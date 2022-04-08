Территория Героев...(8)

Выпуск 1 Выпуск 2 Выпуск 3

Выпуск 4 Выпуск 5 Выпуск 6 Выпуск 7

Наборы оригинальных обоев

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



https://t.me/mod_russia/13884



https://t.me/mod_russia/13926



https://t.me/mod_russia/13889

https://t.me/mod_russia/13900



https://t.me/mod_russia/13908



https://t.me/mod_russia/13893



https://t.me/mod_russia/13914



https://t.me/mod_russia/13946



https://t.me/mod_russia/13958



https://t.me/mod_russia/13988



https://t.me/mod_russia/13979



https://t.me/mod_russia/13991

https://t.me/mod_russia/14060



https://t.me/mod_russia/14042



https://t.me/mod_russia/14012



https://t.me/mod_russia/14030



https://t.me/mod_russia/14066



https://t.me/mod_russia/14087



https://t.me/mod_russia/14080



https://t.me/mod_russia/14096



https://t.me/mod_russia/14122



https://t.me/mod_russia/14107

Шабулин Алексей



Командир подразделения морской пехоты Алексей Шабулин:

«...Мой прадед прошел всю Великую Отечественную войну и до 1953 года гонял по лесам фашистскую нечисть под названием «бандеровцы». Теперь я - славный продолжатель этой традиции. Теперь наступило мое время. Своего прадеда я не опозорю и дойду до конца...»

https://t.me/mod_russia/13850

Майор Роман Кобец и

капитан Иван Болдырев



Наши вертолётчики с Ка-52 впервые в мировой практике катапультировались с вертолёта и представлены к званию Героя России

Экипаж ударного Ка-52 Черниговского вертолетного полка из Приморья майор Роман Кобец и капитан Иван Болдырев с 24 февраля по 20 марта поддерживая огнём силы ВДВ выполнили 25 боевых вылетов на Украине.

«При выполнении боевых вылетов офицеры показывали мужество и героизм. Когда их вертолёт был сбит с земли, впервые в мировой практике экипаж вертолёта катапультировался, воспользовавшись реактивно-катапультной системой и благополучно приземлился на парашютах. До подхода эвакуационной группы офицеры вели бой с нацистами.

За проявленное мужество и героизм оба офицера представлены к званию Героя России. Гордимся нашими ребятами!» — сообщил губернатор Приморья О. Кожемяко.

https://t.me/rusvesnasu/16999

Дещук Артём Анатольевич



Военнослужащий армии ДНР, гвардии рядовой.

14 марта 2022 г. в ходе освобождения города Мариуполь от украинских националистов штурмовая группа разведывательной роты 9-го полка подверглась массированному обстрелу.

Гвардии рядовой Дещук Артём Анатольевич обнаружил огневую точку противника и несмотря на полученные ранения уничтожил находившихся на ней ДВУХ националистов, что позволило группе продолжить выполнение боевой задачи и не допустить потерь среди личного состава.

https://t.me/c/1167601598/3178

Борзяк Иван Андреевич



14 марта в ходе прикрытия действий группы специального назначения, танковый расчет 3-й роты танкового батальона поразил ТРИ расчета ПТУР, ДВЕ пулеметных ячейки, ДВА БТР противника.

В ходе ведения боя закончился боекомплект, но экипаж принял решение продолжать бой с использованием закрепленного стрелкового вооружения, тем самым позволил группе спецназа выполнить боевую задачу не допустив потерь.

https://t.me/c/1167601598/3249

Ефрейтор Сафонов Семен



Этих людей должны знать в лицо! Молодой парень, который и жизни может быть не видел, а какие поступки совершает, совершает самые настоящие подвиги. Это наш простой русский супергерой!

Вот как он рассказывает о том, какие задачи он решал:

«Зачистка, продвижение вперёд, встреча колонн, которые формировались потом для зачистки города. Сопровождали их и возвращались назад в место дислокации»

Подразделение Семена Сафонова прикрывало группы, которые освобождали города от нацистов. Очередную колонну накрыл миномётный обстрел. Далее рассказ Семёна:

«На противоположной стороне, там стояли наши пацаны, то есть уже конкретно по ним начали стрелять.»

Бойцы, охранявшие колонну, получили серьёзные ранения. Рискуя собственной жизнью, Сафонов бросился на помощь. Одного он довёл до окопа и спустил его и побежал за вторым. Доведя второго, побежал за третьим, по которому был открыт прицельный огонь. Миномётный огонь работал точечно по обоим. Семён получил тяжелое ранение.

За свое мужество при проведении спецоперации на Украине он награжден медалью "За отвагу".

Говорит Семён: «Когда стреляют слева, справа, сверху, миномёты, то там ни о каких действиях не думаешь, только помочь парням»

https://t.me/workBrothers/964

Позывной Сава



Тяжело раненый воин, позывной Сава второй роты, второго батальона Славянской бригады ДНР обратился к бойцам на передовой

Сава совершил подвиг, их подразделение выдвинулось по направлении к Васильевке, в ходе выполнения задания попало в огневой мешок, он оказался уроженцем тех мест и пользуясь знанием местности вывел из-под огня свою роту. Затем вывел ещё одну роту, солдаты которой считались погибшими. Сам вынес 6 раненых, во время спасения седьмого прилетела мина, раненый погиб, Сава получил тяжелые ранения ног, которые ему в последствии ампутировали.

Он - настоящий герой спасший 37 человек!

https://t.me/c/1731160137/4396

Подполковник Хохлов Станислав



Заместитель начальника штаба подполковник Станислав Хохлов, возглавляя группу российских десантников обнаружил ночью в лесополосе тщательно замаскированные фортификационные сооружения украинских радикалов.

Десантники под руководством Станислава Хохлова обнаружили, атаковали и взяли в плен две диверсионно-разведывательные группы противника, имевшие при себе телефоны с фото- и видеофиксацией результатов артиллерийских обстрелов, координаты огневых позиций и схемы для корректировки огня артиллерии.

В ходе огневого поражения националистов при корректировке огня Станиславом были уничтожены две единицы самоходно-артиллерийских орудий и два пикапа с кочующим минометом.

Спустя несколько дней Станислав лично освобождал стратегически важный пункт от украинских националистов, был ранен, но продолжил бой.

https://t.me/strana_geroev/3204

Сержант Роман Ткачев



Командир отделения сержант Роман Ткачев, находясь в головном дозоре механизированной колонны обнаружил 2 боевые машины пехоты и около 20 украинских националистов, вооруженных стрелковым оружием и гранатометами, готовивших нападение на российскую колонну.

Благодаря мужеству и грамотным действиям экипажа боевой машины, Роман уничтожил две вражеские боевые машины пехоты и часть живой силы противника.

https://t.me/strana_geroev/3219

Капитан Мержоев Салам



В ходе завязавшегося неравного боя с превосходящими силами украинских националистов, капитан Салам Мержоев лично обнаружил и уничтожил 2 замаскированные позиции противника и 3 единицы вражеской бронетехники.

Благодаря личному составу, обеспечил прикрытие российских подразделений и не допустил прорыва противника.

https://t.me/strana_geroev/3220

Прапорщик Даньяров Рамиль



Начальник аппаратной роты связи прапорщик Рамиль Даньяров, вступил в неравный бой с вооруженными формированиями украинских националистов и спас боевых товарищей. В результате обстрела был выведен из строя танк, который начал гореть.

Не раздумывая, Рамиль, в условиях непрекращающегося огня, оперативно эвакуировал раненых в свою машину и начал оказывать первую медецинскую помощь помощь водителю, после чего, заняв его место, вывез раненых в укрытие.

https://t.me/strana_geroev/3218

Лейтенант Алексеев Егор



Мотострелковый взвод под командованием лейтенанта Егора Алексеева вел оборонительные бои с многократно превосходящими силами украинских националистов.

В ходе боя прицельным огнем российских мотострелков было уничтожено 9 единиц вражеской бронетехники и до 30 человек живой силы противника.

Грамотная организация лейтенантом Егором Алексеевым оборонительных действий, стойкость и смелость российских мотострелков не позволили допустить прорыва противником обороны.

https://t.me/strana_geroev/3217

Курилкин Тимур (Бойкот)

Комбат легендарного донбасского батальона «Сомали» Тимур Курилкин, известный по позывному «Бойкот» за освобождение Мариуполя и выполнение ключевых штурмовых задач в ходе операции «Мариупольский котёл» получил Звезду Героя ДНР от главы республики и Орден Мужества от Путина.

https://cont.ws/@Zergulio/2252844

К огромному сожалению, такое операции не обходятся без потерь. Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Прапорщик Селиванов Михаил

Погиб 16 марта 2022 года при выполнении специальных боевых задач на территории Украины

Михаил Селиванов родился и вырос в п. Басакине. Он много и упорно занимался спортом, многие годы не сходил с пьедестала почёта победителей и призёров различных соревнований, спартакиад, состязаний.

Святым долгом Михаил считал службу в армии, которую после окончания института проходил в фельдъегерской службе г. Владикавказа.

За годы несения службы по контракту Михаил неоднократно участвовал в различных специальных операциях, был примером мужества, стойкости и отваги для своих однополчан и подчинённых. А его парадный китель украшали правительственные награды, среди которых медали Жукова и «За воинскую доблесть».

28 февраля в ходе боя за один из населённых пунктов Украины, командуя разведдозором под огнём противника, он обнаружил и уничтожил миномётный расчёт, ведущий огонь по позициям российских войск. Противник, перегруппировавшись, открыл огонь по дозору.

Дав команду отходить, прапорщик Селиванов, оставшийся прикрывать отход, уничтожил пулемётчика, в результате чего группа вернулась без потерь.

5 марта в ходе взятия аэропорта г. Мариуполя под огнём противника Михаил одним из первых ворвался в терминал аэропорта, оказал первую помощь раненому разведчику и эвакуировал его в безопасное место.

7 марта в ходе обстрела аэропорта танками и миномётами прапорщик Селиванов вынес из-под обстрела более десяти российских военнослужащих.

16 марта 2022 года, заместитель командира разведроты пал смертью храбрых, проявив мужество и героизм, до конца исполнив свой воинский и гражданский долг. 16 апреля ему исполнилось бы 35 лет.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, прапорщик Михаил Сергеевич Селиванов представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154728928021786

Афанасьев Дмитрий

Афанасьев Дмитрий Алексеевич погиб при выполнении специальных боевых задач на территории Украины Уроженец Шигонского района Самарской области.

В войсковой части, где служил погибший, о боевом товарище говорят с нескрываемой болью.

Награждён орденом Мужества (посмертно).

Героя похоронили со всеми воинскими почестями.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154730866642202

Старший лейтенант Песковой Максим



В Томске простились с Героем России.

Старший лейтенант, командир разведроты Максим Песковой погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Максим Владимирович в своё время окончил Томский кадетский корпус, то есть военная стезя была для него давним и осознанным выбором.

Вечная память Герою.

https://t.me/workBrothers/1043

Кульметьев Андрей



Кульметьев Андрей Фёдорович - Росгвардия, 24 года.

Героически погиб при выполнении боевой задачи во время специальной военной операции на территории Украины

Уроженец Республики Татарстан, Нурлатского района, д. Камышла.

Представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154710985444634

Военнослужащий Раджабов Магомед

Уроженец села Муги (Дагестан).

Героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154726640946458

Ефрейтор Носырев Никита



В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Удмуртии - ефрейтор Никита Носырев.

6 апреля, в Можге состоялись похороны Никиты со всеми воинскими почестями.

https://t.me/strana_geroev/3212

Сержант Бобров Виктор

Бобров Виктор Владимирович погиб в ходе спецоперации на территории Украины

Виктор родился 8 марта 1989 года в Казахстане. Потом его семья переехала в Кировскую область.

В 2006-ом году окончил девять классов Краснооктябрьской средней школы Кумёнского района.

Срочную службу проходил в 2009-2010 годах, потом вернулся в Куменский район, где работал в СПК ПЗ «Красное Знамя».

В 2013 году Виктор Бобров решил вернуться на военную службу.

С февраля 2022 года принимал участие в специальной операции на Украине. Был командиром отделения, сержантом. Проявив подлинное мужество и героизм, он до конца выполнил свой воинский долг.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154714419596570

Лейтенант Бабаев Аллаудин (Алан)



Заместитель командира роты десантно-штурмовой бригады Бабаев Аллаудин Шахабудинович. Позывной "Алан".

Погиб 11 марта 2022 года при выполнении боевой задачи во время специальной военной операции на Украине.

Лейтенант, зам.командира роты десантно-штурмовой бригады. 21.03.1998 г.р. Выпускник РВВДКУ (2020 год).

Похоронен 20 марта, за день до своего 24 летия, в Дагестане, в родном селе.

Награждён орденом Мужества (посмертно).

https://t.me/strana_geroev/3194

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154708628966682

Фельдшер Климова Ольга

Климова Ольга, фельдшер 4 бригады ВС ЛНР.

03.04.22 вытаскивала раненных бойцов из-под обстрела. Погибла.

https://t.me/neoficialniybezsonov/10853

Военнослужащий Сверкунов Евгений

Погиб в ходе спецоперации на Украине

Прощание с 22-летним Евгением Сверкуновым состоялось 3 апреля 2022 года.

Он окончил СОШ №24 г. Энгельса, проходил контрактную службу рядовым.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154721990774042

Онгаро Эди (Бозамбо)

Накрыл собой ручную гранату и спас товарищей.

Антифашист-итальянец Эди Буитрэ Онгаро (Бозамбо) героически погиб на Донбассе

Служивший в Народной милиции ДНР итальянский доброволец Эди Онгаро погиб от взрыва гранаты. Об этом сообщила организация Collettivo Stella Rosa («Коллектив Красной Звезды»).

Герой Z из села Гиссаго Портогруаро провинции Венеция. Ему было 46 лет. 30 марта, находясь в окопе, он закрыл своим телом ручную гранату, чем спас жизнь своих товарищей.

28.02.2016 года Онгаро был одним из участников так называемой "Международной конференции добровольцев", организованной Александром Бородаем в Москве. Активисты в организации характеризуют Онгаро как "чистого и мужественного товарища": В Донбассе он нашел свое искупление, посвятив всю свою жизнь защите слабых и борьбе с угнетателями. До конца дней служил в рядах различных отрядов Народной милиции Донбасса.

Спасибо народу Италии за верного сына-антифашиста!

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154707489033498

Ефрейтор Сагитов Владислав

Владислав Сагитов погиб во время спецоперации на Украине

После девятого класса Владислав поступил в аграрный колледж, окончил его по специальности «автомеханика» и ушел служить в армию, моряком в Калининграде.

После срочной службы Сагитов остался служить по контракту, переобучившись на танкиста, и в 2020 году заключил второй контракт.

20 марта 2022 года, ефрейтор погиб от осколочного ранения в бою под Мариуполем. Ему было 24 года.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154722628832538

Военнослужащий Сайфуллин Винер

Сайфуллин Винер героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине

Уроженец Кигинского района Башкирии.

Он родился 8 июня 1999 года в селе Верхние Киги, в 2018 году окончил Дуванский многопрофильный колледж с красным дипломом. В образовательном учреждении обучался по специальности «тракторист машинист сельско-хозяйственных машин, механик водитель МТ-ЛБ».

С 2018-2019 год прошел военную службу по призыву. Затем поступил на военную службу по контракту в/ч 12128 пос. Тоцкое-4 Оренбургской области. Был назначен на должность механика водителя отделения сбора эвакуации раненных медицинского взвода роты управления танкового батальона.

Винеру было 22 года.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154725205249306

Ефрейтор Загиров Вадим

Сержант Изиметов Иван

В Республике Башкортастан простились с двумя военнослужащими ефрейтором Вадимом Загировым и сержантом Иваном Изиметовым, погибшими при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.

https://t.me/strana_geroev/3196

Гвардии матрос Курышев Даниил

Даниил Олегович Курышев - Гвардии матрос расчёта артиллерийского взвода 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

Родился в Севастополе, служил по призыву, затем продолжил военную карьеру, пошёл на контрактную службу.

Погиб при выполнении боевой задачи при проведении специальной военной операции на Украине, проявив мужество и героизм.

https://t.me/razvozhaev/186

Старший сержант Тупчаненко Евгений

Евгений Владимирович Тупчаненко - старший сержант, старший механик группы обслуживания авиационного вооружения и десантно-транспортного оборудования смешанной вертолетной эскадрильи 318 отдельного смешанного авиационного полка.

Родился в селе Ивановка, Богуславского района Киевской области. В 2019 году окончил наше Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова (заочно). С 2014 года служил по контракту в Севастополе.

Погиб при выполнении боевой задачи при проведении специальной военной операции на Украине, проявив мужество и героизм.

https://t.me/razvozhaev/186

Старший сержант Московских Григорий

Героически погиб 26 марта 2022 года при выполнении боевой задачи во время специальной военной операции на территории Украины

Командир танка танкового взвода танковой роты танкового батальона в/ч 82588.

Награжден Орденом Мужества(посмертно)

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154717519842586



СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

– Кто вы?

– Мы – солдаты, несущие мир.

Немного из истории русского воинства в картинах Студии военных художников имени М.Б. Грекова. ( https://t.me/grekovstudio



Соломин Н.Н. Выполняя интернациональный долг. За помощью к русскому доктору. п.ч. 1987 г. холст/масло



Сибирский А.В. В освобожденном Цхинвале 2009 г. холст/масло



Самсонов А.М. В освобожденном Мукдене 1988 г. холст/масло



Дроздов А.Ю. Конев И.С. Спасение шедевров Дрезденской галереи. (Спасённые из ада). 2021 г. холст/масло



Белюкин Д.А. «Ангелы с моря». Подвиг русских моряков в Мессине в 1908 году. 2019 г. холст/масло

Лебедев И.М. Российские военные врачи в Италии 2020 г. холст/масло

https://t.me/mod_russia/14006