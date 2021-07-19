Как «цивилизованный мир» и «отсталая Россия» справлялись с наводнениями

Картинко из Бельгии тащемта

Как учат нас греческие классики философии, «сравнение – один из самых важных методов познания».

Добрый-злой, большой-маленький, холодный-горячий и так далее. Всё познаётся в сравнении.

А тут ещё такой подходящий (не скажу «удачный») случай для сравнения подвернулся – сильные наводнения последовательно прошли в России, в США и в Германии. Вот давайте и сравним, как они происходили, чем сопровождались и как в каждом случае действовали власти.

Пристегнитесь, закиньтесь парой таблеток «Этодругина Форте» (обычный может не справиться) и поехали.

Сначала было наводнение в Крыму. Ну там всё прошло как-то обыденно, можно даже сказать скучно – все службы отработали, спасатели МЧС, армия, полиция, коммунальщики – было несколько милых видосов, где солдаты и полицейские носили женщин и детей на руках. И, собственно, всё.

Да, имущество и жилища попортились, но такое бывает. Как говорят в таких случаях западные страховщики «акт оф гад», то есть «форс мажор». Деньги и ресурсы выделили, к восстановлению приступили.

Теперь перейдём к Германии. На текущий момент подтверждено около шестидесяти погибших. Если бы у нас такое произошло, то уже вой оппошизы стоял бы на всю Вселенную. А тут ничего, никакого осуждения, всё пучком.

Более того, началось мародёрство. Целые кварталы подверглись разграблению, полиция не справляется. Как там обычно говорят? «Немцы – культурная нация»(с)

Ну и к США. Там тоже в наводнении погибло несколько человек. Но местные власти поспешили утешить всех – погибшие в основном старики, к тому же большинство из них бездомные – так что ничего страшного. Чувствуете истинный гуманизм, с молекулами свободы и демократии?!

И, конечно, мародёрство и погромы. Как же без них? У меня такое впечатление, что нынче в США вообще ни одно событие без мародёрства и столкновений не происходит. Даже на День Независимости 4 июля было несколько сотен убитых и раненых с огнестрелом.

Причём американцы не смогли просто ограничиться мародёрством, а ещё и началась война банд, которые не поделили, кто что будет грабить. И прямо во время наводнения пошли ещё и перестрелки. Дикари-с.

Несколько лет назад фильм такой был с Кристианом Слейтером, очень похожий. Я тогда ещё думал «Что за дичь они показывают?», а поди ж ты – это суровые американские будни, практически документалка.

Теперь пару слов о том, что делали власти в каждой из стран во время стихийных бедствий.

Глава Крыма Аксёнов руководил спасательной операцией, а потом в плащ-палатке плавал на моторной лодке, оценивая масштаб бедствия (некоторые, кхм, оппозиционеры ещё пытались это высмеивать). Глава МЧС Зиничев также занимался своими непосредственными обязанностями, Шойгу был наподхвате, а Путин взял ситуацию под личный контроль.

Что в Германии? Меркель укатила с визитом в США, а потом написала в Твиттер, как она переживает и «мысленно я с вами, а телом в Майями».

Ну а в США «бункерный дед»(тм) Байден сидит в укреплённом бункере неподалёку от Вашингтона (его до сих пор охраняет несколько тысяч нацгвардейцев), и ему не каплет. Во время недавних проблем в Техасе мэр Остина написал «Выживут приспособленные, остальные сдохнут» (я выкладывал этот шедевральный пост у себя на странице), а конгрессмен от Техаса Тэд Круз в самый разгар катастрофы улетел отдыхать на курорты Мексики (соответствующее видео, как он погружается в самолёт, также есть в наличии).

Вот такая вот суровая правда. Как пел Высоцкий, «ни единою буквой не лгу».

Я вот смотрю на всё это и думаю, что все эти голливудские фильмы про зомби-апокалипсисы и прочие бедствия – они правдивы. Если вдруг что-то такое глобально-катастрофическое случится, американцы же точно мгновенно разобьются на абсолютно сумасшедшие банды и секты, и устроят коллективный «Безумный Макс» друг дружке.

А наши в аналогичном случае будут спасать друг друга, помогать, делиться припасами, строить укрепления и сеять огороды, в общем выживать сообща. Я не просто в это верю, практика это подтверждает.

У нас не будет «Мародёра» Беркема аль Атоми, у нас будет «Лучший экипаж Солнечной» Дивова.

Александр Роджерс

https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-kak-czivilizovannyj-mir-i-otstalaya-rossiya-spravlyalis-s-navodneniyami/