Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.37

Памятники Александру Суворову и Александру Пушкину снесли в Тульчине Винницкой области Украины. "Пушкин и Суворов в Тульчине "ВСЕ"!", — позлорадствовала в соцсетях нардеп Лариса Белозир. Других насущных и важных проблем на Украине нет? В Тульчине (Винницкая область) снесли памятник "врагу украинской нации" Александру Суворову.

Именно в Тульчине Александр Васильевич написал свой труд "Наука побеждать". Но дебилам безграмотным разве ж об этом известно? Они и читают-то, небось, по слогам...

https://t.me/izvestia/114858

Может за это сносят?

«Мажоры кидались драться, простые люди просили нажать кнопку, а инспекторы ГАИ выписали два протокола». Активист НОД Равиль Гарифуллин, устроивший автопробег «САРМАТмобиля» из Казани в Москву рассказал, что встретил «и положительную реакцию, и отрицательную». «Мажоры кидались драться. Простые люди говорили: давай мне кнопку, чтобы я нажал. Разные люди были. Мажоры — это кто имеет собственность большую, к примеру, руководители торгового центра. И вот они выходили, лезли в драку. <Встречались> два типа служивых. Одни отдавали воинское приветствие под козырёк: останавливали, проверяли документы, спрашивали, зачем, я им вкратце объяснял. А вторая категория — выполняли приказ начальства и выписывали протоколы из-за конструкции. Такие ставят личные интересы выше народа».

Гарифуллин добавил, что цель акции – убедить людей в необходимости «ударов по центру принятия решений».

«Это не фарс или сумасшествие какое-то, а детальный анализ документов о силах сдерживания».

https://t.me/ssigny/50981

Чемпион по стрельбе бросил всё и ушёл на СВО Многократный чемпион России и Азии по практической стрельбе решил бросить успешную спортивную карьеру и отправился добровольцем на Украину. По его словам, Россия должна биться с фашизмом даже в зародыше. Работай брат! https://t.me/Rogandar/33993

Как выглядит и в чем заключается работа ремонтно-восстановительных подразделений Росгвардии в районах СВО – в нашем новом видео. А у нас скрины с видео. За три месяца ремонтные подразделения, размещенные в одной из группировок войск, восстановили более 220 единиц бронетанковой и автомобильной техники, 49 из которых было эвакуировано с переднего края. Все работы выполняются с опережением сроков.

https://t.me/RosgvardOfficial/2329

Вот так выглядит командный пунк полка (батальона) в полевых условиях. Конечно, так выглядеть он не должен. Лучше управлять БПЛА из укрытия и меньше выходить из блиндажа.

Во время кровавый битвы, в древности русские витязи, перед решающей битвой снимали шлем. Тут тоже мы видим людей без касок и брони. Скоро они все об этом пожалеют...

Традиционно стола с картой нет - у всех телефоны с "Оффлаинмапс". Наконец-то мы решили извечную проблему с отсутствием карт. До 24 февраля российские офицеры, в основной своей массе не знали "что так можно было".

https://t.me/vladlentatarsky/17950

"Уважаемые дети, простите нас, взрослых, за то, что вы сейчас видите. Мы немножко глупые, немножко неправильно мыслим и, к сожалению, разрушаем ваше детство".

Пронзительное обращение от бойца ВС РФ — позывной "Шум" — с угледарского направления. Парень два месяца работает на БМП, был в очень жёстких замесах, смог выжить, а главное — остаться человеком.

С собой Шум всегда возит детские письма и говорит, что больше всего ему на Донбассе жалко детей и их семьи. Настолько, что он захотел извиниться от лица всех взрослых прямо в ходе интервью. "Уважаемые дети, простите нас, взрослых, за то, что вы сейчас видите. Мы немножко глупые, немножко неправильно мыслим и, к сожалению, разрушаем ваше детство".

Пронзительное обращение от бойца ВС РФ — позывной "Шум" — с угледарского направления. Парень два месяца работает на БМП, был в очень жёстких замесах, смог выжить, а главное — остаться человеком.

С собой Шум всегда возит детские письма и говорит, что больше всего ему на Донбассе жалко детей и их семьи. Настолько, что он захотел извиниться от лица всех взрослых прямо в ходе интервью.

https://t.me/c/1801542020/1308



Донецк ежедневно подвергается обстрелам по мирным людям!

https://t.me/radioARBAT/23655

Мнение очень авторитетного артиллериста, выпускника Академии ГШ ВС РФ, которое он мне высказал только что:

«Я не понимаю, почему мы не отвечаем. Я не понимаю, что происходит. Это что, «двойной интеграл»?! Почему мы не можем стереть с лица земли место, откуда стреляют по Донецку? Ведь все возможности для этого есть. Вплоть до того, чтоб снять ядерную боеголовку с «Булавы» и уе…ть ей, неядерным зарядом по Банковой. Пока не уничтожим центр Киева обстрелы Донецка будут продолжаться».

Мое мнение может и не совпадать с автором этого высказывания, но оно совпадает.

Сладков+ https://t.me/Sladkov_plus/6824

В Донецке, где не стихают взрывы нацистских снарядов, родились тройняшки. Жизнь побеждает все!

https://t.me/Crimeanprachka/16709

Автор бренда Putin Team мобилизовал 30% своих сотрудников. Они сошьют 100 тысяч комплектов военной формы Фото: Игорь Черепанов для 66.RU

Глава группы компаний «SHISHKIN», дизайнер Дмитрий Шишкин решил включиться на благотворительных началах в производство униформы для мобилизованных и добровольных участников спецоперации. Для этого он высвободил 30% мощностей своей фабрики. Автор линейки одежды Putin Team рассказал, что денег за пошив военной формы он не получает. По словам Шишкина, зарабатывая на имени президента РФ, он обязан что-то отдавать взамен. И уже к концу 2022 года, если одобрят новый ГОСТ, Шишкин собирается шить военную форму, которая по своим характеристикам «не будет уступать натовской». Дизайнер Дмитрий Шишкин показал, как устроено производство на его фабрике. Он заявил, что собирается поставить нуждающимся участникам СВО, прежде всего с Урала, 100 тыс. комплектов военной формы. Половина этого объема уже пошита, первые крупные поставки в зону спецоперации начались в начале декабря. Дмитрий Шишкин, фото Игоря Черепанова «В первые дни объявленной мобилизации, когда появилась информация, что добровольцы нуждаются в военной экипировке, мы решили не оставаться в стороне и приложить все свои навыки для общего дела. Без тыла нет фронта, и каждый патриот нашей страны должен оказывать помощь нашему общему делу. <...> Мы не можем совсем полностью уйти только в производство военной формы, но мы для этих нужд высвободили 30% своих мощностей, а остальное работаем под свою розницу, производим спортивную одежду», — рассказал дизайнер. Фото: Игорь Черепанов для 66.RU По его словам, при производстве формы задействовали наработки компании по пошиву спортивной одежды, прежде всего горнолыжной, которая оказалась похожей по своим характеристикам. Для ее производства используют мембранные материалы, отталкивающие влагу и защищающие от ветра. Она поддерживает нужную температуру в теплое время года и помогает не замерзнуть в холода. Основная потребность возникла именно в зимней одежде для военных. Ежедневно на фабрике шьют от 2,5 до 3 тысяч единиц формы. «Все те характеристики, которые позволяли сохранять комфорт и эргономику при высоких нагрузках, мы переложили на военную форму и начали выпуск сначала по стандартам ГОСТа. Поняв, что многие компоненты можно улучшить, сейчас вводим инновационные решения. Очень надеемся, что до конца года разработаем такую экипировку, которая не будет уступать натовской последнего поколения. Новый ГОСТ могут принять в конце года по стране. Если нам после 100 тысяч поставленной формы согласуют новые стандарты, то мы готовы наладить массовый выпуск миллионами единиц. Тут вопрос потребности. Может быть, столько много и не потребуется», — сказал Шишкин. Директор по производству Ольга Дудорова говорит, что внешне форма фабрики ничем не отличается от стандартной, использующейся Минобороны РФ. Но внутренние характеристики у одежды иные. Она позволяет чувствовать себя комфортно при температуре до -25 градусов и не создает дополнительной нагрузки на тело.

На производстве действуют несколько отделов: дизайнерские, конструкторские, швейные и другие. Активно используются цифровые решения и 3D-моделирование. В России, говорит Шишкин, сейчас «каждая вторая фабрика» занимается пошивом зимней военной униформы. «Сейчас, насколько я знаю, уже намного меньше потребность, чем месяца два назад. Потому что очень многие крупные производства в центральной России нарастили выпуск по ГОСТу верхней одежды. Задача поставлена, чтобы к 30 декабря уже не было ни одного нуждающегося в военной экипировке. Дальше будет стоять вопрос ее качества», — говорит Шишкин. За два последних месяца в России отшили около 1,5 млн единиц зимней униформы для военных. Каждая вторая фабрика в стране участвует в производстве военной формы. Это сильно не афишируют, подчеркнул дизайнер. Параллельно компания занимается пошивом одежды для розничной торговли. Вот так будет выглядеть новая весенняя коллекция Putin Team.

https://66.ru/news/society/258942/

Сомали Российские войска отбили контратаки ВСУ в районе Песок и Первомайского под Донецком. Последнюю вылазку пресекали общими силами батальона "Спарта", "Сомали", 11-го полка и нескольких артиллерийских подразделений. Боевики бросили на штурм передовых позиций полтора десятка бронемашин при поддержке танков и артиллерии, но были разбиты и понесли тяжелые потери. Бойцы батальона "Сомали", заметив движение противника, обманным маневром заставили его поверить, что их на позициях нет, а затем застали вражеский десант врасплох.

"Противник подкатился на бронетехнике прям к позициям, начал вооружать десант. После наш личный состав батальона "Сомали" встал на позицию в окопах, начал уничтожать противника на расстоянии 20-30 метров", — рассказал боец с позывным "Геша". https://t.me/izvestia/114727

Кровавый провал ВСУ: Подробности украинского контрнаступления от бойцов "Сомали" Боевики ВСУ предприняли дерзкую попытку контрнаступления на ранее отбитые у них позиции у Песок. В атаку пошла ротная тактическая группа в составе до 15 единиц бронетехники, огневую поддержку которым оказывали до шести танков. Однако бойцы "Сомали" не дрогнули и шквальным огнём из засады встретили силы противника. В ходе ожесточённого боя уничтожили 4 единицы техники противника и вынудили боевиков ВСУ бежать. Вот что от них осталось.

https://t.me/c/1801542020/1310

''Ненацисты'' в Киеве начали продавать одежду с принтами ''Русский младенец на завтрак''. Нацизм на Украине не просто на государственном, а уже на житейском бытовом уровне. А вас за шо? Да вот за это вот всё

https://t.me/zloy_zhurnalist/1860

Поврежденные и брошенные британские "Мастифы" в районе Водяного. Это последствия одной из недавних контратак ВСУ на позиции батальона "Спарта" в районе Водяного, где ВСУ потеряли несколько единиц бронетехники, в том числе и 3 "Мастифа".

https://t.me/boris_rozhin/72627

Пополнение для Кубинки. Трофейный финский БТР ХА-180.

https://t.me/voenacher

Спецназ «Ахмат»: вытесняем врагов с территории РФ и будем гнать их туда, куда нам прикажут. Оборону Кременной в ЛНР держат 6-я армия, спецназ «Ахмат» и БАРС-13. Военкор Саргон Хадая поговорил с комбатом с позывным Охотник: «Вытесняем врага, и на днях вы услышите хорошие новости». А Соболь подчеркнул: «Тут много наёмников из Польши, Великобритании и США».

ВСУ не прекращают попытки прорвать рубежи. «Враг не пройдёт, так как тут лучшие люди России», — говорит Якудза.

https://t.me/c/1801542020/1360

Военнослужащий морской пехоты ВС России в зоне 404

https://t.me/rosich_ru/30640

Позиции под Сватово 2-АК ЛНР. Только Донбасские шахтеры так могут обустроить свои позиции и опорные пункты. Если будем сидеть дома, то ни семьи, ни дома не будет

https://t.me/boris_rozhin/72431 Азербайджан отправил в Украину 45 трансформаторов и 50 генераторов, — МИД страны. https://t.me/ssigny/50983

Военнослужащие десантно-штурмового батальона морской пехоты ВМФ России в зоне СВО. Военнослужащий подразделения спецназа ФСВНГ в зоне проведения СВО.

Во какие плакаты сегодня публикуют на страницах The Sunday Times! Вперёд, победа близка!

Как-будто в этом плакате есть что-то плохое.

https://t.me/proofzzz/6849

Сборка в цеху 130 Уралвагонзавода танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3 обр. 2022 года в интересах Российской армии.

Россия наращивает выпуск вооружений, в том числе основанных на новых принципах (с) Медведев

В условиях длительного периода конфронтации и длительной войны на Украине, это безусловная необходимость. Роль и значение ВПК будет и далее возрастать. Причем не только в контексте войны на Украине. Все это также хорошо знакомо по советскому прошлому. Теперь уже не надо никому объяснять, зачем в стране было столько военных заводов и для чего создавались огромные склады на случай войны.

https://t.me/c/1801542020/1346

Военно-транспортный вертолет ВСУ Ми-8 в Константиновке был сбит огнем с земли с позиций ВСУ. "Дружественный огонь". С чем его перепутали, с учетом того, что российские вертолеты над Константиновкой не летают, вопрос.

https://t.me/boris_rozhin/72549

Помочь в любой момент, в любой ситуации: как работают врачи медицинского батальона ЗВО в зоне спецоперации С недавнего времени в зоне проведения специальной военной операции работают медики, добровольно изъявившие желание оказывать необходимую помощь военнослужащим и мирному населению.

Одной из первых сюда приехала медсестра Тамелла Юмангулова. Родом она из Горловки, прожила там 21 год, однако в свое время, убегая от украинского режима, увезла семью в Рязань, чтобы начать новую жизнь. «Мы не украинцы, нас никогда не считали за украинцев, мы всегда были изгоями, - вспоминает Тамелла, - мы считались русскими. Нас всегда Запад не принимал». После начала спецоперации девушка, не раздумывая, записалась в добровольцы. Признается: приехала защищать свой дом, свою культуру, свой народ. Медицинское образование помогло Тамелле незамедлительно попасть в медицинский батальон ЗВО.

Работа в мобильном госпитале не простая, но жизненно необходимая. Ежедневно люди в белых халатах спасают жизни военнослужащих и пострадавших мирных жителей. Все специалисты универсальные, способны оказать любую экстренную помощь. «Анастезистка ты, операционистка, перевязочная медсестра - это значения не имеет. В любой момент, когда нужна помощь, ты должна быть наготове», рассказывает Тамелла. Она готова взяться за любую работу, помочь всем. Кажется, в этой хрупкой девушке столько энергии, что слово «усталость» ей просто неведомо. С улыбкой делится: «Мне нравится оказывать помощь, нужную помощь, особенно после передовой. Люди там своими жизнями рисковали. У них такие же семьи, как и у нас. Они же это все оставили, уехали добровольцами. Почему бы и нам это не сделать?» И она сделала! Не размышляя и не дожидаясь, что поедет кто-то другой. Сделала, потому что так воспитана. Потому что по-другому не могла. Потому что знала - сейчас она нужна.

https://t.me/mod_russia/22592

В Дягилево простились с тремя военнослужащими, которые погибли в результате атаки украинского беспилотника на базу стратегической авиации в Рязанской области 5 декабря:

Майор Андрей Воронов

Старший лейтенант Максим Ануфриенко

Старший лейтенант Александр Пампухин

https://t.me/rosich_ru/30604

Пушистые усатые российские диверсанты отключают Starlink на Украине. Коты забираются греться на спутниковые тарелки и прерывают обмен данными между подразделениями ВСУ.

https://t.me/rosich_ru/30563

Военнослужащий подразделения СпН ВС России в пвд своего подразделения. Зона СВО.

40 тысяч. Столько женщин со всей России ежемесячно отправляют солдатам в зону СВО сотни килограммов вещей, сделанных своими руками. Пожилая женщина поет при работе От Тюмени и Челябинска до Брянска и Калининграда активистки всех возрастов днями и ночами трудятся ради наших военных. Не потому что надо, а потому что так подсказало сердце.

https://t.me/c/1801542020/1357

А вот и конкретика по цифрам. Закрываем бредовую тему про "непострадалость" Ж/Д Украины от ударов РФ Наконец- то опубликованы на доступном из РФ сайте данные о перевозке грузов на Украине железной дорогой за ноябрь. GMK Center (аполитичный сайт- агрегатор новостей горно- металлургического комплекса Украины и смежной инфы)

Отдельно взятый ноябрь (дитя обстрелов)- без малого ВТРОЕ (!!!) хуже ноября 2021-го.

Система жд перевозок Украины в 2022 уже имеет динамику хуже, чем СССР в самом тяжелом году ВОВ. Период после начала массированных обстрелов (с 10 октября 2022) - гораздо хуже.

Что же касается темы перевозки на жд конкретно вооружений и боеприпасов, то их объём- это, грубо говоря, 1% от перевозок грузов ЖД. На то чтоб перевести 1% приоритетного груза от прежнего общего объема, чисто арифметически хватит мощности даже у жд Зимбабве после ядерной бомбардировки. Здесь можно осложнить лишь ритмичность, своевременность и пр. Давайте просто не будем валить все темы, критерии, индикаторы в одну кучу.

https://t.me/brekotins/7693

Ветеран 45-го полка спецназа ВДВ Вячеслав «Леший» Корнеев в зоне СВО.

https://t.me/ok_spn/22183

Военнослужащие СпН ФСВНГ в зоне СВО. Трудяги. Обратите внимание на перчатки!

https://t.me/rosich_ru/30654

Отряд добровольцев Российского Союза боевых искусств отправился в зону СВО. О том, что 98 человек из разных городов России отправятся защищать Донбасс, стало известно после завершения Форума боевых искусств «Битва Чемпионов 14: Школа против школы». Отряд выехал на подготовку в одном из лучших военных учебных центров, который находится в Гудермесе. Сразу после обучения добровольцы из Москвы и Подмосковья, Республики Адыгея, Татарстана, Карачаево-Черкесской Республики, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Крыма и регионов Дальнего Востока – Якутии, Хабаровского края, Приморья отправятся в зону спецоперации. Среди них есть известные мастера боевых искусств и спортивных единоборств. Юрий Трутнев заверил добровольцев отряда РБСИ, что будет встречаться с отрядом как в Гудермесе, где будет проходить обучение, так и непосредственно в зоне СВО

https://t.me/SolovievLive/144960

Отряд добровольцев Российского Союза боевых искусств отправился на защиту Донбасса.

После завершения Форума боевых искусств «Битва Чемпионов 14: Школа против школы» отряд выехал на подготовку в одном из лучших военных учебных центров, который находится в Гудермесе, чтобы потом отправиться в зону СВО. О том, что они отправятся на фронт стало известно прямо во время чемпионата.

https://t.me/c/1801542020/1381

Раненый на СВО уральский омоновец получил госнаграду от Путина Житель Соликамска (Пермский край) Владислав Украинец, проявивший себя на спецоперации, 5 декабря получил медаль «За отвагу». На фотографии удостоверения к награде написано, что указ о награждении омоновца Владимир Путин подписал ещё 29 сентября.

Владислав Украинец спасал жизни товарищей на фронте несмотря на полученные ранения в ходе выполнения боевых задач.

Солдат также является мастером спорта международного класса по кикбоксингу.

— Проявляя мужество и смелость, он неоднократно принимал участие в горячих точках СВО и, будучи раненым, спасал своих товарищей, — написал в соцсетях тренер спортсмена Сергей Матвеев. — Помимо своей основной деятельности Влад проводит профилактические беседы с подрастающим поколением города Соликамска о патриотизме, мерах безопасности и, конечно, спорте.

https://t.me/urallive/13525

Новейший бронеавтомобиль АМН-590951 ВС РФ в зоне проведения СВО.

https://t.me/rosich_ru/30655

На фронт едут, красавцы!

https://t.me/rosich_ru/30656

Актёр из «Дальнобойщиков» перестал общаться с сестрой и дочерью из-за их позиции по украине Актёр Владимир Гостюхин рассказал, что его родным «заморочила голову антироссийская пропаганда» и из-за этого они «сошли с ума»:

«Я потерял сестру. Ну как потерял? Вся эта украинская пропаганда заморочила ей голову, с ней невозможно разговаривать! Сестра жила в Харькове, у нас достаточно там родственников. Когда началась спецоперация, я отправил ей письмо, и что началось. Пошла антирусская речь cамого оголтелого фашиста. У меня была истерика»

С внебрачной дочерью Александрой, проживающей в США в браке с афроамериканцем, артист также прекратил общение:

«Там сошли с ума. Дочь отошла от России. Она приняла американскую сторону»

https://t.me/rosich_ru/30658

В районе Артемовска орудуют «Черные трансплантологи» Они появились в районе Артемовска 3 недели назад. Это трансплантолог Элизабет Дебру и представители частной американской военной компании «Моцарт»: Джон Уэстли, Эндрю Милберн, Генри Розельфельд и другие, которые занимаются извлечением органов у укробоевиков, недавно убитых или тяжелораненых.

https://t.me/rosich_ru/30667



Мы слышим ZOV помощь!

https://t.me/rusich_army/6812

Будни войны Декабрь 2022 Будни войны Декабрь 2022 Будни войны Декабрь 2022 Ну и несколько фронтовых котиков Архив СВО. Спасенный российским спецназом котейка обжился в новой для себя среде. Тепло и мухи не кусают. А еще и кормят. Пойдешь ко мне жить? Кто кому нужнее?

И на сегодня все!

Все темы можно посмотреть вот тут в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок