Интересные вещи происходят в Питере

Евгений Пригожин обвинил губернатора Санкт-Петербурга Беглова в поддержке ВСУ. По его мнению, губернатор ущемляет права бойцов ЧВК «Вагнер».

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что Беглов ущемляет права бойцов ЧВК «Вагнер».

По словам бизнесмена, солдаты «не видят ничего, кроме вреда», от главы города, который оказывает «колоссальную поддержку» украинской армии.

«Права участников ЧВК Вагнер в Петербурге просто растаптываются и раздавливаются», — Пригожин. https://t.me/c/1780774638/6242

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Да, я действительно считаю, что Беглов регулярно нарушает права участников СВО, но конкретно я могу говорить только о ЧВК «Вагнер», их права просто растаптываются и раздавливаются. Не говоря уже о том, что это напрямую касается и меня. Сейчас, в трудное для страны время, я делаю все, чтобы повысить эффективность работы ЧВК на фронте. Кстати, рядом с ЧВК, бок о бок, сражаются и те, кто пришел добровольцами или в рамках мобилизации. Приходится и с ними нянчиться как с детьми малыми, помогая им абсолютно во всем: начиная от управления и заканчивая беспилотниками и теплыми ботинками. Кроме вреда от губернатора Петербурга ни я, ни бойцы ЧВК «Вагнер» ничего не видят.

А вот проекты, которые могли бы принести пользу городу и его жителям, активно растранжириваются в сомнительные компании. Владельцами этих компаний являются сомнительные микроолигархи, которые никоим образом, в отличие от тысячи российских граждан, не оказывают поддержку бойцам на фронте, типа Мамишева и Нисанова, как пишут СМИ.

Почему мы никак не реагируем? Потому что мы не можем устраивать скандал на российской территории, как говорится: «выносить сор из избы». Тем более, де-юре Беглов не относится к стороне противника и не является сотрудником ВСУ или других каких-то вражеских структур. Другое дело, что де-факто, он оказывает им колоссальную поддержу. Конечно же, это не мое мнение, а исключительно бойцов и их семей, которым он бесконечно вредит».

https://t.me/rosich_ru/23166

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Мы бы не хотели разглашать, как я и говорил, содержание письма до момента получения его Бегловым и Генеральным прокурором, для того, чтобы не навредить расследованию. Коррупция касается большинства сфер жизнедеятельности города, в заявлении они все перечислены. В преступных схемах помимо губернатора задействовано большое количество лиц. Структуру бюджета в данном заявлении мы специально не анализировали. Объем заявления около 30 печатных листов». https://t.me/Prigozhin_hat/1929

Немного покопавшись я нашла интересные материалы.

Лучший друг Ильхама Алиева в России

Сегодня на питерском канале Агентство новостей политики @neolginskie появилась крайне странная публикация (https://t.me/neolginskie). Оказывается, выходец из Баку губернатор Александр Беглов старается не общаться вообще с многочисленной и влиятельной азербайджанской общиной Санкт-Петербурга.

По словам авторов канала, позиции представителей диаспоры очень сильно ослабли, а в ноябре-декабре 2021 года вообще была проведена зачистка представителей азербайджанской нации и лоббистов из Баку в МВД. А возможности так и вовсе равны нулю.

Давно мы так не смеялись. Потому что буквально сам губернатор пытается всех убедить в том, что это хвост крутит собакой, а не наоборот.

🔻 29 декабря 2021 года на сайте подконтрольного питерскому Центру управления регионом изданию «Петербургский дневник» на некоторое время появилась очень интересная статья с громким заголовком «Алиев приехал в Петербург благодаря губернатору Беглову».

Суть её примерно следующая: президент Азербайджана Ильхам Алиев не хотел ехать на неформальный саммит глав СНГ, куда его лично позвал Владимир Путин, поскольку не хотел пересекаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

И оказывается, только благодаря личному посредничеству губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова стеснительный Алиев приехал-таки в Санкт-Петербург.

🔻 Стоило только питерскому ЦУРу начать разгон темы, как оперативно среагировала Администрация президента. В течение нескольких минут инфополе было полностью зачищено, а глава ЦУРа Никитина, равно как и сам Беглов выслушали самые нелицеприятные вещи в свой адрес. Ещё бы, додуматься до такой темы мог только господин Беглов.

Что же касается зачистки МВД от азербайджанских лоббистов, то вероятно, в АНП попытались подогнать информацию под новость о половинчатом увольнении (https://www.fontanka.ru/2021/12/13/70312790/) 17 руководителей экономической полиции Санкт-Петербурга. Вот только это ни на что ровным счётом не повлияло: местные РУВД как контролировались по линии Вагифа Мамишева, так и остаются полностью лояльными «азербайджанской мафии».

🔻 Учитывая ту роль, которую Санкт-Петербург играет (https://t.me/sex_drugs_kahlo/2065) в мировой наркоторговле под патронажем как раз-таки азербайджанской диаспоры, местные отделы МВД не могут быть не подконтрольны кавказским лоббистам. Администрация Беглова с этим «борется» (https://t.me/sex_drugs_kahlo/2068): выделяет по миллиону рублей в день на футболочки и фейковые каналы по наркопросвету.

Поэтому не надо пороть чушь.

Санкт-Петербург как был Баку-на-Неве, так им и остаётся.

https://t.me/rybar/23480

Микаэль Бадалян @mikayelbad прокомментировал (https://t.me/mikayelbad/8509) пост Рыбаря про Баку-на-Неве и пришёл к выводу, что губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова предприимчивые азербайджанские лоббисты вообще могли бы двинуть на пост президента, если бы позволял ресурс.

Конечно, подобное невозможно. И глупость главы Северной Пальмиры очевидна хотя бы по ныне удаленной публикации (https://t.me/rybar/23480) «Алиев приехал в Петербург благодаря губернатору Беглову».

Более того, если бы не питерский наркотрафик (https://t.me/sex_drugs_kahlo/2065) и бизнес-интересы (https://t.me/rybar/22489) азербайджанского олигарха Вагифа Мамишева, Александр Беглов никому бы даром был не нужен. У губернатора влияния-то реального и нет: обслуживающая интересы олигархата прислуга, не более того.

🔻 Это подтверждает ситуация (https://t.me/munscanner/9770)с армянским преступником Борисом Авакяном. Казалось бы, Баку-на-Неве, интересы азербайджанской диаспоры, а тут армянский делец. На 30 сребрениках @thirty_silver_pieces задаются вопросом (https://t.me/thirty_silver_pieces/473): зачем человек, успевший так навариться за годы работы в «Росреестре» и объявленный в международный розыск, вернулся в Санкт-Петербург?

Всё просто: от него сбежала жена. Бывшая «Мисс мира-2014» добралась до самого Санкт-Петербурга, пытаясь скрыться от мужа. А Борис Авакян решил совместить приятное с полезным: и в семье порядок навести, и попытаться договориться.

Почему это важно?

Да потому, что через Беглова, когда тот ещё занимал должность Полномочного представителя президента в СЗФО в 2017-2018 годах, оформлялось огромное количество сделок и реализовывались коррупционные схемы. Беглов работал тесно с Авакяном (или Авагяном — в ряде документов фигурировал второй вариант фамилии). И в декабре 2021 года Авакян встречался с председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александром Бельским, человеком Беглова, и просил помощи.

Надо ли говорить, что Беглов, зная, чем ему лично угрожает арест Авакяна, не только не смог решить вопрос, но даже сам пригрозил утопить бывшего соратника?

Поэтому, уважаемый Микаэль, о каком президентстве или влиянии может идти речь? Беглова, конечно, на скамью подсудимых не отправят — слишком много бизнес-интересов сильных мира сего сошлось на Питере.

Но на свалке истории нынешнему губернатору почётное надгробие с эпитафией «Его пользовали все» обеспечено точно.

https://t.me/rybar/23484

И как мне кажется это весьма маленькая часть того пуха, что налипло на рыльце, согласно пословице. Вспомните, что объем заявления на него на 30 страницах. Так что ждем новостей.