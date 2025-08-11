Буденовской трагедии 30 лет

30 лет назад на Ставрополье произошел один из самых крупных терактов в истории России. 14 июня 1995 года чеченские боевики под руководством Шамиля Басаева напали на Буденновск. В течение пяти дней отряд террористов удерживал в заложниках более 1600 человек. В результате трагедии погибли 129 человек, среди них 18 милиционеров и 17 военнослужащих, 415 человек получили ранения разной степени тяжести.

Во время теракта были сожжены и повреждены почти 200 автомобилей, серьезно пострадали также 54 городских объекта, в том числе Дом детского творчества, горбольница, ОВД, администрация и 107 частных домов. Материальный ущерб составил 95,6 млрд рублей. По факту нападения на Буденновск было возбуждено уголовное дело, которое спустя и три десятка лет все еще остается открытым...

Путь боевиков

В ночь на 14 июня 1995 года около 200 боевиков под командованием Шамиля Басаева на трех КамАЗах и «шестерке», переделанной под милицейский автомобиль, выехали с территории Чечни в направлении Ставрополья. По пути в Буденновск, который стал главной целью бандитов, террористы спокойно проехали через десятки блокпостов и контрольно-пропускных пунктов, утверждая, что везут в Ростов гробы с телами погибших в Чечне российских военнослужащих.

Утром 14 июня на въезде в Прасковею колонну снова остановили для досмотра. О транспортировке «Груза-200» доложили начальнику местного РОВД, тот усомнился в том, что тела солдат могут перевозить в такую жару без рефрижераторов, и отдал распоряжение сопроводить КамАЗы в ОВД в Буденновске для проверки. В полдень в сопровождении двух патрульных машин Буденновской ГАИ два большегруза прибыли к отделу внутренних дел.

Третий КамАЗ из-за того, что кончилось горючее, остановился на перекрестке улиц Интернациональной и Ставропольской.

Из машин стали выбегать люди в камуфляже с автоматами наперевес. Одна часть боевиков ворвалась в здание и открыла огонь. Первыми жертвами кровавой бойни стали сотрудники районного ОВД. В первые минуты нападения погибли трое: Владимир Журудыев, Иван Мечетный и Сергей Глущенко, серьезное ранение получил Андрей Дроган, первый замначальника отдела. Другие бандиты рассредоточились по городу, нападая на госучреждения в центре города и врываясь в жилые дома.

День первый. Захват заложников

Террористы шли по улицам раскаленного в полдень Буденновска, хватали людей и толпой гнали к центральной площади. По тем, кто пытался оказать сопротивление, стреляли, словно по мишеням в тире - без капли жалости и сомнения. Местные жители не понимали, что происходит: кто-то думал, что все это инсценировка, мол, военные учения проводят, другие были уверены - началась война.

Тогда никто и подумать не мог, что события этого дня обернутся трагедией для нескольких тысяч человек, станут началом целой серии резонансных терактов, совершенных Шамилем Басаевым, и мощным стимулом к началу организованной борьбы с терроризмом в России.

Первым делом войдя в город боевики попыталась взять приступом местное РОВД. Несмотря на ожесточённый бой, который длился около получаса захватить отдел милиции не удалось. Однако были захвачены в заложники некоторые сотрудники и гражданские, которые в тот момент оказались в отделении. Мемориал погибшим сотрудникам милиции у РОВД в Будённовске

После боя у РОВД боевики двинулись по улицам города, открывая беспорядочную стрельбу, попутно собирая толпу заложников. Из расположенной неподалёку от города воинской части, где дислоцировался вертолётный полк, выдвинулись летчики вооруженные только пистолетами. Войдя в город, они вступили в бой с Басаевцами. Исход этого боя был предрешен. Боевики превосходившие летчиков числом и тяжёлым вооружением быстро их задавили. Мемориал погибшим лётчикам

Отряд Басаева собрав в заложники на улицах города около 600 человек двинулся к городской больнице, которую вскоре и захватил вместе с больными, людьми пришедшими на прием к врачу и медицинским персоналом. Это ещё 650 пациентов и 450 сотрудников больницы. В ходе расстрела на улицах города погибло около сотни человек.

Когда стало понятно, что на город совершено вооруженное нападение, из Ставрополя в Буденновск перебросили десантников для усиления военного аэродрома. В город также стянули подразделения внутренних войск из Благодарного и Зеленокумска. Силами военнослужащих вертолетного полка была организована охрана химзавода и микрорайона Северный, где расквартированы семьи военных.

В это время боевики подогнали к площади бензовоз и на крыше одного из зданий установили пулемет для обстрела вертолетов. Около двух часов дня о нападении боевиков сообщили по местному радио. Людей попросили не покидать дома и не пользоваться водой из-под крана, чтобы избежать возможного отравления.

К трем часам дня боевики повели захваченных жителей Буденновска к горбольнице. По пути они брали в плен случайных прохожих. В заложниках оказывались в том числе сотрудники правопорядка и военные. Так в плен попал и военный комиссар Буденновского района полковник Геннадий Болдырев. Он был в гражданской одежде, что спасло его от гибели. Военных бандиты жестоко убивали. Подойдя к зданию больницы, преступники первым делом захватили центральный корпус, после чего оккупировали всю территорию медучреждения. На тот момент в больнице находились 650 больных и 450 человек медперсонала. Все они стали заложниками боевиков.

На больничных койках оказались и несколько раненых военных летчиков из вертолетного полка под Буденновском — 32 бойца в момент захвата города безуспешно пытались дать бой боевикам.

— У нас на столе был наш летчик, мы его оперировали и тогда увидели, как по подъездной дороге к больнице идет толпа. Как в хронике Отечественной войны, когда пленных вели — вот так же и тут шли — Вера Чепурина (в 1995 году — хирург районной больницы №2 Буденновска / цитата по РИА Новости)

Внутри больницы террористы, по словам Басаева, устроили фильтрационный лагерь. Всех мужчин, которые гипотетически могли оказать сопротивление, отправили в подвал и столовую под усиленным контролем, а женщин и стариков оставили в холле первого этажа.

Всего в здании городской больницы оказались заперты около 450 сотрудников, 650 пациентов и несколько сотен приведенных из города людей

Для устрашения боевики устроили показательную казнь, расправившись с шестью пленниками — участковым милиционером, военными летчиками и двумя вчерашними школьниками — Василием Свердликом и Антоном Калиновским.

Персонал больницы понял, что заложников в военной форме ожидает неизбежная расправа, и срочно стали переодевать их в больничные халаты, а в истории болезни пациентов — военных и милиционеров — вносить изменения, оформляя их как гражданских.

— Нас ставили к стенке, говорили, что расстреляют. Боевики стали требовать одежду военных, которую мы спрятали. Но мы никого не выдали, — Валентина Васильева (в 1995 году — врач районной больницы №2 в Буденновске)

Пока одни боевики расправлялись с заложниками, другие организовывали оборону, а третьи минировали здания больницы и кислородную станцию. Тем временем Басаев приказал пациентам звонить родственникам и передавать требования боевиков: прекратить боевые действия в Чечне и вывести оттуда федеральные силы. Погибшие при нападении боевиков заложники. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

Бандиты приступили к минированию: взрывчатку разместили в подвальных помещениях и в здании кислородной станции вблизи главного корпуса больницы. Действия боевиков парализовали всю жизнь города: встал транспорт, было нарушено газо- и водоснабжение, отключена телефонная связь.

В Буденновск прибывали российские военные и представители власти. В 16.15 Шамиль Басаев выдвинул ультиматум властям РФ. Он потребовал вывода из Чечни федеральных войск. В противном случае пригрозил уничтожить находящихся в больнице заложников, 1600 человек на тот момент. Шестерых из них в тот же день боевики расстреляли.

День второй. Басаев потребовал журналистов

Одним из посредников между боевиками и оперативным штабом попытались сделать младшего брата Басаева Ширвани (семья Басаевых жила в селе Ведено, находившимся под контролем федеральных сил), которого привез в город командующий Объединенной группировкой федеральных сил на территории Чечни Анатолий Куликов.

Убедить родственника сдаться и отпустить заложников у Ширвани не получилось. Но он дал совет, как можно воздействовать на Шамиля. Ширвани предложил привезти в Буденновск всех оставшихся родственников Басаева и по одному расстреливать их перед окнами больницы — мол, на десятом брат, может, и отпустит заложников.

Я говорю: «Ты что, идиот? Ты же понимаешь, что мы этого никогда не сделаем». Он говорит: «Ну тогда вы ничего и не сделаете, вы психологию нашу не знаете» — Сергей Степашин (в 1995 году — директор ФСБ России)

К утру 15 июня в Буденновск были стянуты милиция, подразделения различных войск, спецподразделения - ОМОН, бойцы «Альфы» и «Веги», у больницы разместили бронетехнику. Боевики под угрозой расстрела заложников потребовали журналистов. В пять вечера, не дождавшись представителей прессы, бандиты убили пятерых заложников. К 20.00, после того как к руководителям спецоперации вышел замглавврача Петр Костюченко и сообщил, что в случае невыполнения условий бандиты уничтожат еще десять человек, журналистов завели в здание.

В числе тех, кто отправился к бандитам, был бывший собкор «Комсомолки» в Ростове-на-Дону Владимир Ладный. Позже он стал одним из добровольных заложников, когда бандиты под прикрытием живого щита уходили обратно в Чечню.

— Я смог пройти по всем этажам. В подвале лежали трупы. Много. И боевиков, и заложников, - вспоминает Владимир Ладный.

— С Басаевым я говорил. Было ощущение, что все в шоке. Я его спросил, что же он творит? Он мне ответил: «А ты видел больницы в Грозном? Что от них осталось, когда пришли ваши войска?». Он считал, что у него своя правда.

Вместе с журналистами к террористам заходил и Анатолий Кашпировский. На тот момент он был депутатом Госдумы от ЛДПР. Но ни чары телецелителя, ни дар убеждения политика на бандитов не подействовали. Неожиданно Кашпировский договорился с Басаевым об освобождении 45 человек, в том числе пяти беременных женщин. Во время встречи с экстрасенсом Басаев провел вторую пресс-конференцию, на которой рассказал, что расправился с 11 заложниками.

Встреча боевиков с прессой длилась три часа, после чего журналисты и Кашпировский беспрепятственно покинули здание.

День третий. Власти согласились на требования террористов

С утра 16 июня по городу собирали тела местных жителей, расстрелянных бандитами. В городе был один морг и тот при больнице, где находились боевики. Поэтому тела погибших доставляли в баню № 1 для опознания и передачи родственникам для захоронения. К полудню на местном кладбище похоронили без малого 40 человек, ставших жертвами террористов.

Жизнь в городе замерла. Магазины не работали, в спальные районы хлеб завозили на машинах. Местное управление образования собирало информацию о детях, оставшихся без попечения родителей. В 16.00 стало известно о том, что российские власти приняли условия террористов о прекращении огня в Чечне.

В федеральном эфире радио прозвучало заявление тогдашнего премьер-министра Виктора Черномырдина: «Правительство гарантирует немедленное прекращение огня в Чечне. В Грозный вылетела правительственная делегация для переговоров с генпрокурором Чечни Исманом Имомаевым, как того требовал Басаев. После освобождения Басаеву и его людям будет непременно предоставлен транспорт и сопровождение с гарантией безопасности для боевиков».

День четвертый. Попытка штурма

Дальнейшие переговоры зашли в тупик. Глава ставропольского РУБОП Попов предлагал лично ликвидировать Басаева и его ближайших подручных во время очередного визита в больницу, но в штабе его план не поддержали. А в ночь на 17 июня было решено начать штурм больничного здания.

В нем должны были участвовать все спецназовцы, оказавшиеся в Буденновске: бойцы ростовского СОБР и около 90 офицеров спецподразделений «Русь», «Вега» (ныне «Вымпел») и «Альфа».

— До Буденновска силовые структуры не сталкивались с таким масштабом теракта и с таким количеством заложников. Это было ново не только для нас, но и для всего мира - Алексей Филатов (офицер спецподразделения «Альфа»)

Времени на подготовку и слаживание у спецназа почти не было. Бойцы не имели четкого представления об устройстве главного корпуса больницы и о количестве противников, полагая, что их наберется не больше 30 человек. Многие опытные бойцы обоснованно считали штурм в такой ситуации самоубийством, но в штабе настояли на проведении операции.

Критическая ошибка была допущена еще до начала штурма: о нем заговорили на милицейской радиоволне, которую прослушивали террористы.

Окончательно ситуация стала ясна в тот момент, когда ранним утром 17 июня силовики стали прогревать бронетехнику.

К тому моменту многие пациенты и сотрудники больницы потеряли надежду на спасение и писали на руках свои имена и дату рождения, чтобы близким было проще их опознать. Некоторые покрывали такими надписями буквально все тело.

— У некоторых заложников сдавали нервы. Приходилось успокаивать: если бы мы этого не делали, их бы застрелили

Евгений Ульшин (в 1995 году — заложник террористов в Буденновске)

Бойцы готовятся к штурму больницы, захваченной боевиками в Буденновске

В пять утра 17 июня бойцы «Альфы» и других подразделений спецназа пошли на штурм больницы. По некоторым данным, Басаев узнал о готовящемся штурме за полчаса до начала операции. Ему об этом кто-то сообщил по рации. Бой с бандитами длился почти четыре часа. Обе стороны понесли ощутимые потери. Во время штурма погиб командовавший спецгруппой «Альфы» майор Владимир Соловов.

Собкор «КП» вспоминает, что, когда штурм начался, Басаев выставил к окнам рожениц с новорожденными детьми на руках. К вечеру удалось вызволить из плена порядка 60 заложников из неврологического и травматологического отделений больницы. Сыграло на руку то, что эти помещения плохо охранялись боевиками. Бойцы спецназа штурмуют захваченную больницу в Буденновске. Фото: Сергей Величкин, Николай Малышев / ТАСС

Но сдаваться террористы не собирались: они продолжали вести шквальный огонь, не давая бойцам спецназа эвакуировать раненых товарищей. Прикрывая своих, летальное ранение получил майор Владимир Соловов.

— Полчаса он был на связи, и мы слышали по станции, что он доложил, что ему оторвало руку, что он перевязался, но пытается прикрывать своих ребят, которые тоже попали под обстрел. Потом пуля снайпера попала ему в сердце - Алексей Филатов, ветеран спецподразделения «Альфа»

Из фильма «Громкое дело» / РЕН ТВ

Ожесточенный бой длился около четырех часов, но взять больницу штурмом спецназ так и не смог. Заложников удалось вызволить лишь из неврологического и травматологического отделений.

Кроме Соловова, штурм стоил жизни еще двум офицерам «Альфы» — Дмитрию Рябинкину и Дмитрию Бурдяеву. Неудачная операция в общей сложности унесла жизни 30 человек, еще 70 получили ранения. После штурма в здании больницы начался пожар, но заложники сумели быстро его потушить.

— Если бы мы дошли до конца — взяли больницу, — мы бы потеряли процентов 70 своих бойцов. А заложников убили бы половину. Остальные были бы взорваны террористами, заминировавшими здание — Алексей Филатов (ветеран спецподразделения «Альфа»)

Несмотря на то что штурм оказался неудачным, он заставил Шамиля Басаева задуматься о дальнейших шагах. По словам одного из боевиков, изначально полевой командир собирался держать оборону больницы до того момента, пока федеральные войска не покинут территорию Чечни и не будет подписано соглашение о признании независимости ЧРИ.

Однако после штурма Басаев понял: его подручным надолго не хватит боеприпасов для того, чтобы просто удерживать здание.

— Натиск «Альфы» был таков, что Басаев дрогнул — Геннадий Зайцев (создатель и первый командир спецподразделения «Альфа»)

Террорист предлагал отпустить всех женщин и детей, но лишь при отсутствии новых попыток штурма. Однако глава МВД Ерин отказался даже встречаться с врачами, настаивая на том, что все идет по плану.

К слову, президент России Борис Ельцин, зная о ситуации в Буденновске, улетел на саммит «Большой семерки» в Галифакс (Канада). Среди российских политиков такой поступок Ельцина вызвал весьма неоднозначную реакцию.

— Президенту надо не в Галифаксе сидеть в качестве «шестерки» в предбаннике у «семерки», а в Буденновске! — Геннадий Зюганов (лидер фракции КПРФ)

В этой ситуации группе депутата Госдумы и правозащитника Сергея Ковалева удалось связаться с премьер-министром Виктором Черномырдиным — вторым человеком в стране. Черномырдин уполномочил Ковалева вести переговоры с боевиками и тот, наспех собрав команду, на свой страх и риск отправился в больницу.

— Страшная картина, которая предстала перед нами, не поддается описанию. Трупы лежали штабелями, коридоры и палаты выгорели. В одном из выжженных коридоров я видел прилипшие к потолку и стенам странные наросты, оказавшиеся человеческим мясом, разбросанным взрывом мины или снаряда — Сергей Ковалев (депутат Госдумы и правозащитник)

Ковалев сумел убедить Басаева смягчить требования: теперь вместо немедленного вывода федеральных сил из Чечни полевой командир настаивал на прекращении огня. Около 15:00 17 июня бойцы спецназа «Русь» под прикрытием БМП и БТР предприняли новую попытку штурма больницы, обстреляв здание гранатами со слезоточивым газом.

Однако боевики использовали противогазы и сумели уничтожить бронетехнику, тем самым сорвав операцию.

Вскоре после этого неподалеку от больницы местные жители устроили стихийный митинг: они требовали прекратить огонь и отказаться от третьей попытки штурма. Тогда с Басаевым по телефону связался премьер-министр Черномырдин: он сообщил полевому командиру, что его требование о прекращении огня в Чечне будет удовлетворено.

В ответ Басаев отпустил новую группу заложников.

— В целях освобождения заложников, удерживаемых в городе Буденновске, правительство гарантирует немедленное прекращение боевых действий и бомбардировок на территории Чечни — Виктор Черномырдин (в 1995 году — премьер-министр РФ) Председатель правительства РФ Виктор Черномырдин ведет по телефону переговоры с чеченским террористом Шамилем Басаевым. Фото: Александр Макаров / РИА Новости

День пятый. Освобождение первой группы заложников Заложники, освобожденные из захваченной больницы в Буденновске

Утром 18 июня Черномырдин провел переговоры с Шамилем Басаевым. Главарь террористов диктовал условия, премьер - принимал. К полудню бандиты отпустили первую группу заложников - около полусотни женщин с младенцами и детьми до трех лет. В семь вечера Басаев выдвинул новое требование - подогнать к больнице шесть «Икарусов», чтобы вернуться в Чечню под прикрытием заложников.

К этому времени были освобождены уже 350 человек. 18 июня 1995 года 111 пациентов — раненых, тяжелобольных, стариков, женщин и детей — оказались на свободе. Взамен в больнице добровольно остались депутат Сергей Ковалев и его коллеги Виктор Курочкин и Юлий Рыбаков. Боевые действия в Чечне были остановлены в тот же день в 20:00.

День шестой. Отход террористов

Рано утром 19 июня к больнице подошли «Икарусы» и машина с продовольствием. В начале десятого утра Басаев потребовал дополнительных гарантий своей безопасности. Чеченские боевики составили список журналистов для очередной пресс-конференции. Явку прессы обеспечивал генерал Черненко.

Одним из условий, выдвинутых Басаевым, было то, что переговорщики во главе с Сергеем Ковалевым будут сопровождать его до Чечни. В качестве прикрытия боевики забрали с собой 130 (по другим данным — 114) человек: пациентов, депутатов и сотрудников городской администрации, включая главу Буденновска Павла Коваленко.

Кроме того, 12 журналистов федеральных СМИ добровольно заменили собой заложников. При этом представители МВД России заставили их дать расписку:

«Согласен добровольно сопроводить группу Шамиля Басаева без предварительных условий и осознаю ответственность за принятое решение».

В итоге журналистам предложили стать добровольными заложниками при отходе боевиков. В числе тех, кто не побоялся оказаться под прицелом бандитов, был и Владимир Ладный. Ближе к трем часам дня десятки террористов проследовали в автобусы. Вместе с ними были 123 заложника, в том числе 20 журналистов, три народных депутата РФ, представители администрации Буденновска и Ставрополья. Тела погибших бандитов погрузили в грузовик.

Собкор «КП» вспоминает, что всех рассаживали одинаково: заложник и рядом под его прикрытием боевик.

- Басаев меня спросил: «Ты - журналист? А командировка есть? Ну давай, я тебе отмечу…», - рассказывал Ладный. - я ему дал листок. Он расписался. Поставил дату выезда. Печать свою, с волком. Я спрашиваю: «А дата прибытия?». Он: «Ну, ты же сам понимаешь».

Утром 20 июня автобусы с бандитами и заложниками прибыли в Чечню. Согласно договоренностям федеральные силы бандитов не преследовали. У аула Зандак людей, наконец, отпустили. Заложникам отдали один из автобусов для возвращения домой.

Оставшиеся в живых члены банды Басаева скрылись. Впрочем, как и сам полевой командир. После резонансных событий 1995 года в Буденновске Басаеву дали прозвище «террорист номер один». При нападении на Буденновск были уничтожены 16 боевиков: девять погибли в городе, еще семеро - в здании больницы. Похороны жертв теракта в Буденновске. Фото: Александр Земляниченко / РИА Новости

22 июня 1995 года в России был объявлен траур по жертвам акта терроризма в Буденновске. После этой трагедии в России приняли закон о борьбе с терроризмом, запрещающий удовлетворять требования бандитов. В последующие годы позиция властей стала еще жестче, было решено направить основной вектор на предупреждение терактов. В 2006 году был принят федеральный закон «О противодействии терроризму», определивший терроризм как идеологию насилия. Для централизованной борьбы был образован Национальный антитеррористический комитет (НАК), на счету которого на сегодняшний день сотни предотвращенных преступлений террористической направленности.

Конечно, война в Чечне не была закончена, а продолжилась ещё год. В Хасавьюрте, впоследствии, генерал Лебедь и Аслан Масхадов подпишут позорные соглашения о прекращении огня. Сепаратист Аслан Масхадов и генерал Лебедь, подписывают Хасавьюртовские соглашения

К десятой годовщине нападения в Чечне были уничтожены 30 участников и организаторов теракта, в том числе Абу Мовсаев, Аламбек Абдухаджиев, Асламбек Исмаилов, Арби Бараев, Резван Читигов и другие. Организатор теракта Шамиль Басаев позднее организовал еще несколько нападений, в том числе взял ответственность за захват театрального центра на Дубровке в 2002 году.

Банда Басаева и Хаттаба была активна на территории Чечни и Дагестана в годы Второй Чеченской войны. В ее составе было около 1,5 тыс. человек. Членов банды, в том числе причастных к нападению на Буденновск, регулярно задерживают, например, бандита Хамзата Зоева задержали в июне 2024 года. По данным на 2024 год, дело о нападении на Буденновск еще не закрыто.

Шамиль Басаев продолжил свою войну с российским народом. На его руках впоследствии будет кровь заложников на Дубровке и детей Беслана. Только лишь в 2006 году непримиримый враг России был ликвидирован.

В последующие годы российские спецслужбы вычислили и ликвидировали 30 участников атаки на Буденновск. Среди них были лидеры боевиков — Асламбек Абдулхаджиев (Большой Асламбек), Асламбек Исмаилов (Маленький Асламбек) и Абусупьян Мовсаев (Абу), который на момент теракта был главой охраны Джохара Дудаева.

Шамиль Басаев был ликвидирован в ночь на 10 июля 2006 года в районе села Экажево в Ингушетии — он был взорван вместе в грузовике с оружием и боеприпасами, который сопровождал.

Опознать останки Басаева удалось лишь через полгода посредством молекулярно-генетической экспертизы лзщх

Альфовцы 30 лет назад в Будённовске, он же город Святого Креста, «Альфа» понесла невосполнимые потери — это майор Владимир Соловов, лейтенант Дмитрий Бурдяев, лейтенант Дмитрий Рябинкин.

Свою земную жизнь они закончили в один день, в одном жестоком бою. И теперь навсегда стали памятью спецназа России.

ВЛАДИМИР СОЛОВОВ родился 27 июня 1963 года в селе Муравлянка Рязанской области. Уже с юношеских лет Владимир проявлял себя как настоящий лидер, что выделяло его среди сверстников. Он активно участвовал во всех сборах и спартакиадах на местном и областном уровнях. Комсомольцы школы избрали его секретарём комсомольской организации. Он рано начал работать – с восьмого класса сел за штурвал комбайна. Однако с детства мечтал быть военным и к служению Родине готовил себя с юности.

После школы поступил в Коломенское Высшее артиллерийское командное училище имени Октябрьской революции, которое окончил в 1984 году с отличием. Получил направление в специальную бригаду Министерства обороны, дислоцированную в Подмосковье.

В сентябре 1992 года Владимир Соловов был зачислен в Группу «А» Главного управления охраны. За время службы в спецподразделении Владимир Викторович зарекомендовал себя как исключительно добросовестный и исполнительный офицер. Он неоднократно участвовал в специальных операциях, где проявлял мужество и высокие профессиональные качества.

Владимир Соловов был заместителем начальника отделения. В его составе в 1994 году выполнял важное задание на Северном Кавказе – охранял спецпоезд, в котором ехали министр обороны и глава МВД.

Получал второе высшее образование – учился в Академии ФСБ.

17 июня 1995 года майор Соловов возглавлял одну из спецгрупп, проводивших операцию по освобождению заложников, захваченных боевиками Шамиля Басаева в больнице города Будённовска. За этой сухой и лаконичной формулировкой скрывается тридцать минут боя в отрыве от основной группы. Прикрыв своих товарищей, Владимир Викторович дал им возможность выйти из «огневого мешка». После ранения он продвинулся метров на двадцать-двадцать пять, залёг за дерево, начал делать себе перевязку, но в этот момент был убит пулей в сердце. Его бронежилет оказался пробитым в нескольких местах.

За боевые заслуги и проявленный героизм майор Соловов посмертно награждён орденом Мужества.

Похоронен на Хованском кладбище города Москвы. В Будённовске, на том месте, где сотрудник «Альфы» ушёл в вечность, установлен поминальный крест.

Именем майора Владимира Соловова названа средняя школа в селе Пехлец Кораблинского района Рязанской области. На его малой Родине проводятся ежегодные межрегиональные детско-юношеские соревнования – «Школа безопасности и туризма», известные как Пехлецкая зарница памяти В. В. Соловова. С 2015 года в память о герое также проводятся соревнования по греко-римской борьбе в городе Рязани.



ДМИТРИЙ БУРДЯЕВ родился 21 февраля 1969 года в городе Москве. В 1986 году окончил среднюю школу № 168. Отец – полковник Бурдяев Юрий Дмитриевич, много лет прослужил по линии контрразведки в структуре КГБ СССР.

В 1991 году Дмитрий Бурдяев окончил ленинградскую Высшую школу КГБ и вернулся в Москву. На службу в органы государственной безопасности Дмитрий пришёл за неделю до ГКЧП. У него было огромное стремление попасть именно в Группу «А». В феврале 1995 года это желание было реализовано.

За период службы в спецподразделении лейтенант Бурдяев зарекомендовал себя дисциплинированным и исполнительным офицером. Будучи снайпером, он стремился к повышению профессионального мастерства и с высокой ответственностью относился к профессии спецназовца.

Погиб Дмитрий Юрьевич 17 июня 1995 года в ходе операции по освобождению заложников, удерживаемых в больнице города Будённовска. При выполнении боевой задачи он снайперским огнём прикрывал выдвижение оперативной группы, что позволило свести до минимума потери среди сослуживцев. Лично уничтожил несколько боевиков из банды Басаева.

…В районе морга одна из штурмовых групп оказалась под плотным пулемётным огнём. Бронетранспортера поддержки МВД на месте не оказалось. И тогда на выручку были посланы четверо снайперов, в том числе лейтенант Бурдяев. Им предстояло преодолеть около двухсот метров. Где-то на середине пути они попали под мощный обстрел, а потом пуля в сердце настигла Дмитрия Бурдяева. В эфире прозвучало: «Маяк-один, у меня нулевой…».

За проявленные высокий профессионализм, мужество и отвагу лейтенант Дмитрий Бурдяев посмертно награждён орденом Мужества.

Похоронен в Москве на Николо-Архангельском кладбище.

В 2016 году на фасаде московской школы № 57 была открыта мемориальная доска в его честь.

ДМИТРИЙ РЯБИНКИН родился 13 октября 1971 года в городе Ужгороде Закарпатской области. В 1978 году Дима пришёл в Ватутинскую школу, где проявил себя как активист, а в 1985 году одним из первых в классе вступил в ВЛКСМ.

Восьмой класс Дмитрий завершил на одни «пятёрки» и в шестнадцать лет поступил в Минское суворовское училище. За кругозор и глубину знаний друзья звали его «академиком». В 1989 году он стал бронзовым призером Общесоюзной Спартакиады суворовских училищ и выполнил норматив мастера спорта по офицерскому троеборью. Как отличнику учёбы ему предоставили право выбора при поступлении в военный вуз.

В 1989–1993 годах Дмитрий Рябинкин проходил обучение в Московском Высшем общевойсковом командном училище имени Верховного Совета РСФСР, которое окончил летом 1993 года с красным дипломом.

Кандидат в мастера спорта по кикбоксингу.

В Группе «А» Главного управления охраны (ГУО) – с июня 1993 года.

За время прохождения службы в спецподразделении Дмитрий Валерьевич зарекомендовал себя хорошо подготовленным, инициативным и дисциплинированным офицером. Постоянно работал над повышением своего профессионального мастерства. Он неоднократно участвовал в стрелковых соревнованиях, проводившихся в рамках ГУО. Был чемпионом управления по стрельбе из автомата. Честностью и доброжелательным отношением заслужил искреннее уважение сослуживцев.

17 июня 1995 года при проведении операции по освобождению заложников, удерживаемых в здании городской больницы города Будëнновска, лейтенант Рябинкин действовал в составе штурмовой группы.

Своими действиями Дмитрий в буквальном смысле спас ситуацию на участке, который обстреливался из крупнокалиберного пулемёта. Он сумел вычислить бандита в окне, и пока тот перезаряжал оружие, занял выгодную позицию и навскидку одним выстрелом из автомата поразил врага. Погиб от пули снайпера при смене позиции.

За мужество и отвагу, проявленные при спасении заложников, смелые и решительные действия в условиях, сопряжённых с риском для жизни, лейтенант Рябинкин посмертно награждён орденом Мужества.

Похоронен на подмосковном кладбище Ракитки.

25 февраля 2005 года на фасаде Ватутинской средней школы Ленинского района Подмосковья появилась памятная доска Дмитрию Рябинкину.

В октябре 2007 года решением губернатора Московской области Бориса Громова общеобразовательной средней школе с углубленным изучением отдельных предметов в посёлке Ватутинки присвоено имя лейтенанта Дмитрия Рябинкина.

