Цикл передач о российско-финляндских отношениях - 2

Цикл передач о российско-финляндских отношениях - 1
Варианты финской экспансии от приграничных конфликтов до прямой агрессии
Последствия добровольного расставания
Три пролета лестницы неудач
Освобождение Советской Карелии и его последствия
Цикл передач о российско-финляндских отношениях - 1
Варианты финской экспансии от приграничных конфликтов до прямой агрессии
Последствия добровольного расставания
Три пролета лестницы неудач
Освобождение Советской Карелии и его последствия
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