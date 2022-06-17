Территория Героев...(18)

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Наборы оригинальных обоев

Наборы оригинальных обоев 2

Наборы оригинальных обоев 3

Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 8

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 9

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7

Люди, которым НЕ стыдно и за которых НЕ стыдно, за которых гордо!

Зов

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



https://t.me/mod_russia/16686



https://t.me/mod_russia/16703



https://t.me/mod_russia/16715



https://t.me/mod_russia/16721



https://t.me/mod_russia/16731



https://t.me/mod_russia/16743



https://t.me/mod_russia/16760



https://t.me/mod_russia/16768



https://t.me/mod_russia/16773



https://t.me/mod_russia/16792



https://t.me/mod_russia/16781



https://t.me/mod_russia/16807



https://t.me/mod_russia/16814

Гвардии старший лейтенант Аскеров Рафаил



Гвардии старший лейтенант Рафаил Аскеров и его взвод организовали оборону освобождённого населённого пункта от украинских националистов и бдительно несли службу в угрожаемый период.

Развёрнутая под его командованием сеть блокпостов на подступах к посёлку обеспечила безопасное движение российских военных колонн и понизила угрозу внезапного нападения противника.

В ходе дежурства на одном из блокпостов, Рафаил Аскеров остановил для проверки гражданский автомобиль с пятью пассажирами. На теле одного из них в ходе проверки были обнаружены татуировки с фашистской символикой. Рафаил Аскеров действовал немедленно и решительно. Всех пассажиров задержали. В ходе досмотра у одного из них нашли смартфон с видеосъёмкой расположения и позиций российских сил. Задержанных передали в штаб на дальнейшее разбирательство.

Вскоре после этого националисты попробовали штурмовать населённый пункт. Рафаилу Аскерову пришлось двое суток удерживать численно превосходящие силы противника. Умелое командование и грамотные действия подчинённых стали эффективным препятствием на пути врага. Под одним из обстрелов Рафаил Аскеров был тяжело ранен в руку, но остался в строю и продолжил командовать отражением атаки.

Смелые и решительные действия гвардии старшего лейтенанта Рафаила Аскерова сорвали любые попытки вернуть утраченные националистами позиции.

За проявления героизма в ходе специальной военной операции Рафаил Аскеров награждён орденом Мужества.

https://yunarmy.ru/press-center/news/bditelnost-rafaila-askerova/

Лейтенант Сидоренко Даниил



В результате очередного обстрела со стороны Вооруженных формирований Украины, произошел пожар в частном секторе Кировского района г. Макеевки. Возглавлял расчет 13 пожарно-спасательной части, прибывшей к месту вызова, начальник караула лейтенант службы гражданской защиты Сидоренко Даниил Вадимович. Сообщалось о горении грузового автомобиля. Организовав его тушение, спасатель отправился на разведку пожара на соседнюю улицу. Детские крики – первое, что услышал Даниил Сидоренко. Для раздумий времени не было – ведь на счету каждая секунда.ъ

Войдя в дом, начальник караула увидел мальчика, в глазах которого были страх и ужас. Подхватив на руки восьмилетнего Илью, Даниил выбежал на свежий воздух и передал ребенка в руки маме.

Сегодня Даниил Сидоренко получил государственную награду – медаль «За отвагу»

https://smartik.ru/doneck/post/165447722

Военнослужащий Бурцев Герман

Взвод Германа занял оборону на заводе для очищения воды. Тактика Герма, как командира отделения позволила сохранить жизни его сослуживцам, но сам он был тяжело ранен. Сейчас идёт на поправку.

Скоро у него должна родиться дочь.

https://t.me/mod_russia/16730

«Струна»

Командир батальона с позывным Струна подписчикам Телеграм более известен как командир морпехов с красным рюкзаком) брал штурмом гостиницу. Прорвался броском на второй этаж, на третьем и четвёртом оказалось крупное скопление нацистов, из подвала тоже вышли нацисты и заняли первый этаж. Струна сутки бился, экипаж БТР ювелирно бил по первому третьему и четвёртым этажам, и пацаны отбились!

Позже он наступил на мину, оторвало ступню. Жить будет, сейчас в госпитале. Решается вопрос с протезом. После лечения и реабилитации продолжит службу.

Благодаря таким ребятам, как «Струна», мы побеждаем. Этот командир – настоящий Герой России и достоин этой высшей государственной награды!

https://t.me/boris_rozhin/53338

https://t.me/RtrDonetsk/6621

Полковник полиции Фроленков Андрей

Белоглазов грамотно организовал действия подразделений спецназа на опасном направлении, в результате чего все поставленные перед спецназовцами задачи были выполнены. Фроленков командовал подразделением, которое захватило стратегически важный объект, не допустив человеческих жертв и необратимых последствий.

Удостоен звания Героя Российской Федерации.

https://t.me/izvestia/90241

Заведующий отделением реанимации новорождённых Бессонов Дмитрий



Заведующий отделением реанимации новорождённых в одной из донецких больниц остался с недоношенным младенцем на ИВЛ под обстрелами, потому что малыша нельзя было отключать от аппарата, чтобы спустить в подвал. Ребёнок выжил. Вот, кто должен быть героем, вот, о ком нужно снимать фильмы, писать книги. Врач с самой большой буквы. Дмитрий Анатольевич Бессонов, заведующий отделением реанимации новорождённых Республиканского центра охраны материнства и детства им. Вишневского. Вместе с дежурным врачом и медсестрой он остался в палате с тремя только что появившимися на свет детьми: двое в тяжёлом состоянии, а один на ИВЛ. Взрывной волной снесло стеклянную стену палаты, одного из младенцев засыпало осколками, но он не пострадал. Медперсонал тоже в порядке, продолжает выполнять свой долг. Врач с большой буквы Дмитрий Бессонов и двое его коллег (имена их мы обязательно узнаем) - настоящие герои, на таких людях и держится наш мир. https://t.me/Andrafanaslive/6023

https://t.me/Andrafanaslive/6027 Гвардии майор Кузьминчук Сергей

Сергей Кузьминчук Гвардии майор, командир десантно-штурмового батальона 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. В ходе захвата стратегически важного участка местности подразделение морских пехотинцев под командованием гвардии майора Кузьминчука успешно форсировало водную преграду, используя данные инженерной разведки. Умело руководя действиями минометных расчетов было уничтожено более 30 националистов, 1 танк и 2 «Пикала», тем самым противник, лишился возможности наблюдения за водной переправой, что позволило без потерь занять назначенный рубеж. За совершение подвига и проявленные при этом мужество, смелость отвагу в ходе выполнения задач специальной военной операции на Донбассе, гвардии майор Кузьминчук награждён медалью «Золота Звезда» с присвоением звания Героя Российской Федерации. https://mptaifun.ru/blog/geroj_rossijskoj_federacii_morskoj_pekhotinec_cergej_kuzminchuk/2022-06-10-1179

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Рядовой Годунов Андрей

Служил по контракту в 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой Ордена Кутузова второй степени бригаде, дислоцирующейся в Ульяновске. После начала спецоперации был направлен на Украину.

Андрей родился и вырос в селе Новое Ильмово. До службы в армии увлекался спортом, был трудолюбивым и старательным парнем.

У него остались мать, жена, сын, которого отец не увидел, две сестры и брат.

Российского военного проводили в последний путь под военный оркестр и оружейные залпы. Службу нес почетный караул.

http://chuprale-online.ru/news/obschestvo/v-drozhzhanovskom-rayone-prostilis-s-voennosluzhashchim-otdavshim-zhizn-za-sokhranenie-natsionalnoy-bezopasnosti

Спецназовец Пляка Денис



21-летний спецназовец из Приморско-Ахтарского района погиб в ходе спецоперации, он был в разведгруппе.

Дениса Пляка похоронили за два дня до его дня рождения

У молодого человека осталась невеста

https://93.ru/text/incidents/2022/06/14/71408222/

Военный журналист полковник Постнов Сергей



При исполнении воинского долга оборвалась жизнь военного журналиста полковника Сергея Постнова, начальника группы информационного реагирования 1-го отдела Департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии. Более 4-х месяцев Сергей Постнов выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения СВО на Украине. В составе группировки «V» прорывался в Гостомель, участвовал в освобождении населенных пунктов Харьковской области и ЛНР. Его отличали высокий профессионализм, организованность и исполнительность, творческий подход в решении задач. Сергей – выпускник Екатеринбургского Суворовского училища 1997 г. После окончания факультета культуры и журналистики Военного университета Минобороны РФ в 2002 г. служил во Внутренних войсках МВД РФ корреспондентом, редактором газеты «Зоркий часовой», журнала «На боевом посту», в Центральном аппарате Росгвардии. Постнов был отмечен различными наградами, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами и медаль Суворова. https://t.me/voenkorKotenok/37416

https://news.rambler.ru/conflicts/48828789/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink Старший сержант Бакулев Алексей

В ходе специальной операции на Украине при исполнении воинского долга погиб старший сержант Алексей Александрович Бакулев.

Во время боевых действий при отражении контратаки противника, находясь в составе экипажа танка Т-72 и прикрывая отход своих подразделений, получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Алексей Александрович родился 26 мая 1996 года в селе Верх-Уймон Усть-Коксинского района Республики Алтай. В 2014 году был призван в армию, служил в Южно-Сахалинске и остался служить по контракту.

В 2017 году стал чемпионом мира по танковому биатлону, в 2019 году получил Кубок армии.

Алексей с честью и достоинством выполнял воинский долг, ответственно относился к службе. Близкие отзываются о нем, как о верном и надежном друге, позитивном человеке, который всегда был готов оказать помощь, весельчаке и душе компании.

В начале спецоперации на Украине сам вызвался защищать Родину. «Хочется, если честно, уже в настоящий бой. Попробовать, какого это. Надеюсь, родные мое это желание поймут, если время придет», — говорил Алексей.

https://www.gorno-altaisk.info/news/142340

Военнослужащий Руфов Степан

