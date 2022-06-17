Территория Героев...(18)

Выпуск 1 Выпуск 2 Выпуск 3 Выпуск 4 Выпуск 5 Выпуск 6
Выпуск 7 Выпуск 8 Выпуск 9 Выпуск 10 Выпуск 11 Выпуск 12
Выпуск 13 Выпуск 14 Выпуск 15 Выпуск 16 Выпуск 17
Наборы оригинальных обоев
Наборы оригинальных обоев 2
Наборы оригинальных обоев 3
Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 8
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 9
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7
Люди, которым НЕ стыдно и за которых НЕ стыдно, за которых гордо!
Зов
Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
https://t.me/mod_russia/16686
https://t.me/mod_russia/16703
https://t.me/mod_russia/16715
https://t.me/mod_russia/16721
https://t.me/mod_russia/16731
https://t.me/mod_russia/16743
https://t.me/mod_russia/16760
https://t.me/mod_russia/16768
https://t.me/mod_russia/16773
https://t.me/mod_russia/16792
https://t.me/mod_russia/16781
https://t.me/mod_russia/16807
https://t.me/mod_russia/16814
Гвардии старший лейтенант Аскеров Рафаил
Гвардии старший лейтенант Рафаил Аскеров и его взвод организовали оборону освобождённого населённого пункта от украинских националистов и бдительно несли службу в угрожаемый период.Развёрнутая под его командованием сеть блокпостов на подступах к посёлку обеспечила безопасное движение российских военных колонн и понизила угрозу внезапного нападения противника.
В ходе дежурства на одном из блокпостов, Рафаил Аскеров остановил для проверки гражданский автомобиль с пятью пассажирами. На теле одного из них в ходе проверки были обнаружены татуировки с фашистской символикой. Рафаил Аскеров действовал немедленно и решительно. Всех пассажиров задержали. В ходе досмотра у одного из них нашли смартфон с видеосъёмкой расположения и позиций российских сил. Задержанных передали в штаб на дальнейшее разбирательство.
Вскоре после этого националисты попробовали штурмовать населённый пункт. Рафаилу Аскерову пришлось двое суток удерживать численно превосходящие силы противника. Умелое командование и грамотные действия подчинённых стали эффективным препятствием на пути врага. Под одним из обстрелов Рафаил Аскеров был тяжело ранен в руку, но остался в строю и продолжил командовать отражением атаки.
Смелые и решительные действия гвардии старшего лейтенанта Рафаила Аскерова сорвали любые попытки вернуть утраченные националистами позиции.
За проявления героизма в ходе специальной военной операции Рафаил Аскеров награждён орденом Мужества.
https://yunarmy.ru/press-center/news/bditelnost-rafaila-askerova/
Лейтенант Сидоренко Даниил
В результате очередного обстрела со стороны Вооруженных формирований Украины, произошел пожар в частном секторе Кировского района г. Макеевки. Возглавлял расчет 13 пожарно-спасательной части, прибывшей к месту вызова, начальник караула лейтенант службы гражданской защиты Сидоренко Даниил Вадимович. Сообщалось о горении грузового автомобиля. Организовав его тушение, спасатель отправился на разведку пожара на соседнюю улицу. Детские крики – первое, что услышал Даниил Сидоренко. Для раздумий времени не было – ведь на счету каждая секунда.ъ
Войдя в дом, начальник караула увидел мальчика, в глазах которого были страх и ужас. Подхватив на руки восьмилетнего Илью, Даниил выбежал на свежий воздух и передал ребенка в руки маме.
Сегодня Даниил Сидоренко получил государственную награду – медаль «За отвагу»
https://smartik.ru/doneck/post/165447722
Военнослужащий Бурцев Герман
Взвод Германа занял оборону на заводе для очищения воды. Тактика Герма, как командира отделения позволила сохранить жизни его сослуживцам, но сам он был тяжело ранен. Сейчас идёт на поправку.
Скоро у него должна родиться дочь.
«Струна»
Командир батальона с позывным Струна подписчикам Телеграм более известен как командир морпехов с красным рюкзаком) брал штурмом гостиницу. Прорвался броском на второй этаж, на третьем и четвёртом оказалось крупное скопление нацистов, из подвала тоже вышли нацисты и заняли первый этаж. Струна сутки бился, экипаж БТР ювелирно бил по первому третьему и четвёртым этажам, и пацаны отбились!
Позже он наступил на мину, оторвало ступню. Жить будет, сейчас в госпитале. Решается вопрос с протезом. После лечения и реабилитации продолжит службу.
Благодаря таким ребятам, как «Струна», мы побеждаем. Этот командир – настоящий Герой России и достоин этой высшей государственной награды!
https://t.me/boris_rozhin/53338
https://t.me/RtrDonetsk/6621
Полковник полиции Фроленков Андрей
Белоглазов грамотно организовал действия подразделений спецназа на опасном направлении, в результате чего все поставленные перед спецназовцами задачи были выполнены. Фроленков командовал подразделением, которое захватило стратегически важный объект, не допустив человеческих жертв и необратимых последствий.
Удостоен звания Героя Российской Федерации.
Заведующий отделением реанимации новорождённых Бессонов Дмитрий
Заведующий отделением реанимации новорождённых в одной из донецких больниц остался с недоношенным младенцем на ИВЛ под обстрелами, потому что малыша нельзя было отключать от аппарата, чтобы спустить в подвал.
Ребёнок выжил.
Вот, кто должен быть героем, вот, о ком нужно снимать фильмы, писать книги. Врач с самой большой буквы.
Дмитрий Анатольевич Бессонов, заведующий отделением реанимации новорождённых Республиканского центра охраны материнства и детства им. Вишневского. Вместе с дежурным врачом и медсестрой он остался в палате с тремя только что появившимися на свет детьми: двое в тяжёлом состоянии, а один на ИВЛ.
Взрывной волной снесло стеклянную стену палаты, одного из младенцев засыпало осколками, но он не пострадал. Медперсонал тоже в порядке, продолжает выполнять свой долг.
Врач с большой буквы Дмитрий Бессонов и двое его коллег (имена их мы обязательно узнаем) - настоящие герои, на таких людях и держится наш мир.
https://t.me/Andrafanaslive/6023
https://t.me/Andrafanaslive/6027
Гвардии майор Кузьминчук Сергей
Сергей Кузьминчук Гвардии майор, командир десантно-штурмового батальона 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.
В ходе захвата стратегически важного участка местности подразделение морских пехотинцев под командованием гвардии майора Кузьминчука успешно форсировало водную преграду, используя данные инженерной разведки. Умело руководя действиями минометных расчетов было уничтожено более 30 националистов, 1 танк и 2 «Пикала», тем самым противник, лишился возможности наблюдения за водной переправой, что позволило без потерь занять назначенный рубеж.
За совершение подвига и проявленные при этом мужество, смелость отвагу в ходе выполнения задач специальной военной операции на Донбассе, гвардии майор Кузьминчук награждён медалью «Золота Звезда» с присвоением звания Героя Российской Федерации.
https://mptaifun.ru/blog/geroj_rossijskoj_federacii_morskoj_pekhotinec_cergej_kuzminchuk/2022-06-10-1179
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Рядовой Годунов Андрей
Служил по контракту в 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой Ордена Кутузова второй степени бригаде, дислоцирующейся в Ульяновске. После начала спецоперации был направлен на Украину.
http://chuprale-online.ru/news/obschestvo/v-drozhzhanovskom-rayone-prostilis-s-voennosluzhashchim-otdavshim-zhizn-za-sokhranenie-natsionalnoy-bezopasnosti
Спецназовец Пляка Денис
21-летний спецназовец из Приморско-Ахтарского района погиб в ходе спецоперации, он был в разведгруппе.
Дениса Пляка похоронили за два дня до его дня рождения
У молодого человека осталась невеста
https://93.ru/text/incidents/2022/06/14/71408222/
Военный журналист полковник Постнов Сергей
При исполнении воинского долга оборвалась жизнь военного журналиста полковника Сергея Постнова, начальника группы информационного реагирования 1-го отдела Департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии.
Более 4-х месяцев Сергей Постнов выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения СВО на Украине. В составе группировки «V» прорывался в Гостомель, участвовал в освобождении населенных пунктов Харьковской области и ЛНР.
Его отличали высокий профессионализм, организованность и исполнительность, творческий подход в решении задач.
Сергей – выпускник Екатеринбургского Суворовского училища 1997 г. После окончания факультета культуры и журналистики Военного университета Минобороны РФ в 2002 г. служил во Внутренних войсках МВД РФ корреспондентом, редактором газеты «Зоркий часовой», журнала «На боевом посту», в Центральном аппарате Росгвардии. Постнов был отмечен различными наградами, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами и медаль Суворова.
https://t.me/voenkorKotenok/37416
https://news.rambler.ru/conflicts/48828789/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Старший сержант Бакулев Алексей
В ходе специальной операции на Украине при исполнении воинского долга погиб старший сержант Алексей Александрович Бакулев.
Во время боевых действий при отражении контратаки противника, находясь в составе экипажа танка Т-72 и прикрывая отход своих подразделений, получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.
Алексей Александрович родился 26 мая 1996 года в селе Верх-Уймон Усть-Коксинского района Республики Алтай. В 2014 году был призван в армию, служил в Южно-Сахалинске и остался служить по контракту.
В 2017 году стал чемпионом мира по танковому биатлону, в 2019 году получил Кубок армии.
Алексей с честью и достоинством выполнял воинский долг, ответственно относился к службе. Близкие отзываются о нем, как о верном и надежном друге, позитивном человеке, который всегда был готов оказать помощь, весельчаке и душе компании.
В начале спецоперации на Украине сам вызвался защищать Родину. «Хочется, если честно, уже в настоящий бой. Попробовать, какого это. Надеюсь, родные мое это желание поймут, если время придет», — говорил Алексей.
https://www.gorno-altaisk.info/news/142340
Военнослужащий Руфов Степан
Погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины
Уроженец Верхневилюйского района Якутии, села Дюллюкю. Степан до участия СВО на территории Украины работал учителем физкультуры в школе села Хомустах.
Погиб в ходе выполнения боевого задания.
https://t.me/strana_geroev/3566Гвардии капитан Иванов Андрей
Офицер морской пехоты Тихоокеанского флота Андрей Иванов, гвардии капитан, командир десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.
Находясь под артиллерийским обстрелом противника, десантно-штурмовая рота морской пехоты под руководством капитана Иванова захватила выгодную позицию на противоположном берегу реки.
Получив ранение Андрей Иванов продолжил бой, оставшись прикрывать своих подчинённых. Не теряя самообладания, гвардии капитан Иванов лично уничтожил из ручного гранатомета вражеский танк в лесном массиве и пулемётный расчёт националистов. В дальнейшем, командуя своем подразделением, гвардии капитан Иванов перехватил инициативу и закрепился на стратегическом рубеже, успешно уничтожил 5 разведывательных беспилотных летательных аппаратов, 2 БМП и огневые точки противника.
В трудные минуты боя Андрей получил второе ранение, но продолжал сражался с врагом, давая целеуказания по местонахождению противника трассирующим огнём из автомата в направлении позиций националистов.
За совершение подвига и проявленное при этом мужество, смелость и отвагу в ходе выполнения задач специальной военной операции на Донбассе гвардии капитан Иванов награждён медалью "Золотая Звезда" с присвоением звания Героя Российской Федерации (посмертно).Военнослужащий Байнганов Виталий
Погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины.
Виталий родился 28 января 1998 года в городе Гусиноозерск Республики Бурятия.
В 2016 году, сразу после получения диплома, был призван в Вооруженные силы Российской Федерации. Во время службы заключил контракт и остался в 30-й бригаде в городе Улан-Удэ, где добросовестно исполнял свой воинский долг.
С 2020 году принимал участие в боевых действиях в Сирии. Получил звание ветерана боевых действий.
Друзья вспоминают Виталия как хорошего друга, товарища и человека, который всегда поможет и выручит в любой ситуации. Он был ответственным, хорошим отцом и мужем.
В апреле 2022 года Виталий Байнганов отправился на Украину защищать народ Донбасса...
https://t.me/strana_geroev/3574Старший лейтенант Шаймарданов Дамир
Смелый танкист, Дамир Шаймарданов, герой нашего Выпуска 13, погиб на Изюмском фронте, возглавив на своем танке атаку на населенный пункт.
Удостоен звания Героя России. На представлении - гриф секретности.
Дамир Шаймарданов родился в Йошкар-Оле 2 августа 1998 года, успешно окончил Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище, с января 2022 года являлся командиром танковой роты.
https://vk.com/wall-138392500_1027077
Гвардии старшина Коргонь Сергей
Гвардии старшина 22 отдельной гвардейской бригаде специального назначения Сергей Коргонь. Погиб 8 марта 2022 года в ЛНР.
Родился 3 января 1983 года в поселке Победа Волгодонского района. Окончил девять классов общеобразовательной школы, в 2001 году проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил РФ в должности водителя во Владикавказе. После окончания срочной службы подписал контракт и продолжил службу сначала в разведке, затем - в 584-м отдельной роте специального назначения Главного разведывательного управления.
Сергей Коргонь участвовал в контртеррористической операции в Чечне, в 2004 году освобождал захваченную террористами школу в Беслане, в 2008 году участвовал в операции по принуждению Грузии к миру, когда грузинские войска атаковали Южную Осетию.Старший лейтенант СОБР Дорохов Сергей
При исполнении служебного долга при проведении специальной операции по защите мирных жителей на Украине трагически погиб, проявив мужество и отвагу, Дорохов Сергей Анатольевич, старший лейтенант СОБР по Вологодской области.
Сергей был любящим мужем, замечательным, добрым и лучшим отцом на свете. Справедливым и порядочным, мужественным и сильным, смелым и отзывчивым человеком по отношению к людям. Всегда приходил на помощь нуждающимся.
Был хорошим примером и настоящим воином, погиб за МИР во всем МИРЕ!Младший сержант Никонов Александр
Разведчик разведывательной группы 26-го отдельного отряда специального назначения «Барс» младший сержант Александр Никонов. Погиб в конце марта 2022 года на Украине.
Уроженец деревни Кумаши Вурнарского района. Являлся обладателем крапового берета.
В день гибели в составе группы специального назначения он выполнял особо важную задачу по удержанию населенного пункта от захвата украинскими националистами. Личный состав группы попал в засаду и вступил в неравный бой с превосходящими силами противника. Александр ценой собственной жизни, проявив отвагу и мужество, обеспечил прикрытие своих товарищей.
"Александр Витальевич самоотверженно выполнил свой воинский долг, проявил личное мужество и героизм в ходе проведения спецоперации. Светлая память об Александре Витальевиче как о честном, порядочном, ответственном и отзывчивом человеке навсегда сохранится в сердцах тех, кто лично знал этого замечательного, надежного друга и товарища!" - сообщают сослуживцы.
Посмертно награжден орденом Мужества.Майор Лобанов Александр
Это было под Киевом. Горячее железо, стылый воздух, посечённый осколками голый лес. 11 марта в районе Буча – Гостомель продолжались отчаянные бои. Псковские десантники, прибывшие сюда в составе тактической группы ещё 24 февраля, вместе с подтянувшимися мотострелковыми подразделениями отбивали наседавшие бригады боевиков нацгвардии и батальона спецназа.
76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия – одно из самых знаменитых подразделений русской армии. Она носит название Черниговской с 1943 года, и получено оно за освобождение Чернигова от фашистов. Весной 2022 года десантники дивизии тоже были недалеко от Чернигова.
11 марта майор ВДВ Александр Лобанов командовал батальонным пунктом боепитания. Он сам отвозил БК – боекомплекты на "передок", под миномётным и артиллерийским огнём забирая на обратном пути раненых.
Александр Лобанов родом из небольшого села Татарка Омской области. Тут все друг друга знают – население меньше полутора тысяч человек. Все учились в одной школе. Сашу Лобанова помнят: добрый и очень симпатичный парень.
После школы поступил в Омский танковый инженерный институт. А когда погоны парадного кителя украсили золотые лейтенантские звездочки, по распределению попал в Волгоград – в Камышинское соединение ВДВ.
В 2014-м он стал участником операции по возвращению Крыма в состав Российской Федерации. Среди тех самых "вежливых людей" были камышинские десантники. Пришлось ему повоевать и в Сирии. Был ранен, но вернулся в строй.
Война быстро меняет людей, делает из вчерашних весёлых пацанов ответственных мужчин. В псковскую дивизию ВДВ Лобанов пришёл, когда уже был опытным командиром. Про таких говорят "отец солдатам". В 104-м полку ВДВ о нём отзывались как о самом лучшем ротном.
"Он слишком дорожил жизнью каждого солдата, которого ещё можно было спасти. Вот только сам он за себя никогда не переживал. И погиб от осколочного ранения во время одной из вылазок – мина упала слишком близко," – рассказали про Александра Лобанова однополчане, которые обязаны майору жизнью.Младший сержант Черемных Виктор
Раненый Виктор Черемных погиб, спасая командира полка. Его похоронили в родном селе Карасуль в Тюменской области. Односельчане узнали, что их надёжный друг и товарищ был смертельно ранен, но остался на поле боя и помогал эвакуировать товарищей. А сам умер от ран в медотряде. Ему было всего 36 лет…
Виктор Черемных в 2000-х служил по контракту в Таджикистане. Хотел продлить контракт, но жена уговорила поработать на гражданке, чтобы рядом был, всё-таки дети подрастают.
В прошлом году младший сержант Черемных заключил новый контракт с вооружёнными силами. Его определили водителем в инженерно-сапёрный полк в Ишиме.
Виктор был частным предпринимателем, занимался строительством. Жена героя Наталья Черемных рассказала, что он всегда рвался на службу:
Прошлым летом уговорил меня и заключил контракт. В январе сказал, что едет в командировку. Не говорил, что на Украину, но я подозревала, что туда. Созванивались в последний раз 23 февраля. А 24-го связь прервалась…
В начале мая русские войска начали форсировать реку Северский Донец. Наводили переправу в районе посёлков Дроновка и Белогоровка.
10 мая Ишимский инженерно-сапёрный полк получил задачу: оперативно восстановить понтоны для дальнейшего продвижения наших войск.
На противоположном берегу реки засела многочисленная группировка ВСУ.
Нашим отрядам не давали вздохнуть. Лупили массированными обстрелами и мин не жалели.
Берег реки взрыло от разрыва падающих снарядов. Работать приходилось под дождём осколков. Виктор был ранен в обе ноги. Упал. Рядом лежали раненые товарищи. К ним на помощь пришли медики. Виктора хотели на носилках вынести с поля боя, но он отказался.
Под продолжающимся миномётным обстрелом младший сержант помогал эвакуировать однополчан. Одним из последних с поля боя он вынес раненого командира полка. И лишь потом повалился без сил.
Истекающего кровью бойца доставили в медицинский отряд специального назначения. Но в полевом госпитале помочь уже не смогли – он скончался от кровопотери.
За этот тихий подвиг младшему сержанту Виктору Черемных присвоили орден Мужества посмертно.
Младшей дочери Виктора три годика, Наталья ещё сидит с ней в декрете. А старшие мальчишки – им 11 и 13 лет – хотят быть военными. Как их отец-герой.Атаман Соломачёв Илья
Жаркий бой шёл под Изюмом. В центре карты боевых действий – село, к которому надо пробиться во что бы то ни стало. Таков приказ. Штурмовое подразделение казачьего отряда "Дон" уже несколько часов пытается прорваться сквозь град пуль.
Подойти к селу и закрепиться не даёт прицельный огонь противника. Кто-то искусно управляет ходом атаки, предупреждая каждое действие наших.
В короткие перерывы между серией обстрелов Илья припадает к биноклю.
– Засёк! Вот они! Огонь! – кричит сотник, указывая на северо-восток.
Вдалеке поднимается столб дыма. От наблюдательного пункта остались только обгоревшие развалины.
Лишившись командно-наблюдательного пункта, противник был дезорганизован и отброшен от села.
Не успели бойцы выдохнуть, как рядом заговорил вражеский миномёт. Снаряды ложились без перерыва.
Группа казаков отделилась от отряда. Воины изловчились и обошли расчёт сзади. Вражеский миномётчик был взят в плен. Но в финале короткой, но яростной атаки одна из мин успела сразила атамана Соломачёва.
Илья вырос в Абазинском детском доме. В 14 лет его усыновили Николай и Нина Зяблицкие. В школе он был юнкором местного журналистского клуба "Свежий ветер". Когда стал постарше, записался в казаки станицы Пограничная и поступил в кадетский класс Абазинской школы №50.
Учился в Тюменском Православном Духовном училище и в Тобольской Духовной семинарии. Служил пономарём в местном храме Благовещения Пресвятой Богородицы и мечтал о принятии сана священнослужителя.
После армии подписал контракт, как он сам говорил, для жизненного опыта. Переехал в Москву, но часто возвращался в Абазу, повидать приёмных родителей и друзей.
Он мечтал о том, что у него будет большой-пребольшой дом, много детей, и они с женой обязательно возьмут из детского дома ребёнка.
Илью Соломачёва похоронили на кладбище в Абазе-Заречной. Данью герою стал прощальный салют из трёх залпов.https://tsargrad.tv/ourheroes
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Свежие комментарии