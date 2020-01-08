Уникальные проекты 2019 года. Московские центральные диаметры

В ноябре 2019 г. в Московском регионе появился новый вид общественного транспорта – « В ноябре 2019 г. в Московском регионе появился новый вид общественного транспорта – « наземное метро» МЦД .

Создание МЦД стало крупнейшим пассажирским проектом 2019 года в России, объединившим усилия Минтранса, ОАО «РЖД», Правительства Москвы и Правительства Московской области.

Первые два диаметра связали десятки районов Москвы, включая Можайский, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Западное и Восточное Дегунино, в которых нет традиционной подземки. Новости СМИ2

Наземное метро пришло в Одинцово, Лобню, Нахабино, Подольск, Долгопрудный и Красногорск.

Город стал ближе для 4 млн. жителей Москвы и Подмосковья.

Идея интегрировать пригородные электрички в единую систему пассажирских перевозок Москвы обсуждалась не одно десятилетие. Эту задачу ставил еще «сталинский» генплан.

Но все упиралось в то, что железные дороги не обладали достаточной пропускной способностью для работы в режиме метро. Вместо того чтобы ехать насквозь через город, электрички приезжали в тупики на вокзалы. Тарифная система стимулировала пассажиров выходить на первой же станции рядом с метро – это было дешевле, чем ехать дальше в город.

Поэтому для практической реализации идеи наземного метро потребовалось провести огромную работу, которая фактически началась еще в 2010 г.

«Нулевым» этапом стало создание МЦК – кольцевой линии для будущих диаметров.

На 8 станциях МЦК были построены пересадочные узлы с радиальными направлениями железной дороги, включая 4 пересадки на будущие станции МЦД- 1 и МЦД-2 (Тестовская, Окружная, Стрешнево, Новохохловская,). Рост числа пассажиров на МЦК превзошел самые оптимистичные прогнозы: 266 тыс. пассажиров по будням в 2016 г, 550 тыс. – в 2019 г. Успех новой линии стал самым сильным доказательством в пользу создания МЦД.

Следующий этап – развитие инфраструктуры.

Строительство дополнительных путей и остановочных пунктов, соединение радиусов в диаметры. Еще недавно на Смоленском направлении МЖД было всего два главных пути, на которых «толкались» и поезда дальнего следования, и пригородные электрички.

Строительство дополнительных главных путей на Смоленском направлении МЖД.

В рамках реконструкции были построены III и IV главные пути от Белорусского вокзала до Одинцово. В общей сложности это добавило 270 тыс. пассажирских мест.

Для жителей и работников Инновационного центра «Сколково» был построен новый остановочный пункт.

Остановочный пункт «Сколково» (Инновационный центр).

Почти все остальные станции от Одинцово до Лобни были реконструированы и благоустроены. На некоторых – капитальные работы требуют большего времени и будут закончены через год-полтора.

В результате Белорусско-Савеловский диаметр открылся с 24 остановочными пунктами, в том числе с 8 станций можно сделать пересадки на метро и МЦК.

К 2023 г. число остановок вырастет до 28, а количество пересадок – до 12. Новыми станциями станут Петровско-Разумовская, Дмитровская, Славянский бульвар и Илимская.

Для запуска второго Курско-Рижского диаметра было реконструировано 35,9 км путей на Курском направлении МЖД. Потребовалось полностью переделать систему управления движением на III и IV главных путях от Люблино до Подольска. Благодаря этому количество пригородных поездов удалось увеличить на 49% - с 74 до 110 пар в сутки.

Построили новые станции Новохохловскую, Пенягино и Волоколамскую, реконструировали платформу Стрешнево (Ленинградскую), привели в порядок остальные станции.

Сейчас на МЦД-2 открыто 33 остановочных пункта, с 11 из них можно сделать пересадки на метро и МЦК.

К 2024 г. число остановок вырастет до 38, а количество пересадок – до 15. Новыми станциями станут Котляково, Курьяново, Печатники, Марьина Роща, Остафьево и Щукинская, которая заменит станцию Покровское-Стрешнево.

Современные поезда.

Для МЦД мы разработали специальные городские поезда «Иволга» – бестамбурные, с широкими дверями и сквозным проходом между вагонами.

«Иволги» умеют быстро разгоняться и максимально плавно тормозить, что критически важно для работы в режиме метро.

Первые 39 поездов были закуплены к открытию диаметров. Кроме того, перевозчик поставил на линии МЦД-1 и МЦД-2 арендованные «Ласточки» и максимально современные модификации электричек ЭП-2Д.

В 2020 году планируем закупить еще 23 новых поезда городского типа для МЦД и 41 поезд разных модификаций для эксплуатации на дальних пригородных маршрутах. Таким образом, до конца 2020 г. в зоне МЦД будут обновлены все поезда.

Единые билеты.

В мире существуют разные системы оплаты проезда. Во многих странах пересадка между разными линиями метро и пригородом является платной. Наша цель была – полностью интегрировать железную дорогу в городскую транспортную систему и снизить расходы на проезд для жителей Москвы и Подмосковья.

Поэтому мы приняли решение ввести оплату по карте «Тройка» с существенными скидками на проезд. За счет бесплатной пересадки на метро жители Москвы экономят до 50%, а жители Московской области - до 75% стоимости проезда. За первый месяц работы МЦД пассажиры уже сэкономили почти 100 млн. рублей.

Что еще показал первый месяц работы МЦД?

Количество пассажиров превысило самые смелые ожидания.

С момента открытия движения поездами МЦД-1 и МЦД-2 воспользовались более 15,5 млн. человек.

После окончания периода бесплатного проезда популярность МЦД не только не сократилась, но продолжает расти. Рекорд перевозок был зафиксирован 27 декабря – 554,6 тыс. пассажиров.

Примерно 70% пассажиров являются жителями Московской области, 30% - москвичи.

Наиболее востребованными станциями МЦД стали Одинцово, Беговая, Белорусский вокзал, Савеловский вокзал, Лобня, Тушино, Царицыно и Подольск.

Мы ожидали, что МЦД частично разгрузят метро и вылетные магистрали. Так и произошло.

Количество пассажиров снизилось на 20 станциях подземки.

Часть пассажиров стала проезжать дальше первых пересадочных станций, благодаря чему уменьшилась загрузка станций Кунцевская, Фили, Окружная и Царицыно.

На Комсомольской стало на 5% меньше людей. Пассажиры едут дальше – до Курской и Римской.

Свободнее стало и на одном из самых загруженных перегонов метро «Парк Победы – Киевская». Число пассажиров в поездах снизилось на 3,5%.

На 4% уменьшилась интенсивность автомобильного движения на вылетных магистралях, примыкающих к МЦД: Волоколамском, Новорижском, Варшавском и Симферопольском шоссе. А это – минус 6 тысяч автомобилей, въезжающих из Московской области в Москву ежедневно.

Это значит, что для многих жителей Подмосковья пользование наземным метро становится комфортнее и выгоднее поездки на личном авто.

И еще один, вполне ожидаемый, эффект. По оценкам аналитиков «Яндекс.Недвижимости», запуск МЦД привел к тому, что за границами МКАД цены на квадратные метры жилья у новых станций выросли на 11-12%. Подорожало жилье и в московских районах Москворечье-Сабурово, Северный, Дмитровский, Чертаново Южное, Нижегородский, Беговой, Царицыно и Покровское-Стрешнево. Для местных жителей – это хорошая новость.

Московские центральные диаметры востребованы пассажирами. А значит – у нас есть все основания развивать дальше этот проект: открывать новые станции, закупать подвижной состав, и, разумеется, строить инфраструктуру для третьего, четвертого и пятого диаметров.

Уже в 2020 г. дополнительные главные пути будут открыты на Ярославском (МЦД-5) и Горьковском (МЦД-4) направлениях МЖД. Город станет ближе и комфортнее для москвичей, проживающих в Лосиноостровском, Ростокино, Марьино, Рязанском, Новогиреево и Новокосино. Станет проще добираться в столицу из Реутова, Балашихи, Пушкино, Мытищ и Королева.

На Савеловском, Рижском, Киевском, Казанском, Курском направлениях строительство дополнительных путей планируется в ближайшие годы. В рамках реконструкции железнодорожной инфраструктуры до 2023 г. будет построено 157 км главных путей, открыто 9 новых станций, реконструировано 47 существующих платформ и создано 8 новых пересадок.