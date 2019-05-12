Ад в городе Буденновск - 1995 год

Чеченские лидеры бандформирований определили ряд городов России для нападений. Конечной целью задуманного было желание добиться отделения Чеченской Республики от Российской Федерации. Басаев взялся быть первым... в 8-30 14 июня 1995 года более 160 человек на трёх автомашинах «КамАЗ» и автомашине ВАЗ-2106, переоборудованной под автомобиль милиции, с действующими сотрудником ГАИ выехали в Ставропольский край. Проехали несколько блокпостов где милиционер договаривался о быстром проезде без тщательного осмотра.

В Будённовске боевики расстреляли работников ГАИ, находившихся в замыкающем автомобиле, после чего двинулись в направлении Будённовского РОВД. Там они обстреляли здание из гранатометов и автоматического оружия, затем ворвались в здание, уничтожив тех кто там находился и оказывал сопротивление. Бой в здании РОВД и на прилегающих улицах продолжался в течение 15 минут, после чего боевики захватили в заложники работников паспортно-визовой службы, буфета, посетителей райотдела. Часть боевиков ворвалась в здание городской администрации, где захватила в заложники её работников и посетителей. Произошли также нападения на Дом детского творчества, пожарную часть, здания инкассации, Сбербанка, Промстройбанка, медицинского училища и другие расположенные недалеко от администрации города организации.

Бандиты разместили около 600 заложников вокруг автомобильной цистерны с топливом, которую угрожали взорвать в случае попытки освобождения.

Затем были взяты в заложники ещё около 650 больных и 450 работников Будённовской центральной районной больницы, все захваченные в городе заложники были сопровождены колонной в здания больничного комплекса города, где удерживались с 14 по 19 июня 1995 года. Всего по пути в больницу бандиты убили более 100 человек. В первый день нападения боевиками банды Басаева были отобраны среди заложников 6 мужчин, которых затем расстреляли перед зданием главного корпуса больницы для устрашения других заложников. Подвалы больницы были заминированы. Террористы выдвинули требования российским властям: остановить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с режимом Джохара Дудаева. Под предлогом несвоевременного предоставления журналистов, 15 июня 1995 года, около 20 часов был убит один из заложников. В этот же день были расстреляны ещё 5 заложников. Ситуацию контролировал премьер-министр Виктор Степанович Черномырдин, который просил жителей Северного Кавказа «проявить выдержку, не поддаваться отчаянию и мести и не дать перевести эту войну в межнациональную». Басаев ведет переговоры по телефону. 16 июня в 14.45 в Будённовск для переговоров с Басаевым прибыло четверо депутатов Госдумы во главе с известным правозащитником Сергеем Ковалёвым. 17 июня 1995 года, около 5 часов утра, спецподразделения ФСБ и МВД РФ предприняли неудачную попытку штурма здания городской больницы. Но бандиты поставили у окон и дверей женщин, детей, стариков и других мирных граждан и вели огонь, под прикрытием «живого щита». В ходе штурма 30 человек были убиты, 70 ранены, большей частью которых явились заложники. Кроме того, большое количество заложников так и не были освобождены. Некоторые депутаты наблюдали с крыши соседнего здания. Юрий Руда из фракции ЛДПР, потом рассказал что рядом с ним на крыше стоял правозащитник С. Ковалёв. Позже именно Ковалёву пресса впоследствии приписала миссию "спасителя" заложников. После штурма в больницу вошел депутат госдумы Анатолий Кашпировский. После переговоров с Басаевым были освобождены пять беременных женщин. Выходить из больницы он отказался. Силовики не рассматривали возможность выпустить боевиков из Буденновска. Кашпировскому сообщили, когда начнется штурм, с требованием выйти из больницы. Информацию он передал Басаеву, который потребовал пресс-конференции с отечественными и зарубежными журналистами. В эту же ночь CNN показало интервью с Шамилем Басаевым всему миру, после чего ночью 18 июня 1995, покидая больницу, Кашпировский забрал с собой еще 40 человек заложников. После заключительной части переговоров Кремля в лице В. С. Черномырдина с Ш.Басаевым 19 июня 1995 года большая часть заложников была освобождена, а террористической группе был предоставлен транспорт для переезда в Веденский район Чечни. С собой террористы забрали 123 заложника, 20 журналистов, трех народных депутатов РФ, представителей администрации Будённовска и Ставропольского края, которых 20 июня они освободили по прибытии в Чечню. Автобусы, на которых ехали боевики и заложники, были заминированы радиоуправляемыми минами, а колонну сопровождали вертолёты со спецназом.

В результате вооруженного захвата заложников в Будённовске 129 человек погибло (в том числе 18 работников милиции и 17 военнослужащих), 415 человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Сожжены и повреждены (расстреляны) 198 автомашин, подожжён Дом детского творчества, значительно пострадали здания городской больницы, отдела внутренних дел, городской администрации — всего 54 объекта, 107 домовладений частных лиц, захвачено в заложники более 1500 граждан. Общий ущерб превысил 95 млрд неденоминированных рублей. «Альфа» потеряла троих сотрудников: Владимира Соловова, Дмитрия Рябинкина, Дмитрия Бурдяева.

В ходе трагических событий в Будёновске были уничтожены 16 боевиков.

30 июня 1995 года в отставку ушли: вице-премьер, министр по делам национальностей Николай Егоров; директор ФСБ Сергей Степашин; министр внутренних дел Виктор Ерин; губернатор Ставропольского края Евгений Кузнецов.

После теракта в Будённовске в России был принят специальный закон о борьбе с терроризмом, запрещающий удовлетворять требования бандитов...

Главарь террористической группы Шамиль Басаев впоследствии организовал ещё несколько крупных терактов, в том числе теракт в театральном центре на Дубровке в Москве, взрыв дома правительства в Грозном, взрывы двух российских самолётов и теракт в Беслане в 2004 году. Убит в 2006 году.