на погранзаставе Паранай. После армии решает остаться в рядах вооруженных сил РФ.

А потом и участие в миротворческих миссиях. Подвиги, награды, благодарственные письма.

Об одном из подвигов сына мама Татьяна Алексеевна узнала не от него, а от матерей спасенных им солдат. Участие в спецоперации на Украине стало последним заданием Богдана.

Боевые подвиги при проведении спецоперации на Украине подтверждает медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени с мечами.

Посмертно Богдан Глухотка награжден «Орденом Мужества».

https://www.orenburg.kp.ru/daily/27434.5/4635683/

Оренбург Медиа: Богдан прошел и Чечню, и Абхазию, и Сирию, и Казахстан. Фото: СОШ №1В СОШ № 1 города Соль-Илецка Богдана помнят, как веселого и доброжелательного парня. Он был душой класса. А решение стать военным принял очень твердо навсегда. Во время учебы она занимался физподготовкой, самбо, участвовал в соревнованиях.Одного балла не хватило Богдану, чтобы поступить в Ульяновское училище, но желание связать свою жизнь с военной службой он не предал. Армия, школа сержантов, затем Сахалин. Служба на границе с Японией на погранзаставе Паранай. После армии решает остаться в рядах вооруженных сил РФ.А потом и участие в миротворческих миссиях. Подвиги, награды, благодарственные письма.Об одном из подвигов сына мама Татьяна Алексеевна узнала не от него, а от матерей спасенных им солдат. Участие в спецоперации на Украине стало последним заданием Богдана.Боевые подвиги при проведении спецоперации на Украине подтверждает медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени с мечами.Посмертно Богдан Глухотка награжден «Орденом Мужества». Оренбуржец Богдан Глухотка погиб в Запорожской области

Уроженец Соль-Илецка Оренбургской области погиб в ходе спецоперации на Украине 6 августа 2022 года.

Траурная церемония прощания с российским военным прошла 14 августа в Ульяновске.

— Погиб, спасая своих боевых товарищей, 6 августа 2022 года в Запорожской области. Вся жизнь Глухотка Богдана Юрьевича была подчинена служению Родине. Он всегда был там, где нужна помощь: Чечня, Абхазия, Сирия, Казахстан, Украина, — говорится в сообщении 22.08.2022Траурная церемония прощания с российским военным прошла 14 августа в Ульяновске.— Погиб, спасая своих боевых товарищей, 6 августа 2022 года в Запорожской области. Вся жизнь Глухотка Богдана Юрьевича была подчинена служению Родине. Он всегда был там, где нужна помощь: Чечня, Абхазия, Сирия, Казахстан, Украина, — говорится в сообщении паблика Новости ДНР | ЛНР | Военная операция на Украине.

В 2012 году оренбуржец служил по контракту в разведывательном батальоне 46 отдельной ордена Жукова бригаде оперативного назначения Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России.

Батальон 10 мая 2012 года батальон, в котором служил младший сержант Глухотка, проводил спецоперацию в районе населённого пункта Цветковка в Дагестане. В бою с бандформированиями головной дозор понес потери. Из-за пулемётного огня с ближайшего холма. Разведчики не могли пробраться к раненым головного дозора

Под прикрытием дымовой гранаты Богдан Глухотка приблизился к огневой точке бандитов и отвлёк огонь на себя. В это время гранатомётчик Ринат Тагиров уничтожил пулемётный расчёт боевиков. Сержант Глухотка эвакуировал раненых в безопасное место.

Младший сержант Богдан Глухотка и рядовой Ринат Тагиров были награждены медалями «За отвагу».

За время службы оренбуржец побывал в боевых командировках в Чечне, Абхазии, Сирии, Казахстане и на Украине. Он имеет много наград, среди них медаль «За отвагу» (2013 год, Чечня), медали за ратную и боевую доблесть, медаль за участие в антитеррористической операции ВС РФ в Сирии и другие.

С февраля 2022 года Богдан Глухотка в составе 31 гвардейской десантно-штурмовой бригады участвовал в спецоперации на Украине. За боевые подвиги в спецоперации военнослужащий был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством » 2 степени с мечами. За выполнение последнего боевого задания награждён Орденом Мужества посмертно.

https://orenburg.media/?p=149456

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Областной информационный портал "Южный Урал":

В Соль-Илецке установили мемориальную доску памяти погибшего на Украине земляка

19-12-2022 Мемориальную доску памяти десантника Богдана Глухотки, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, установили на здании школы № 1 Соль-Илецка. Об этом сообщили наши коллеги из редакции

Он участвовал в антитеррористических операциях в Сирии, Абхазии, а также в Чеченской Республике, в Казахстане и на Украине.

Богдан Глухотка награжден медалями «За отвагу», «За службу на Северном Кавказе», «За ратную и воинскую доблесть», «За участие в антитеррористической операции в Сирии», орденом «За заслуги перед Отечеством 2-й степени».

Указом президента РФ за выполнение последнего боевого задания он посмертно награжден Орденом Мужества.

Право открыть мемориальную доску предоставили родителям погибшего бойца — Юрию Петровичу и Татьяне Алексеевне.

Фото: сайт администрации Соль-Илецкого городского округа

https://yuzh-ural.ru/obshhestvo/v-sol-iletske-ustanovili-mem...

В районном посёлке Ишеевка Ульяновской области состоялся турнир по самбо, посвящённый памяти кавалера Ордена Мужества. https://ilza56.ru/nashego-otvazhnogo-zemljaka-bogdana-gluhotku-vspominajut-v-uljanovskoj-oblasti/ Мемориальную доску памяти десантника Богдана Глухотки, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, установили на здании школы № 1 Соль-Илецка. Об этом сообщили наши коллеги из редакции газеты «Илецкая Защита» Он участвовал в антитеррористических операциях в Сирии, Абхазии, а также в Чеченской Республике, в Казахстане и на Украине.Богдан Глухотка награжден медалями «За отвагу», «За службу на Северном Кавказе», «За ратную и воинскую доблесть», «За участие в антитеррористической операции в Сирии», орденом «За заслуги перед Отечеством 2-й степени».Указом президента РФ за выполнение последнего боевого задания он посмертно награжден Орденом Мужества.Право открыть мемориальную доску предоставили родителям погибшего бойца — Юрию Петровичу и Татьяне Алексеевне.Фото: сайт администрации Соль-Илецкого городского округа В 2012 году оренбуржец служил по контракту в разведывательном батальоне 46 отдельной ордена Жукова бригаде оперативного назначения Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России.Батальон 10 мая 2012 года батальон, в котором служил младший сержант Глухотка, проводил спецоперацию в районе населённого пункта Цветковка в Дагестане. В бою с бандформированиями головной дозор понес потери. Из-за пулемётного огня с ближайшего холма. Разведчики не могли пробраться к раненым головного дозораПод прикрытием дымовой гранаты Богдан Глухотка приблизился к огневой точке бандитов и отвлёк огонь на себя. В это время гранатомётчик Ринат Тагиров уничтожил пулемётный расчёт боевиков. Сержант Глухотка эвакуировал раненых в безопасное место.Младший сержант Богдан Глухотка и рядовой Ринат Тагиров были награждены медалями «За отвагу».За время службы оренбуржец побывал в боевых командировках в Чечне, Абхазии, Сирии, Казахстане и на Украине. Он имеет много наград, среди них медаль «За отвагу» (2013 год, Чечня), медали за ратную и боевую доблесть, медаль за участие в антитеррористической операции ВС РФ в Сирии и другие.С февраля 2022 года Богдан Глухотка в составе 31 гвардейской десантно-штурмовой бригады участвовал в спецоперации на Украине. За боевые подвиги в спецоперации военнослужащий был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством » 2 степени с мечами. За выполнение последнего боевого задания награждён Орденом Мужества посмертно.19-12-2022 Богдан родился 14 января 1986 года в городе Соль-Илецк. Школьные годы провёл в средней общеобразовательной школе № 1 Соль-Илецка. Во время учёбы в школе занимался самбо, участвовал в спортивных соревнованиях. О профессии военного, Богдан мечтал с детства. После срочной службы учился в школе сержантов, а затем по распределению был направлен на Сахалин. Более двух лет служил на границе с Японией на погранзаставе Паранай. В 2012 году Богдан служил по контракту в разведывательном батальоне 46 отельной ордена Жукова бригаде оперативного назначения Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск Министерства внутренних дел России.Вся жизнь Богдана Юрьевича была направлена на служение Родине. Он всегда был там, где была нужна помощь: Чечня, Абхазия, Сирия, Казахстан. Во время Грузино-Абхазского конфликта Богдан оказался в самой гуще событий, участвовал в миротворческой операции, стал ветераном боевых действий.С февраля 2022 года Богдан Глухотка, в составе 31-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова второй степени бригады, участвовал в специальной операции. В ходе участия в специальной военной операции Богдан Глухотка неоднократно проявлял мужество и героизм, им лично было уничтожено более 20 единиц техники противника.Погиб при исполнении воинского долга 6 августа 2022 года на территории Запорожской области. У Богдана Юрьевича остались жена, дети. Похоронили Героя 14 августа 2022 года в Ульяновске.КП Оренбурга:...В 2013 году Богдан получил медаль «За отвагу», есть у него награды и за ратную и боевую доблесть, медаль за участие в антитеррористической операции ВС РФ в Сирии и другие.

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

Заметка о гибели Героя в Оренбург Медиа:

https://orenburg.media/?p=145388

Амангосу Ермуханову было 24 года. Боец из Оренбургской области похоронен накануне в родном поселке. Корреспонденты сайта Orenday продолжают рассказывать о военнослужащих из Оренбургской области, погибших в ходе военной спецоперации. Накануне в Домбаровском районе простились с 24-летним Амангосом Мейирхановичем Ермухановым. Боец родился 25 апреля 1998 года. Он - лейтенант контрактной службы, командир мотострелковой роты мотострелкового батальона. Увлекался футболом, музыкой. Последний раз в социальных сетях Амангос был 10 апреля. Его статус, который останется там навсегда - "Как бы плохо ни приходилось, никогда не отчаивайся, держись, пока силы есть"... Лейтенанта Ермуханова проводили в последний путь в родной Домбаровке с воинскими почестями. Он сделал свой осознанный выбор, когда пошел служить в ряды вооруженных сил и до последней минуты своей жизни оставался верен присяге, своему долгу перед Родиной, перед всеми нами. Он отдал жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа. Это невосполнимая утрата и боль для каждого из нас. Всем сердцем разделяем горе родных и близких. Душевных сил вам, выдержки и мужества в эти скорбные дни. К сожалению, словами трудно залечить в сердце страшную рану. Однако светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прожил свою жизнь, оставив плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее смерти. В эту горькую минуту разделяю Ваше горе, скорблю вместе с Вами, - выразил соболезнования близким глава Домбаровского района Владислав Блажко. Уважаемые читатели!

Статья · от OBURG.RU:

https://vk.com/@-15079942-rss-1475160193-1019559086

Домбаровская газета "Восход":

Слово о герое

Жизнь его была как вспышка, - стремительная, кратковременная, но настолько яркая, что память о нем надолго сохранится в сердцах людей…

Амангосу Ермуханову было всего 24. Он, как и все в этом возрасте, мечтал, грезил о будущем, строил планы, делился ими с родными и друзьями. И жить бы ему да радоваться, создать семью, построить дом, растить детей… Однако судьба распорядилась по-своему.

За сухими строчками в некрологах зачастую не увидишь человека. Этот улыбчивый, спортивный парень на фото - любящий сын и брат, душа любой компании, надежный товарищ и верный друг, именно так характеризуют его родные и близкие.

- Мы с самого раннего детства всегда были вместе, - рассказывает его лучший друг Самрат Избасов. – И в школу ходили, и гулять, и на рыбалку, и на тренировку в «Колос», и даже на велосипедах на дискотеку в Караганду ездили! Амангос был, даже говорить о нем в прошедшем времени не могу (!), честно говоря, до сих пор не верится в то, что произошло… Он был настолько живым, настоящим, искренним, честным, справедливым.

Когда в старших классах перед мальчишками встал выбор будущей профессии, Амангос, имевший склонность к точным наукам, всерьез решил связать свою жизнь с военной службой, Самрат же, гуманитарий, мечтал заняться педагогической деятельностью.

После школы пути ребят разошлись лишь географически. Они все так же были связаны крепкой мужской дружбой. У одного два раза в год были каникулы, у другого - отпуск. И снова – вместе на дискотеку, на футбол, да и помочь друг другу по дому тоже приходилось…

В Новосибирское высшее военно-командное училище Амангос поступил не сразу. 2015 год стал неудачным, но неудача только закалила его, и спустя целый год тренировок и жесткой подготовки ему удалось стать курсантом этого престижного учебного заведения. С первых дней наш земляк зарекомендовал себя с лучшей стороны. Показывал отличную военную подготовку, играл за футбольную команду учебного заведения, его фотография украшала Доску почета училища «Равнение на лучших».

В 2020 году Амангос окончил военное училище с отличием. С красным дипломом на руках он по распределению был направлен в 15-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду в Самару в должности командира взвода. В дальнейшем принимал участие в служебных командировках в Нагорном Карабахе и Республике Таджикистан. Затем его назначили командиром роты…

- Мы частенько созванивались, - продолжает Самрат. – Он рассказывал о службе, я знакомил с последними новостями из наших степей. Как-то обмолвился, что его подразделение ждет командировка в Брянск. Я не придал этому значения. Вскоре Амангос надолго «пропал с радаров», не выходил на связь по телефону, лишь изредка от него приходили короткие смс-сообщения. Вот тогда мы тревогу и забили. Я находился в Орске на сессии, когда от него наконец раздался звонок. Амангос сказал, что находится в Белгородской области, на границе с Украиной. На самом деле он в это время лежал в госпитале…

Лейтенант Ермуханов Амангос Мейрханович в зоне СВО с самого начала командовал ротой в свои 24 года, что бывает крайне редко. Его подразделение было самым боеспособным. И это не просто слова. Командир роты отличался храбростью и небывалым героизмом. Благодаря в том числе и ребятам под командованием Амангоса были освобождены города Северодонецк и Лисичанск, а впоследствии и вся территория ЛНР. Не раз Амангос выручал своих товарищей на поле боя, буквально вытаскивая их из окружения. Смелость и упорство парня из оренбургской глубинки были отмечены высокопоставленными командирами, такими, как командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин. Однажды при наблюдении за боем командующий лично отметил Амангоса и оценил его профессионализм, отвагу, заявив, что это будущий командующий любого из военных округов.

Успехи подразделения Амангоса на фронте были отмечены и врагом. ВСУ вели охоту за смелым и отчаянным казахом. Это знал и он сам, только этот факт не пугал и тем более не останавливал нашего земляка.

На передовой Амангос всегда находился впереди, что помогало его ребятам намного легче вступать в бой. Его подчиненные всегда говорили, что со своим командиром они готовы идти в бой куда угодно. Родным Амангос всегда говорил, что никогда не отступит, пока знает, что позади него все те, кого он любит. И он не отступил. Жизнь его была как вспышка, - стремительная, кратковременная, но настолько яркая, что память о нем надолго сохранится в сердцах людей…Амангосу Ермуханову было всего 24. Он, как и все в этом возрасте, мечтал, грезил о будущем, строил планы, делился ими с родными и друзьями. И жить бы ему да радоваться, создать семью, построить дом, растить детей… Однако судьба распорядилась по-своему.За сухими строчками в некрологах зачастую не увидишь человека. Этот улыбчивый, спортивный парень на фото - любящий сын и брат, душа любой компании, надежный товарищ и верный друг, именно так характеризуют его родные и близкие.- Мы с самого раннего детства всегда были вместе, - рассказывает его лучший друг Самрат Избасов. – И в школу ходили, и гулять, и на рыбалку, и на тренировку в «Колос», и даже на велосипедах на дискотеку в Караганду ездили! Амангос был, даже говорить о нем в прошедшем времени не могу (!), честно говоря, до сих пор не верится в то, что произошло… Он был настолько живым, настоящим, искренним, честным, справедливым.Когда в старших классах перед мальчишками встал выбор будущей профессии, Амангос, имевший склонность к точным наукам, всерьез решил связать свою жизнь с военной службой, Самрат же, гуманитарий, мечтал заняться педагогической деятельностью.После школы пути ребят разошлись лишь географически. Они все так же были связаны крепкой мужской дружбой. У одного два раза в год были каникулы, у другого - отпуск. И снова – вместе на дискотеку, на футбол, да и помочь друг другу по дому тоже приходилось…В Новосибирское высшее военно-командное училище Амангос поступил не сразу. 2015 год стал неудачным, но неудача только закалила его, и спустя целый год тренировок и жесткой подготовки ему удалось стать курсантом этого престижного учебного заведения. С первых дней наш земляк зарекомендовал себя с лучшей стороны. Показывал отличную военную подготовку, играл за футбольную команду учебного заведения, его фотография украшала Доску почета училища «Равнение на лучших».В 2020 году Амангос окончил военное училище с отличием. С красным дипломом на руках он по распределению был направлен в 15-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду в Самару в должности командира взвода. В дальнейшем принимал участие в служебных командировках в Нагорном Карабахе и Республике Таджикистан. Затем его назначили командиром роты…- Мы частенько созванивались, - продолжает Самрат. – Он рассказывал о службе, я знакомил с последними новостями из наших степей. Как-то обмолвился, что его подразделение ждет командировка в Брянск. Я не придал этому значения. Вскоре Амангос надолго «пропал с радаров», не выходил на связь по телефону, лишь изредка от него приходили короткие смс-сообщения. Вот тогда мы тревогу и забили. Я находился в Орске на сессии, когда от него наконец раздался звонок. Амангос сказал, что находится в Белгородской области, на границе с Украиной. На самом деле он в это время лежал в госпитале…Лейтенант Ермуханов Амангос Мейрханович в зоне СВО с самого начала командовал ротой в свои 24 года, что бывает крайне редко. Его подразделение было самым боеспособным. И это не просто слова. Командир роты отличался храбростью и небывалым героизмом. Благодаря в том числе и ребятам под командованием Амангоса были освобождены города Северодонецк и Лисичанск, а впоследствии и вся территория ЛНР. Не раз Амангос выручал своих товарищей на поле боя, буквально вытаскивая их из окружения. Смелость и упорство парня из оренбургской глубинки были отмечены высокопоставленными командирами, такими, как командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин. Однажды при наблюдении за боем командующий лично отметил Амангоса и оценил его профессионализм, отвагу, заявив, что это будущий командующий любого из военных округов.Успехи подразделения Амангоса на фронте были отмечены и врагом. ВСУ вели охоту за смелым и отчаянным казахом. Это знал и он сам, только этот факт не пугал и тем более не останавливал нашего земляка.На передовой Амангос всегда находился впереди, что помогало его ребятам намного легче вступать в бой. Его подчиненные всегда говорили, что со своим командиром они готовы идти в бой куда угодно. Родным Амангос всегда говорил, что никогда не отступит, пока знает, что позади него все те, кого он любит. И он не отступил.

За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженного конфликта Указом Президента РФ от 9 мая 2022 года №278 15-ой отдельной мотострелковой Александрийской бригаде присвоено почетное наименование «Гвардейская». В. Путин лично знал о героизме подразделения, говорят, он знал лично и Амангоса, считая представителем элиты Российской армии.

При жизни Амангос был награжден боевыми наградами – медалью «За боевое отличие», «За отвагу», орденом Мужества. После присвоения бригаде звания «Гвардейская», он единственный из всей бригады был награжден Александрийским крестом. После гибели Амангоса в украинских газетах писали, что ВСУ ликвидировали элиту российской армии.

После его смерти командир батальона подал ходатайство на присвоение Амангосу звания Героя России посмертно. На похороны приезжали сослуживцы, которые ясно осознавали всю величину потери – для семьи, для друзей, для армии, для России…

Командир Амангоса также побывал на домбаровской земле, навестил родителей Амангоса, побывал на могиле, на родной земле Амангоса, которая взрастила и воспитала героя…

Нургуль Бержанова

https://ok.ru/dm.voshod/statuses/154917240897791

Оренбург Медиа:

В Оренбуржье матери погибшего лейтенанта вручили благодарность Путина 29 июня 2023 Военнослужащий из Домбаровского района Оренбургской области Амангос Ермуханов погиб при выполнении боевого задания в ходе спецоперации на Украине.

За образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга оренбуржец был удостоен Благодарности Верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина.

Накануне, 28 июня, глава Домбаровского района Владислав Блажко вручил маме погибшего земляка Благодарность от Владимира Путина.

— Наши Герои – все парни, которые мужественно стоят на защите нашей страны, участвуя в специальной военной операции. Их жизнь наполнена отвагой, смелостью и героизмом, — отметили в администрации Домбаровского района.

Амангосу Ермуханову было 24 года. Лейтенант-контрактник

https://dzen.ru/a/ZJ0NPlv180K-ftOX

Такая же заметка в КП Оренбурга:

https://www.orenburg.kp.ru/online/news/5337948/ Военнослужащий из Домбаровского района Оренбургской области Амангос Ермуханов погиб при выполнении боевого задания в ходе спецоперации на Украине.За образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга оренбуржец был удостоен Благодарности Верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина.Накануне, 28 июня, глава Домбаровского района Владислав Блажко вручил маме погибшего земляка Благодарность от Владимира Путина.— Наши Герои – все парни, которые мужественно стоят на защите нашей страны, участвуя в специальной военной операции. Их жизнь наполнена отвагой, смелостью и героизмом, — отметили в администрации Домбаровского района.Амангосу Ермуханову было 24 года. Лейтенант-контрактник погиб 18 июля. Посмертно он награжден Орденом Мужества. ОблИнфПортал "Южный Урал:

https://yuzh-ural.ru/obshhestvo/blagodarnost-prezidenta-rf-v...

Урал56.Ру

https://www.ural56.ru/news/697595/ За время участия в СВО Амангос был дважды ранен, получил осколочные ранения. Не долечившись и отказавшись от отпуска и реабилитации, не бросил своих товарищей и каждый раз вновь возвращался на передовую. По рассказам сослуживцев, Амангос один из очень немногих отлично разбирался в топографических картах и лучше всех ориентировался на местности. К нему неоднократно обращались за помощью командиры других подразделений, и он никогда не отказывал. Было несколько случаев, когда его помощь спасала жизни заблудившимся.За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженного конфликта Указом Президента РФ от 9 мая 2022 года №278 15-ой отдельной мотострелковой Александрийской бригаде присвоено почетное наименование «Гвардейская». В. Путин лично знал о героизме подразделения, говорят, он знал лично и Амангоса, считая представителем элиты Российской армии.При жизни Амангос был награжден боевыми наградами – медалью «За боевое отличие», «За отвагу», орденом Мужества. После присвоения бригаде звания «Гвардейская», он единственный из всей бригады был награжден Александрийским крестом. После гибели Амангоса в украинских газетах писали, что ВСУ ликвидировали элиту российской армии.После его смерти командир батальона подал ходатайство на присвоение Амангосу звания Героя России посмертно. На похороны приезжали сослуживцы, которые ясно осознавали всю величину потери – для семьи, для друзей, для армии, для России…Командир Амангоса также побывал на домбаровской земле, навестил родителей Амангоса, побывал на могиле, на родной земле Амангоса, которая взрастила и воспитала героя…Нургуль Бержанова

РИА56:

В Домбаровском районе увековечили память о Евгение Дейнега и Амангосе Ермуханове 03.03.2023 В Домбаровской школе №3 состоялось торжественное открытие мемориальных досок.

Выпускники этой школы Дейнега Евгений Александрович и Ермуханов Амангос Мейирханович, погибли при исполнении воинского долга на Украине. Они посмертно удостоены орденами Мужества.

На открытие были приглашены семьи, родные, друзья погибших, а также жители поселка и представители администрации.

Право открыть мемориальные доски предоставили матерям героев. Почтив память погибших, собравшиеся возложили к мемориальной доске цветы. Выпускники этой школы Дейнега Евгений Александрович и Ермуханов Амангос Мейирханович, погибли при исполнении воинского долга на Украине. Они посмертно удостоены орденами Мужества.На открытие были приглашены семьи, родные, друзья погибших, а также жители поселка и представители администрации.Право открыть мемориальные доски предоставили матерям героев. Почтив память погибших, собравшиеся возложили к мемориальной доске цветы. https://ria56.ru/posts/v-dombarovskom-rajone-uvekovechili-pa...

МОАУ "Домбаровская СОШ №2" п.Домбаровский: Торжественное открытия мемориального стенда памяти выпускника нашей школы, погибшего при исполнении воинского долга в спецоперации на Украине , нашего героя, Ермуханова Амангоса Мейирхановича, награжденного памятным знаком 5-го гусарского Александрийского полка, медалью «За отвагу», медалью «За боевые отличия» и орденом Мужества. Почетные гости: мама Ермуханова Амангоса – Ермуханова Дина Жанабиловна. Социальный координатор государственного фонда « Защитники Отечества» Галстян Аида Самвеловна. Заместитель главы администрации района по социальным вопросам Кимеле Наталья Алексеевна . Капитан запаса Вооруженных сил Российской федерации Кузнецов Андрей Иванович . Участник СВО, выпускник нашей школы, награжденный Медалью Суворова Косумов Айдос Маратович.

https://domsosh2.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/meropri...

Герои СВО:

https://xn----dtbbip9adlm.xn--p1ai/geroi/ermuhanov-amangoz/ Торжественное открытия мемориального стенда памяти выпускника нашей школы, погибшего при исполнении воинского долга в спецоперации на Украине , нашего героя, Ермуханова Амангоса Мейирхановича, награжденного памятным знаком 5-го гусарского Александрийского полка, медалью «За отвагу», медалью «За боевые отличия» и орденом Мужества.Почетные гости: мама Ермуханова Амангоса –. Социальный координатор государственного фонда « Защитники Отечества»Заместитель главы администрации района по социальным вопросамКапитан запаса Вооруженных сил Российской федерацииУчастник СВО, выпускник нашей школы, награжденный Медалью Суворова

Дополнительные данные:

Сегодня в Дополнительных материалах я поставлю стихи, которые написаны сердцем ушедшим с Земли Героям.

Камаеву Антону

ГДЕ ТЫ, СЫНОЧЕК



Счастье моё ненаглядное,

Как же ты там живёшь,

Сердце моё безутешное,

Ждёт, что вот-вот придёшь.



Шумно дверь отворишь,

Скажешь - я на минуточку,

Меня крепко обнимешь,

Посидишь секундочку.



Буду на тебя смотреть,

Видеть как возмужал,

Снова не узнавать,

Ты же воином стал.



Слёзы в глазах увидишь,

Скажешь - не плачь мама,

Ты никогда не обидишь

Маму свою дома.



Дом для тебя крепость,

Главная твоя защита,

Где ты, сыночек, где ты,

Как же я жду ответа.



Покрылся тишиной

Вопрос важный,

Я же, сыночек, тобой

Живу по-прежнему.



Дороже сыночка нет

Никого на всём свете,

В этом весь мой ответ,

Мама за сына в ответе.



По-прежнему тишина

Поглотила весь дом,

Мама в доме одна

Сидит за столом.



Мама смотрит вдаль,

Сына вспоминает,

Долго нет сына, жаль,

Где он, мама не знает.



Не открылась дверь

И не пришёл сыночек,

Мама, по-прежнему верь,

Как твоё сердце хочет.



Счастье моё ненаглядное,

Как же ты там живёшь,

Сердце моё безутешное

Ждёт, что вот-вот придёшь.



Ольга Цветинская

28 августа 2024 года



КАМАЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ

24 июля 1989, Сухой Лог, Свердловская область, Россия - 19 апреля 2022, Изюм, Харьковская область, Украина. Российский военнослужащий, капитан 51-го гвардейского парашютно-десантного Краснознамённого, ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского, Герой Российской Федерации (посмертно). Орден Мужества (2022, посмертно)

https://vk.com/wall-86820203_283439

Работы Вадима Окладникова, посвященные Камаеву Антону

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.37

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.50

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.72

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.77

Дамиру Шапймарданову

МЕЧТАЛ СТАТЬ ГЕНЕРАЛОМ



Стать с детства мечтал

Генералом отличным,

Само понятие "Генерал"

Для него было личным.



Душой хранил его даже,

Поэтому в душе светило,

На войне без поблажек

Вставал на святое дело.



Что для офицера святое,

Прежде всего - солдаты,

И подчинённые в строю

Бывали видны когда-то.



Строевая - лишь начало

Его службы солдатской,

А если война застучала,

Тогда решай по-братски.



Срочники были разные,

Похожих как не бывало,

Парни были отважными,

Но умения не доставало.



Собой прикрывал таких,

Подальше от передовой,

Сумел уберечь с детьми

От пули какой шальной.



Такое военное братство

Святому воина научило,

Его личное руководство

Началом подвига было.



Господь к себе призвал,

Началась жизнь Божия,

Когда Героем предстал

Воин-генерал будущий.



Многое означает воин,

Раньше не осознавала,

Когда офицер достоин,

Вырастает до генерала.



Оказывается, генералы,

Спасающие Отечество,

Всегда нужными будут

Богу при жизни Вечной.



Ольга Цветинская. 21 августа 2024 года

Герою Российской Федерации (посмертно) Дамиру Шаймарданову.

1998 - 2022.

https://vk.com/wall-106160452_603876

ПРЕЖДЕ ДУМАЛ О РОДИНЕ



Прежде думай о Родине,

А потом о себе,

Знакомые слова родные

Сегодня призыв вдвойне.



Марийскому младенцу Дамиру,

Димитрию в крещении,

Символично слово мир

Человеческого общения.



Святой Димитрий Солунский,

Как защитник Отечества,

Остался в памяти российской

Воинов подвижником навечно.



Для Дамира также остались

Два символа основой,

Ради которых он родился,

Чтобы воплотиться снова.



Дамир Родину защищал

Как воин лучший из лучших,

Героем российским стал,

Кавалером ордена Мужества.



Он прежде о Родине думал,

О себе не успел подумать,

Марийский воин Дамир,

Которому пришлось воевать.



Прежде думай о Родине,

А потом о себе,

Знакомые слова родные

Сегодня призыв вдвойне.



Ольга Цветинская 3 сентября 2024 года



Герою Российской Федерации (посмертно) Дамиру Шаймарданову.

1998 - 2022.

ДАМИР ЭДУАРДОВИЧ ШАЙМАРДАНОВ

2 августа 1998, Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Россия - 30 апреля 2022, близ города Изюм Харьковской области в боях за село Долгенькое. Украина. Российский военнослужащий, старший лейтенант, Герой Российской Федерации (посмертно). Орден Мужества (2022, посмертно)

https://vk.com/wall-106160452_603688

Работы Вадима Окладникова, посвященные Шаймарданову Дамиру

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.7

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.89

Еще хочу поставить ссылки на ролики, опубликованные на странице Десантного журнала ВДВ, посвященные нашим Героям. Видео памяти воинов:

https://vk.com/im?sel=c1&w=wall-106160452_589510%2Fee858aa20f02be0495

https://vk.com/im?sel=c1&w=wall-106160452_589541%2Fed5404da8ec9cb203e

https://vk.com/im?sel=c1&z=video-106160452_456251776%2F85f65cdf360512f4c9%2Fpl_post_-106160452_589564

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